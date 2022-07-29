Призываем Офис прокурора МУС зафиксировать военные преступления РФ в отношении украинских пленных, - заявление МИД

Украина просит Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими Российской Федерации в отношении украинских военнопленных, в частности, ужасные случаи пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий и серьезных телесных повреждений и умышленного убийства украинских военнопленных".

Умышленное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, преднамеренное причинение тяжких страданий или серьезных телесных повреждений или вред здоровью в отношении украинских военнопленных являются серьезными нарушениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными и являются военными преступлениями в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского устава. Согласно Римскому уставу, такие действия также могут быть квалифицированы как преступления против человечности", - подчеркнули в министерстве.

Читайте также: Убийство украинских военнопленных в оккупированной Оленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина, - ГУР

В МИД отметили, что все нарушения международного права будут должным образом зафиксированы и документированы и станут основой соответствующих расследований и преследований их исполнителей.

"Российская сторона обязана обеспечить гуманное поведение в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны держащего в плену военнопленных государства запрещаются. Появление информации о жестоких военных преступлениях военнослужащих РФ в отношении украинских военнопленных совпало во времени с совершением Россией другого военного преступления - обстрела исправительного учреждения в оккупированной Оленовке, где, как считается, содержались украинские военнопленные", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что колонию в Оленовке "обстреляли" российские оккупанты.

Также накануне в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного – кастрирует его канцелярским ножом.

Смотрите также: Оленовка: Как реагировать на казни наших пленников? | Без цензуры. ВИДЕО