После военного преступления РФ в Оленовке Порошенко призвал мир предоставить Украине больше оружия: Мы должны остановить российское чудовище!

Петр Порошенко призвал международное сообщество осудить очередное военное преступление Кремля в Оленевке и признать Россию государством-террористом. Порошенко подчеркнул, что санкции против России должны усиливаться, и призвал срочно предоставить Украине еще больше оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в подконтрольной России Оленовке, унесший жизни более пятидесяти украинских военнопленных, является очередным ужасным военным преступлением путинского режима, направленным на сокрытие массовых казней и пыток украинских воинов. Это очередное нарушение Женевской конвенции о военнопленных, а также принципов уважения прав человека, международного права и порядка", – написал Порошенко в Facebook.

"Путинский режим террористический и за преступления против Украины должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнул политик.

"Мы призываем наших международных партнеров, включая "Группу семи", ЕС, а также политические семьи Европейской народной партии и Международного демократического союза жестко осудить последние военные преступления путинского режима, продвигать признание России страной-террористом и способствовать дальнейшему усилению экономических санкций против России, предоставлению Украине современных танков, боевых самолетов, дальнобойных тяжелых вооружений для успешного контрнаступления и восстановления территориальной целостности Украины. Вместе мы должны остановить российское чудовище!" - резюмировал Порошенко.

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