РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8703 посетителя онлайн
Новости Война
6 274 26

В результате удара РФ по колонии в оккупированной Оленовке погибли около 40 человек, 130 получили ранения, начато расследование, - Офис генпрокурора

огп,оленівка

По факту удара войск РФ по колонии в оккупированной Оленовке начато досудебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Оленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения", - информирует Офис генпрокурора.

В этой колонии российскими оккупантами организовано место несвободы, где противоправно содержатся гражданские лица и военнопленные Вооруженных Сил Украины.

Смотрите также: Оккупанты сообщили, что во время обстрела колонии, в которой содержатся пленные "азовцы", ни один надзиратель не пострадал. ВИДЕО

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба об обстреле колонии в оккупированной Оленовке: Призываю всех партнеров признать РФ государством-террористом

Автор: 

обстрел (27327) Офис Генпрокурора (2476)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Недарма мій чоловік казав,що краще смерть ніж полон у нелюдей,бо такий полон все рівно закінчиться смертю, але людожери створять із цього ще розвагу с тортурами та приниженням.
показать весь комментарий
29.07.2022 16:58
+13
Поки наших хлопців каструють, вбивають, суд'ї апеляційного суду, змінили вирок райсісянскому виродку Шишмаріну, який вбивав цивільних, з довічного ув' язнення на 15 років. Чого соромиться вже в підписку про невиїзд давали. А наші кугути, які стережуть полонених кацапів, бінтують їх, купляють вітамінки, збивають подушки, щоб тім спалося краще, скоро відсмоктувать почнуть, молодці ура
показать весь комментарий
29.07.2022 16:58
+12
спасибо зеленскому... он спас их из Азовстали... продлив мучения на целых 40 дней...
показать весь комментарий
29.07.2022 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда это все будет заканчиваться, одним из требованием кацапии будет закрыть глаза на этот бандитизм и ради того, чтобы настал мир, видимо с этим согласятся. Так оно всегда бывает. А потому, учитывая эту неприятность, надо найти пол сотни кацапских добровольцев, желающих совершить акт чистосердечного раскаяния и сгинуть туда, где их не достанет ни один мирный договор.
показать весь комментарий
29.07.2022 16:55 Ответить
Их больше чем нас в 3.5 раза, поэтому и пропорция должна быть не меньше. А то у нас народ увлёкся благородством с чайками, одеялами и медпомощью для этой Дичи, не до конца понимая, Что перед ними находится. Так же хотелось бы услышать наших гавно-политиков по ситуации с нашими пленными, что они думают и главное делают по этому вопросу?...
показать весь комментарий
29.07.2022 17:02 Ответить
Кто будет делать?? ЗЕкодле не до пленных украинцев. Они делят бюджет себе по карманам
показать весь комментарий
29.07.2022 18:33 Ответить
нельзя и не о чем договариваться с раковой опухолью..., только химиотерапия, операция или, если не лечить, смерть..., поэтому у нас может быть только один выход - убивать эти раковые клетки, убивать и еще раз убивать..., тогда, возможно, мы выживем...
показать весь комментарий
29.07.2022 16:55 Ответить
спасибо зеленскому... он спас их из Азовстали... продлив мучения на целых 40 дней...
показать весь комментарий
29.07.2022 16:56 Ответить
Поки наших хлопців каструють, вбивають, суд'ї апеляційного суду, змінили вирок райсісянскому виродку Шишмаріну, який вбивав цивільних, з довічного ув' язнення на 15 років. Чого соромиться вже в підписку про невиїзд давали. А наші кугути, які стережуть полонених кацапів, бінтують їх, купляють вітамінки, збивають подушки, щоб тім спалося краще, скоро відсмоктувать почнуть, молодці ура
показать весь комментарий
29.07.2022 16:58 Ответить
Недарма мій чоловік казав,що краще смерть ніж полон у нелюдей,бо такий полон все рівно закінчиться смертю, але людожери створять із цього ще розвагу с тортурами та приниженням.
показать весь комментарий
29.07.2022 16:58 Ответить
Руками кацапов зеленский-дермак избавляются от украинских патриотов
показать весь комментарий
29.07.2022 18:35 Ответить
не зовсім кацапів, але москвоцентристів і русофілів точно
показать весь комментарий
30.07.2022 12:55 Ответить
Без боеприпасов, воды, еды и лекарств?
показать весь комментарий
29.07.2022 18:44 Ответить
Кто выступал гарантом сдачи Азовцами Мариуполя? Почему с рашистами продолжают вести переговоры и после каждых переговоров наши люди проливают кровь а гаранты вообще низачто не отвечают? Примите суки уже в Конституцию Украины закон запрещающий вести любые переговоры с рашистами
показать весь комментарий
29.07.2022 17:02 Ответить
Так ці ж зелені сукі і будуть приймати цей закон, інших сук у нас нема
показать весь комментарий
29.07.2022 17:17 Ответить
Зато у нас рашистских пленных вылизывают, лечат на белых простынях, дают позвонить маме. А Абдрыстович рассказывает каждый вечер как он уважает росийских солдат и как после окончания войны мы будем опять дружить с рашистами
показать весь комментарий
29.07.2022 17:09 Ответить
цього не чув, чув інше - що борців із внутрішнім ворогом треба нейтралізовувати. Тобто патріотів за непримиримість з активними русофілами
показать весь комментарий
30.07.2022 12:59 Ответить
Яка загибель? Вбивство.
показать весь комментарий
29.07.2022 17:17 Ответить
За Азовцев придеться отвечать и вам зеленое стадо,чего в рот воды набрали? Начали расследование? Ваши расследования,как и обещания сплошное вранье. Сердце болит за Азовцев,погибли такие воины.
показать весь комментарий
29.07.2022 17:19 Ответить
Цапи только с пленными и умеют воевать.
показать весь комментарий
29.07.2022 17:20 Ответить
Взагалі, для нормальних країн - полонений, то особа, яка має право на життя і це підтвкрджене міжнародними законами. Але Росія показує світу, що вона ігнорує всім. І це не є дивним, якщо РПЦ тріумфально підтвердила "святість"нападу на Україну, і то нібито християнська віра, але основана на невідомій біблії!
показать весь комментарий
29.07.2022 17:25 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZU_5_busA942iW1ckBDehy6wr1tsRnYAK_7aq0LTkHZ83NT40FCjmsI59XNtIQqLGov1KflnvdGffi3l2ikOoiCrkGjJgQekWuvqs_4dKgF0QackYtXIVWZ2xjAY8EAhwE_x-KbZGpNbemNeLf2SSE28hWWI8cXyXG8jKtc4ePS-g&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Горковенко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZU_5_busA942iW1ckBDehy6wr1tsRnYAK_7aq0LTkHZ83NT40FCjmsI59XNtIQqLGov1KflnvdGffi3l2ikOoiCrkGjJgQekWuvqs_4dKgF0QackYtXIVWZ2xjAY8EAhwE_x-KbZGpNbemNeLf2SSE28hWWI8cXyXG8jKtc4ePS-g&__tn__=%2CO%2CP-R#?fie 2 hrs · Оленівки - це ******* Катинь. Рашисти знищують докази своїх злочинів та звірств.

Пропагандисти говорять про удар української ракети. Але фото більше нагадують пожежу: ліжка стоять не розкидані від удару і стоять вряд, вцілілі стіни та частково дах

За даними окупантів загинуло 53 українських полонених. Десь 70 поранено. Саме тут утримувалися захисники "Азовсталі". Водночас, усі 8 охоронців ніби-то лише отримали поранення. Чомусь українська ракета не вбила жодного окупанта. Та й занадто мало охорони на таку кількість полонених

Весь світ має побачити ці кадри. Росія країна-терорист. Рашисти - нелюди

_____

Russia-backed separatists alleged that 53 prisoners-of-war had been killed and injured 70 others, in a rocket strike on the prison camp in Olenivka.

This prison has been used to house many of the Ukrainian soldiers who surrendered at the Azovstal plant in Mariupol two months ago



11You and 10 others

показать весь комментарий
29.07.2022 17:39 Ответить
так, є думка у спеціалістів про вибув зсередини
показать весь комментарий
30.07.2022 13:02 Ответить
Зеля як там надія на життя в азовців??Накуя людям була така надія в муках померти.Вони були голодні але свобідні,а так втратили і свободу і життя.Я думаю ще місяць вони б протримались до хаймарсів і знищили ще з тисячу кацапів,так можливо половина б пала в бою але не так тупо як зараз їх просто розстріляли,кращих спеців.І тих 53 воїна могли б з собою забрати 530 орків а може і більше,який зміст здаватись якщо надії на обмін 1%.(((
показать весь комментарий
29.07.2022 17:46 Ответить
А коли Офіс Генпрокурора почне розслідування, що до тих осіб, які сприяли захопленню ворогом без спротиву наших територій, сприявши тим самим оточенню Маріуполя?
За чиєю першовказівкою розміновували Чонгар та мости?
показать весь комментарий
29.07.2022 18:01 Ответить
Дивлюсь Золкіна як ці потвори хіхікають і "заяеньке" розказують що скоро повернуться,морди глядяні,чистенькі,книги,телевізор,"первое,второе и компот"-мене тіпає від цієї толерантності,тим більш після Оленівки.Вони ж до полону окропом сцяли "биндеровци издеваться будут",а потім все побачили,зрозуміли, їх дивляться і полон для них краще ніж бойові будні,там же можуть вбити.Ми точно все робимо правильно? В мене сумніви.
показать весь комментарий
29.07.2022 18:42 Ответить
нехер жевать сопли, 50 пленных кацапов д.б. казнены в ответ на действия рашистов
показать весь комментарий
29.07.2022 19:06 Ответить
це неправильно, але можна відмовити групі військовополонених в обміні, і направити їх на роботи з відновлення інфраструктури, як заведено історично
показать весь комментарий
30.07.2022 13:06 Ответить
 
 