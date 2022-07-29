Развернутые Россией в Украине силы недостаточны для достижения заявленной цели по смещению правительства в Киеве, - разведка ВС Канады
У России нет в Украине достаточных сил, которые бы привели к смене власти в Киеве.
Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В настоящее время развернутые Россией в Украине силы недостаточны для достижения их заявленной цели смещения правительства в Киеве", - заявили разведчики. Отмечается, что "Россия и дальше будет иметь сложности с достижением даже скромного тактического успеха на восточном и южном фронтах".
При этом РФ уже не имеет достаточных резервов для усиления своей группировки.
"Практически все российские армейские подразделения привлечены к действиям в Украине. Потери большинства российских армейских подразделений настолько высоки, что им даже не удается найти достаточное количество неподготовленных новобранцев, чтобы пополнить развернутые подразделения", - отметили в Вооруженных силах Канады.
Это приводит к существенному уменьшению количества участников крупных российских стратегических военных учений "Восток".
"Мы ожидаем, что нынешние учения "Восток" будут значительно меньше предыдущих, преимущественно из-за значительной нехватки в россии сил, обусловленной высокими потерями в Украине. В ходе прошлых учений "Восток" в 2018-м москва направила для участия в них 300 тыс. человек", - говорится в сообщении.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Когда наши звонят матерям и говорят что их орченок погиб - они бухие и им пофиг. Там насрать на потери.
Да, они дохнуть, но землю по чуть-чуть у нас забирают, а мы ничего не можем с этим сделать кроме сказок о будущем страшном контрнаступлении
Зміщення нібито уряду (як вони пропагандують режиму) це прикриття геноциду українського народу.
но это будет на десерт......, после мясных блюд......
🤣🤣🤣🤣🤣😭
***... разведчики вы куевы 👎👎👎 ну что вы пи..дите долбо бы.
поезжайте в Киев и фсе
поезжайте в Киев и фсе
нет. вы поезжайте и спросите
- что делали Зеленский, Ермак и прочие фсбшные арахамии когда Небесную сотну расстреливали на Майдне? и из какой задницы они вылезли
Складається враження, що ця розвідка дуже засмучена своїми розвідданими.