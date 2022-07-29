Подарил российским оккупантам авто: Экс-депутату сельсовета в Харьковской области сообщили о подозрении

53-летнему экс-депутату Терновского сельского совета сообщили о подозрении по факту передачи материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и вооруженным формированиям государства-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

По данным следствия, бывший депутат Терновского сельского совета с момента оккупации военными РФ с. Тернова Харьковского района поддерживал, в том числе публично, решения и действия государства-агрессора. За это подозреваемый получал привилегированное отношение от военных и представителей оккупационных сил.

"В начале мая 2022 года, незадолго до освобождения Вооруженными Силами Украины с. Тернова, во время отступления оккупантов, мужчина, чтобы помочь представителям РФ, передал им собственный автомобиль "ГАЗ 31105", а также автомобиль своего сына "ВАЗ 2110", - отметили в прокуратуре

Смотрите также: 26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом "ГУ МВД Херсонской области", сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж