У СБУ есть перехваты, подтверждающие, что Оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. АУДИО

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в "обстреле" Оленовской колонии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, таких аудиоперехватов несколько.

"Все они будут приобщены в качестве доказательств соответствующего уголовного производства. Украинская спецслужба уже открыла его по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время весь массив информации исследуется следователями СБУ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии.

"В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-то ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе. Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине, впрочем никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР", - объяснили в Службе безопасности.

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Также, продолжили в СБУ, судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и "уберегли" соседние помещения.

В то же время предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остаться именно из-за "внутреннего источника" взрыва.

"В целом есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Оленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией", - добавили в СБУ.

И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что России не удастся снять с себя ответственность за это кровавое преступление.

"Какую бы чушь не придумывал враг, чтобы оправдать себя, всем очевидно - именно РФ виновата в сознательном убийстве украинских пленных. Это подтверждают и первые имеющиеся доказательства. Я уверен, что впоследствии доказательная база будет только дополняться. Следователи СБУ уже начали расследование этого преступления в рамках соответствующего уголовного производства", - отметил Малюк.

Временно исполняющий обязанности главы СБУ подчеркнул, что спецслужба сделает все возможное, чтобы виновные в "оленовском преступлении" понесли заслуженное наказание.

"Мы не простим ни одного рашиста - всех ждет наказание", - добавил Малюк.

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.