Взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных - безоговорочный акт терроризма со стороны РФ, - Генштаб ВСУ

Взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных - акт терроризма со стороны вооруженных сил РФ.

Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"28 июля, на временно оккупированной территории Донецкой области, в бывшей исправительной колонии №120 в городе Оленовка, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. Многие украинцы убиты и ранены – количество уточняется.

Взрывы произошли на территории промзоны, в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

Подчеркиваем, что взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских защитников – сознательная провокация и бесспорный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта", - говорится в информации Генштаба.

Отмечается, что по данным разведки, главная цель теракта – утаивание фактов хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины теракт совершен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанной частной военной компании - Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.

Читайте также: Отражены наступательные и штурмовые действия оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ