В результате удара РФ по колонии в оккупированной Оленовке погибли около 40 человек, 130 получили ранения, начато расследование, - Офис генпрокурора
По факту удара войск РФ по колонии в оккупированной Оленовке начато досудебное расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Оленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения", - информирует Офис генпрокурора.
В этой колонии российскими оккупантами организовано место несвободы, где противоправно содержатся гражданские лица и военнопленные Вооруженных Сил Украины.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
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Пропагандисти говорять про удар української ракети. Але фото більше нагадують пожежу: ліжка стоять не розкидані від удару і стоять вряд, вцілілі стіни та частково дах
За даними окупантів загинуло 53 українських полонених. Десь 70 поранено. Саме тут утримувалися захисники "Азовсталі". Водночас, усі 8 охоронців ніби-то лише отримали поранення. Чомусь українська ракета не вбила жодного окупанта. Та й занадто мало охорони на таку кількість полонених
Весь світ має побачити ці кадри. Росія країна-терорист. Рашисти - нелюди
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Russia-backed separatists alleged that 53 prisoners-of-war had been killed and injured 70 others, in a rocket strike on the prison camp in Olenivka.
This prison has been used to house many of the Ukrainian soldiers who surrendered at the Azovstal plant in Mariupol two months ago
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За чиєю першовказівкою розміновували Чонгар та мости?