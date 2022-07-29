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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В Крыму российские оккупанты призывают в армию даже студентов, имеющих отсрочку, - Ташева

рф

В оккупированном Крыму Россия ведет скрытую мобилизацию, а также в рамках незаконной призывной кампании привлекает на военную службу студентов, планируя бросить их на войну с Украиной.

Об этом сообщила на брифинге постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На территории оккупированного Крыма Россия ведет скрытую мобилизацию и отправляет на войну против Украины ее же граждан. Этим Российская Федерация нарушает все существующие нормы международного гуманитарного права, в частности, положение IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отметила Ташева.

Она сообщила, что 30 июня так называемый глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов подписал "указ" о создании мобилизационной комиссии, утвердил ее состав и обязал создать комиссии на уровнях "муниципалитетов". Их задача - подготовка военных резервов, которые РФ планирует применить в войне против Украины.

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Ташева заявила, что в представительстве владеют информацией обо всех членах незаконных комиссий, и она будет подана для формирования санкционных списков, а после войны все виновные будут наказаны.

"Основным механизмом привлечения жителей оккупированного Крыма на войну является военный рекрутинг в оккупационных университетах, где на протяжении всех лет обучения ведется активная милитарная пропаганда для молодых людей, чтобы в дальнейшем привлечь их на подписание контрактов с армией РФ", - отметила постоянный представитель президента в АРК.

Она подчеркнула, что в рамках очередной незаконной призывной кампании РФ привлекает на военную службу даже студентов, имеющих отсрочку от призыва. У представительства есть информация, что в Севастополе и Джанкое студентам последнего курса профтехучилищ вручили повестки якобы для уточнения учетных данных. В оккупационных военкоматах их направили на медкомиссии, после чего всем вручили повестки о призыве в армию РФ. Для обеспечения этого механизма в ПТУ даже был проведен ускоренный выпуск.

Также крымчан призывного возраста оккупанты обязуют к прохождению повторных медкомиссий, чтобы пересмотреть их личные дела на пригодность к военной службе. Представительство прогнозирует, что большинство таких "медкомиссий" завершатся отправкой крымчан на войну против Украины.

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Ташева отметила, что для пополнения резервов в результате колоссальных потерь и осуществления скрытой мобилизации Россия скрывает реальные потери, проводит тайные захоронения на территории оккупированного Крыма, запрещает распространять правдивую информацию. Представительству уже известно о 125 захоронениях солдат РФ на территории оккупированного Крыма, из которых 62, вероятно, являются гражданами Украины.

Автор: 

армия РФ (19350) Крым (26410) оккупация (10166) россия (95652) мобилизация (2776) Ташева Тамила (54)


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Топ комментарии
+24
якось цих зрадників і не шкода. хотіли російських пенсій - розплачуйтесь молодими життями своїх внуків. параша інших розплат не бере.
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29.07.2022 18:34
+20
Всі бажаючі мали змогу вчитися в українських закладах абсолютно безкоштовно ,але якщо вони обрали російський "диплом" то хто їм дохтор..
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29.07.2022 18:32
+16
Що хотіли,те й маєте.
Кричали ж нам хоч каміння з неба,ми дома.Вигрібайте.
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29.07.2022 18:39
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як на мене кримчане вже років 8 травили б собі рашшистів потихому - нхто б здогадався..довбана рфія Крим зруйнувала..перетворила на помийку..може Крим сам тепер вигрібає..
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29.07.2022 18:31 Ответить
Всіх, хто народився чи проживав в/на Україні Путін "мобілізує" на утилізації так і

Сталін поступав ....
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29.07.2022 18:32 Ответить
Всі бажаючі мали змогу вчитися в українських закладах абсолютно безкоштовно ,але якщо вони обрали російський "диплом" то хто їм дохтор..
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29.07.2022 18:32 Ответить
диплом и гражданство
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29.07.2022 22:31 Ответить
якось цих зрадників і не шкода. хотіли російських пенсій - розплачуйтесь молодими життями своїх внуків. параша інших розплат не бере.
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29.07.2022 18:34 Ответить
Що просили , те і матимуть. Поїдуть дамой у мішках.
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29.07.2022 18:34 Ответить
Що хотіли,те й маєте.
Кричали ж нам хоч каміння з неба,ми дома.Вигрібайте.
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29.07.2022 18:39 Ответить
Да да, крымчане в бой. Вам же там выделили земельку. Под 40к могил...
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29.07.2022 18:42 Ответить
якось похер, чи законно пришидшується утилізація москворотих валянків
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29.07.2022 18:44 Ответить
Зато ладу каліну дадут, да, орки?
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29.07.2022 18:49 Ответить
та там рідко кому і дадуть ту компенсацію. в більшості випадків вони ж кидають. пропав безвісти, нічого не знаємо. настамнєт, етонєми, ми його не посилали, він на території параши загинув, тому не положено, та мілліон відмазок.
так будуть і без сина, і без каліни, лохи.
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29.07.2022 18:54 Ответить
І це вдвічі краще. Гниді - гнидьска доля.
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29.07.2022 18:57 Ответить
Борик, сруская ты скотинка, надеюсь ты своего ублюдка не отмазал от призыва. Скоро он к тебе вернётся, в пакете. А мажет и не вернётся. Перегниёт на помойке.
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29.07.2022 18:51 Ответить
біда-то яка, ах!
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29.07.2022 18:51 Ответить
Все правильно робить Москва. Інакше їх би захопила Омєріка і мобілізували би до армії аґрєсівнаво блока НАТИ!
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29.07.2022 18:53 Ответить
Точно. Правда им платили бы тысяч по 5 долларов в месяц.
Но здохнуть безплатно за Росию куда лучше.
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29.07.2022 19:26 Ответить
Атлічна! Нехай жруть на повне іпало руцькій мір і падохнуть
А їнні нетрахані кобили смокчуть у бурятів з чеченами. Отака винагорода, на яку вони не чекали
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29.07.2022 18:55 Ответить
Ще в 2014 писав що крисчанє розраховуватись за підтримку русні будуть своїми дітьми.
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29.07.2022 19:15 Ответить
Якось ніяково коли читаеш такі повідомлення"набирають студентів, бомжей, уголовників, пенсінерів" і т.д. а чому ж наше ЗСУ так тяжко воюе несе тяжкі втрати чи ми не вміем воювати чи в ніх армія професіоналів мені здается не треба писати цій непотріб ви ображаете наших воїнів
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29.07.2022 19:17 Ответить
Війна це не тільки стріляння з автомату чи арилерії. Багато живої сили ще потрібно на буденні задачі типу копати окопи, підвозити снаряди провізію, виносити 200/300.. Таким чином берегуть бойовий кістяк від швидкого згоряння
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29.07.2022 19:29 Ответить
тому що вони воюють як у першу світову. просто стріляють з усього, з мінометів, гранатометів, ствольної артилерії, авіації, ракетних установок, шквальним вогнем, випалюють все. просто посилають гарматне м'ясо вперед. отака війна. до цього ніхто у світі не виявився готовим. ми робим чудо, що зупиняємо їх при цьому.
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29.07.2022 22:15 Ответить
Родители кричали Крым наш, а дети будут расплачиваться.
Так и должно быть.
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29.07.2022 19:23 Ответить
В Крыму действительно очень много предателей . Верили Путину что он повысит пенсии зарплаты но результат всем известный. Народ Путину никогда не нужен был а они повелись. А теперь своими жизнями расплачиваются .
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29.07.2022 19:43 Ответить
На орділо майже все вигрібли,тепер вигрібають Крим.
За 2-4 місяці буде примусова мобілізація з інших окупованих.
На розмінуваня та виявленя вогневих точок ЗСУ одноразових використають.
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29.07.2022 20:05 Ответить
Ми що повині разридатися та нехай йдуть та дохнуть зрадницьки свині
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29.07.2022 20:42 Ответить
Спасибо скажите своим родителям, сбегавшим на референдум! Теперь, щеночки, под ружье....
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29.07.2022 20:50 Ответить
Чим більше їх здохне - тим краще
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29.07.2022 21:30 Ответить
А ці крисчанє так раділи, що в них не так як на Донбасі 'ліш би нєбило вайни'....а ще ватне бидло з Донбасу масово переїхало в Крим цілими родинами... А ще вже зараз в Криму призивають не лише студентів, а й тим кому за 30, і хто вже встиг наплодити по 2є дітей за час анексії....Ой, а я радію, це така помста холодна і прекрасна конченим тупорилим жлобам і ваті! Бажаю смерті їм всім без виключення! Бажано в 1й день потрапляння на фронт.
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29.07.2022 23:11 Ответить
А ось це вже діточки розплачуються за гріхи своїх батьків. Коли їхні батьки зрадили Україну за «великі» расєйські пенсії та зарплати, вони чомусь не подумали, що їхні синочки будуть дохнути за раісю, якщо та почне війну.
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29.07.2022 23:34 Ответить
 
 