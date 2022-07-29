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Новости
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Латвия снова покупает российский газ. Платит в евро, а не в рублях

газ,нафта

Латвия возобновила закупку газа у Российской Федерации. Но платят за него в евро, а не в рублях, как хотели россияне.

Об этом сообщил глава компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

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По его словам, закупают не у "Газпрома", а у посредника. Название нового поставщика не разглашается.

Калвитис подчеркнул, что Латвия платит за газ в евро. Хотя еще 23 марта президент РФ Владимир Путин решил, что "недружественные страны" смогут платить Кремлю за газ только российскими рублями, а не долларами или евро.

После полномасштабного вторжения России в Украину поставки российского газа в Латвию несколько раз останавливались. Поставки начали расти с середины июня.

В то же время Латвия решила с 1 января 2023 года полностью запретить поставки природного газа из России. В поправках к закону об энергетике также говорится о необходимости создания в стране стратегических запасов газа: они должны ежегодно накапливаться в подземном газохранилище не позднее 31 августа, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября того же года по 30 апреля следующего.

Автор: 

Газ (10230) Латвия (1337) россия (95652)


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Топ комментарии
+23
якщо хочеш гарних новин-дивись марафон
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29.07.2022 18:05
+15
Тому що не треба ні з кого ліпити героя чи друга. А взимку з Європи ще більш цікаві новини будуть йти.
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29.07.2022 18:17
+12
Тобто,Україна може дозволити окупанту продавати крадене зерно й метал,допомагати обходити санкції,а латишам купити газ,-зась ?
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29.07.2022 18:34
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Правила форума Совет форумчан
Латиши-ви починаєте розчаровувати підтримкою вбивці...
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29.07.2022 18:02 Ответить
Підтримка підтримкою, а своя сорочка ближча до тіла.
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29.07.2022 18:09 Ответить
Тому що не треба ні з кого ліпити героя чи друга. А взимку з Європи ще більш цікаві новини будуть йти.
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29.07.2022 18:17 Ответить
Тобто,Україна може дозволити окупанту продавати крадене зерно й метал,допомагати обходити санкції,а латишам купити газ,-зась ?
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29.07.2022 18:34 Ответить
Калвитис был премьером Латвии в 2000-е и без малейшего сомнения способствовал подогреву экономики до кризиса в 2008 и был сторонником дружбы с Россией. Смотрю что чувак до сих пор не против с ****** целоваться взасос.
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29.07.2022 19:04 Ответить
на хєра такі новини, кому вони треба
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29.07.2022 18:03 Ответить
якщо хочеш гарних новин-дивись марафон
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29.07.2022 18:05 Ответить
Ви хочете тільки зелені радісні новини чути?
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29.07.2022 18:19 Ответить
я не хочу, щоб нас розсварювали із друзями
марафон самі дивіться.
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29.07.2022 18:41 Ответить
Де ви цих друзів бачили?
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29.07.2022 20:08 Ответить
В Україні цілі роти, зрадофілів чорноротих,
Кисломорді ходять всюди, портять настрій нашим людям,
В перемогах бачуть зраду, а поразкам наче раді,
І що влада виновата, що впустила цього ката.

Вони ніколи не осудять, за цю війну кремлівських крис,
Немов не бачуть та не чують, що саме звідти летить спис,
У них завжди лиш влада винна, як не в дорогах так в війні,
Самі ж і словом не поможуть, тим хто боронить їх в вогні.

Але коли вони на нервах, то втирають вони вперто,
Що в союзе добре жилось - їлось, пилось не тужилось,
Кажуть що оті кацапи, тут ни в чем не виноваты,
І що руські не кати і що рускі їм брати.

І ось так трояньскі коні, сіють зраду серед нас,
Зрада то московська зброя, що вбивала нас не раз,
І коли ворог не в силах подолати нас в бою,
Ставку робить він на зраду на підпільницю свою.

Коли ти чуєш; бачиш зраду, гони від себе цих чортів,
Не варті вони і хвилини, із наших бойових життів,
Не слід за їхній стіл сідати, щоб не втрачати настрій свій,
Їх треба швидко виявляти, та уникати їхніх дій.

Якщо ти чуєш що все марно, якщо здається що програв,
Зверни увагу хто є близько і чи не в зраду ти попав,
Не вір казкам брудним та чорним, їхню отруту не вживай,
Вір в перемогу України, а все що проти - видаляй.
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29.07.2022 18:05 Ответить
Ніби Люсю пропустили через ґуґл-перекладач.
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29.07.2022 18:19 Ответить
так, сонечко, влада. Влада татарова і єрмака, влада кремлівських пацюків.
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29.07.2022 18:20 Ответить
До конца сентября они заполняют хранилища на зиму

Потом полный запрет на росгаз

Сейчас все так делают
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29.07.2022 18:28 Ответить
А яка різниця доллар- евро, все одне йде на оплату послуг контрактників,
що знищують Україну та вбивають її громадян. Росія має в день біля 1 млрд
надходжень , і це їм вистачає.
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29.07.2022 18:29 Ответить
Яка різниця в якій валюті? Фінансують агресора.
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29.07.2022 18:46 Ответить
чось маю підозру, що згаданий в цій інфі посередник - мад'ярський. І тоді він має потрапити під дію восьмого пакету санкцій. А разом з ним - і Орбан з фідесом.
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29.07.2022 18:58 Ответить
Mne kazetsia Latviji etoj kompaniji imejet akciji gazprom kontrolni paket.Litva tak da otkazalas daze jesli i xoteli po zakonu Litvi nemozet nikto zakupat gaz s kacapov
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29.07.2022 19:22 Ответить
Нормальні люди би зробили так: заправили сховища на 146%, ще й в балони максимально надули, а потім бац - і відкликали оплату.
Але ж то нормальні люди, а не g2, яка рулить бізнес світом.
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29.07.2022 19:01 Ответить
а какая разница,чем платит Латвия? Вообще зачем покупать ей было у россии ???.А "евро" вполне конвертируется в странах.с которыми россия вполне продолжает сотрудничество-от Турции и Сербии до африканских стран.
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29.07.2022 19:16 Ответить
Eto ne Latvija a Latvijas Gāze a tam glavnij akcioner Gazprom.
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29.07.2022 19:56 Ответить
.В поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) попала информация из СМИ о том, что предприятие Latvijas gāze возобновило приобретение газа из России, сообщает служба.https://rus.tvnet.lv/term/645289/sluzhba-gosbezopasnosti Служба госбезопасности в соответствии со своей компетенцией регулярно проводит проверки относительно возможных нарушений санкций. "Упомянутая информация находится в нашем поле зрения, но сейчас мы не будем комментировать это", - отметили в СГБ.rus.tvnet.lv/7574497/sluzhba-gosbezopasnosti-izuchaet-informaciyu-o-zakupke-gaza-iz-rossii
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29.07.2022 19:59 Ответить
Тут дело не в том в какой валюте платить (чисто технически никто за газ в рублях и не платит), а в том на какой счёт.

Раньше РФ платили за газ на счёт в зарубежном банке. В рамках санкций, деньги на этом счету стали замораживать. А Россия выдвинула условия, переводить деньги в свой банк (хоть рубли, баксы, хоть "евры"), где их нельзя заблокировать. И оплату стала считать проведённой только после того как обменяет валюту на рубли.

Яснохренственно что они не платят рублями. Однако санкции ЕС против России, де факто - обходят
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29.07.2022 20:01 Ответить
Ещё новость. "Российский мазут идет в Саудовскую Аравию через Эстонию".
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29.07.2022 20:23 Ответить
Люди добрі, послухайте, настрої в Європі серед людей дуже нестабільні. Запевняю вас, жодна країна світу не буде діяти проти себе і свого народу. Їм насрати на Україну, за великим рахунком. Мерзнути вони не будуть. Купувати дороге паливо не будуть. І космічні ціни на продукти харчування, вже штовхають людей на мітинги. В вересні почнеться. Не до України буде.
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29.07.2022 21:10 Ответить
Це все... санкції знімають, транзит дозволяють, ні за що не карають, глибока стурбованість і бізнес ас южууал...
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29.07.2022 22:19 Ответить
 
 