В Крыму российские оккупанты призывают в армию даже студентов, имеющих отсрочку, - Ташева

В оккупированном Крыму Россия ведет скрытую мобилизацию, а также в рамках незаконной призывной кампании привлекает на военную службу студентов, планируя бросить их на войну с Украиной.

Об этом сообщила на брифинге постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На территории оккупированного Крыма Россия ведет скрытую мобилизацию и отправляет на войну против Украины ее же граждан. Этим Российская Федерация нарушает все существующие нормы международного гуманитарного права, в частности, положение IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отметила Ташева.

Она сообщила, что 30 июня так называемый глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов подписал "указ" о создании мобилизационной комиссии, утвердил ее состав и обязал создать комиссии на уровнях "муниципалитетов". Их задача - подготовка военных резервов, которые РФ планирует применить в войне против Украины.

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Ташева заявила, что в представительстве владеют информацией обо всех членах незаконных комиссий, и она будет подана для формирования санкционных списков, а после войны все виновные будут наказаны.

"Основным механизмом привлечения жителей оккупированного Крыма на войну является военный рекрутинг в оккупационных университетах, где на протяжении всех лет обучения ведется активная милитарная пропаганда для молодых людей, чтобы в дальнейшем привлечь их на подписание контрактов с армией РФ", - отметила постоянный представитель президента в АРК.

Она подчеркнула, что в рамках очередной незаконной призывной кампании РФ привлекает на военную службу даже студентов, имеющих отсрочку от призыва. У представительства есть информация, что в Севастополе и Джанкое студентам последнего курса профтехучилищ вручили повестки якобы для уточнения учетных данных. В оккупационных военкоматах их направили на медкомиссии, после чего всем вручили повестки о призыве в армию РФ. Для обеспечения этого механизма в ПТУ даже был проведен ускоренный выпуск.

Также крымчан призывного возраста оккупанты обязуют к прохождению повторных медкомиссий, чтобы пересмотреть их личные дела на пригодность к военной службе. Представительство прогнозирует, что большинство таких "медкомиссий" завершатся отправкой крымчан на войну против Украины.

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Ташева отметила, что для пополнения резервов в результате колоссальных потерь и осуществления скрытой мобилизации Россия скрывает реальные потери, проводит тайные захоронения на территории оккупированного Крыма, запрещает распространять правдивую информацию. Представительству уже известно о 125 захоронениях солдат РФ на территории оккупированного Крыма, из которых 62, вероятно, являются гражданами Украины.