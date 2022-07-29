Кулеба ждет реакции ООН на убийство в Оленовке украинских пленных из "Азовстали"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН посетить колонию в Оленовке для установления всех фактов совершенного российскими войсками преступления, а Международный Комитет Красного Креста проверить всех украинских военнопленных.

Об этом глава украинской дипломатии написал в Твитере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я призываю ООН, которая способствовала эвакуации украинских военнослужащих из "Азовстали", решительно осудить Россию за обстрел колонии в Оленовке и посетить место для установления всех фактов этого ужасного преступления. Я также призываю МККК проверить всех украинских военнопленных", - отметил Кулеба.

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Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.