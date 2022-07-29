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Новости Борьба с коррупцией
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Кабмин внес изменения в положение о комиссии по отбору руководителя НАБУ, что позволит начать конкурс

набу

Правительство внесло изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро, которые позволят начать конкурс по отбору нового руководителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры назначен. Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро, которые позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе", - сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Глава правительства отметил, что учредительное заседание состоялось во вторник, 26 июля, и от имени Кабмина призвал комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ.

Читайте также: Конкурс на руководителя НАБУ будет объявлен в ближайшее время, – Зеленский

Напомним, с 17 апреля 2022 года после окончания полномочий директора НАБУ Артема Сытника, их временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.

Автор: 

НАБУ (4222) Кабмин (14029) конкурс (1142) Сытник (958) Шмыгаль Денис (2705)


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Як Дерьмак сказав, так кабмін зробив
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29.07.2022 18:25 Ответить
Наперсточники продовжують наперстити...
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29.07.2022 18:27 Ответить
Щось підтасували, бо якесь надто лаконічне повідомлення та ще й від пана Ніхто, шмигаля?
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29.07.2022 18:28 Ответить
Єрмак уже як як Путін - не випустить здобич. І США не зможуть нічого зарадити... Потім в нього там коваль сидить панфіловка...
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29.07.2022 18:28 Ответить
З комісії приберуть всії іноземців. Членів комісії буде призначати особисто завхоз та його консультанти з зЕзидентської ОПи.
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29.07.2022 18:30 Ответить
та нє, там є общі члєни комісій по ізбранію прокурора САП і комісії по їзбранію директора НАБУ,

так от повноправними члєнами комісії по вибору директора НАБУ вони могли стати тільки при умові виходу з комісії по вибору прокурора САП.

прокурор САП вибраний - вони виходять з цієї комісії і стають повноправними членами комісії по виборам директора НАБУ.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-komisiyi-z-provedennya-konkursu-na-zajnyattya-posadi-direktora-nacionalnogo-antikorupcijnogo-byuro-148-150222
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29.07.2022 19:36 Ответить
но так повинно бути, а поновлення пока шо нема і які вони будуть - то загадка
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29.07.2022 19:54 Ответить
ну тепер потрібно ловити імена кандидатів, щоб засланці від ОПГ 90 не проникли, один вже є в САПі. А то Єрмак з кумом Колею-Котлетою таких претендентів навносять, Я так зрозумів, що іноземних членів комісії вони замінити не зможуть і їх голоси по відводу є вирішальними. А комісія по САПу збиралася в Польщі. Якось сумирно вони погодились, повна смиренність як монастирі. З чого б це.
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29.07.2022 23:58 Ответить
 
 