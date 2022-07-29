Призываем Офис прокурора МУС зафиксировать военные преступления РФ в отношении украинских пленных, - заявление МИД
Украина просит Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих.
Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими Российской Федерации в отношении украинских военнопленных, в частности, ужасные случаи пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий и серьезных телесных повреждений и умышленного убийства украинских военнопленных".
Умышленное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, преднамеренное причинение тяжких страданий или серьезных телесных повреждений или вред здоровью в отношении украинских военнопленных являются серьезными нарушениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными и являются военными преступлениями в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского устава. Согласно Римскому уставу, такие действия также могут быть квалифицированы как преступления против человечности", - подчеркнули в министерстве.
В МИД отметили, что все нарушения международного права будут должным образом зафиксированы и документированы и станут основой соответствующих расследований и преследований их исполнителей.
"Российская сторона обязана обеспечить гуманное поведение в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны держащего в плену военнопленных государства запрещаются. Появление информации о жестоких военных преступлениях военнослужащих РФ в отношении украинских военнопленных совпало во времени с совершением Россией другого военного преступления - обстрела исправительного учреждения в оккупированной Оленовке, где, как считается, содержались украинские военнопленные", - говорится в заявлении министерства.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что колонию в Оленовке "обстреляли" российские оккупанты.
Также накануне в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного – кастрирует его канцелярским ножом.
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за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина.
Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рФ.
Головна мета теракту - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.
Ще одна мета здійсненої провокації - збільшення соціальної напруги в Україні. https://t.me/operativnoZSU/34312 https://t.me/operativnoZSU/34312
Элдака мб запоребрик запулить уже нужно?
Сколько наших сливать будет эта худоба?
Вчора відео про кастрацію, сьогодні вбивство близько 50 полонених азовців.
При цьому на сайті Уповноваженого - ні слова про це, якась дічь. В новинах про ООН - обговорення вивозу зерна і виплати пенсіонерам.
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Если хотите победить врага, нужно применять к нему его же методы.
Изза них казнят наших военных.
А найвеличнійший геній соврємєнності чому мовчить? Єрмак забороняє? "Мирні" домовленості по зерну накриються?
Осенью 1919 года Нестор Махно разгромил 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина. Рашистов и абреков резали с невиданной яростью.
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/