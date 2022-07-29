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Новости Война
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Развернутые Россией в Украине силы недостаточны для достижения заявленной цели по смещению правительства в Киеве, - разведка ВС Канады

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У России нет в Украине достаточных сил, которые бы привели к смене власти в Киеве.

Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время развернутые Россией в Украине силы недостаточны для достижения их заявленной цели смещения правительства в Киеве", - заявили разведчики. Отмечается, что "Россия и дальше будет иметь сложности с достижением даже скромного тактического успеха на восточном и южном фронтах".

При этом РФ уже не имеет достаточных резервов для усиления своей группировки.

"Практически все российские армейские подразделения привлечены к действиям в Украине. Потери большинства российских армейских подразделений настолько высоки, что им даже не удается найти достаточное количество неподготовленных новобранцев, чтобы пополнить развернутые подразделения", - отметили в Вооруженных силах Канады.

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Это приводит к существенному уменьшению количества участников крупных российских стратегических военных учений "Восток".

"Мы ожидаем, что нынешние учения "Восток" будут значительно меньше предыдущих, преимущественно из-за значительной нехватки в россии сил, обусловленной высокими потерями в Украине. В ходе прошлых учений "Восток" в 2018-м москва направила для участия в них 300 тыс. человек", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19350) Канада (2088) разведка (4179)


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Топ комментарии
+12
Зрадники в оп допомогають
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29.07.2022 20:44
+10
Вони не збираються воювати з урядом, хоч і декларують це. Все таки демократичний світ дуже наївний і вірить у правила гри .

Зміщення нібито уряду (як вони пропагандують режиму) це прикриття геноциду українського народу.
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29.07.2022 20:46
+9
русні пізда
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29.07.2022 20:43
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Удивили. Капитан Очевидность просто какойто
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29.07.2022 20:43 Ответить
русні пізда
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29.07.2022 20:43 Ответить
Зрадники в оп допомогають
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29.07.2022 20:44 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.07.2022 20:45 Ответить
Хоть миллион двухсотых привези - им пофиг.
Когда наши звонят матерям и говорят что их орченок погиб - они бухие и им пофиг. Там насрать на потери.
Да, они дохнуть, но землю по чуть-чуть у нас забирают, а мы ничего не можем с этим сделать кроме сказок о будущем страшном контрнаступлении
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29.07.2022 20:49 Ответить
В смысле одного Ермака мало ? Так он и не один .
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29.07.2022 20:46 Ответить
Вони не збираються воювати з урядом, хоч і декларують це. Все таки демократичний світ дуже наївний і вірить у правила гри .

Зміщення нібито уряду (як вони пропагандують режиму) це прикриття геноциду українського народу.
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29.07.2022 20:46 Ответить
Спасибо за точный прогноз, не прошло и пол-года.
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29.07.2022 20:46 Ответить
То поворушіть трохи кацапів зі сходу. І разом переможемо. ?
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29.07.2022 20:48 Ответить
та нет уж! оставьте нам это удовольствие!
но это будет на десерт......, после мясных блюд......
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29.07.2022 20:49 Ответить
заіпали ці розвідки усіх стран!!!!!! Країну вбивають, мешканців вбивають, а вони все розвідують і розвідують, гаранти будапештські срані. Та й будапешт та ще путінська підстілка.
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29.07.2022 20:52 Ответить
зеленський на страту росією 50+ Азовців досі не відреагував. Розумію - складно вигадати формулювання, яке пояснить, як так вийшло, що росіся вбиває евакуйованих військових (
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29.07.2022 20:57 Ответить
Він має вигадати формулювання з поясненнями чому недорашка таке зробила ? Він, а не брехливе *****, яке обіцяло ставитися до військовополонених так, як усі цивілізовані країни ? Ти у своєму розумі ? Ще напиши, що він особисто їх стратив.
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29.07.2022 21:18 Ответить
Думаю що сьогодні вночі буде бавовна.
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29.07.2022 21:37 Ответить
Якщо в ОПі гороху наїдяться.
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29.07.2022 21:54 Ответить
Єдиний вихід для них - застосувати на всіх напрямках наступу тактичну ядерну зброю. А потім перейти у наступ.
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29.07.2022 21:01 Ответить
Якби це можна було отак просто зробити- вже б застосували. В тих же Х-22 є "спеціальна" БЧ.
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29.07.2022 21:40 Ответить
Хотел бы я посмотреть на цели для ТЯО. Скупчень наших войск нигде нет. А облако радиоактивных осадков понесет куда угодно
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29.07.2022 23:16 Ответить
Киев показал, как нужно поступать с орками. Харьков - не первая столица, а придуманная коммуно-фашистами, временная столица УССР.
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29.07.2022 21:55 Ответить
Ехал бы ты на землю обетованную и не сеял тут зраду. Группировка орков в Херсоне обречена.
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29.07.2022 22:00 Ответить
Поясни!
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29.07.2022 22:49 Ответить
Любое наступление на кратно превосходящего тебя в авиации, ракетах и пушках противника - самоубийство. Чего тут пояснять? Если Вы про Киев и прочий Чернигов, то там мы не наступали, а занимали оставленные орками территории. Под Херсоном же выстроенная оборона, это не одно и то же.
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29.07.2022 23:06 Ответить
А на учения можно пожарников из МЧС отправить. Шойгу не заметит разницы.
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29.07.2022 21:54 Ответить
значит москали хотят сместить своего агента фсб Штирлица-Ермака и для этого у них недостаточно сил
🤣🤣🤣🤣🤣😭
***... разведчики вы куевы 👎👎👎 ну что вы пи..дите долбо бы.
поезжайте в Киев и фсе
поезжайте в Киев и фсе
нет. вы поезжайте и спросите
- что делали Зеленский, Ермак и прочие фсбшные арахамии когда Небесную сотну расстреливали на Майдне? и из какой задницы они вылезли
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29.07.2022 21:54 Ответить
Фигассе канадцы шустрые! И шести месяцев не прошло, а они уже во всем разобрались.
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29.07.2022 22:16 Ответить
В Канаді є розвідка?

Складається враження, що ця розвідка дуже засмучена своїми розвідданими.
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29.07.2022 23:17 Ответить
 
 