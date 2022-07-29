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Новости Война
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ООН и Красный Крест, которые обязаны были гарантировать сохранение жизни наших военнопленных, должны немедленно отреагировать на теракт РФ в Оленовке, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по теракту в Оленовке, умышленно устроенного оккупантами против украинских военнопленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В совещании приняли участие Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Оленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист.

ООН и МККК, которые обязаны были гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать", - отметил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) пленные (2143) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+95
Ты приказал им сдаться, ты за них и отвечаешь в первую очередь.
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29.07.2022 22:07
+72
А сам не хочеш відповісти за попередні дії?
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29.07.2022 22:04
+65
Президент, Верховный Главнокомандующий отвечает ЗА ВСЕ! За сдачу юга, за смерть КАЖДОГО Украинца.
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29.07.2022 22:12
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Страница 3 из 3
Два импотента гарантировали что то там гарантировали. Пздц. Пацанов жалко. Лучше было погибнуть в бою как можно больше уничтожив рашистов чем умереть в мучениях от самодовольных русофашистов.
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29.07.2022 23:16 Ответить
Еще и битву за Херсон можем просрать. Пока мы пугали рашистов ковыряя мосты через Днепр по кусочках и призывали рашистов уйти по хорошему, рашисты в ето время по так называемым *поврежденным* мостам удвоили свою группировку в Херсоне. Теперь их выбивать будет вдвое труднее и затратнее
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29.07.2022 23:20 Ответить
В полон до росіян здаватися не можна в жодному разі... вони тварини, і всіх скоріше всього катують і багатьох вбивають... Треба оборонятися до останнього патрона чи снаряда... потім брати в руки ножа... але не здаватися... росіяни це тварі!
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29.07.2022 23:20 Ответить
Є відео як пропагандони рашистські в шпиталі питають у виживших азовців "як вам екстрашн?" просто знущання, а чмо ще гордилось що воно найвпливовіше в світі. неЛОХ.
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29.07.2022 23:22 Ответить
А хто нині в Україні повинен за своїми прямими обов'язками обороняти країну та громадян - ООН і Червоний хрест? Хто в 2019 ліз у президенти без вазеліну щоб показати щопапірєднік був поганим президентом?
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29.07.2022 23:25 Ответить
Когда проклятая Русня зверствовала в Чечне, то почему-то террористами клеймили чеченцев. Теперь весь мир воочию убедился кто есть кто. Для этого надо было убить десятки тысяч украинцев и разрушить пол Украины? Безумие.Забыть и простить то, что они творили тогда и творят по сей день нельзя, даже по прошествии 1000 лет.
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29.07.2022 23:27 Ответить
не все их так клеймили
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29.07.2022 23:38 Ответить
А що, ООН і Червоний хрест щось можуть гарантувати? Що за дурня?
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29.07.2022 23:35 Ответить
Порядна людина подає прохання про відставку, як не спроможна
керувати державою. Не можна рівняти " балаган-95" з Україною.
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29.07.2022 23:54 Ответить
это бесполезные и пустые организации на дотациях, которые ничего не решают и от которых ничего не зависит. ноли. так зачем к ним обращаться?
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30.07.2022 00:07 Ответить
Уроди при владі, імпотенти, організуйте фонд на державному рівні, за кошти якого будуть іти виплати за кожну тварину, причетну за звірства над українцями.
Голова = випла....
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30.07.2022 00:47 Ответить
Зеленському варто і пора писати заяву, "за власним бажанням".
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30.07.2022 01:09 Ответить
вішатися йому пора за власним бажанням
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30.07.2022 01:15 Ответить
ООО!!! "Велчайшее брехло современности" уже отдаёт распоряжения ООН и Красному кресту !
А ты зеля , уже объявил войну войной , правовой пох**ист качающий правовые предъявы ?
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30.07.2022 07:55 Ответить
проституты красного креста спонсоры ************* бандитизма,срочно вводить 82 Бригаду США и выявлять и уничтожать всех кремлинов причастных к убийству и пыткам Солдат ВСУ
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30.07.2022 08:18 Ответить
зэШка и кодла сдали Азов кремлинам
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30.07.2022 08:19 Ответить
Зеленьский, гнида вонюча, щоб ти здохло в страшних муках.
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30.07.2022 08:49 Ответить
А то оно не знало, что оккупанты пытают и убивают пленных и мирных украинцев. Если ООН и МККК гарантировали им жизнь без пыток, почему не было с пленными мониторинговой группы и их не вернули в Украину? А ответ такой: был договорняк с агрессором, как с шашлыком, когда разминировали Южный фронт и оставили все мосты и жд линии в целости, чтоб агрессор Юг Украины занял. Националисты мешают этой ЗЕбильной клепто-олигархической власти, при которой все коллаборанты на свободе и по миру выездные.
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30.07.2022 09:29 Ответить
ужас яке лицемірство
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30.07.2022 09:33 Ответить
tZE inform

@tZEinform

"Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ " Ну і куди ти заштовхаєш ті докази? Ці люди пішли в полон під твоє слово. А воно нічого не варте. Пусті слова пустої людини.
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30.07.2022 10:01 Ответить
Все пройдет, но будет хуже…

@IsraelThreads

·

https://twitter.com/IsraelThreads/status/1553125855299309573 9 ч

В ООН «шокированы и обеспокоены» последними зверствами РФ в Украине. Бесполезные куски го&на.
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30.07.2022 10:03 Ответить
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