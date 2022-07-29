Блинкен предупредил Лаврова о новых санкциях в случае присоединения Россией оккупированных территорий Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я провел разговор с российским министром иностранных дел Лавровым. Разговор был прямым и откровенным", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что передал Лаврову, что Вашингтон введет новые санкции в случае присоединения Россией украинских территорий.

"Я также прояснил министру иностранных дел Лаврову, что в свете последних заявлений Кремля о планах дальнейшей аннексии украинских территорий... мы введем дополнительные значительные меры против России, если она будет осуществлять задуманное", - сказал он.

Читайте также: Лавров: Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР"

Также Блинкен обсуждал с Лавровым судьбу осужденных в РФ американских граждан Грайнер и Уилана.