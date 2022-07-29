Украинские защитники требуют от ООН и Красного Креста отправить представителей в Оленовку: вы выступали гарантами жизни военнопленных, - совместное заявление

После убийства российскими оккупантами военнопленных в Оленовке, украинские защитники требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских воинов, направили своих представителей в колонию, где россияне удерживают защитников.

Об этом говорится в совместном заявлении ВСУ, ГУР Минобороны, СБУ и украинского омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

"ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

по массовому убийству украинских военнопленных 29 июля 2022 года

в пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал. После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных. По этому поводу заявляем следующее:

Совершенный взрыв является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе. Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры. Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не производила ракетных и артиллерийских обстрелов пгт. Новомосковск. 16 мая при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста начался процесс эвакуации защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь", который длительное время был окружен и находился под ударами российских войск. Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и сдачи украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Международного комитета Красного Креста. Данный формат был выбран и утвержден защитниками Мариуполя, участвовавшими в переговорах. 29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника. Среди них - 95 защитников "Азовстали". Ключевым условием выбранного формата было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников. Данная гарантия была цинично нарушена. В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт. Оленевка произошло организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другое. Все это не оставляет сомнения: взрыв в Оленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей.

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Учитывая вышеуказанное,

ТРЕБУЕМ: