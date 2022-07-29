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Новости Война
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После военного преступления РФ в Оленовке Порошенко призвал мир предоставить Украине больше оружия: Мы должны остановить российское чудовище!

огп,оленівка

Петр Порошенко призвал международное сообщество осудить очередное военное преступление Кремля в Оленевке и признать Россию государством-террористом. Порошенко подчеркнул, что санкции против России должны усиливаться, и призвал срочно предоставить Украине еще больше оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в подконтрольной России Оленовке, унесший жизни более пятидесяти украинских военнопленных, является очередным ужасным военным преступлением путинского режима, направленным на сокрытие массовых казней и пыток украинских воинов. Это очередное нарушение Женевской конвенции о военнопленных, а также принципов уважения прав человека, международного права и порядка", – написал Порошенко в Facebook.

"Путинский режим террористический и за преступления против Украины должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнул политик.

"Мы призываем наших международных партнеров, включая "Группу семи", ЕС, а также политические семьи Европейской народной партии и Международного демократического союза жестко осудить последние военные преступления путинского режима, продвигать признание России страной-террористом и способствовать дальнейшему усилению экономических санкций против России, предоставлению Украине современных танков, боевых самолетов, дальнобойных тяжелых вооружений для успешного контрнаступления и восстановления территориальной целостности Украины. Вместе мы должны остановить российское чудовище!" - резюмировал Порошенко.

Читайте также: Взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных - безоговорочный акт терроризма со стороны РФ, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Порошенко Петр (19606) пленные (2143) Европейская Солидарность (1054) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+41
Петро Олексійович молодець.
А зелена шобла - гниди.
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29.07.2022 20:32
+39
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29.07.2022 20:31
+19
Для початку: ракети на дальність 300км до HIMARS - і чим побільше. HIMARS - безвідмовні
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29.07.2022 20:32
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29.07.2022 20:31 Ответить
СБУ, ЗСУ, ГУР і Уповноважений з прав людини зробили спільну заяву щодо вбивства полонених у Оленівці.

Головне

• Вибух у колонії - терористичний акт рф, військова провокація та класична false flag operation. Мета - приховування воєнних злочинів, дискредитація ЗСУ, зрив постачання західної зброї та підвищення напруги в суспільстві.

• ЗСУ завдають ударів винятково по російським військовим об'єктам.

• Евакуація українських воїнів з «Азовсталі» і здача їх у полон відбувалася за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ключова умова - зобов'язання росії зберегти життя та здоров'я українських захисників. Її цинічно порушили.

• Є задокументовані докази того, що в Оленівці відбулося організоване вбивство полонених.

• ООН та Червоний Хрест, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, повинні негайно відреагувати на терористичний акт рф та направити своїх представників на тимчасово окуповані території Донеччини з інспекцією.
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29.07.2022 20:54 Ответить
Петро Олексійович молодець.
А зелена шобла - гниди.
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29.07.2022 20:32 Ответить
Зеленский ездил в Одессу пропиариться и подлизать ж
… ПРОКАЦАПЛЕННОМУ ООН И НЕ ЗАИКНУЛСЯ О СТРАШНЕЙШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИИ Обязан был сделать заявление и требовать признания РАШИСТОВ СТРАНОЙ ТЕРРОРИСТКОЙ ‼️
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29.07.2022 21:10 Ответить
Воно профан. Яка заява?
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29.07.2022 21:50 Ответить
Тебе мало котла мариупольского с 3,5 ТЫСЯЧАМИ пленных? Склады, взорванные кацапами вспомнил? А что же ты не вспомнил, как зеленые сдали 20% территории всей страны, как сдали юг и север просрали, сотни тысяч погибших на их совести, и вообще за три года ничего для обороны и армии не сделали???Постоянные договорняки с кацапьем не навпрягают. начиная с Омана и заканчивая Стамбулом?
Да, жаль, что не Порох президент---такой войны бы не было или мы бы были к ней готовы, а не к шашлыкам найвелычнейшего ничтожества.
Да и оружие Запад давал бы охотнее без уклонистов-дерьмаков-татаровых-демченко и пр. ФСбэшных кадров во власти!
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29.07.2022 21:49 Ответить
Гнида беніна , зтули пельку , бо смердить лаптями від твоіх коментарів
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29.07.2022 22:25 Ответить
це зедебіл 73%. це гівно-троль подоляка.
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29.07.2022 22:28 Ответить
пане Вам краще було промовчати за склади, наскільки я пам'ятаю при Порошенко російські гниди зірвали 4 склади, а при Зеленському за пару днів сотню. Така сама ситуація з "котлами". Чого тут тільки варто здача півдня, де два моря з портами, базами відпочинку і всією логістикою опинилася в руках ворога. А АЕС в Енергодарі, це чий "котел"?
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29.07.2022 22:17 Ответить
Для початку: ракети на дальність 300км до HIMARS - і чим побільше. HIMARS - безвідмовні
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29.07.2022 20:32 Ответить
Нехай надають ядерну зброю, третій арсенал, який був. Все націлити на рф і потім видаляти цю ракову пухлину рф.
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29.07.2022 21:43 Ответить
И самое мерзкое что эти террористы и звери являются членами ООН. Нужно значит притензии выставить ООН, так как они тоже получается косвенно причастны к этим убийствам
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29.07.2022 20:32 Ответить
это полностью атрофированное, аморфное образование....
они туда ходят только зарплату от Госдепа проедать и щеки для важности надувать.....
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29.07.2022 20:43 Ответить
если бы только членами оон это пол беды самое анекдотичное что страну которую вот вот признают спонсором террористов является членом совбеза оон с правом вето - сюрреализм какой то
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29.07.2022 20:44 Ответить
в ООН сидять представники сирійського уряду Асада, який зруйнував країну і вбив мільйони своїх співвітчизників. І нічого всі звикли. Як нічого і не було.
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29.07.2022 20:45 Ответить
Хто крим здав?
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29.07.2022 21:05 Ответить
Янукович,а ти де 8+ років був?!!
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29.07.2022 21:45 Ответить
по перше, Чайка - вона жінка; по-друге - вона задавала запитання провокатору. Розбирайся.
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29.07.2022 21:57 Ответить
ты и сдал, голосуя за яныка в 2010м)))))
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29.07.2022 22:33 Ответить
А чому зелені почвари не збирають засідання ООН?
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29.07.2022 20:50 Ответить
Фуфлогоны Ольги ********** не унимаются. Порошенко враг рюZZkoго быдла Шариковых ..
Крысы..Путлерские..вам до Пороха 100 лет шагать...не шагами Маркса Энгельса чЛэнина.
Стадо баранов Бурлаков с Волги...
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29.07.2022 20:55 Ответить
Я так понял ты себе вождя нашел. Были ленинцы,сталенисты.путинцы . Ты порошенковец?))) Одним словом-коммуняки. Нахрена закон. Вождя подавай.
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30.07.2022 00:11 Ответить
одна з думок :
///
У тому, хто це зробив, не може бути жодних сумнівів - це росіяни. Якщо там загиблі - наші хлопці, то ми повинні вимагати видачі їх тіл, або того що зосталось від тіл. І маємо тиснути так, щоб усі розуміли, що ми не зліземо. І якщо це є можливим (невідомо, які там ушкодження) - проводити експертизи. Швидше за все, цих людей заздалегідь катували, вбивали чи навіть вбили.
Також ми маємо вимагати передачі нам наших поранених. Без додаткових умов і обмінів.

Жоден корабель із краденим у нас зерном не повинен сприйматися як нормальний об'єкт. Ми повинні робити все, щоб це зерно не було продане, і ламати Росії всі її схеми.
Буде тяжко, але це наш обов'язок. Помститися. На всіх можливих фронтах помстимося.

Але якщо ви пишете публічно про "в полон більше не брати, Женевських конвенцій не дотримуватись" - ви робите велику послугу росіянам тварюкам.

Щодо покарання катам (а це кати, а не солдати й офіцери) компетентні люди розберуться (мусять!!!) і без вас. І хай розбираються як слід.
А крики в соцмережах і в телевізорі - це гарне тло для продукування фейків про дії нашої сторони і наше безсилля

Запам'ятаємо : наші військові - не кати і ніколи не будуть ними. Адже ми не росіяни.
Не можете не верещати - підіть покричіть на вулиці та подихайте глибоко. Все ж користі більше.

А ось до кого я маю питання в контексті того, що сталося сьогодні, - так це до МКЧХ.
Як успіхи щодо гарантій безпеки полонених?
І нах*ра ви такі красиві потрібні, якщо в підсумку виходить так, як не повинно.
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29.07.2022 20:56 Ответить
все ж таки потрібно автора вказувати, особливо адекватного
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29.07.2022 22:04 Ответить
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29.07.2022 21:08 Ответить
То тварі, як і Верховне Чмо.
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29.07.2022 21:55 Ответить
друже час нам ядерну поставлять
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29.07.2022 21:13 Ответить
А хто такий
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29.07.2022 22:14 Ответить
Тут лише 1 запитання.
Хто першим виступить проти Голобородьок: політична сила чи все ж таки військові?
Хотілось би щоб військові, ті все ж таки почнуть стрілять українськіх гнид (привітулі і прокуратурі, СБУ, ДБР), що хоч якось злякає зрадників.
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29.07.2022 21:25 Ответить
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29.07.2022 21:54 Ответить
тварь пузата...
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29.07.2022 21:35 Ответить
Цілий Свинарчук (тварь пузата) керує у ВРУ,і цей монозбрід лайнодавів до тями привести не може!
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29.07.2022 21:49 Ответить
Kurt Wootz@vinnicanin

https://mobile.twitter.com/vinnicanin/status/1553043080143577088 2 ч

ГУР: вибухи в Оленівці здійснила «ПВК Вагнера» за командою Пригожина. Якщо хто забув, то нагадаю, що це самі ті вагнерівці, яких Зеленський з Єрмаком врятував від української розвідки.
Ще раз по буквам: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ЄРМАК ЗЛИЛИ ВОРОГУ ОПЕРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦЛУЖБ.
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29.07.2022 21:37 Ответить
То може треба поїхати Пороху,і особистим спілкуваням Президента з політиками прискорити постачаня зброї одразу до ЗСУ, оминаючи ОПу зезидента,який вже нема віри?
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29.07.2022 21:53 Ответить
він це тайком і робить. Якраз це він, на відмінну від свого волонтерства та меценатства - і не афішує, і не піариться на цьому.
Але питання зброї так просто не рішаються. Особливо через голову д'єрмака
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29.07.2022 22:03 Ответить
Коли Зеленський віддавав наказ "Азову" здатись, він прекрасно розумів , що більшість їх буде знищена. Оленівка - це лише те, що ми бачимо.
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29.07.2022 21:57 Ответить
что правда то правда, больше оружия и снарядов к ним
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29.07.2022 22:26 Ответить
..Требую ввести 82 Бригаду США в Ukrainu
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30.07.2022 08:23 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/07/30/poroshenko-zaklykav-stvoryty-mizhnarodnu-slidchu-grupu-dlya-rozsliduvannya-vbyvstva-azovcziv-v-olenivczi-za-prykladom-spravy-mh17/ Порошенко закликав створити міжнародну слідчу групу для розслідування вбивства «азовців» в Оленівці - за прикладом справи MH17

Підступним терористичним актом було знищено оборонців «Азовсталі» у колонії в Оленівці. Чи зробили це ПВК «Вагнер», чи ФСБ, чи ГРУ - у будь-якому разі це злочин країни-агресора. Уже встановлені і зафіксовані виконавці цього злочину. І ми точно знаємо, хто віддав наказ.
Я закликаю українську владу створити міжнародну слідчу групу для розслідування теракту в Оленівці за прикладом справи МН-17. Тоді у 2014 році ми знайшли, встановили, сформували міжнародну слідчу групу. І вже кінця цього року росіянам-терористам буде винесений вирок по справі МН-17.
Закликаю країни Великої Сімки, НАТО, Європейського Союзу долучитися до прозорого і неупередженого розслідування чергового злочину проти людства, який скоїла країна-агресор. І додати це в процес Гааги, за яким за ґратами має опинитися путін. Саме путін, бо здійснювали це за його наказом.

Ніколи не пробачимо.

https://t.me/PresidentPoroshenko/3782 Петро Порошенко в телеграмі
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30.07.2022 23:44 Ответить
 
 