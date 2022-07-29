Латвия снова покупает российский газ. Платит в евро, а не в рублях
Латвия возобновила закупку газа у Российской Федерации. Но платят за него в евро, а не в рублях, как хотели россияне.
Об этом сообщил глава компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По его словам, закупают не у "Газпрома", а у посредника. Название нового поставщика не разглашается.
Калвитис подчеркнул, что Латвия платит за газ в евро. Хотя еще 23 марта президент РФ Владимир Путин решил, что "недружественные страны" смогут платить Кремлю за газ только российскими рублями, а не долларами или евро.
После полномасштабного вторжения России в Украину поставки российского газа в Латвию несколько раз останавливались. Поставки начали расти с середины июня.
В то же время Латвия решила с 1 января 2023 года полностью запретить поставки природного газа из России. В поправках к закону об энергетике также говорится о необходимости создания в стране стратегических запасов газа: они должны ежегодно накапливаться в подземном газохранилище не позднее 31 августа, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября того же года по 30 апреля следующего.
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марафон самі дивіться.
Кисломорді ходять всюди, портять настрій нашим людям,
В перемогах бачуть зраду, а поразкам наче раді,
І що влада виновата, що впустила цього ката.
Вони ніколи не осудять, за цю війну кремлівських крис,
Немов не бачуть та не чують, що саме звідти летить спис,
У них завжди лиш влада винна, як не в дорогах так в війні,
Самі ж і словом не поможуть, тим хто боронить їх в вогні.
Але коли вони на нервах, то втирають вони вперто,
Що в союзе добре жилось - їлось, пилось не тужилось,
Кажуть що оті кацапи, тут ни в чем не виноваты,
І що руські не кати і що рускі їм брати.
І ось так трояньскі коні, сіють зраду серед нас,
Зрада то московська зброя, що вбивала нас не раз,
І коли ворог не в силах подолати нас в бою,
Ставку робить він на зраду на підпільницю свою.
Коли ти чуєш; бачиш зраду, гони від себе цих чортів,
Не варті вони і хвилини, із наших бойових життів,
Не слід за їхній стіл сідати, щоб не втрачати настрій свій,
Їх треба швидко виявляти, та уникати їхніх дій.
Якщо ти чуєш що все марно, якщо здається що програв,
Зверни увагу хто є близько і чи не в зраду ти попав,
Не вір казкам брудним та чорним, їхню отруту не вживай,
Вір в перемогу України, а все що проти - видаляй.
Потом полный запрет на росгаз
Сейчас все так делают
що знищують Україну та вбивають її громадян. Росія має в день біля 1 млрд
надходжень , і це їм вистачає.
Але ж то нормальні люди, а не g2, яка рулить бізнес світом.
Раньше РФ платили за газ на счёт в зарубежном банке. В рамках санкций, деньги на этом счету стали замораживать. А Россия выдвинула условия, переводить деньги в свой банк (хоть рубли, баксы, хоть "евры"), где их нельзя заблокировать. И оплату стала считать проведённой только после того как обменяет валюту на рубли.
Яснохренственно что они не платят рублями. Однако санкции ЕС против России, де факто - обходят