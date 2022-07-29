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Новости Война
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Взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных - безоговорочный акт терроризма со стороны РФ, - Генштаб ВСУ

огп,оленівка

Взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных - акт терроризма со стороны вооруженных сил РФ.

Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"28 июля, на временно оккупированной территории Донецкой области, в бывшей исправительной колонии №120 в городе Оленовка, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. Многие украинцы убиты и ранены – количество уточняется.

Взрывы произошли на территории промзоны, в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

Подчеркиваем, что взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских защитников – сознательная провокация и бесспорный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта", - говорится в информации Генштаба.

Отмечается, что по данным разведки, главная цель теракта – утаивание фактов хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины теракт совершен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанной частной военной компании - Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.

Читайте также: Отражены наступательные и штурмовые действия оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Генштаб ВС (6318) пленные (2143) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+28
Вал Мишель

В связи с массовым убийством русскими военными преступниками пленных азовцев повторяю вопрос: Если ******* ООН так нужно было украинское зерно, чтобы накормить Африку, почему блть переговорщики Украины не послали ООН *****, поставив ультиматум об обмене защитников Азовстали?
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29.07.2022 19:05
+27
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29.07.2022 19:09
+20
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29.07.2022 19:05
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Правила форума Совет форумчан
так буданов же объяснил -это не рф а вагнер А рф нивчем невиновата
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29.07.2022 19:03 Ответить
здесь то же самое пишут
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29.07.2022 19:05 Ответить
Вы дебил?
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29.07.2022 19:07 Ответить
це була іронія...
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29.07.2022 19:12 Ответить
іронія не на часі
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29.07.2022 19:14 Ответить
Ну да. Как же потом завтра Зеленскому и Дерьмаку опять вести переговоры с ****** и его окружением если мы признаем что они террористы. А так спихнули на какого то Пригожина и лохторат поверит что ***** и его генералы не знали что такое громкое дело с Азовом, по своему распорядится какой то Пригожин и его наемники
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29.07.2022 19:10 Ответить
Про "рф ни в чём не виновата", это ты уже от себя **********. За спонсирование терроризма рашка поплатится теперь внешней торговлей.
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29.07.2022 19:41 Ответить
А "вагнер"-це не найманці з кацапіі ? Просто конкретизували який підрозділ причетний! Чи в тебе мозгів нема допетрати ? Чи вони тільки про асфальт можуть думати ?
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29.07.2022 23:03 Ответить
генштаб тоже решил все на повара повесить? со временем повар отравится грибами, и виноватых нет
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29.07.2022 19:03 Ответить
Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф.

як зручно мати ЧВК - і я не я, і хата МО рашки не моя

тільки злочин відбувся на контролюваній рашкою терористичній території ЛУГАНДи -
що це як не "росія - "держава пособник тероризму" ?
із наступним прикриттям в рашиських засобах масової інформації
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29.07.2022 19:15 Ответить
А мені цікаво, щвідки ГУР (читай, Буданов) отримали інфу, що кацапське міністерство агресії не в курсі було? Невже сам Шойгу подзвонив? 😲
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29.07.2022 20:01 Ответить
Всьому цивілізованому світу потрібно нарешті припинити жувати соплі та нарешті терориста назвати терористом...
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29.07.2022 19:04 Ответить
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29.07.2022 19:49 Ответить
В.О.Зеленський : " Та сторона . "
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29.07.2022 19:04 Ответить
як кажуть слово не горобець..
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29.07.2022 19:21 Ответить
ага, не буди узгоджені. ок, значить, мо рф тут ні при чому. це ж добре, да?
це вам Єрмак написав цей прес-реліз?
афігєть.
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29.07.2022 19:04 Ответить
Вал Мишель

В связи с массовым убийством русскими военными преступниками пленных азовцев повторяю вопрос: Если ******* ООН так нужно было украинское зерно, чтобы накормить Африку, почему блть переговорщики Украины не послали ООН *****, поставив ультиматум об обмене защитников Азовстали?
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29.07.2022 19:05 Ответить
патамучьта пєрєгаворщікамі керує рузкій пдорас дєрьмак.
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29.07.2022 19:12 Ответить
Чому депутати мовчать ? Тому що в души радіють , бо боятся нацбатальони і Азовцев
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29.07.2022 19:15 Ответить
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29.07.2022 19:24 Ответить
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29.07.2022 19:05 Ответить
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29.07.2022 19:16 Ответить
Мы это слышим уже 9 лет что рашисты это террористы. И что дальше? Почему Украина до сих пор ведет себя с рашистами как с порядочными и законопослушными людьми? Где законы признающие рашистов и *лднр* террористами, где соответствующее с ними обращение? Почему в этой войне да и всегда, украинцев держат за терпил? Когда вы поймете что рашисты понимают только силу. Хорошим отношением и либеральными законами вы только рашистов, которые являются дикарями с животными инстинктами, раззодариваете и показываете что вы находитесь на ступеньку ниже по пищевой цепочке.
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29.07.2022 19:05 Ответить
Как вовремя Вы это написали... Где были глаза и мысли зебирателей, массового идущие на избирательные участки со слоганом "Зеленский закончит войну!" Где эти уроды, которые здесь, в чате, признаются что голосовали за клована?! Аууууу...
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29.07.2022 19:13 Ответить
та тут вони не сидять. вони дивляться марафон і оргазмують від бубочки, арестовича, подоляка, а єрмак хороший! син за отца нє отвєчаєт!
проте впевнена, що до багатьох все-таки дійшло!!
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29.07.2022 19:44 Ответить
потому что украинцы и есть терпилы если выбирают клоунов во власть во время войны а те зе-слуги как на фото фото - просто ржут с них
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29.07.2022 23:38 Ответить
им нсрать на заявления
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29.07.2022 19:07 Ответить
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29.07.2022 19:09 Ответить
Пора долбать Крымский мост
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29.07.2022 19:11 Ответить
BrainStorm

@BrainSturm

·

https://twitter.com/BrainSturm/status/1553035634616553478

В ответ

https://twitter.com/_dopeless @_dopeless

навіть різні офіційно структури України лосі ніяких заяв не зробили азовсталь не можна згадувати?? і на відео про катування також ніяких заяв. сподіваюсь ті, хто причетний до цього з боку України, усвідомлюють що зробили
А зеленський на страту росією 50+ Азовців досі не відреагував. Розумію - складно вигадати формулювання, яке пояснить, як так вийшло, що росіся вбиває евакуйованих військових (
Банкрутство Нафтогазу,обрання генпрокурора ,який не пройшов відбір в САП, обстріли Миколаєва,катування полонених,знищення наших полонених в Оленівці,а наріт декілька днів про позу Ленки...(((
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29.07.2022 19:13 Ответить
нет никакого вагнера, вс рф, пригожина и гиркина. есть коллективная ответственность ВСЕГО населения той территории. и не надо нам втюхивать ваши отмазки. пол года войне. дураков уже нет.
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29.07.2022 19:13 Ответить
Не совсем так. Коллективная ответственность прилетает автоматически, во время принятия мер по уничтожению хунты: это санкции, ковровые бомбёжки, отработка 5-10 лет в денацификационном лагере.

Индивидуальная ответственность прилетает только в результате действий конкретного трибунала и она намного тяжелее для этих индивидуумов, вплоть до публичного повешения, как в Нюрнберге или Багдаде.
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29.07.2022 19:51 Ответить
Ті що гарантували можуть відповісти тільки перед тими хто їх туди впихнув(73% зебілів).Але є маленька проблема-поки ці дебіли чи зебіли поки ніяк не хочуть щоб перед ними відповідав їхній "музикант".Може якось дійде...
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29.07.2022 19:14 Ответить
Їх вбила терористична росія і крапка, лднр там вагнер шмангер яка різниця,просто коли президент казав про порятунок азовців це була просто солодка пігулка, бо доведено часом з терористами угоди не заключають ,терористів ліквідовують.
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29.07.2022 19:16 Ответить
Як казав наш гарант - спеціальна операція триває..
Тільки такими темпами вже не буде кого визволяти.
Бідні люди.. кацапи їх знищать.
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29.07.2022 19:17 Ответить
а пам'ятаєте ось цей піар?
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29.07.2022 19:24 Ответить
А хто цю потвору в ЕС випустив ? ФІО погранця назвить
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29.07.2022 19:19 Ответить
А при ком он вернулся в Украину, напомните....
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29.07.2022 19:34 Ответить
портнов вернулся при предателе зеленском
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29.07.2022 23:40 Ответить
А хто цю потвору в політику запустив. Хто тоді призначив його керівником фонду держ майна, для якісного дерибану цього державного майна.
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29.07.2022 19:48 Ответить
Погранец исполнил то, что от главЗЕбил офиса исходило. Такие вопросы решаются на высшем уровне, поэтому имя называется безошибочно.
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29.07.2022 20:23 Ответить
От дізнаєтесь ви його прізвище, побачите фото, що далі, викличте його на дуель чи зильонкой облиєте?
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29.07.2022 20:39 Ответить
"Українських полонених до Оленівки звозили кілька днів", - Міноборониhttps://patrioty.org.ua/politic/ukrainskykh-polonenykh-do-olenivky-zvozyly-kilka-dniv--minoborony-430206.html https://patrioty.org.ua/politic/ukrainskykh-polonenykh-do-olenivky-zvozyly-kilka-dniv--minoborony-430206.html

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29.07.2022 19:24 Ответить
і як це зробити без відома офіціозу?
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29.07.2022 19:25 Ответить
Напередодні обстрілу окупанти кілька днів звозили українських військовополонених до в'язниці у Оленівці, щоб потім обстріляти ці помешкання з людьми. Про це повідомили джерела в Міноборони, уточнивши, що обстріл в'язниці, швидше за все, лише частина із задуманого окупантами, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

"За характером руйнувань можна зробити висновки, що обстріл робився з відстані 15-20 км від колонії. Як усі розуміють, українські позиції розташовані на дальній відстані від цієї місцевості, і ЗСУ фізично не могли дістати артилерію туди. Не кажучи вже про те, що цивільною інфраструктурою ЗСУ не стріляють", - повідомили ТСН.ua в оборонному відомстві.

До цього військові додали, що зараз є підстави припускати - обстрілом в'язниці в Оленівці провокації противника найближчими днями не закінчиться.

"Можливо, цей обстріл - лише частина комплексної провокації, наслідки якої можуть настати найближчими днями. Це не твердження та не офіційна позиція відомства, а думки окремих військових", - каже співрозмовник.

До цього військові додають, що за непідтвердженими даними загинули 53 особи. "Перевірюється інформація, що до Оленівської в'язниці були привезені саме ті українські військовополонені, яких катували", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 - зазнали поранень.
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29.07.2022 19:34 Ответить
Це все?
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29.07.2022 19:26 Ответить
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29.07.2022 19:30 Ответить
фарион кгбшная консерва типа сволоты
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29.07.2022 23:42 Ответить
Страшно что их наверняка мучили до взрыва.
Замели следы.
КГБ СССР
Бога нет.
Но есть мой перевод денег для ЗСУ.
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29.07.2022 19:32 Ответить
Никто не мешал Азовцам в Мариуполе подорвать себя гранатами чем попасть в плен рашистам. Но они предпочли позорный плен вместо героической гибели. Оленевка показала что это было неверное решение и нужно было держать Азовсталь до конца а не сдаваться в плен
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29.07.2022 19:40 Ответить
дуже раджу подивитися інтерв'ю азовців, яких визволили з полону
https://youtu.be/GPtIewV2ZDY https://youtu.be/GPtIewV2ZDY

https://youtu.be/LkAjIA6lJY8
https://youtu.be/Lq_JStvBICg
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29.07.2022 19:48 Ответить
ты совсем долбанулся кацап тупорылый? подорви свою мамку шлюху что бы она больше не рожала таких ублюдков
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29.07.2022 23:43 Ответить
а це що тоді?👇

Денис Казанський

@den_kazansky

·

https://twitter.com/den_kazansky/status/1553052679630471178 21 мин

Российский сливной бачок "Незыгарь" еще 5 июня анонсировал удар по лагерю военнопленных Еленовке. Значит, убийство планировали еще тогда.

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29.07.2022 19:41 Ответить
я не вперше читаю .... про операцію залякування. Думав над цим питанням, і ось які висновки особисто я зробив:
1) найбільш кінчений дебіл рашист уже давно зрозумів, що в Україні такі операції до потрібного результату не приводять.
2) навпаки такого типу операції призводять до зворотної від очікуваної реакції, цих тварин ще більше б'ють і будуть бити.
3) єдиний мій висновок.... цим кінченим недолюдкам просто подобається вбивати та мучити людей. Це нелюди і всі їхні дії виходять з їх садистських нахилів. не варто шукати чорну кішку у темній кімнаті, якщо її там немає. Ніяких спецоперацій... тупо маніяки-садисти з кінченої країни де таких більшість, а то й все.
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29.07.2022 19:44 Ответить
Кацапью далеко не впервой уничтожать пленных. В том числе Катынь, где расстреляли десятки пленных польских офицеров.
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29.07.2022 19:54 Ответить
И убийства военнопленных это только частный случай убийств ими. А убийства украинских патриотов в 30 годах, голодомор 33. А геноцид, через повальные убийства, отдельного этноса новгородцев иваном грозным.
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29.07.2022 20:04 Ответить
Программа убийств проходит через ДНК их народа через столетия.
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29.07.2022 20:06 Ответить
Kassap по тюркски это мясник, убийца. Это слово к ним возникло после резни в Казани. Они обещали защитникам, что если те сдадутся, то не будет террора. Когда те сдались, кацапье устроило резню.
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29.07.2022 20:10 Ответить
Андрей боголюбский, иван грозный, сталин, путин - это естественные вожди у кацапья. У них запрос на таких вождей - убийц.
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29.07.2022 20:18 Ответить
Вернее не десятки, а десятки тысяч. Прошу прощения за описку.
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29.07.2022 20:20 Ответить
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29.07.2022 20:08 Ответить
От же ж урод ЗЕбильный.
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29.07.2022 20:26 Ответить
Напевно таки лох, або нас має за лохів. Мають бути зміни.
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29.07.2022 21:36 Ответить
если украинцы терпят зеленых предателей до сих пор а тупые курицы фотографируются с арестовичем на улице -так кто они?
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29.07.2022 23:46 Ответить
Євген Вікторович Пригожин (рос. Евгений Викторович Пригожин; *1 червня 1961, Ленінград, Російська РФСР[1][2]) - російський бізнесмен єврейського походження.
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29.07.2022 20:39 Ответить
А чем отвечаем? Правильно - скулежом... По другому не умеем.
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29.07.2022 20:48 Ответить
А нельзя чтобы где-то в украинской колонии, где держат пленных рашистов, случился пожар и пару десятков из них сгорели?
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29.07.2022 21:08 Ответить
Це чужинці у "нашій" владі вже почали вигороджувати московію у невинуватості знищення АЗОВЦІВ, Де-кого з керівництва пора перетворювати на висок. (Будівельники знають що це таке.)
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29.07.2022 21:32 Ответить
зєльониє громко заявілі і агрохамія ужесточіт позіцію на договорняках. Доколє?
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30.07.2022 07:20 Ответить
 
 