В Украине вышел перевод американского издания книги "Очерки новейшей истории Украины, 1991-2021"

В Украине вышел перевод книги "Очерки новейшей истории Украины, 1991-2021" издания исследовательского проекта американского Института Кеннана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили у себя в Facebook учредители K&K Group Александр Копыл и Игнат Коробко, при поддержке которых вышел перевод.

По словам Александра Копыла, это едва ли не единственный исторический труд, в котором систематизирован тридцатилетний путь Украины как независимого государства.

"Не приукрашая действительность, но и не впадая в самобичевание и зраду. Это неплохая попытка честно реконструировать события и ответить на вопросы "Что с нами случилось? Где мы состоялись? Где мы упустили возможности? И почему вышло именно так?". Английское название книги очень четко отражает этот 30-летний путь – "From the Ukraine to Ukraine", – пишет Александр Копыл.

Оригинальное англоязычное издание книги – это исследовательский проект Института Кеннана (американский think tank при Международном научном центре имени Вудро Вильсона).

"На самом деле всем рекомендую! И не потому, что мы причастны к выпуску этого издания, а потому, что сейчас особенно важно систематизировать у себя в голове 30-летний путь нашей страны. Тогда под другим углом смотришь на все, что происходит и что нас может ожидать", - резюмирует сооснователь K&K Group Игнат Коробко.

На данный момент книга доступна в книжных онлайн-магазинах.