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Новости Война
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Призываем Офис прокурора МУС зафиксировать военные преступления РФ в отношении украинских пленных, - заявление МИД

мкс

Украина просит Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими Российской Федерации в отношении украинских военнопленных, в частности, ужасные случаи пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий и серьезных телесных повреждений и умышленного убийства украинских военнопленных".

Умышленное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, преднамеренное причинение тяжких страданий или серьезных телесных повреждений или вред здоровью в отношении украинских военнопленных являются серьезными нарушениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными и являются военными преступлениями в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского устава. Согласно Римскому уставу, такие действия также могут быть квалифицированы как преступления против человечности", - подчеркнули в министерстве.

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В МИД отметили, что все нарушения международного права будут должным образом зафиксированы и документированы и станут основой соответствующих расследований и преследований их исполнителей.

"Российская сторона обязана обеспечить гуманное поведение в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны держащего в плену военнопленных государства запрещаются. Появление информации о жестоких военных преступлениях военнослужащих РФ в отношении украинских военнопленных совпало во времени с совершением Россией другого военного преступления - обстрела исправительного учреждения в оккупированной Оленовке, где, как считается, содержались украинские военнопленные", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что колонию в Оленовке "обстреляли" российские оккупанты.

Также накануне в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного – кастрирует его канцелярским ножом.

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Автор: 

МИД (6966) Международный уголовный суд (234) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+6
Тур Хеєрдал @ThorHeyerdahl5

Вчора відео про кастрацію, сьогодні вбивство близько 50 полонених азовців.
При цьому на сайті Уповноваженого - ні слова про це, якась дічь. В новинах про ООН - обговорення вивозу зерна і виплати пенсіонерам.
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29.07.2022 17:48
+4
А наша власть пока "военное положение" неприкасаемая?
Элдака мб запоребрик запулить уже нужно?
Сколько наших сливать будет эта худоба?
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29.07.2022 17:47
+3
это геноцид а какие то там скрытие воровства !не надо отмазывать рашисткую мразь вот такими статейками
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29.07.2022 17:54
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Вбивство українських Захисників в Оленівці здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга),

за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.

Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рФ.

Головна мета теракту - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. https://t.me/operativnoZSU/34312 https://t.me/operativnoZSU/34312

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29.07.2022 17:46 Ответить
это геноцид а какие то там скрытие воровства !не надо отмазывать рашисткую мразь вот такими статейками
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29.07.2022 17:54 Ответить
А наша власть пока "военное положение" неприкасаемая?
Элдака мб запоребрик запулить уже нужно?
Сколько наших сливать будет эта худоба?
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29.07.2022 17:47 Ответить
Тур Хеєрдал @ThorHeyerdahl5

Вчора відео про кастрацію, сьогодні вбивство близько 50 полонених азовців.
При цьому на сайті Уповноваженого - ні слова про це, якась дічь. В новинах про ООН - обговорення вивозу зерна і виплати пенсіонерам.
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29.07.2022 17:48 Ответить
Когда Украина признает *лднр* террористическими организациями? Потом нужно требовать чтобы РФ так же признали террористической организацией.
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29.07.2022 17:48 Ответить
Почалося це зі зняття мін, і Азов далі потрапив в полон. Хто їх наказав зняти і зняв? Поки не будуть ці суки арештовані, війна не закінчится.
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29.07.2022 17:48 Ответить
Клин клином вышибается. Так и с украинской стороны должна быть адекватная реакция. Преступник, который не придерживается правил должен быть уничтожен. Никто не будет реагировать, только будет глубочайшая озабоченность.
Если хотите победить врага, нужно применять к нему его же методы.
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29.07.2022 17:51 Ответить
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29.07.2022 17:53 Ответить
Офис, Вы просто обязаны начать расследование против Кучмы, Литвина, министров обороны тех времен. Это изза их преступного действия такие вот последствия.
Изза них казнят наших военных.
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29.07.2022 17:54 Ответить
А щось новий омбудсмен від Коломойського мовчить? Лицо русні не хоче бруднити?

А найвеличнійший геній соврємєнності чому мовчить? Єрмак забороняє? "Мирні" домовленості по зерну накриються?
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29.07.2022 18:00 Ответить
Применяйте методы Нестора Ивановича Махно, тогда сможете победить врага - парашостан.
Осенью 1919 года Нестор Махно разгромил 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина. Рашистов и абреков резали с невиданной яростью.

https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
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29.07.2022 18:02 Ответить
мкс до лампочки все эти призывы
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29.07.2022 18:58 Ответить
 
 