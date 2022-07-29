Кабмин внес изменения в положение о комиссии по отбору руководителя НАБУ, что позволит начать конкурс
Правительство внесло изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро, которые позволят начать конкурс по отбору нового руководителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры назначен. Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро, которые позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе", - сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Глава правительства отметил, что учредительное заседание состоялось во вторник, 26 июля, и от имени Кабмина призвал комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ.
Напомним, с 17 апреля 2022 года после окончания полномочий директора НАБУ Артема Сытника, их временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.
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так от повноправними члєнами комісії по вибору директора НАБУ вони могли стати тільки при умові виходу з комісії по вибору прокурора САП.
прокурор САП вибраний - вони виходять з цієї комісії і стають повноправними членами комісії по виборам директора НАБУ.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-komisiyi-z-provedennya-konkursu-na-zajnyattya-posadi-direktora-nacionalnogo-antikorupcijnogo-byuro-148-150222