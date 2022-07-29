Латвия снова покупает российский газ. Платит в евро, а не в рублях

Латвия возобновила закупку газа у Российской Федерации. Но платят за него в евро, а не в рублях, как хотели россияне.

Об этом сообщил глава компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

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По его словам, закупают не у "Газпрома", а у посредника. Название нового поставщика не разглашается.

Калвитис подчеркнул, что Латвия платит за газ в евро. Хотя еще 23 марта президент РФ Владимир Путин решил, что "недружественные страны" смогут платить Кремлю за газ только российскими рублями, а не долларами или евро.

После полномасштабного вторжения России в Украину поставки российского газа в Латвию несколько раз останавливались. Поставки начали расти с середины июня.

В то же время Латвия решила с 1 января 2023 года полностью запретить поставки природного газа из России. В поправках к закону об энергетике также говорится о необходимости создания в стране стратегических запасов газа: они должны ежегодно накапливаться в подземном газохранилище не позднее 31 августа, чтобы обеспечивать потребление в период с 1 октября того же года по 30 апреля следующего.