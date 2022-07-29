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Новости Война
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Тарифы на "коммуналку" не будут повышать до конца войны: Рада установил мораторий

тариф

Парламент принял законопроект 7427, которым устанавливается мораторий на повышение тарифов на тепло для населения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 260 народных депутатов.

Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине + 6 месяцев после.

По словам Железняка, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:

- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Также читайте: Кабмин не будет менять тарифы до конца следующего отопительного сезона, но зима будет непростой: мы не ожидаем легкого прохождения, - Шмыгаль

ВР (29252) тарифы (1883) Железняк Ярослав (423)


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Топ комментарии
+11
Плісняві вірити, себе не поважати.
Азовців уже звільнили, мразота.
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29.07.2022 14:50
+9
Нахріна? Головне- обіСцянка. І так три роки. "Хуже не будет. Научится. Не нападут. Шашлички."
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29.07.2022 14:51
+7
зелений комунізм.А оплатять цей банкет громадяни України.
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29.07.2022 14:51
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Правила форума Совет форумчан
бу ба ч ка !!!!!!
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29.07.2022 14:43 Ответить
БоНепіднявТариф!!!
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29.07.2022 14:44 Ответить
бо ка пе ць ! восени !
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29.07.2022 14:47 Ответить
Ага, як і на зростання Доллара.
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29.07.2022 14:43 Ответить
а откуда брать деньги на дотирование "замороженных" тарифов в законе написано?
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29.07.2022 14:50 Ответить
из цены на хлеб, не ясно разве?))))
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29.07.2022 14:51 Ответить
Нахріна? Головне- обіСцянка. І так три роки. "Хуже не будет. Научится. Не нападут. Шашлички."
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29.07.2022 14:51 Ответить
це із серії = ітак повний пндецб..куди вже далі..

ті грабжницьки тарифи на тепло..

мене не покидає враження, що по тим тарифам ми сплачуємо все для можновладців..

та не потрібне мені ваше тепло!!! он труба проходить через мою квартиру - сплачуйте за оренду й транзит..ні?? виріжу її к ****** - прокладайте як завгодно..

квартира - то моя власність.
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29.07.2022 15:11 Ответить
Вова атбірьот у алігархав і фсєм раздаст! (солодка мрія охлосу)
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29.07.2022 15:57 Ответить
Плісняві вірити, себе не поважати.
Азовців уже звільнили, мразота.
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29.07.2022 14:50 Ответить
зелений комунізм.А оплатять цей банкет громадяни України.
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29.07.2022 14:51 Ответить
а деньги на погашение разницы берутся из тумбочки... какие же люди тупые, будут платить инфляцию, повышенный курс но думать что бубочка их спасает
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29.07.2022 14:52 Ответить
Бесплатно ничего не бывает

Сохранят тарифы, подорожает другое

Инфляция никуда не денется
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29.07.2022 14:54 Ответить
Піднімуть : абонплату та транспортування, водорозподіл, водовідведення і т.д. Вся комунальна мафія сидить на ціх висмоктанних з народу грошах і злазить не збирается.
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29.07.2022 14:55 Ответить
Некоректний заголовок. В ньому йдеться про комуналку, в тексті лише про тепло.
Тепло то не вся комуналка
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29.07.2022 14:57 Ответить
це 2/3 комуналки
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29.07.2022 15:15 Ответить
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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29.07.2022 14:59 Ответить
очередная цяцянка от клоуна своим избирателям, у которых айкью ниже курса доллара сейчас. Ведь очевидно же жто когда газ на бирже стоит 80 грн за куб, а Нафтогаз заставят его продавать по 8 грн. То это разницу ему компенсируют, забрав деньги у кого то. Не доплатят военным, не купять необходимое вооружение вовремя, не вылечат раненых как положено... но то слишком далекие горизонты для мозгов его избирателей
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29.07.2022 15:31 Ответить
місто Умань в вели плату за трубу водоканал
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29.07.2022 17:12 Ответить
Це найшвидший спосіб зруйнувати газову, опалювальну і водопостачальну системи країни до совкового стану. Безголові членограї дорвалися до керма - радійте, приколісти.
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29.07.2022 17:18 Ответить
---Іще свіжі в пам*яті кадри передвиборчої гонки ЗЕ-стрибунця /під хіхоньки / із салона лімузіна -95 квартала :--- Ятак хачу. чтобьі все..кому за 70. вообще освобождались от комунальньіх платежей... Мені 75 .і отримав : третій рік. як підло--підступно -садистки соцжаху у корумпованім тандемі із комунальниками--здирниками Світловодська--- відібрали субсидію і скинули у бездонну боргову яму/самі ж штучно створивши мені заборгованість.../Запевнення мера міста-- героя Маріуполя : --- насамперед.куди путін завуалював свою агентуру--це комунальники---цілком згоден ... Життя прожив. але таких принижень. як у нашім соцжахі/включаючи службу в держимордівсьській РА /не мав... Я бачив : як гірко плакала. немов дитя 83-річна вчиталька. яку нелюдь соцжаху заганяла по кабінетам і виставила геть.../ ми ледь заспокоїли її... /Я бачив .як зранений АТО--шник / що нудлився в загальній черзі .впереді мене/ безкінця зривався і біг. до туалету. що на автостанції. за квартал. оскільки " соцзахисниці" позачиняли туалети кожна своїм ключем... А потім --- вискочив із приймальні . як ошпарений .увесь тіпався. покриваючись плямами...Добре. що поруч була кохана. яка сипнула йому пригоршню заспокійливих... Всі ці витівки провладної нечисті стали можливими завдячуючи " кришування" очільника області Лісоти...Тотальна кругова порука --всеохоплююча: від соцжаху--до судді. від судді. до Н/пошти№1 В останній запровадили держимордівську цензуру: змусили мене відкрити лист. до нашого ГАРАНТА...Коли ж запеленгували: що там йдеться про тотальне корумповане кишло. яке збиткується над злидотою--підкинули коника : 120-грм. лист--оформили. як кілограмову посилку...І ходе вона тудема--сюдема вже 110днев та ніяк не дійде. до найголовнішого КЕРМАНИЧА УКРАЇНИ ...
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29.07.2022 17:40 Ответить
hochu domoy v UA

@hochu_dodomu

·

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1552995054146535425 2 ч

Опять дороги??? Когда же вы нажретесь?

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29.07.2022 18:34 Ответить
А щодо прожиткового мінімуму, то ж зрозуміло, що не на часі.
Нащо ці балачки про тарифи?
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30.07.2022 00:02 Ответить
 
 