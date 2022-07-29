ООН и Красный Крест, которые обязаны были гарантировать сохранение жизни наших военнопленных, должны немедленно отреагировать на теракт РФ в Оленовке, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по теракту в Оленовке, умышленно устроенного оккупантами против украинских военнопленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В совещании приняли участие Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Оленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист.

ООН и МККК, которые обязаны были гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать", - отметил Зеленский.

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