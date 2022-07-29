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Новости Война
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Кулеба об обстреле колонии в оккупированной Оленовке: Призываю всех партнеров признать РФ государством-террористом

тероризм

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров признать Россию государством-террористом.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне совершили еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Оленовке, где они держали украинских военнопленных. Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленивке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

Читайте: Турция считает, что зерновое соглашение может привести Россию и Украину к диалогу, - Кулеба

обстрел (27327) терроризм (18691) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
Может пора признать рашку вне действия Женевской конвенции? Эта страна давно не считает нужным соблюдать международные правила во всем. Это чистое ЗЛО!
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29.07.2022 15:12
+8
Правильно. Хоч Кулеба не мовчить, бо омбудсмен води в рот набрав.
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29.07.2022 15:08
+8
Хто дав наказ здатися в полон? Хто триндів про обмін?
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29.07.2022 15:17
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Правильно. Хоч Кулеба не мовчить, бо омбудсмен води в рот набрав.
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29.07.2022 15:08 Ответить
это не так, но обращения в Красный крест и т.д. требует подготовки и времени.
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29.07.2022 15:10 Ответить
Может пора признать рашку вне действия Женевской конвенции? Эта страна давно не считает нужным соблюдать международные правила во всем. Это чистое ЗЛО!
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29.07.2022 15:12 Ответить
рашка просто срала на Женевскую конвенцию
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29.07.2022 15:37 Ответить
Рашка уже даже не член совета ООН по правам человека. Єто конечно юридически еще никто не раскрутил, но там перспектива есть признать русских опасньіми инопланетянами, подлежащими уничтожению. Главное давить и не назьівать русских животньіми, потому что животньіе тоже защищеньі законодательством развитьіх стран.
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29.07.2022 15:38 Ответить
Рашка вроде как из Женевской Конвенции еще несколько лет назад вышла
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29.07.2022 16:08 Ответить
Россияне вы хуже террористов.Одни устроили геноцид,а остальные молчаливо одобряют,пидороссию надо после победы обнести колючкой сами с собой падлы шоб жили
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29.07.2022 15:14 Ответить
да если они не выплатят компенсации за войну, разнести к **** и отобрать самим у них все по справедливости
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29.07.2022 15:25 Ответить
Компенсации? ссср афганистану много выплатил? А с нашими чиновниками и юристами не только репараций не будет, так мы еще кацапам пособия платить будем из своих налогов, как немцы игилу. Там арестович уже говорил, что после победы нужно будет завезти минимум 300тыс ватников, для "культурного обмена", типа как на вчерашнем видео, и сегодняшнем продолжении.
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29.07.2022 15:56 Ответить
что там гадать ***** азовцев казнил и решил обвинить ВСУ что они погибли при обстреле
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29.07.2022 15:15 Ответить
Хто дав наказ здатися в полон? Хто триндів про обмін?
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29.07.2022 15:17 Ответить
це довбане співтовариство міжнародне ще щось думає? Так їм ***** хочеться якнайшвидше санкції з орків зняти,щоб далі гешефти робити.Оленівка-це злочин,що волає про помсту до неба ! Що ще ці виродки мають зробити,щоб їх викинули нахрен з усіх структур і прирівняли до Ірану чи КНДР ?
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29.07.2022 15:33 Ответить
ничего не думает, для спивтовариства украинцы не люди, а 5$ всегда 5$
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29.07.2022 15:58 Ответить
Думаю,что и после ядерного удара по Украине они будут громко возмущаться,давать последнее китайское,но дальше этого дело не пойдёт
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29.07.2022 16:35 Ответить
Може, спочатку Україна покаже приклад?
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29.07.2022 15:50 Ответить
Для зелених рашка не країна терорист а сюзерен .
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29.07.2022 16:20 Ответить
хто віддав наказ Азову здатися? хто з української влади підписав цей злочиний наказ?
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29.07.2022 16:45 Ответить
 
 