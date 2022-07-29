Тарифы на "коммуналку" не будут повышать до конца войны: Рада установил мораторий
Парламент принял законопроект 7427, которым устанавливается мораторий на повышение тарифов на тепло для населения.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Законопроект поддержали 260 народных депутатов.
Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине + 6 месяцев после.
По словам Железняка, запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
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+11 Чайка Київ
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+9 Чайка Київ
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+7 Юрій Петрович #301281
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ті грабжницьки тарифи на тепло..
мене не покидає враження, що по тим тарифам ми сплачуємо все для можновладців..
та не потрібне мені ваше тепло!!! он труба проходить через мою квартиру - сплачуйте за оренду й транзит..ні?? виріжу її к ****** - прокладайте як завгодно..
квартира - то моя власність.
Азовців уже звільнили, мразота.
Сохранят тарифы, подорожает другое
Инфляция никуда не денется
Тепло то не вся комуналка
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
@hochu_dodomu
·
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1552995054146535425 2 ч
Опять дороги??? Когда же вы нажретесь?
Нащо ці балачки про тарифи?