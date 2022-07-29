США будут реагировать на любые попытки аннексии со стороны России: мы не будем молча стоять в стороне, - заявление в ООН
Соединенные Штаты вместе с другими союзниками и партнерами ООН будут реагировать на любые попытки России аннексировать новые территории Украины, чтобы защитить мировой порядок и Устав ООН.
Об этом заявила в пятницу во время заседания СБ ООН постоянный представитель США при Организации Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас россия пересматривает планы по попытке аннексии Херсонской и Запорожской областей, а также всех территорий Донецкой и Луганской областей. Это раздражает", – отметила представитель Соединенных Штатов.
Она подчеркнула, что захват территории силой является вопиющим нарушением Устава ООН.
"Мы не будем стоять в стороне и молча разрешать этому происходить", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Она также обратилась к представителям тех стран, которые призывают "все стороны" к дипломатии и не называют при этом Россию: "Давайте говорить четко: именно нынешние действия РФ являются единственным препятствием для разрешения этого кризиса".
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или на акции против херни Талибана в Афгане.
якщо ЗСУ можна воювати в Таврії, то чому не можна в "сакральному" Криму ?
или в надежде увидеть мир в очках ***** ?
ядерна дубінка, якою любить махати *****, одразу переводить війну до рангу світової, із залученням тих самих США та Китаю
6-й місяць йде війна на території України,
що ще треба чекати?
ООН - это не частная фирма, где владелец увольняет любого по своей прихоти
стыдно США.
Я бы сказал, гидотно...