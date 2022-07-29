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Новости Война
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Блинкен предупредил Лаврова о новых санкциях в случае присоединения Россией оккупированных территорий Украины

лавров,блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я провел разговор с российским министром иностранных дел Лавровым. Разговор был прямым и откровенным", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что передал Лаврову, что Вашингтон введет новые санкции в случае присоединения Россией украинских территорий.

"Я также прояснил министру иностранных дел Лаврову, что в свете последних заявлений Кремля о планах дальнейшей аннексии украинских территорий... мы введем дополнительные значительные меры против России, если она будет осуществлять задуманное", - сказал он.

Читайте также: Лавров: Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР"

Также Блинкен обсуждал с Лавровым судьбу осужденных в РФ американских граждан Грайнер и Уилана.

Автор: 

Лавров Сергей (2306) санкции (11312) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+21
Сколько раз и на каком уровне штаты предупреждали Путина об адских санкциях, если нападет на Украину. И как, прислушался? Плевать он хотел на санкции, которых запад и сам боится.
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29.07.2022 21:05
+9
До сраки им санкции. До войны их тоже пугали санкциями, они подумали, и начали войну. Сейчас то же самое, подумают, и присоединят территории.
Не санкциями нужно пугать, а дать нам столько оружия, чтобы мы их выгнали в кратчайшие сроки. А не заявлять на весь мир что больше 25 химарсов нам не дадут
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29.07.2022 21:08
+7
хворий??? нах треба?????
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29.07.2022 21:08
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29.07.2022 21:04 Ответить
як він може повернутися живим, якщо воно ще до зачаття - здохле?
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29.07.2022 21:36 Ответить
русский петушара. Жизнь твоя не ценнее краденых в Украине быушных трусов. твои родители, жена и дети не ждут тебя дома. они ждут поскорее бы ты сдох, что бы получить гробовые.езжай домой побей им ****, как ты любишь по пьяне.
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30.07.2022 10:01 Ответить
хворий??? нах треба?????
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29.07.2022 21:08 Ответить
и пусть эта вата голосует на наших выборах наравне с азовцами ?
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29.07.2022 21:16 Ответить
шо пеньком об сову шо совою об пень

НАХІБА НАМ СТІКО ЩАСТЯ?

ХАЙ ЇХ КИТАЙ ЇСТЬ
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29.07.2022 21:20 Ответить
Сколько раз и на каком уровне штаты предупреждали Путина об адских санкциях, если нападет на Украину. И как, прислушался? Плевать он хотел на санкции, которых запад и сам боится.
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29.07.2022 21:05 Ответить
Надо же как то "договорняк " скрывать.
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29.07.2022 21:33 Ответить
Согласно закона О референдуме в РФ запрещено поднимать вопрос о территориальной целости РФ. А Конституция Украины позволяет определить статус территории только путем ВСЕУКРАИНСКОГО референдума. Таким образом все референдумы, организованные РФ что и в Крыму что и в ЛДНР это П Л Е Б И С Ц И Т, не имеющий законной силы. И ГосДура РФ сама нарушила как конституцию РФ так и Украины
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29.07.2022 23:27 Ответить
потужно. Але які саме санкції?
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29.07.2022 21:06 Ответить
перестануть у них курувати патрони 45
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29.07.2022 21:09 Ответить
Обама насцыт в подъезде хрущевки, в каком то далеком Усть-***********. А еще сталактит из говна вырастят.
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29.07.2022 21:10 Ответить
все как обычно, против двух-трех контор по рогам и копытам, да может еще с десяток лейтенантов фсб
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29.07.2022 21:11 Ответить
Проф. Преображенский

@prof_preobr

·

https://twitter.com/prof_preobr/status/1552995874766200835 5 ч

Встреча Лаврова со СМИ сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встречу пришли: Первый канал, НТВ, Россия1, Russia Today, Звезда. Понимаете? Даже СМИ Китая, Индии, Казахстана глава МИД России абсолютно не нужен.
Это и есть изоляция страны.

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29.07.2022 21:06 Ответить
Блінкену-ця стара кляча слів вже не розуміє...
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29.07.2022 21:06 Ответить
но чёрную метку принято вручать лично

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29.07.2022 21:23 Ответить
Якась дурість. Ну нк будуть вони офіційно приєднувати території, а просто руйнувати і захоплювати, нам від цього не краще.
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29.07.2022 21:08 Ответить
нашим воинам яйца режут, гвалтуют, издеваются а мы санкции даем, чтобы небыло эскалации конфликата потому что мы боимся рф....ужас какойто
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29.07.2022 21:08 Ответить
До сраки им санкции. До войны их тоже пугали санкциями, они подумали, и начали войну. Сейчас то же самое, подумают, и присоединят территории.
Не санкциями нужно пугать, а дать нам столько оружия, чтобы мы их выгнали в кратчайшие сроки. А не заявлять на весь мир что больше 25 химарсов нам не дадут
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29.07.2022 21:08 Ответить
Их должны вводит ежедневно и бесконечно, до их исчезновения, и без поиска каких-то новых причин!
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29.07.2022 21:16 Ответить
Румынская сотня

@latiniano

·

https://twitter.com/latiniano/status/1552682249191100416 28 июл.

а представляете себе, если бы у русских сейчас был равный по ракетной силе противник, перевёрнутые колясочки на Арбате и мамаши, мечущиеся среди горящих обломков в поисках своих детей а я хорошо представляю..
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29.07.2022 21:18 Ответить
В іхто зашто?
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29.07.2022 21:31 Ответить
Да не было бы там никаких мамаш. Воронка в километр глубиной и обычное ядерное пепелище.
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29.07.2022 21:50 Ответить
санкціі це несериозно --- даите шось потужніше
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29.07.2022 21:19 Ответить
параша не розуміє просто слова,

конь доложить своєму господарю фюреру що сша слабкі і можна далі вбивати людей, катувати, грабувати і захоплювати,

і китаю буде сигнал,
після захоплень інших держав просто побалакають що так не можна і все
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29.07.2022 21:21 Ответить
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29.07.2022 21:25 Ответить
Битьё определяет сознание.
Ответка по Москве и Питеру и не надо санкций
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29.07.2022 21:25 Ответить
Да кацапофашистам уже похрен на какие то санкции. Они ва-банк прут до конца. А там будут опять пугать весь мир терактами и бомбежками чтобы санкции сняли. Вот яркий пример с переговорами по зерну. Мы сами в который раз нарушаем закон писаный кровью что с террористами никаких переговоров и договоров, а то будет дороже. К сожалению в итоге гибнут невиновные люди вместо тех кто договаривается с террористами
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29.07.2022 21:26 Ответить
Уже тошно от этих предупреждений.
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29.07.2022 21:37 Ответить
Єдине питання: якщо ще можна вводити якісь санкції, чому їх досі не ввели? Чекаєте чого?
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29.07.2022 21:41 Ответить
Вони злякались ?
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29.07.2022 21:45 Ответить
Пуйло доповышалось ставками до цугундера.
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29.07.2022 21:51 Ответить
Блинкен позвал коня, конь не узнал блинкена, начал как раньше копита раскідивать ***** крівя і ржа.
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29.07.2022 21:53 Ответить
Блінкен возьмісь за плеть, некуй коня жалеть, хочет, желает кацапский ублюдок отпізженим умереть.
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29.07.2022 22:09 Ответить
Треба ненав'язливо попередити кацапів, що якщо вони почнуть анексію нових територій Украї
ни, то ми можемо несподівано знайти ядерну зброю у старих занедбаних ракетних шахтах десь на заході України. )))
Ну, і сказати, шо "ето нє ми!".
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29.07.2022 22:26 Ответить
Це все? Блін якщо вже Блінкен розписується в неспроможності ввести санкції на 8 році і 5 місяцях війни...
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29.07.2022 23:08 Ответить
Блінкен виправдовує своє прізвище. Atakms не дамо. Санкціями тільки погрожуємо.
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30.07.2022 10:57 Ответить
 
 