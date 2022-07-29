Развернутые Россией в Украине силы недостаточны для достижения заявленной цели по смещению правительства в Киеве, - разведка ВС Канады

У России нет в Украине достаточных сил, которые бы привели к смене власти в Киеве.

Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время развернутые Россией в Украине силы недостаточны для достижения их заявленной цели смещения правительства в Киеве", - заявили разведчики. Отмечается, что "Россия и дальше будет иметь сложности с достижением даже скромного тактического успеха на восточном и южном фронтах".

При этом РФ уже не имеет достаточных резервов для усиления своей группировки.

"Практически все российские армейские подразделения привлечены к действиям в Украине. Потери большинства российских армейских подразделений настолько высоки, что им даже не удается найти достаточное количество неподготовленных новобранцев, чтобы пополнить развернутые подразделения", - отметили в Вооруженных силах Канады.

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Это приводит к существенному уменьшению количества участников крупных российских стратегических военных учений "Восток".

"Мы ожидаем, что нынешние учения "Восток" будут значительно меньше предыдущих, преимущественно из-за значительной нехватки в россии сил, обусловленной высокими потерями в Украине. В ходе прошлых учений "Восток" в 2018-м москва направила для участия в них 300 тыс. человек", - говорится в сообщении.

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