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Новости Война
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Украинские защитники требуют от ООН и Красного Креста отправить представителей в Оленовку: вы выступали гарантами жизни военнопленных, - совместное заявление

оленівка

После убийства российскими оккупантами военнопленных в Оленовке, украинские защитники требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских воинов, направили своих представителей в колонию, где россияне удерживают защитников.

Об этом говорится в совместном заявлении ВСУ, ГУР Минобороны, СБУ и украинского омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

"ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

по массовому убийству украинских военнопленных 29 июля 2022 года

в пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал. После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных. По этому поводу заявляем следующее:

  1. Совершенный взрыв является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе.
  2. Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры. Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не производила ракетных и артиллерийских обстрелов пгт. Новомосковск.
  3. 16 мая при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста начался процесс эвакуации защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь", который длительное время был окружен и находился под ударами российских войск. Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и сдачи украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Международного комитета Красного Креста. Данный формат был выбран и утвержден защитниками Мариуполя, участвовавшими в переговорах. 29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника. Среди них - 95 защитников "Азовстали".
  4. Ключевым условием выбранного формата было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. Данная гарантия была цинично нарушена.
  5. В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт. Оленевка произошло организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другое. Все это не оставляет сомнения: взрыв в Оленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей.

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Учитывая вышеуказанное,

ТРЕБУЕМ:

  1. От Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.
  2. Немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии", - говорится в заявлении.

Автор: 

ООН (4176) Красный Крест (441) Азовсталь (376) пленные (2143) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+57
запретить немедленно выход пароходов с зерном из Одессы. отказаться полностью от морского судоходства в сторону ****** африки. вагонами, машинами, тачками - в страны Балтии, в Польшу, куда угодно, только не обезьянам. дать ***** турции, только не понятно как за футбольных фанатов. ноту протеста в БЕСПОЛЕЗНОЕ оон и красный крест. только так. иначе - все до сраки.
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29.07.2022 21:06
+56
Відправте зеленського туди. Він же гарант всього на світі.
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29.07.2022 21:06
+40
Пропонувалося суспільству - " Армія . Мова . Віра . " . 73 % проголосувало за " Пожрать , поржать і на Україну зеленим поносом на.рать . " Тож зеленський лиш виконавець мрій зебілів .
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29.07.2022 21:16
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Правила форума Совет форумчан
запретить немедленно выход пароходов с зерном из Одессы. отказаться полностью от морского судоходства в сторону ****** африки. вагонами, машинами, тачками - в страны Балтии, в Польшу, куда угодно, только не обезьянам. дать ***** турции, только не понятно как за футбольных фанатов. ноту протеста в БЕСПОЛЕЗНОЕ оон и красный крест. только так. иначе - все до сраки.
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29.07.2022 21:06 Ответить
люто плюсують..мене ніяк не їбе доля ні дітей ні їх батьків на тому континенті
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29.07.2022 21:23 Ответить
на каком континенте ?

В ООН 193 страны.

Из них в Европе 43, включая Сербию и Венгрию

и в Северной Америке 2 страны - США и Канада.

Если тебе пох на мнение 75 % стран, то будь готов, шо ты им тоже абсолютно пох.

Им не претензии надо предъявлять и не видосики показывать.

С ними надо работать и работать должны профессиональные дипломаты, а не наловленные на троллейбусных остановках слуги народа
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29.07.2022 21:54 Ответить
у нас наголос був на дітей Африки

і вчіть вже українську, а не геополітику викладайте..

І таки..я вболіваю за долю дітей України, а не 75% стран.

Задовбали відсоткові..
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29.07.2022 22:06 Ответить
а кто это делать будет ? 95 квартал во главе с ермаком ? не смеши . этим зеленым гнидам нравится когда украинцев убивают, они видосики и озабоченность только проявить могут, у нас нет власти для народа и за народ, власть в Украине клоунская, фсб-эшная, и любящя бабло , ВСЕ !!! Все силовые структуры - крышеватели базнесов, вся депутатская рать - на откатах, глава офиса президента- агент фсб, сам президент - управляемая кукла, КТО И ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ??????
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29.07.2022 21:46 Ответить
с вашей точки зрения - что делать? если глобально - нужен Майдан. хорошо - война, на руку путину этот будет Майдан. ладно. что делать без Майдана? кричать в сети все пропало?
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29.07.2022 21:56 Ответить
Всі надії на військових! Який майдан під час війни?! Гіпотетичні майданівці зараз на фронті.
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29.07.2022 22:23 Ответить
Відправте зеленського туди. Він же гарант всього на світі.
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29.07.2022 21:06 Ответить
"Ну при чем здесь Зеленский?"
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29.07.2022 21:18 Ответить
Та действительно, ООН же гарантии давал напрямую https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033NUuwm1zQrRFHf6H8i6A1X7mCaoWMBkcmNsYymajMC6qJehM2sfbwqPxKrMVjF4Xl?__tn__=%2CO*F ВСУ, ГУР Минобороны, СБУ и украинскому омбудсмену.

Вот все они с представителем ООН сидели за столом и он им всем давал гарантии.

Или кто там сидел за столом с представителем ООН ?

Может к этому сидевшему и вопросы ?

Шо они там наподписывали ?

Кто видел ?
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29.07.2022 21:36 Ответить
При том, что оно лично кукарекало: защитников *Азовстали* пытать и убивать не будут. Всех вернут в Украину. За шашлык дружеский с агрессором напомнить? А теперь главное: ЗЕбилы втайне радуются, что оккупанты их убили. Потому, националистов эта власть олигархо-клептократическая и боится.
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29.07.2022 22:08 Ответить
РосСМИ начали снимать ролики с пленными, которым удалось выжить после трагедии в Еленовке.

Бойцы еле разговаривают, а их пытаются убедить в том, что их обстреляли Himars.

https://t.me/charter97_org/79454?single
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29.07.2022 21:06 Ответить
Отмазывают своё преступление. Ска даже выговорить не могут правильно. И кто это там пистел, что кремль не при чем, это фсё вагнеровцы? Ага, не при чем...
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29.07.2022 21:10 Ответить
Ракеты Химарс наводятся по координатам которые дают США. Так что американцы знают когда и куда улетела каждая их ракета.
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29.07.2022 21:18 Ответить
И даже регистрируется каждое попадание.
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29.07.2022 21:45 Ответить
відправте краще туди зєльонкіна-екстрактора
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29.07.2022 21:06 Ответить
Дуже багато читав польових записів УПА - те що робе руська наволоч, це не вперше.

В 1946-му, в одному селі, командир МГБ з підданими заарештували 15-ти річну дівчину за ніби то звязки з УПА, та привели її в дім сільського голови. В нього попросили вони бутль горілки та гармошку, а самого відправили ночувати до хліва. Всю ніч вони знущалися над тою дівчиною, а зранку напівживу відвели до лісу, та повісили.

Вони завжди такими були.
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29.07.2022 21:07 Ответить
Да такими они были и остаются,а ещё они могут связать между двух танков человека и разорвать,а ещё во время зачистки могут забрать обычных людей, потому что просто не понравились, связать их и посадить в круг,заложить взрывчатку и взорвать так что от них кусочки остаются,и ещё смеяться с этого,типа развлечение,и ещё кучу страшных дел.
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29.07.2022 21:17 Ответить
не "руська наволоч" а "КАЦАПСЬКА".
Потрібно називати їх власним іменем КАЦАН- тобто ЖИВОДЕР
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29.07.2022 22:00 Ответить
І найвеличніший також був гарантом. І саме воно віддало наказ.
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29.07.2022 21:08 Ответить
Пропонувалося суспільству - " Армія . Мова . Віра . " . 73 % проголосувало за " Пожрать , поржать і на Україну зеленим поносом на.рать . " Тож зеленський лиш виконавець мрій зебілів .
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29.07.2022 21:16 Ответить
відвали зі своїми відсотками..коли ж зрозумієте вже про куплені й намальовані вибори
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29.07.2022 21:26 Ответить
Вистачає і серед чоловіків, особливо - серед молодих довбодятлів.
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29.07.2022 22:26 Ответить
А хто саме купив, і хто саме намалював вибори. І що саме намалювали?
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29.07.2022 21:32 Ответить
Тобто Порошенко сам собі купив програш у виборах і оплатив дебільним виборцям їх голоси проти себе ?

Ти давно на обліку в психдиспансері ?
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29.07.2022 21:39 Ответить
бачу тебе на вихідні відпустили..і до чого тут Порошенко?
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29.07.2022 22:10 Ответить
і до чого тут Порошенко?

ти точно адекватний ?

у другому турі виборів було лише 2 (два !!!) кандидати - Зеленський і Порошенко.

Один одного мочили в ЗМІ за гроші.

Якщо Зеленський купив перемогу на виборах, то хто йому продав свою поразку ?
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29.07.2022 22:41 Ответить
фройляйн, в тебе мізки скломоєм просякнуті..тобто інших варіантів немає?))
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29.07.2022 22:57 Ответить
ну покажи мені третій варіант з існуючих двох ?
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29.07.2022 23:20 Ответить
Хто кому шо продав ?
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29.07.2022 23:22 Ответить
Прикольно Вы только что, назвали 73% - продажными тварями
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29.07.2022 22:10 Ответить
ООН наразі повний імпотент...
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29.07.2022 21:09 Ответить
І саме цьому імпотенту та червоному хресту, який неодноразово проявляв себе, як прокацапський, Боневтік довірив бути гарантами.
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29.07.2022 21:20 Ответить
яка була альтернатива?
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29.07.2022 21:44 Ответить
Ну, наприклад, тихенька погроза автокатастрофи з участю дітей і внуків ***** та потомства Патрушева ...

Але в любому випадку саме погроза чимось, а не "пасматрєть в глаза"
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29.07.2022 22:06 Ответить
Це ж тільки в тебе нема ні внуків, ні дітей, яким можуть погрожувати у відповідь.
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29.07.2022 22:17 Ответить
так може вони ще досі живі, шо я на погрозу вибити око вибиваю око ?
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29.07.2022 22:42 Ответить
ВЫступить гарантами и выполнить гарантии в политике, это как пообещать и жениться - 2 абсолютно разных понятия. ООН и Красный Крест пообещали
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29.07.2022 21:09 Ответить
Какие нахер гарантии? какие нахер договоренности? за 8 лет ничему не научились, идиоті
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29.07.2022 21:13 Ответить
оон і червоний херст їм в опу.в мають одних нафто-газових спонсорів з кацапії.це вже мені, далекому від політики розуміло
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29.07.2022 21:13 Ответить
шо ви хочете від Гутееріса ? що ви очікуєте ?
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29.07.2022 21:13 Ответить
что бы он убилсяапсетну или хотя-бы подал в отставку
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29.07.2022 21:31 Ответить
А пам'ятаєте як нас закликали мовчати, не зірвати здачу, не нашкодити домовленостям і що в результаті?
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29.07.2022 21:13 Ответить
... банки зобов"язали мовчати про курс долара ... Щоб не нашкодити !?!!!
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29.07.2022 21:19 Ответить
Пам'ятаю, це мене бісило, бо передчуття були дуже-дуже погані!
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29.07.2022 22:29 Ответить
Вы ООН и красный крест, которых кацапоиды подсрачниками гоняют уже 8 лет, сделали гарантами жизней наших пленных? Ну и что они кроме озабоченностей предьявят теперь? Какое наказание для гарантов в таком случае предусмотрено?
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29.07.2022 21:16 Ответить
Там були наші нардепи, кацапські депутати, європейські високопосадовці але як завжди це було нає**лово, до всього до чого прикладають руку зелені перетворюється не в золото, а субстанцію коричневого кольору.
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29.07.2022 21:21 Ответить
Просто, усуньте Єрмака від посади...
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29.07.2022 21:17 Ответить
зла не хватает. только представьте, что сейчас творится в семьях Азовцев. это тихий ужас. по идее - это должен быть Майдан. и такой, что-бы аж пищали и тикали ермаки и Ко. так и получается - что нас всех и каждого вот так сольют, ********* при власти.
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29.07.2022 21:17 Ответить
Думки уйла зачитав? Майдана не буде, буде русня розвішана як герлянди на деревах.
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29.07.2022 21:22 Ответить
та хватит уже херню мне писать! пройди мимо, деятель.
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29.07.2022 21:22 Ответить
Я тебе чимось образив коли сказав що русня буде на деревах висіти?
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29.07.2022 21:25 Ответить
ты много навешал русни? трепло зеленое - или твой боневтiк ?
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29.07.2022 21:33 Ответить
Ти ж не будеш проти що русню в Україні розвішають як герлянди?
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29.07.2022 21:51 Ответить
Именно семьи требовали сдачу в плен больше всех. Они не понимали кому сдаются? Лучше было умереть с оружием в руках, чем от пыток и издевательств безоружными в плену.
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29.07.2022 21:30 Ответить
100%
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29.07.2022 21:43 Ответить
семьи не виноваты. люди никогда не сталкивались с таким чудовищем, как армия рф. не могу сюда ссылку вставить - в твиттере - https://twitter.com/hashtag/russiaisateroriststate?src=hashtag_click #russiaisateroriststate - там все есть. но знать бы об этом раньше.
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29.07.2022 21:53 Ответить
Стоп!!! А ЗЄ особисто не несе ніякої відповідальності?
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29.07.2022 21:19 Ответить
Зеленский Ермак Подоляк Арестович все кто говорили про эвакуауцию наших солдат - должны нести криминальную ответсвенность
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29.07.2022 21:35 Ответить
Він нікому нічого не винен. Дивись сьогоднішній його свіжий відосік, скоро по тєліку будуть показувати.
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29.07.2022 21:39 Ответить
РФ не признає ні яких міжнародних угод. Тільки сила.
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29.07.2022 21:20 Ответить
Залужний, ти віддавав "наказ" азовцям на здачу в полон?

це ж так просто: кажи як воно є
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29.07.2022 21:20 Ответить
При чому тут Залужний? Фільтруй базар, придурок.
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29.07.2022 21:25 Ответить
Залужний- головнокомандувач. Над ним є верховний головнокомандувач, накази якого він виконує. Бубочка Боневтік.
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29.07.2022 21:26 Ответить
покищоневтік..
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29.07.2022 21:30 Ответить
сгинь кацапка ты спалилась
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29.07.2022 21:37 Ответить
ото ти чудило лішнєхромосомноє
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29.07.2022 22:13 Ответить
Ушльопок ти, раз на Залужного смердиш.
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29.07.2022 21:42 Ответить
При чому тут Залужний?!! Бот подоляка із завданням таким паскудним чином відбілювати злочини Зе, єрмака та їх шісток?!!
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29.07.2022 22:34 Ответить
Підори з ООН та МКЧХ лише черговий раз розкажуть про свою велику стурбованість.
Немає слів.
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29.07.2022 21:24 Ответить
Навіщо їх взяли гарантами, щоб перекласти відповідальність?
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29.07.2022 21:27 Ответить
Як Тепер слухати про гарантів миру для України від деяких краін ?
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29.07.2022 21:28 Ответить
даю 199% вони вже були мертві; закатовані. А це просто спроба якось замести сліди.
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29.07.2022 21:25 Ответить
а ми тварюк їх лікуємо..бо еуропейська спільнота..бла-бла-бла..скоро пенсію їм за інвалідністю призначемо..
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29.07.2022 21:33 Ответить
В украінській мові немає матерних слів, це притаманно кацапам, бо вони на ней разговаривают. Тому дурень кацапський, вонюча потвора, навчись чемно розмовляти з жінкою, бо в твоій родині мабудь і діти матюкаються.
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29.07.2022 22:07 Ответить
якщо я не правий, поправте: все почалося з закликів і флешмобів "Save Mariupol", навіть Калуш Оркестра зі сцени закликала на Євробаченні. "Save Mariupol" - добре, але як і хто? На наступ не було сил. Як тоді врятувати? Почали шукати вихід. Знайшли: здатися в полон. Те що вибрали ООН і Червоний Хрест як гарантів-навіть говорити не хочеться. Може, я помиляюся?
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29.07.2022 21:31 Ответить
добавлю-Маіуполь був приречений. Чи воювати дальше чи здатися в полон? Деяких азовців все-таки обміняли?
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29.07.2022 21:43 Ответить
**** не був приречений - Калина сказав, що в Україні кілька мільйонів чоловіків, здатних тримати зброю - і удар по ворогу під Маріуполем таким кулаком вирішив би долю не тільки азовців, але й усієї війни: ворога було б скинуто в море, за кілька днів Україна звільнилася і пішла далі до перемоги
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29.07.2022 21:56 Ответить
не перечу. Тільки військові все-таки говорили, що немає можливості
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29.07.2022 22:05 Ответить
Навіть в Лізі Націй ,в порівнянні з ООН,були якісь поняття про честь.
Чи комусь невідомо про відвідування Червоним хрестом нацистських концтаборів ?
А "напишіть скаргу в ООН",-хіба не з фольклору ?
Виглядає,як знущання над армією...
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29.07.2022 21:33 Ответить
Немає від кого вимагати. ООН,червоний хрест...Це все одне велике загальносвітове фуфло.
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29.07.2022 21:33 Ответить
цинизм зашкаливает !!! просто за гранью...

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29.07.2022 21:33 Ответить
Гебельс зараз волосся собі рве.
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29.07.2022 21:45 Ответить
ООН абсолютно безхребетна та безпринципна організація яка любить гроші.
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29.07.2022 21:35 Ответить
скільки ще можна повторювати???
ДОГОВІР З КАЦАПОМ НЕ ВАРТИЙ ПАПЕРУ, НА ЯКОМУ ВІН ПІДПИСАНИЙ
Одеський порт москалі обстріляли на наступний день після гарантій ******* ООН та ******** Ердогана.
Коли Зе!лена шмаркля здавала Азов в полон, мені все було ясно - їх здали на смерть від тортур.
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29.07.2022 21:41 Ответить
в Израиле называли ООН - "УУМ ШМУМ" - по аббревиатуре и звучании. Это выражает отношение к гребаной организации, которая ничего не делает и ни за что не отвечает! Почему гребаный ЗЕ полагался на этих подонков и гребаный красный крест, который уже засветился в москвораше?!!!!
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29.07.2022 21:42 Ответить
ГІРШЕ ВІЙНИ З КАЦАПАМИ ТІЛЬКИ МИР З КАЦАПАМИ
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29.07.2022 21:43 Ответить
Як подивишся на того Гутереша і далі не треба нічого говорити про ООН. Хіба це чиновник світового масштабу .Це якийсь старенький дідусь,безвредний,недалекий,обмежений ні на що велике і масштабне не здатний .Ну що з нього можна взяти? От коли Джонсон стане генсеком отоді може щось і поміняється.
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29.07.2022 21:50 Ответить
дві мертві організації котрі тільки можуть отримувати внески на своє існування, гаранти мать їх ...
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29.07.2022 21:51 Ответить
ми вже знаємо що таке GARANTY - це значить "ніякої відповідальності"
так було з міморандумом, так і з усім іншим
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29.07.2022 21:58 Ответить
When organization subscribes to be a (life/wellbeing) guarantor, it should put their representatives to live on the premises. Otherwise, it's only MANIFESTED guarantee and should not be trusted at any point. This case is an ultimate confirmation of that, sadly.
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29.07.2022 22:02 Ответить
так, по пару представників від оон та хреста
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29.07.2022 22:13 Ответить
Мені сподобались аргументи в розповіді Швеца про зерновий торговий коридор в Чорному морі. Слухайте, міркуйте. Все стає на своі місця. Нє хочу наврочити .....
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30.07.2022 00:21 Ответить
Да ООНу и червоному хресту ****. Ийдемо жарити шашлики на майские
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30.07.2022 01:49 Ответить
У України один гарант ЗСУ Переможемо
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30.07.2022 08:13 Ответить
 
 