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Новости Война
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Подарил российским оккупантам авто: Экс-депутату сельсовета в Харьковской области сообщили о подозрении

прокуратура

53-летнему экс-депутату Терновского сельского совета сообщили о подозрении по факту передачи материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и вооруженным формированиям государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

По данным следствия, бывший депутат Терновского сельского совета с момента оккупации военными РФ с. Тернова Харьковского района поддерживал, в том числе публично, решения и действия государства-агрессора. За это подозреваемый получал привилегированное отношение от военных и представителей оккупационных сил.

"В начале мая 2022 года, незадолго до освобождения Вооруженными Силами Украины с. Тернова, во время отступления оккупантов, мужчина, чтобы помочь представителям РФ, передал им собственный автомобиль "ГАЗ 31105", а также автомобиль своего сына "ВАЗ 2110", - отметили в прокуратуре

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Автор: 

прокуратура (5017) Харьковщина (5577) коллаборационизм (872)


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Чергова мерзенна ублюдіна...
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29.07.2022 15:36 Ответить
Обовязково щоб наш гуманний суд присудив цьому виродку почитати Шевченка....
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29.07.2022 15:40 Ответить
Ще один колаборант прокаженого світу російських фашистів . Підлягає знищенню.
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29.07.2022 15:45 Ответить
Може хоч гальмівні трубки понадпилював йолоп на тіх авто.
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29.07.2022 15:50 Ответить
цікаве чмо
воно підтримувало окупантів словами та діями, крім того, подарувало їм ДВА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБИ
і залишилося в селі, де гадило після визволення села?

його точно нянька головою з рук в дитинстві впустила.
з горища, не нижче.
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29.07.2022 15:58 Ответить
От якби односельчани йому дали звіздюлєй… але ж на них потім справу заведуть.
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29.07.2022 16:05 Ответить
Якщо таких не почнемо знищувати, біда нам буде.
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29.07.2022 16:06 Ответить
Біда уже ... знищати треба було ще "позавчора" ...
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29.07.2022 16:29 Ответить
Шкода, що там немає партизанів, бо наша влада тільки висунула підозру, а в країні справжня жорстока війна.
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29.07.2022 17:18 Ответить
 
 