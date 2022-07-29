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Новости Война
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У СБУ есть перехваты, подтверждающие, что Оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. АУДИО

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в "обстреле" Оленовской колонии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, таких аудиоперехватов несколько.

"Все они будут приобщены в качестве доказательств соответствующего уголовного производства. Украинская спецслужба уже открыла его по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время весь массив информации исследуется следователями СБУ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии.

"В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-то ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе. Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине, впрочем никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР", - объяснили в Службе безопасности.

Читайте также: Оккупанты сообщили, что во время обстрела колонии, в которой содержатся пленные "азовцы", ни один надзиратель не пострадал. ВИДЕО

Также, продолжили в СБУ, судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и "уберегли" соседние помещения.

В то же время предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остаться именно из-за "внутреннего источника" взрыва.

"В целом есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Оленовка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией", - добавили в СБУ.

И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что России не удастся снять с себя ответственность за это кровавое преступление.

"Какую бы чушь не придумывал враг, чтобы оправдать себя, всем очевидно - именно РФ виновата в сознательном убийстве украинских пленных. Это подтверждают и первые имеющиеся доказательства. Я уверен, что впоследствии доказательная база будет только дополняться. Следователи СБУ уже начали расследование этого преступления в рамках соответствующего уголовного производства", - отметил Малюк.

Временно исполняющий обязанности главы СБУ подчеркнул, что спецслужба сделает все возможное, чтобы виновные в "оленовском преступлении" понесли заслуженное наказание.

"Мы не простим ни одного рашиста - всех ждет наказание", - добавил Малюк.

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

Автор: 

обстрел (27327) СБУ (19924) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+44
А хіба хтось мав сумніви що це зробили саме кацапські вбивці...
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29.07.2022 17:16
+43
Хто буде відповідати за наказ здатися?
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29.07.2022 17:19
+40
Сразу понятно

Согнали Азовцев в один барак и взорвали
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29.07.2022 17:18
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Правила форума Совет форумчан
А хіба хтось мав сумніви що це зробили саме кацапські вбивці...
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29.07.2022 17:16 Ответить
Вбивство українських Захисників в Оленівці здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга),

за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.

Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рФ.

Головна мета теракту - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. https://t.me/operativnoZSU/34312
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29.07.2022 17:47 Ответить
Якісь базарні теревені. Злочин готували і усякі мутні контори мали б про це повідомити, та перехопити ініціативу. Але це буде можливим лише в іншій Україні.
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29.07.2022 22:52 Ответить
Вот это бредятина, похуже скотобеевой, "контроль денег на военнопленных", ты в своем уме?
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31.07.2022 05:27 Ответить
Сразу понятно

Согнали Азовцев в один барак и взорвали
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29.07.2022 17:18 Ответить
...После «обстрела» СИЗО в Еленовке с нами связались два офицера ВС РФ, находящиеся на территории ДНР и один из наших источников в Чечне.
По их словам, произошедшее сделано руками либо ЧВК, либо какого-то спецподразделения ГУ ГШ МО РФ. Цель - замести следы, поскольку Украина подготовила списки военнопленных на обмен, и в этих списках были запытанные до смерти или сильно искалеченные бойцы «Азова», попавшие в руки Кадырова (который, по нашей информации, лично пытал привезенных к нему пленных). Если погибших еще можно было списать на то, что они умерли в плену от болезней или от ран, полученных во время боев в Мариуполе, то допустить возвращение в Украину жертв пыток было никак нельзя.

«Тут поступили как со спиз…ными складами, чтобы не попасть под уголовку, надо просто уничтожить сам склад и сказать, что так и было. Все сгорело, а так там был полный комплект всего, даже не сомневайтесь. Решили просто угробить всех, чтобы спрятать тех, кого запытали "чехи"», - говорит российский офицер. https://telegra.ph/Elenovka--rossijskaya-popytka-zamesti-sledy-*******-prestuplenij-protiv-ukrainskih-*************-07-29
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29.07.2022 18:29 Ответить
"Информация, которой мы владеем на данный момент, свидетельствует, что военнослужащие сдались в плен под какие-то гарантии. Как их будут освобождать, на каких условиях - непонятно", - говорит юрист-международник Виталий Хекало. Он вспоминает, как в начале апреля в плен в Мариуполе сдались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты: "Тогда переговоры о сдаче в плен велись на уровне командира подразделения и стороны противника. На этот раз - на высшем политическом при участии президента Украины Владимира Зеленского и международных партнеров. Поэтому, возможно, гарантии более надежные". Стаття за 17 травня, а що там наш гідрант скаже тепер? https://focus.ua/*******-novosti/515852-kakov-status-sdavshihsya-zashchitnikov-mariupolya https://focus.ua/*******-novosti/515852-kakov-status-sdavshihsya-zashchitnikov-mariupolya

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30.07.2022 11:31 Ответить
Гра кацапів хоч і примітивна, але працює: уже безліч коментів у звинуваченні київської влади в здачі маріупольських захисників з тим щоби їх фізично знищити руками москалів.
Домовленості якісь були звісно. Але боневтіка знову нахитали. Виходить шо він таки лох?
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02.08.2022 13:14 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZVo_Bvg8WRijuDk1djNA3ocOHjZR0_NVprXN1VxsUDp3dVAtF2kCwFXsxpBp_ZIFW9o6afmH7ii0yUluRw416RqArMZsAIa_KhA0mhFSTJu_0CYp3duEKh_kctSYzrFWZls_GYJqZ7A8PbFTUPmDG4GZaVBBVBIU2sgwEGnQcP9Sc-INk80kLAvxn3EzB5WcEQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Володимир Горковенко

🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"

Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину.
Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика.

Ось текст пісні:

Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!

Приспів:

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!

Приспів.

Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
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29.07.2022 17:19 Ответить
Знаю про це. Але дуже дякую про публікцію
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29.07.2022 23:58 Ответить
а написав жид який знає украінську мову
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30.07.2022 12:29 Ответить
Вопрос в том, является ли весь этот кошмар единственным случаем.
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29.07.2022 17:19 Ответить
І чи буде він останній? Вочевидь, НІ.
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29.07.2022 17:38 Ответить
Хто буде відповідати за наказ здатися?
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29.07.2022 17:19 Ответить
Їм їсте і пить не було чого, хто буде відповідать що групіровку в 4 тис . Завели в котел, а не відвели, щоб не захватили стільки территорій на півдні
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29.07.2022 17:24 Ответить
ЗЕленое гавно лепит отмазки.
Виноват Зеленский,агент кремля.
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29.07.2022 17:37 Ответить
Это верно. И еще к требуналу Кучму с его воровской шайкой. Оставили страну в нищите и без оружия. Сами доживают на островах.
Коррупция вот кто виноват в сегодняшнем состоянии дел.
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29.07.2022 18:04 Ответить
"Кучму с его воровской шайкой" - и всех кто за него голосовал?
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29.07.2022 18:50 Ответить
а нас поставили перед вибором - або кучма або комуніст симоненко. Ще тоді треба було виходити на майдан.
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02.08.2022 13:22 Ответить
Їсти й пити там було тільки для військових. Ніхто при підготовці до операції не враховував фактор приєднання до них цивільного населення
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30.07.2022 00:00 Ответить
У вас, вочевидь, були кращі варіанти, чи не так?
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29.07.2022 18:02 Ответить
кращим варіантом було позбавлення права голосу тебе і таких як ти, 73/43%зебілів
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29.07.2022 18:31 Ответить
починайте зі здачі Чонгару і півдня України (за північ і схід - окрема розмова) як з функції. Оточення Маріуполя разом з його захисниками - це вже наслідок, похідна першого порядку. А вбивства азовців в Оленівці - це вже як похідна цієї функції вищого (ніж другого) порядку.
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29.07.2022 18:30 Ответить
Может сначала ты спросишь как за 5 часов до Херсона и Марика дошли?
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30.07.2022 08:49 Ответить
Кацапських свинособак у полон не брати
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29.07.2022 17:20 Ответить
Дуже слушне зауваження. В одному з виступів на каналі юрист, звернувся до наших бійців з поясненням що до до моменту офіційного признання попадання орків у наш полон бійці можуь чинити з ними що завгодно
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30.07.2022 00:04 Ответить
До той Оленівки 6 км, невже не можно щось придумати, як Махно робив, налетіли звілнили полетіли
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29.07.2022 17:22 Ответить
Було 6, зараз 26
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29.07.2022 17:26 Ответить
думал так и будут действовать. но похоже толстозадые генералы савецкой школы все хотят свести с окопной войне.
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29.07.2022 17:32 Ответить
Щось, мабуть, можна. Але не всі захисники Маріуполя знаходяться в Оленівці. Яка буде доля тих, хто в інших місцях, якщо цих звільнити в результаті спецоперації?
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29.07.2022 20:35 Ответить
тачанки( чи швидкі джипи) не допоможуть. їх може спеціально там ради приманки розмістили.
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02.08.2022 13:25 Ответить
Пропагандисти вже показують у Оленівці уламки від HIMARS.
Хоч частина з них іржава. https://t.me/operativnoZSU/34295 https://t.me/operativnoZSU/34295

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29.07.2022 17:25 Ответить
Насобирать и показать можно все что угодно сейчас. Невпервой рашисты подбрасывают разное говно собраное по всему миру чтобы кого то обвинить
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29.07.2022 17:36 Ответить
Що за перехоплення, це пропаганда від сбу, бо невідомо хто звонив, кому звонив... Бо, всім відомо що звязку немає у зонах бойових дій... нажаль все так.
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29.07.2022 17:34 Ответить
не болтай ерундой, засланец
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29.07.2022 17:45 Ответить
На взаєм.
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29.07.2022 17:46 Ответить
Навзаєм - це прислівник, який Українцями пишеться разом
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29.07.2022 18:17 Ответить
Російська ворожа мова, а корабель пішов... разом чи окремо?
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29.07.2022 19:20 Ответить
..бо для лугандонских коллаборантов руzzкие - нЕнаши, а как раз "они"
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29.07.2022 20:59 Ответить
Тупо взорвали наших пленных выродки рашистские. И что мы опять промолчим и будем ездить на переговоры нам же зерно нужно торговать. Кто гаранты сдачи Мариуполя? Сколько вы твари будете уже людей ложить в могилы своими переговорами с рашистами
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29.07.2022 17:34 Ответить
Яку страшну ціну потрібно заплатити, щоби наш народ усвідомив хто такі кацапи...
Вони ж такими були ЗАВЖДИ!!!
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29.07.2022 17:49 Ответить
Зе клоун таки виконує свої домовленості з владою кремля, схоже на те

Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля, дЄрмак у курсі і енергійно допомагає на всіх рівнях
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
разом з Маріуполем
3) Всі "заслуги" за перемогу (якщо вона буде) у цій війні перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, по домовленостім між Зе і кремлем Південь України також може відійти кремлю для коридору у Крим і Приднестровя
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі і Перекопі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями, Південь України має стати російською територією без референдумів
9) Захід буде допомагати Україні з затримками і великим піаром але так що б росія встигла відреагувати на всі контрзаходи проти неї
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля міліона людей і більше 500 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
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29.07.2022 17:52 Ответить
Фантазером ты меня называла.
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29.07.2022 20:44 Ответить
не все сходиться в цій схемі: втрати раші будуть значно більші, наша території ми не віддамо. І боневтік це знає. раша ледь не взяла Київ. А це означає що не лоха нахитали. і причому не раз.
Багато українців розуміють: аби не було більше загроз - треба домогтися розпаду імперії. І через це башні кремля йдуть у напрямі корабля масква. те, що вони вже вчинили і чинять, більшість українців їм ніколи не пробачуть. мирний договір підписуватимемо із окремими суб'єктами бувшої федерації з новими урядами. Бо всі учасники агресії мусять стати під суд. Під трибунал.
Але інфа як меч із двобічним лезом має два напрями: один проти зрадника в Києві, другий проти башень Кремля. Чи дійде до пуйла? А якщо пуйла вже давно нема в живих, тоді знову ж боневтік - лох. Що лиже зад бені і абрамовичу.
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02.08.2022 13:42 Ответить
Цікаво,що скаже Зелупа рідним полонених азовців?Як це гівно зелене буде їм в очі дивитися?
Що там твоя шлюха білецький,нічого не нявкне,типу-"Не треба розголосу".Яка може бути довіра у військових до такого командування?
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29.07.2022 17:53 Ответить
Воно не буде їм дивитись, воно зайняте з Ермаком закручуванням гайок по всьому в Україні поки йде війна
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29.07.2022 20:44 Ответить
Ану нагадайте, хто після наказу здатися у полон затикав всім рота щоб мовчали бо все на контролі і щоб "не нашкодити"?! Хто говорив що всіх обміняємо і все буде (зе)ок?
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29.07.2022 18:04 Ответить
і хто це ?
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29.07.2022 18:10 Ответить
Как его зо-вут..: "Бу-Ля-ля-ля-ля-ра-Ля-ля-ля-ля-ти-Ля-ля-ля-ля-но!" Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля , Бу-Ра-Ти-Но!
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29.07.2022 23:13 Ответить
москали заранее заминировали места содержания Азовцев. имитировали артобстрел и под его прикрытием взорвали. они уже так делали в Аэропорту, в 14.
это их преступный почерк.
светлая память Азовцам. ❤️ героические парни.
кто отдал преступный приказ сдаться и кто гарантировал им жизнь от украинской власти?
верить кацапам никогда нельзя - это смертельные враги
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29.07.2022 18:08 Ответить
Интересно, а если бы Зеленский сказал азовцам правду (которая фактически тому кто не идиот была понятна с самого начала), что если они сдадутся в плен их почти гарантированно убьют? Они бы тогда сдались или бы попытались продать свою жизнь подороже? Так кто их обманул?
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29.07.2022 18:23 Ответить
Взрывчатку заложили за день до перевода в тот барак бойцов из Азова. За пару часов до взрыва охрану сняли. Почерк фсб московии. По всем признакам это похоже на терракты, которые путинская фсб осуществляла по всей территории россии в 1999 году, когда взрывали жилые дома.
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29.07.2022 18:28 Ответить
Кацапам хоч 100 доказів представ, а вони будуть казати, що не переконливо і все не так однозначно. Гарний кацап - дохлий кацап!
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29.07.2022 18:41 Ответить
Рядовому кацапові усе по цимбалах. Йому головне щоб горілка була та й оселедець на закуску. А от тим хто керує цими кацапам і сам не є кацапом а косить під кацапа це вже дуже серйозно
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30.07.2022 00:12 Ответить
І карту покажете?
©
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29.07.2022 18:44 Ответить
Безумовно ,що в світі нормальних людей ніхто москалям не повірить в їх версію.Але ,погодьтеся,що довести щось якимось аудіозаписом дуже важко.
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29.07.2022 19:47 Ответить
У кацапов ужасная паника из-за общей хреновой ситуации для них на фронтах, раз они решились убить военнопленных из "Азова". Но орков уже ничего не спасет.
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29.07.2022 20:39 Ответить
Черт обоссаный ты Киев взял за 3 дня? Теперь сиди на бутылке, а через 4 месяца мы вас тварей кацапских выбьем из Крыма, а еще через 4 месяца освободим все наши земли, а кацапстан распадется.
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29.07.2022 22:06 Ответить
Не нервиничай так, ато санитары инет отключат )))))
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29.07.2022 22:34 Ответить
Щось це СБУ як типу перехоплювати розмови нічим іншим не займається. А сходити в Оленівку і звільнити полонених слабо? При порошенко ходили на окуповану територію. При зеленому дибілові СБУ перетворилось в гавно. Інфантильні любитилі слуги народу привели у владу бездарів.
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29.07.2022 23:04 Ответить
Бійці Азов виконали наказ здатись. Бійцям влада гарантувала життя. Хто віддав наказ і не зміг додержатись обіцянонного, виний у смерті як і вбивці......Влада домовлялась з ворогом під час війни, невже Іловайск нічого не навчив.
Спецслужби повинні надати незаперечну інформацію про виконавців злочину закордонним інформ агенствам доказав суспільству що вони чогось варті.
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29.07.2022 23:46 Ответить
Влада ще з 2013 р домовилася з сусідом як будуть винищувати населення що в Україні що в Росії
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30.07.2022 00:15 Ответить
з 2013 року? це овоч домовлявся? навряд чи , овоча взагалі ніхто не питав. його самого хотіли вбити ніби те зробили майданівці, а пуйло мало б привід ввести війська. Але весь час у москалів не зростається.
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02.08.2022 13:47 Ответить
Наказание для этих тварей лишь одно, - расстрел, никакие тюрьмы, никакое пожизненное, а лишь уничтожение!
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29.07.2022 23:49 Ответить
стены и крыша -целые Так о чем говорит недоумок буданов о каком обстреле?там внутри подорвали или зажгли что то сильно воспламеняющееся чтобы уничтожить следы пыток истязаний погибших пленных
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30.07.2022 03:17 Ответить
Коли незграбний злодій вбиває господаря помешканя, то як правило він старається
підпалити помешкання щоб звалити все на пожежу - це знає кожний слідчий по
тяжким злочинам Земля пухом нашим Азовцям.
Бажаю тюрми Зе і подєльнікам які не вивели гарнізон з Маріуполя коли це було
можливо.
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30.07.2022 22:16 Ответить
Мовчіть каже Зеленський і його патякали -триває спеціальна операція.
І скільки ще мовчати ?
Допоки кацапи всіх не стратять ?
Можливо вони розбомбили вже мертвих та скалічених... хто знає в яких муках вмирали наші бійці.
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31.07.2022 08:12 Ответить
 
 