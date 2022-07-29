Взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных - безоговорочный акт терроризма со стороны РФ, - Генштаб ВСУ
Взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных - акт терроризма со стороны вооруженных сил РФ.
Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"28 июля, на временно оккупированной территории Донецкой области, в бывшей исправительной колонии №120 в городе Оленовка, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. Многие украинцы убиты и ранены – количество уточняется.
Взрывы произошли на территории промзоны, в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.
Подчеркиваем, что взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских защитников – сознательная провокация и бесспорный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта", - говорится в информации Генштаба.
Отмечается, что по данным разведки, главная цель теракта – утаивание фактов хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины теракт совершен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанной частной военной компании - Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.
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як зручно мати ЧВК - і я не я, і хата МО рашки не моя
тільки злочин відбувся на контролюваній рашкою терористичній території ЛУГАНДи -
що це як не "росія - "держава пособник тероризму" ?
із наступним прикриттям в рашиських засобах масової інформації
це вам Єрмак написав цей прес-реліз?
афігєть.
В связи с массовым убийством русскими военными преступниками пленных азовцев повторяю вопрос: Если ******* ООН так нужно было украинское зерно, чтобы накормить Африку, почему блть переговорщики Украины не послали ООН *****, поставив ультиматум об обмене защитников Азовстали?
проте впевнена, що до багатьох все-таки дійшло!!
@BrainSturm
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https://twitter.com/BrainSturm/status/1553035634616553478
В ответ
https://twitter.com/_dopeless @_dopeless
навіть різні офіційно структури України лосі ніяких заяв не зробили азовсталь не можна згадувати?? і на відео про катування також ніяких заяв. сподіваюсь ті, хто причетний до цього з боку України, усвідомлюють що зробили
А зеленський на страту росією 50+ Азовців досі не відреагував. Розумію - складно вигадати формулювання, яке пояснить, як так вийшло, що росіся вбиває евакуйованих військових (
Банкрутство Нафтогазу,обрання генпрокурора ,який не пройшов відбір в САП, обстріли Миколаєва,катування полонених,знищення наших полонених в Оленівці,а наріт декілька днів про позу Ленки...(((
Индивидуальная ответственность прилетает только в результате действий конкретного трибунала и она намного тяжелее для этих индивидуумов, вплоть до публичного повешения, как в Нюрнберге или Багдаде.
Тільки такими темпами вже не буде кого визволяти.
Бідні люди.. кацапи їх знищать.
"За характером руйнувань можна зробити висновки, що обстріл робився з відстані 15-20 км від колонії. Як усі розуміють, українські позиції розташовані на дальній відстані від цієї місцевості, і ЗСУ фізично не могли дістати артилерію туди. Не кажучи вже про те, що цивільною інфраструктурою ЗСУ не стріляють", - повідомили ТСН.ua в оборонному відомстві.
До цього військові додали, що зараз є підстави припускати - обстрілом в'язниці в Оленівці провокації противника найближчими днями не закінчиться.
"Можливо, цей обстріл - лише частина комплексної провокації, наслідки якої можуть настати найближчими днями. Це не твердження та не офіційна позиція відомства, а думки окремих військових", - каже співрозмовник.
До цього військові додають, що за непідтвердженими даними загинули 53 особи. "Перевірюється інформація, що до Оленівської в'язниці були привезені саме ті українські військовополонені, яких катували", - повідомили у Міноборони.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 - зазнали поранень.
Замели следы.
КГБ СССР
Бога нет.
Но есть мой перевод денег для ЗСУ.
https://youtu.be/GPtIewV2ZDY https://youtu.be/GPtIewV2ZDY
https://youtu.be/LkAjIA6lJY8
https://youtu.be/Lq_JStvBICg
Денис Казанський
@den_kazansky
·
https://twitter.com/den_kazansky/status/1553052679630471178 21 мин
Российский сливной бачок "Незыгарь" еще 5 июня анонсировал удар по лагерю военнопленных Еленовке. Значит, убийство планировали еще тогда.
1) найбільш кінчений дебіл рашист уже давно зрозумів, що в Україні такі операції до потрібного результату не приводять.
2) навпаки такого типу операції призводять до зворотної від очікуваної реакції, цих тварин ще більше б'ють і будуть бити.
3) єдиний мій висновок.... цим кінченим недолюдкам просто подобається вбивати та мучити людей. Це нелюди і всі їхні дії виходять з їх садистських нахилів. не варто шукати чорну кішку у темній кімнаті, якщо її там немає. Ніяких спецоперацій... тупо маніяки-садисти з кінченої країни де таких більшість, а то й все.