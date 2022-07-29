У оккупантов нехватка офицеров из-за потерь. Звание "младшего лейтенанта" раздают массово, - разведка
Российская армия из-за серьезных потерь личного состава в Украине столкнулась с нехваткой офицеров. Чтобы заполнить вакансии, в оккупационном войске массово присваивают сержантам офицерское звание "младший лейтенант".
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Еще одна причина дефицита кадров - нежелание военнослужащих ВС и Росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины. В том числе из-за того, что их часто включают в состав так называемых сводных подразделений, которые формируются не по профессиональному признаку. В результате большое количество военных у них не имеют должной подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным украинской разведки, многие оккупанты, участвовавшие в боевых действиях, не желают возвращаться в свои подразделения, указывая проблемы со здоровьем как причину отказа.
"Чтобы предотвратить "отток кадров", руководство ВС РФ формирует военно-врачебные комиссии. Их главная задача - выявление военнослужащих, имитирующих заболевания и ранения для уклонения от участия в боевых действиях", - отметили в Минобороны.
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Інформацію, яку воно публікує може здобути, навіть, бабця з лавки перед будинком!
От навіщо такими повідомленнями ганьбити важливу службу? Чи там теж працюють квартальники зеленського?