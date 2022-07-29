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Суд избрал для экс-председателя КСУ Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, его можно экстрадировать из Австрии, - ГБР

тупицький

Суд избрал для бывшего Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ДБР.

Подольский районный суд города Киева избрал в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Этим же определением суда обращена в доход государства сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого.

По материалам ГБР о местонахождении экспредседателя КСУ, 27 мая 2022 года он был объявлен в международный розыск. Это судебное решение позволяет стороне обвинения ходатайствовать перед судом о выдаче (экстрадиции) обвиняемого в Украине.

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"25 мая 2021 года следователи Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины. В октябре 2018 года в одном из кафе города Киева экс-чиновник, занимавший в то время должность заместителя Председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, бывший Председатель в 2018 и 2019 годах предоставлял неправдивые показания по делу противоправного завладения имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода", находящегося в городе Зугресс Донецкой области", - говорится в сообщении.

Экс-председатель КСУ обвиняется в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины) и подкупе свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

суд (25109) Тупицкий Александр (234) ГБР (2999)


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Топ комментарии
+8
Если есть доказательства, то почему его на месте не арестовали? Или спустя пару дней? Или год? Почему только через 4 года? Я вижу только одну причину, дерибан СХ земли.
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29.07.2022 14:10
+5
У всій цій єкстрадиціїї ключові слова..." У разі доведення вини ...". Хто ж її доведе????????????
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29.07.2022 14:06
+3
Ніхто його екстрадіювати із Австрії не буде. Всі обвинувачування про нього шити білими нитками.
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29.07.2022 14:04
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Ніхто його екстрадіювати із Австрії не буде. Всі обвинувачування про нього шити білими нитками.
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29.07.2022 14:04 Ответить
Буде екстрадувати хто цей кусок гівна, не буде, лише одне запитання до скурвленої і нікчемної судової системи України - зарплату судді Конституційного суду це чмо ще отримує чи ні?????
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29.07.2022 14:35 Ответить
У всій цій єкстрадиціїї ключові слова..." У разі доведення вини ...". Хто ж її доведе????????????
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29.07.2022 14:06 Ответить
ОАСК (вовчий суд) не дасть довести
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29.07.2022 14:08 Ответить
а що, не можна було оцю судову процедуру провести ще до того, як Тупицький був в Україні?

Але ж для цього потрібно було розігнати вовчий суд (той самий ОАСК); але ж ні - він чинній владі потрібен... Он, вже чинний генпрокурор, будучи головвою профільного комітету ВР, рік не виносив рішення стосовно розгляду в парламенті питання ліквідації ОАСК...
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29.07.2022 14:07 Ответить
Если есть доказательства, то почему его на месте не арестовали? Или спустя пару дней? Или год? Почему только через 4 года? Я вижу только одну причину, дерибан СХ земли.
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29.07.2022 14:10 Ответить
і щоб довести незаконність цього дерібану, треба буде спочатку довести свою боєздатність і на полі боя і в політиці.
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29.07.2022 14:28 Ответить
От так підлаштовуватись під хотелкі зезидента!
Отримав посаду голови - протягнув потрібне зезиденту рішеня.
А далі мабуть забаганки зросли так,що коли не зміг виконати - отримав по звизді мєшалкой!
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29.07.2022 14:28 Ответить
Імітатори.
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29.07.2022 14:32 Ответить
Шо он сидит в Австрии?Значит дерьмак хочет экстрадировать и здесь отпустить.
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29.07.2022 14:36 Ответить
Очевидне політичне переслідування для контролю над КСУ.В Австрії діє закон,а не телефонне право.
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29.07.2022 16:32 Ответить
ой ребятки- октябрятки, дело запахло выплатой компенсации этому, не на того прыгнули. Он вас двоечников 10 лет назад просчитал, и другие, что рядом с ним тоже. Поезд тю-тю с 3 путю на воркутю!
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29.07.2022 20:17 Ответить
 
 