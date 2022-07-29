ООН и Красный Крест, которые обязаны были гарантировать сохранение жизни наших военнопленных, должны немедленно отреагировать на теракт РФ в Оленовке, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по теракту в Оленовке, умышленно устроенного оккупантами против украинских военнопленных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В совещании приняли участие Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Детально обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Оленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист.
ООН и МККК, которые обязаны были гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать", - отметил Зеленский.
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неЛОХ.
керувати державою. Не можна рівняти " балаган-95" з Україною.
Голова = випла....
А ты зеля , уже объявил войну войной , правовой пох**ист качающий правовые предъявы ?
@tZEinform
"Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ " Ну і куди ти заштовхаєш ті докази? Ці люди пішли в полон під твоє слово. А воно нічого не варте. Пусті слова пустої людини.
@IsraelThreads
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https://twitter.com/IsraelThreads/status/1553125855299309573 9 ч
В ООН «шокированы и обеспокоены» последними зверствами РФ в Украине. Бесполезные куски го&на.