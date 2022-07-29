По паспорту другой страны выехать можно только после утраты украинского гражданства, - Госпогранслужба
В Украине не допускается двойное гражданство. Поэтому выехать за пределы государства с паспортом другой страны мужчины могут, только если их лишат гражданства Украины.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.
"Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых - Украина, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины", - подчеркнули пограничники.
Утратить украинское гражданство можно только после соответствующего указа президента Украины.
"То есть использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях могут физические лица после издания Указа президента Украины об утрате такими лицами гражданства Украины", - говорится в сообщении.
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між першим і другим реченнями свого "пояснення" та не знання Конституції та Закону про громадянство.
Перше речення - фейк, 2, 3, 4 відповідає дійсності.
Ще в школі вчили, що Україна не признає подвійного громадянства. Україна допускає подвійне громадянство, але не признає другого.
Тобто, якщо людина має громадянство іншої країни, то юридично воно у нас не визнається і, відповідно воно не має правочинних наслідків.
- Це велика прогалина в законодавстві, бо коли докопатись до букви закону, то депутатом може стати особа із двома громадянствами.
БО МИ НЕ ВИЗНАЄМО ДРУГОГО!!!
В Украине допускается двойное гражданство.
В статье 4 Конституции Украины имеется ввиду что есть единое гражданство Украины, и нету татар, казахов, мадяр, румын, цыган и прочих. А в Законе Украины о гражданстве есть статья которая говорит что даже имея гражданство другой страны, гражданин Украины состоит в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины, что означает если он нахулиганил то отвечать будет по укранским законам. Всё!
КРОМЕ ТОГО, 20го декабря 2020 года, ПРЕЗИДЕНТ УКРАНЫ Зеленский подписал закон, который предполагает множественное гражданство!!!