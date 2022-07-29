Украинские защитники требуют от ООН и Красного Креста отправить представителей в Оленовку: вы выступали гарантами жизни военнопленных, - совместное заявление
После убийства российскими оккупантами военнопленных в Оленовке, украинские защитники требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских воинов, направили своих представителей в колонию, где россияне удерживают защитников.
Об этом говорится в совместном заявлении ВСУ, ГУР Минобороны, СБУ и украинского омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.
"ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по массовому убийству украинских военнопленных 29 июля 2022 года
в пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.
В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал. После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных. По этому поводу заявляем следующее:
- Совершенный взрыв является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе.
- Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры. Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не производила ракетных и артиллерийских обстрелов пгт. Новомосковск.
- 16 мая при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста начался процесс эвакуации защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь", который длительное время был окружен и находился под ударами российских войск. Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и сдачи украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Международного комитета Красного Креста. Данный формат был выбран и утвержден защитниками Мариуполя, участвовавшими в переговорах. 29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника. Среди них - 95 защитников "Азовстали".
- Ключевым условием выбранного формата было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. Данная гарантия была цинично нарушена.
- В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт. Оленевка произошло организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другое. Все это не оставляет сомнения: взрыв в Оленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей.
Учитывая вышеуказанное,
ТРЕБУЕМ:
- От Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.
- Немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии", - говорится в заявлении.
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В ООН 193 страны.
Из них в Европе 43, включая Сербию и Венгрию
и в Северной Америке 2 страны - США и Канада.
Если тебе пох на мнение 75 % стран, то будь готов, шо ты им тоже абсолютно пох.
Им не претензии надо предъявлять и не видосики показывать.
С ними надо работать и работать должны профессиональные дипломаты, а не наловленные на троллейбусных остановках слуги народа
і вчіть вже українську, а не геополітику викладайте..
І таки..я вболіваю за долю дітей України, а не 75% стран.
Задовбали відсоткові..
Вот все они с представителем ООН сидели за столом и он им всем давал гарантии.
Или кто там сидел за столом с представителем ООН ?
Может к этому сидевшему и вопросы ?
Шо они там наподписывали ?
Кто видел ?
Бойцы еле разговаривают, а их пытаются убедить в том, что их обстреляли Himars.
https://t.me/charter97_org/79454?single
В 1946-му, в одному селі, командир МГБ з підданими заарештували 15-ти річну дівчину за ніби то звязки з УПА, та привели її в дім сільського голови. В нього попросили вони бутль горілки та гармошку, а самого відправили ночувати до хліва. Всю ніч вони знущалися над тою дівчиною, а зранку напівживу відвели до лісу, та повісили.
Вони завжди такими були.
Потрібно називати їх власним іменем КАЦАН- тобто ЖИВОДЕР
Ти давно на обліку в психдиспансері ?
ти точно адекватний ?
у другому турі виборів було лише 2 (два !!!) кандидати - Зеленський і Порошенко.
Один одного мочили в ЗМІ за гроші.
Якщо Зеленський купив перемогу на виборах, то хто йому продав свою поразку ?
Але в любому випадку саме погроза чимось, а не "пасматрєть в глаза"
це ж так просто: кажи як воно є
Немає слів.
Чи комусь невідомо про відвідування Червоним хрестом нацистських концтаборів ?
А "напишіть скаргу в ООН",-хіба не з фольклору ?
Виглядає,як знущання над армією...
ДОГОВІР З КАЦАПОМ НЕ ВАРТИЙ ПАПЕРУ, НА ЯКОМУ ВІН ПІДПИСАНИЙ
Одеський порт москалі обстріляли на наступний день після гарантій ******* ООН та ******** Ердогана.
Коли Зе!лена шмаркля здавала Азов в полон, мені все було ясно - їх здали на смерть від тортур.
так було з міморандумом, так і з усім іншим