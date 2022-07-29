По паспорту другой страны выехать можно только после утраты украинского гражданства, - Госпогранслужба

В Украине не допускается двойное гражданство. Поэтому выехать за пределы государства с паспортом другой страны мужчины могут, только если их лишат гражданства Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

"Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых - Украина, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины", - подчеркнули пограничники.

Утратить украинское гражданство можно только после соответствующего указа президента Украины.

"То есть использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях могут физические лица после издания Указа президента Украины об утрате такими лицами гражданства Украины", - говорится в сообщении.

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