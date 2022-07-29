В результате удара РФ по колонии в оккупированной Оленовке погибли около 40 человек, 130 получили ранения, начато расследование, - Офис генпрокурора

По факту удара войск РФ по колонии в оккупированной Оленовке начато досудебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Оленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения", - информирует Офис генпрокурора.

В этой колонии российскими оккупантами организовано место несвободы, где противоправно содержатся гражданские лица и военнопленные Вооруженных Сил Украины.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

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