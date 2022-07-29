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Новости Война
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Красный Крест будет пытаться добраться до обстрелянной колонии в Оленовке: уже подали запрос на посещение

хрест,червоний

Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться до обстрелянной колонии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.

Об этом Суспільному сообщил специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы конечно знаем об этой ситуации и попросили как можно скорее предоставить доступ к этому месту для того, чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло и нужна ли кому-то  из находящихся там людей наша помощь", — сказал он.

Власенко подчеркнул, что если представители организации получат доступ в обстрелянную колонию, то до их возвращения оттуда в Красном Кресте ничего рассказывать об этом не будут.

"Это обычная практика, которая связана с безопасностью людей", - отметил он.

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По словам Власенко, в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.

"Родственники могут обращаться на нее, чтобы выяснить судьбу конкретного человека. Если они сообщают имя и фамилию этого человека и у нас будет информация об этом человеке, то мы попытаемся им об этом сказать. К сожалению, только родственникам мы можем это сообщить", - сказал представитель МККК.

Автор: 

Красный Крест (441) пленные (2143) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+19
Червоний хрест? Хех! Вони возять гуманітарку сепарюгам і являються їхніми посібниками.
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29.07.2022 22:34
+9
Декларация Верховной Рады Украины о предоставлении независимости порабощенным московией народам и странам

Московия (настоящее название - российская федерация) - колониальная империя, которая возникла путем захвата чужих, не московских территорий, и порабощения чужих, немосковских народов.

В 1988-1991 годах порабощенные московией страны бывшего социалистического лагеря и все «республики» бывшего советского союза обрели государственную независимость.

Однако многие народы, входившие в так называемую РСФСР, поверили в призыв Ельцина «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить» и остались в российской федерации. Этот лозунг, как и все, что провозглашают московские правители, оказался ложью, и даже те республики, государственный суверенитет которых был признан, например, Татарстан и Ичкерия, были давлением или войной возвращены в состав российской федерации и лишены своих прав. За последние 20 лет российская федерация ликвидировала значительную часть государственных автономий методом присоединения их к другим регионам московии.

Очевидно, за ширмой российской федерации скрывается самая ужасная колониальная империя и путин только продолжает политику своих кровавых кремлевских предшественников, подвергая геноциду порабощенные народы, омоскавливая и грабя их и оккупированные страны.

Поработившиеся московией народы подвергаются постоянному нарушению их национальных прав, предусмотренных международными институтами (ООН, Советом Европы и других) и даже конституцией российской федерации.

На оккупированных московской территориях проводится обычная колониальная политика грабежа и эксплуатации природных ресурсов. Вырученные от этого средства московская колониальная империя использует для финансирования административно-репрессивного аппарата, армии, военно-промышленного комплекса, пропаганды, московского культурного продукта и системы образования.

За счет порабощенных народов принудительно пополняется московская армия, ныне воюющая против Украины. В результате преступной военной политики московии порабощенные народы как уникальные этнокультурные сообщества предстали перед угрозой полного исчезновения.

Языки порабощенных московией народов выбрасываются из образования и общественной жизни и заменяются московским языком.

Очевидно, нужно сделать то, что не было сделано в 1991 году - добить московского имперского монстра и освободить порабощенные московией народы путем его разделения на независимые национальные государства. Это создаст предпосылки для мира и сотрудничества в огромном пространстве от Балтики до Тихого океана.

Учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, резолюции ГА ООН «Право народов и наций на самоопределение», «Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам» и другие соответствующие резолюции по деколонизации признают основополагающее право на самоопределение всех народов, с учетом которого они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие,

считая, что сохранение колониализма во всех его формах и проявлениях является преступлением и что колониальные народы имеют неотъемлемое право на борьбу против колониальных государств и господства всеми возможными средствами,

напоминая, что искоренение колониализма было одной из первоочередных задач Организации Объединенных Наций и остается таким по сей день,

констатируя, что после коллапса российской империи в 1917 году боровшиеся за собственную свободу народы были силой покорены московским коммуно-большевистским режимом,

признавая неотъемлемое право порабощенных московией народов на свободу и самоопределение и на законность их борьбы за восстановление этих прав любыми доступными им средствами, в частности, путем восстания, как последнего средства против тирании и угнетения,

подчеркивая, что реализация права народа на самоопределение является предпосылкой для пользования всеми основными правами человека,

помня, что украинцы всегда были в авангарде борьбы против московского империализма и принесли огромные жертвы на алтарь Независимости,

Верховная Рада Украины провозглашает Декларацию о предоставлении независимости порабощенным московией народам и странам, каковой:

признает российскую федерацию московской колониальной империей, осуждает ее как самую грубую форму колониализма всех времен и выступает за раздел московской колониальной империи на национальные государства всех порабощенных московией народов и уничтожение преступной системы «русского мира»;

осуждает многочисленные геноциды, которые совершила московия на протяжении последних столетий относительно порабощенных народов, за что должна понести наказание перед судом международного сообщества;

поддерживает национально-освободительную борьбу за свободу и независимость порабощенных московией народов и признает их государственный суверенитет;

объявляет, что Украинское государство предоставляет возможность открытия организованных представительств порабощенных московией народов, будет способствовать деятельности медиа-центра для их нужд и вводит должность Уполномоченного по правам порабощенных московией народов;

предостерегает, что отстранение от власти Путина не решит проблему независимости порабощенных московией народов и любое последующее правительство российской федерации будет продолжать политику их порабощения и эксплуатации;

считает, что московия должна пройти контролируемую цивилизованным миром деконструкцию, демилитаризацию, денуклеаризацию, декоммунизацию и дерашизацию;

провозглашает, что поддержка Украиной порабощенных московией народов будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет угроза со стороны московии для их существования.

Учитывая изложенное, Верховная Рада Украины:

призывает все свободные нации дать всестороннюю активную, включая милитарную, поддержку порабощенным московией народам, стремящимся реализовать свое право на полную независимость в пределах своих национальных территорий;

призывает все свободные нации разорвать с московией дипломатические, экономические, культурные и другие отношения и исключить ее из всех международных институтов цивилизованного мира;

призывает Организацию Объединенных Наций заявить о поддержке стремлений народов, находящихся под московским колониальным правлением, осуществить свое право на самоопределение, включая государственную независимость, и принять все необходимые меры для предоставления порабощенным московией народам возможности полностью и как можно быстрее осуществить это право, а именно:

признать, что российская федерация является империалистическим, колониальным и террористическим государством, и осудить такие его проявления;

провозгласить, что раздел московской колониальной империи на национальные государства всех порабощенных московией народов и стран и коренное уничтожение системы «русского мира» соответствует целям и принципам Устава ООН;

поддержать антиимперский, антиколониальный фронт национальных движений, политических и общественных организаций порабощенных московией народов, выступающих за обретение реального суверенитета и независимости;

исключить российскую федерацию из Организации Объединенных Наций за дерзкое и систематическое нарушение ее основополагающих основ, а именно - развязывание агрессивных войн, попирание прав других наций, разрушение системы международного права, совершение военных преступлений и геноцидов, разорение и грабеж других стран. Совершить этот акт по аналогии с исключением в 1939 году СССР из Лиги Наций за развязывание агрессивной войны против Финляндии;

учредить при Организации Объединенных Наций Представительство народов, порабощенных московской колониальной империей;

установить День порабощенных московией народов и отмечать его ежегодно 21 ноября, в годовщину Первой конференции порабощенных народов Восточной Европы и Азии, состоявшейся в 1943 году в Украине.

Со времени создания ООН многие народы Восточной Европы, Азии и Африки избавились от колониальной зависимости и достигли национальной самостоятельности.

Настало время свободы для народов Идель-Урала, Карелии, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, казачьих земель и других до сих пор порабощенных московией народов, в том числе тех, которые, как белорусский народ, попали в колониальную зависимость в XXI веке. Пора выгнать московию с оккупированных ею территорий Украины, Литвы, Эстонии, Молдовы, Грузии, Японии и Финляндии.

Московская колониальная империя должна быть уничтожена, а порабощенные ею народы освобождены!

Свобода народам! Свобода человеку!
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29.07.2022 22:31
+8
чмошники бесполезные
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29.07.2022 22:33
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Декларация Верховной Рады Украины о предоставлении независимости порабощенным московией народам и странам

Московия (настоящее название - российская федерация) - колониальная империя, которая возникла путем захвата чужих, не московских территорий, и порабощения чужих, немосковских народов.

В 1988-1991 годах порабощенные московией страны бывшего социалистического лагеря и все «республики» бывшего советского союза обрели государственную независимость.

Однако многие народы, входившие в так называемую РСФСР, поверили в призыв Ельцина «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить» и остались в российской федерации. Этот лозунг, как и все, что провозглашают московские правители, оказался ложью, и даже те республики, государственный суверенитет которых был признан, например, Татарстан и Ичкерия, были давлением или войной возвращены в состав российской федерации и лишены своих прав. За последние 20 лет российская федерация ликвидировала значительную часть государственных автономий методом присоединения их к другим регионам московии.

Очевидно, за ширмой российской федерации скрывается самая ужасная колониальная империя и путин только продолжает политику своих кровавых кремлевских предшественников, подвергая геноциду порабощенные народы, омоскавливая и грабя их и оккупированные страны.

Поработившиеся московией народы подвергаются постоянному нарушению их национальных прав, предусмотренных международными институтами (ООН, Советом Европы и других) и даже конституцией российской федерации.

На оккупированных московской территориях проводится обычная колониальная политика грабежа и эксплуатации природных ресурсов. Вырученные от этого средства московская колониальная империя использует для финансирования административно-репрессивного аппарата, армии, военно-промышленного комплекса, пропаганды, московского культурного продукта и системы образования.

За счет порабощенных народов принудительно пополняется московская армия, ныне воюющая против Украины. В результате преступной военной политики московии порабощенные народы как уникальные этнокультурные сообщества предстали перед угрозой полного исчезновения.

Языки порабощенных московией народов выбрасываются из образования и общественной жизни и заменяются московским языком.

Очевидно, нужно сделать то, что не было сделано в 1991 году - добить московского имперского монстра и освободить порабощенные московией народы путем его разделения на независимые национальные государства. Это создаст предпосылки для мира и сотрудничества в огромном пространстве от Балтики до Тихого океана.

Учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, резолюции ГА ООН «Право народов и наций на самоопределение», «Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам» и другие соответствующие резолюции по деколонизации признают основополагающее право на самоопределение всех народов, с учетом которого они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие,

считая, что сохранение колониализма во всех его формах и проявлениях является преступлением и что колониальные народы имеют неотъемлемое право на борьбу против колониальных государств и господства всеми возможными средствами,

напоминая, что искоренение колониализма было одной из первоочередных задач Организации Объединенных Наций и остается таким по сей день,

констатируя, что после коллапса российской империи в 1917 году боровшиеся за собственную свободу народы были силой покорены московским коммуно-большевистским режимом,

признавая неотъемлемое право порабощенных московией народов на свободу и самоопределение и на законность их борьбы за восстановление этих прав любыми доступными им средствами, в частности, путем восстания, как последнего средства против тирании и угнетения,

подчеркивая, что реализация права народа на самоопределение является предпосылкой для пользования всеми основными правами человека,

помня, что украинцы всегда были в авангарде борьбы против московского империализма и принесли огромные жертвы на алтарь Независимости,

Верховная Рада Украины провозглашает Декларацию о предоставлении независимости порабощенным московией народам и странам, каковой:

признает российскую федерацию московской колониальной империей, осуждает ее как самую грубую форму колониализма всех времен и выступает за раздел московской колониальной империи на национальные государства всех порабощенных московией народов и уничтожение преступной системы «русского мира»;

осуждает многочисленные геноциды, которые совершила московия на протяжении последних столетий относительно порабощенных народов, за что должна понести наказание перед судом международного сообщества;

поддерживает национально-освободительную борьбу за свободу и независимость порабощенных московией народов и признает их государственный суверенитет;

объявляет, что Украинское государство предоставляет возможность открытия организованных представительств порабощенных московией народов, будет способствовать деятельности медиа-центра для их нужд и вводит должность Уполномоченного по правам порабощенных московией народов;

предостерегает, что отстранение от власти Путина не решит проблему независимости порабощенных московией народов и любое последующее правительство российской федерации будет продолжать политику их порабощения и эксплуатации;

считает, что московия должна пройти контролируемую цивилизованным миром деконструкцию, демилитаризацию, денуклеаризацию, декоммунизацию и дерашизацию;

провозглашает, что поддержка Украиной порабощенных московией народов будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет угроза со стороны московии для их существования.

Учитывая изложенное, Верховная Рада Украины:

призывает все свободные нации дать всестороннюю активную, включая милитарную, поддержку порабощенным московией народам, стремящимся реализовать свое право на полную независимость в пределах своих национальных территорий;

призывает все свободные нации разорвать с московией дипломатические, экономические, культурные и другие отношения и исключить ее из всех международных институтов цивилизованного мира;

призывает Организацию Объединенных Наций заявить о поддержке стремлений народов, находящихся под московским колониальным правлением, осуществить свое право на самоопределение, включая государственную независимость, и принять все необходимые меры для предоставления порабощенным московией народам возможности полностью и как можно быстрее осуществить это право, а именно:

признать, что российская федерация является империалистическим, колониальным и террористическим государством, и осудить такие его проявления;

провозгласить, что раздел московской колониальной империи на национальные государства всех порабощенных московией народов и стран и коренное уничтожение системы «русского мира» соответствует целям и принципам Устава ООН;

поддержать антиимперский, антиколониальный фронт национальных движений, политических и общественных организаций порабощенных московией народов, выступающих за обретение реального суверенитета и независимости;

исключить российскую федерацию из Организации Объединенных Наций за дерзкое и систематическое нарушение ее основополагающих основ, а именно - развязывание агрессивных войн, попирание прав других наций, разрушение системы международного права, совершение военных преступлений и геноцидов, разорение и грабеж других стран. Совершить этот акт по аналогии с исключением в 1939 году СССР из Лиги Наций за развязывание агрессивной войны против Финляндии;

учредить при Организации Объединенных Наций Представительство народов, порабощенных московской колониальной империей;

установить День порабощенных московией народов и отмечать его ежегодно 21 ноября, в годовщину Первой конференции порабощенных народов Восточной Европы и Азии, состоявшейся в 1943 году в Украине.

Со времени создания ООН многие народы Восточной Европы, Азии и Африки избавились от колониальной зависимости и достигли национальной самостоятельности.

Настало время свободы для народов Идель-Урала, Карелии, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, казачьих земель и других до сих пор порабощенных московией народов, в том числе тех, которые, как белорусский народ, попали в колониальную зависимость в XXI веке. Пора выгнать московию с оккупированных ею территорий Украины, Литвы, Эстонии, Молдовы, Грузии, Японии и Финляндии.

Московская колониальная империя должна быть уничтожена, а порабощенные ею народы освобождены!

Свобода народам! Свобода человеку!
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29.07.2022 22:31 Ответить
Зеленский и компания должны говорить московия, или федерация, никаких "росийских"
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29.07.2022 22:42 Ответить
справедливо ! Віримо, що так і буде.
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29.07.2022 23:02 Ответить
чмошники бесполезные
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29.07.2022 22:33 Ответить
"Это обычная практика, которая связана с безопасностью людей", - отметил он
так люди ж уже трупы

какая безопасность ?
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29.07.2022 23:26 Ответить
Червоний хрест? Хех! Вони возять гуманітарку сепарюгам і являються їхніми посібниками.
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29.07.2022 22:34 Ответить
Нікчеми як і ті хто їм довірився.
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29.07.2022 22:35 Ответить
ну і шо ви там маєті надію побачити?
вон рейтерс наснімала вам відосіків (куди їх допустили). мало?
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29.07.2022 22:37 Ответить
поки вони туди дістануться всі докази злочину, навіть злочинів будуть знищені !!!
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29.07.2022 22:37 Ответить
Лучше старайтесь петушня, иначе народ Украины самолично выйдет из женевской конвенции, не глядя на мнение политического и военного руководства страны.
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29.07.2022 22:37 Ответить
И тогда еще живая русня будет завидовать мертвой
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29.07.2022 22:40 Ответить
Їх закатували,а потім москалі з імітували ракетний удар.Я казав,що полонених азовців будуть страшно катувати.Тому що для москалів,це принципово.Москалі дуже легко захопили південь і зробили облогу Маріуполі.
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29.07.2022 22:41 Ответить
Другий равлик бреше@OlderYaga

· 17 мая

Гарнізон Маріуполь є свідками злочинів рос.армії. Капітуляція не вихід, тому що росія не зацікавлена в наших життях. Вони використають будь-який шанс стратити та обмовити нас.
росія прийшла руйнувати, ми повинні усунути цю загрозу для всього вільного світу. https://mobile.twitter.com/OlderYaga/status/1526552979792351232
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29.07.2022 23:15 Ответить
Красный крест превратился в бесполезную, ничего не значащую организацию. Очередная "Лига наций". Ну поедут они туда и что? Кацапы все приберут, привезут осколки ракет химарс, мол смотрите, это укры все. И что?
До сраки этот красный крест.
Нужно больше оружия.
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29.07.2022 22:42 Ответить
Пішов ти в жопу продажний червоний хрест!!!
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29.07.2022 22:43 Ответить
Пофоткатся едут.
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29.07.2022 22:47 Ответить
поданы декларации?
а они не согласятся
и что потом???
пусть хотя бы где в росии и еще где держат украинских пленных ищут
а то как российских пленных находить они работают и находят
а выяснить где как содержат украинских ничего не делают
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29.07.2022 22:48 Ответить
Уже неоднократно отмечено что красный крест помогает различным террористическим организациям.
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29.07.2022 22:50 Ответить
так собі конторка..
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29.07.2022 23:01 Ответить
Подасть запит? Тобто, червоний хрест, який гарантував безпеку азовцям, якщо вони здадуться, весь цей час навіть доступу не мав до них?
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29.07.2022 23:04 Ответить
При такій ситуації коли орки особливо жорстоко знущаються над людьми, повинен був бути постійний представник як ООН так і цих червоних трутнів. Скільки там суден з зерном для Африки? Міняйте зерно на полонених.
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29.07.2022 23:09 Ответить
Так само як і емністі інтернешнл. Так хвацько починали, а потім рузге перекупило з патрохами і щезли. Червоний хрест також перекуплений, він у 2014 році мовчки спостерігав, коли рузге запустить прект кума. Зараз агенти держави терориста, хочуть таким же чином запустити Ромчика Абрамовича. Популярний у свій час кацапський сайт писав, що путін був хресним у Ромчика, так що ще один кум Путіна буде "порешать" в Україні. Один кум вже сидить, Ромчик теж може повторити долю розкоронованого кума.
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29.07.2022 23:11 Ответить
Не смішить людей! Схаменится.
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29.07.2022 23:49 Ответить
Недарма Сенат США схвалив резолюцію з закликом визнати росію спонсором тероризму це означає ,що там недіють міжнародні закони, норми та право.Тому росію повинні негайно виключити з усіх світових організацій.
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29.07.2022 23:54 Ответить
...будут пытаться, подали запрос.... . Та хоть не так резко, берегите там себя. И крест свой и полумесяц--- пригодится! Вот ржут твари кацапы с этой фразы.
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30.07.2022 07:42 Ответить
Имя палача в Еленовке...Виталий Арашанов...город Элиста Калмыкия.
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30.07.2022 08:06 Ответить
 
 