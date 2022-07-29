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По паспорту другой страны выехать можно только после утраты украинского гражданства, - Госпогранслужба

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

В Украине не допускается двойное гражданство. Поэтому выехать за пределы государства с паспортом другой страны мужчины могут, только если их лишат гражданства Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

"Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых - Украина, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины", - подчеркнули пограничники.

Утратить украинское гражданство можно только после соответствующего указа президента Украины.

"То есть использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях могут  физические лица после издания Указа президента Украины об утрате такими лицами гражданства Украины", - говорится в сообщении.

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По паспорту другой страны выехать можно только после утраты украинского гражданства, - Госпогранслужба 01

Автор: 

Госпогранслужба (6461) гражданство (1314) граница (5273) двойное гражданство (161) мужчины (132)


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Топ комментарии
+8
Хай розкажуть це тим хто по російських, молдовських, угорських та інших паспортах виїжджали , а то тепер спохватилися, видно кормова база почала зменшуватися, треба інші схеми створювати.
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29.07.2022 15:27
+6
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29.07.2022 15:33
+6
Портнов може заїхати коли йому заманеться і без документів, це ж свій чєл
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29.07.2022 15:56
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Хай розкажуть це тим хто по російських, молдовських, угорських та інших паспортах виїжджали , а то тепер спохватилися, видно кормова база почала зменшуватися, треба інші схеми створювати.
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29.07.2022 15:27 Ответить
Раньше гордились погранвойсками а теперь политический шлак!!!
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29.07.2022 15:28 Ответить
Таже схема работает лешают гражданства только мажоров за деньги
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29.07.2022 15:33 Ответить
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29.07.2022 15:33 Ответить
Дебіли так глибоко бажали лизнути, що навіть не помітили протиріччя
між першим і другим реченнями свого "пояснення" та не знання Конституції та Закону про громадянство.
Перше речення - фейк, 2, 3, 4 відповідає дійсності.
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29.07.2022 15:41 Ответить
Портнову чому про це не сказали ?
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29.07.2022 15:54 Ответить
Портнов може заїхати коли йому заманеться і без документів, це ж свій чєл
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29.07.2022 15:56 Ответить
Які ті чиновники тупі. Як валянки.
Ще в школі вчили, що Україна не признає подвійного громадянства. Україна допускає подвійне громадянство, але не признає другого.
Тобто, якщо людина має громадянство іншої країни, то юридично воно у нас не визнається і, відповідно воно не має правочинних наслідків.
- Це велика прогалина в законодавстві, бо коли докопатись до букви закону, то депутатом може стати особа із двома громадянствами.
БО МИ НЕ ВИЗНАЄМО ДРУГОГО!!!
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29.07.2022 17:24 Ответить
Цензор не пишите брехню!
В Украине допускается двойное гражданство.
В статье 4 Конституции Украины имеется ввиду что есть единое гражданство Украины, и нету татар, казахов, мадяр, румын, цыган и прочих. А в Законе Украины о гражданстве есть статья которая говорит что даже имея гражданство другой страны, гражданин Украины состоит в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины, что означает если он нахулиганил то отвечать будет по укранским законам. Всё!
КРОМЕ ТОГО, 20го декабря 2020 года, ПРЕЗИДЕНТ УКРАНЫ Зеленский подписал закон, который предполагает множественное гражданство!!!
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29.07.2022 18:22 Ответить
 
 