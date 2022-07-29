Суд избрал для экс-председателя КСУ Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, его можно экстрадировать из Австрии, - ГБР

Суд избрал для бывшего Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ДБР.

Подольский районный суд города Киева избрал в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Этим же определением суда обращена в доход государства сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого.

По материалам ГБР о местонахождении экспредседателя КСУ, 27 мая 2022 года он был объявлен в международный розыск. Это судебное решение позволяет стороне обвинения ходатайствовать перед судом о выдаче (экстрадиции) обвиняемого в Украине.

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"25 мая 2021 года следователи Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины. В октябре 2018 года в одном из кафе города Киева экс-чиновник, занимавший в то время должность заместителя Председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, бывший Председатель в 2018 и 2019 годах предоставлял неправдивые показания по делу противоправного завладения имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода", находящегося в городе Зугресс Донецкой области", - говорится в сообщении.

Экс-председатель КСУ обвиняется в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины) и подкупе свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).