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Новости Война
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У оккупантов нехватка офицеров из-за потерь. Звание "младшего лейтенанта" раздают массово, - разведка

ворог,русня,мертвий,орк

Российская армия из-за серьезных потерь личного состава в Украине столкнулась с нехваткой офицеров. Чтобы заполнить вакансии, в оккупационном войске массово присваивают сержантам офицерское звание "младший лейтенант".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Еще одна причина дефицита кадров - нежелание военнослужащих ВС и Росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины. В том числе из-за того, что их часто включают в состав так называемых сводных подразделений, которые формируются не по профессиональному признаку. В результате большое количество военных у них не имеют должной подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным украинской разведки, многие оккупанты, участвовавшие в боевых действиях, не желают возвращаться в свои подразделения, указывая проблемы со здоровьем как причину отказа.

"Чтобы предотвратить "отток кадров", руководство ВС РФ формирует военно-врачебные комиссии. Их главная задача - выявление военнослужащих, имитирующих заболевания и ранения для уклонения от участия в боевых действиях", - отметили в Минобороны.

Читайте также: Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, - ГУР МО

Автор: 

армия РФ (19350) Минобороны (9357) разведка (4179) офицер (146)


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Топ комментарии
+5
А через який брак присвоєно звання підполковника арестовичу?
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29.07.2022 17:53
+1
Яка різниця скільки та які у кацапських свиней зірки-нищити потрібно усіх...
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29.07.2022 17:15
+1
будут лізти без офіцерів - такі собі ваньки - встаньки--- треба бити не збавляючи темпу
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29.07.2022 17:34
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Яка різниця скільки та які у кацапських свиней зірки-нищити потрібно усіх...
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29.07.2022 17:15 Ответить
будут лізти без офіцерів - такі собі ваньки - встаньки--- треба бити не збавляючи темпу
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29.07.2022 17:34 Ответить
А про нашу перемогу це ГУР ще не повідомляє?
Інформацію, яку воно публікує може здобути, навіть, бабця з лавки перед будинком!
От навіщо такими повідомленнями ганьбити важливу службу? Чи там теж працюють квартальники зеленського?
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29.07.2022 17:47 Ответить
А через який брак присвоєно звання підполковника арестовичу?
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29.07.2022 17:53 Ответить
За спорідненою національністю...
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29.07.2022 17:58 Ответить
таке ще при совку було - під час бойових дій звання присвоюється автоматично відповідно до займаємої посади - напр. комсорг окремої роти (зам. політрука) при перекиданні частини в Афган автоматично получав звання молодшого лейтенанта, навіть якщо до того був просто рядовим
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29.07.2022 18:27 Ответить
 
 