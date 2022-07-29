Блинкен предупредил Лаврова о новых санкциях в случае присоединения Россией оккупированных территорий Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня я провел разговор с российским министром иностранных дел Лавровым. Разговор был прямым и откровенным", - сказал Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что передал Лаврову, что Вашингтон введет новые санкции в случае присоединения Россией украинских территорий.
"Я также прояснил министру иностранных дел Лаврову, что в свете последних заявлений Кремля о планах дальнейшей аннексии украинских территорий... мы введем дополнительные значительные меры против России, если она будет осуществлять задуманное", - сказал он.
Также Блинкен обсуждал с Лавровым судьбу осужденных в РФ американских граждан Грайнер и Уилана.
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НАХІБА НАМ СТІКО ЩАСТЯ?
ХАЙ ЇХ КИТАЙ ЇСТЬ
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1552995874766200835 5 ч
Встреча Лаврова со СМИ сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встречу пришли: Первый канал, НТВ, Россия1, Russia Today, Звезда. Понимаете? Даже СМИ Китая, Индии, Казахстана глава МИД России абсолютно не нужен.
Это и есть изоляция страны.
Не санкциями нужно пугать, а дать нам столько оружия, чтобы мы их выгнали в кратчайшие сроки. А не заявлять на весь мир что больше 25 химарсов нам не дадут
@latiniano
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https://twitter.com/latiniano/status/1552682249191100416 28 июл.
а представляете себе, если бы у русских сейчас был равный по ракетной силе противник, перевёрнутые колясочки на Арбате и мамаши, мечущиеся среди горящих обломков в поисках своих детей а я хорошо представляю..
конь доложить своєму господарю фюреру що сша слабкі і можна далі вбивати людей, катувати, грабувати і захоплювати,
і китаю буде сигнал,
після захоплень інших держав просто побалакають що так не можна і все
Ответка по Москве и Питеру и не надо санкций
ни, то ми можемо несподівано знайти ядерну зброю у старих занедбаних ракетних шахтах десь на заході України. )))
Ну, і сказати, шо "ето нє ми!".