У СБУ есть перехваты, подтверждающие, что Оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. АУДИО
СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в "обстреле" Оленовской колонии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, таких аудиоперехватов несколько.
"Все они будут приобщены в качестве доказательств соответствующего уголовного производства. Украинская спецслужба уже открыла его по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время весь массив информации исследуется следователями СБУ", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии.
"В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-то ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе. Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине, впрочем никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР", - объяснили в Службе безопасности.
Также, продолжили в СБУ, судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и "уберегли" соседние помещения.
В то же время предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остаться именно из-за "внутреннего источника" взрыва.
"В целом есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Оленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией", - добавили в СБУ.
И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что России не удастся снять с себя ответственность за это кровавое преступление.
"Какую бы чушь не придумывал враг, чтобы оправдать себя, всем очевидно - именно РФ виновата в сознательном убийстве украинских пленных. Это подтверждают и первые имеющиеся доказательства. Я уверен, что впоследствии доказательная база будет только дополняться. Следователи СБУ уже начали расследование этого преступления в рамках соответствующего уголовного производства", - отметил Малюк.
Временно исполняющий обязанности главы СБУ подчеркнул, что спецслужба сделает все возможное, чтобы виновные в "оленовском преступлении" понесли заслуженное наказание.
"Мы не простим ни одного рашиста - всех ждет наказание", - добавил Малюк.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
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за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.
Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рФ.
Головна мета теракту - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.
Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. https://t.me/operativnoZSU/34312
Согнали Азовцев в один барак и взорвали
По их словам, произошедшее сделано руками либо ЧВК, либо какого-то спецподразделения ГУ ГШ МО РФ. Цель - замести следы, поскольку Украина подготовила списки военнопленных на обмен, и в этих списках были запытанные до смерти или сильно искалеченные бойцы «Азова», попавшие в руки Кадырова (который, по нашей информации, лично пытал привезенных к нему пленных). Если погибших еще можно было списать на то, что они умерли в плену от болезней или от ран, полученных во время боев в Мариуполе, то допустить возвращение в Украину жертв пыток было никак нельзя.
«Тут поступили как со спиз…ными складами, чтобы не попасть под уголовку, надо просто уничтожить сам склад и сказать, что так и было. Все сгорело, а так там был полный комплект всего, даже не сомневайтесь. Решили просто угробить всех, чтобы спрятать тех, кого запытали "чехи"», - говорит российский офицер. https://telegra.ph/Elenovka--rossijskaya-popytka-zamesti-sledy-*******-prestuplenij-protiv-ukrainskih-*************-07-29
Домовленості якісь були звісно. Але боневтіка знову нахитали. Виходить шо він таки лох?
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"
Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину.
Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика.
Ось текст пісні:
Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!
Приспів:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!
Приспів.
Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
Виноват Зеленский,агент кремля.
Коррупция вот кто виноват в сегодняшнем состоянии дел.
Хоч частина з них іржава. https://t.me/operativnoZSU/34295 https://t.me/operativnoZSU/34295
Вони ж такими були ЗАВЖДИ!!!
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, дЄрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів
9) Захід буде допомагати Україні з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
Багато українців розуміють: аби не було більше загроз - треба домогтися розпаду імперії. І через це башні кремля йдуть у напрямі корабля масква. те, що вони вже вчинили і чинять, більшість українців їм ніколи не пробачуть. мирний договір підписуватимемо із окремими суб'єктами бувшої федерації з новими урядами. Бо всі учасники агресії мусять стати під суд. Під трибунал.
Але інфа як меч із двобічним лезом має два напрями: один проти зрадника в Києві, другий проти башень Кремля. Чи дійде до пуйла? А якщо пуйла вже давно нема в живих, тоді знову ж боневтік - лох. Що лиже зад бені і абрамовичу.
Що там твоя шлюха білецький,нічого не нявкне,типу-"Не треба розголосу".Яка може бути довіра у військових до такого командування?
это их преступный почерк.
светлая память Азовцам. ❤️ героические парни.
кто отдал преступный приказ сдаться и кто гарантировал им жизнь от украинской власти?
верить кацапам никогда нельзя - это смертельные враги
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Спецслужби повинні надати незаперечну інформацію про виконавців злочину закордонним інформ агенствам доказав суспільству що вони чогось варті.
підпалити помешкання щоб звалити все на пожежу - це знає кожний слідчий по
тяжким злочинам Земля пухом нашим Азовцям.
Бажаю тюрми Зе і подєльнікам які не вивели гарнізон з Маріуполя коли це було
можливо.
І скільки ще мовчати ?
Допоки кацапи всіх не стратять ?
Можливо вони розбомбили вже мертвих та скалічених... хто знає в яких муках вмирали наші бійці.