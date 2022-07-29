Красный Крест будет пытаться добраться до обстрелянной колонии в Оленовке: уже подали запрос на посещение
Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться до обстрелянной колонии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.
Об этом Суспільному сообщил специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы конечно знаем об этой ситуации и попросили как можно скорее предоставить доступ к этому месту для того, чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло и нужна ли кому-то из находящихся там людей наша помощь", — сказал он.
Власенко подчеркнул, что если представители организации получат доступ в обстрелянную колонию, то до их возвращения оттуда в Красном Кресте ничего рассказывать об этом не будут.
"Это обычная практика, которая связана с безопасностью людей", - отметил он.
По словам Власенко, в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.
"Родственники могут обращаться на нее, чтобы выяснить судьбу конкретного человека. Если они сообщают имя и фамилию этого человека и у нас будет информация об этом человеке, то мы попытаемся им об этом сказать. К сожалению, только родственникам мы можем это сообщить", - сказал представитель МККК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Московия (настоящее название - российская федерация) - колониальная империя, которая возникла путем захвата чужих, не московских территорий, и порабощения чужих, немосковских народов.
В 1988-1991 годах порабощенные московией страны бывшего социалистического лагеря и все «республики» бывшего советского союза обрели государственную независимость.
Однако многие народы, входившие в так называемую РСФСР, поверили в призыв Ельцина «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить» и остались в российской федерации. Этот лозунг, как и все, что провозглашают московские правители, оказался ложью, и даже те республики, государственный суверенитет которых был признан, например, Татарстан и Ичкерия, были давлением или войной возвращены в состав российской федерации и лишены своих прав. За последние 20 лет российская федерация ликвидировала значительную часть государственных автономий методом присоединения их к другим регионам московии.
Очевидно, за ширмой российской федерации скрывается самая ужасная колониальная империя и путин только продолжает политику своих кровавых кремлевских предшественников, подвергая геноциду порабощенные народы, омоскавливая и грабя их и оккупированные страны.
Поработившиеся московией народы подвергаются постоянному нарушению их национальных прав, предусмотренных международными институтами (ООН, Советом Европы и других) и даже конституцией российской федерации.
На оккупированных московской территориях проводится обычная колониальная политика грабежа и эксплуатации природных ресурсов. Вырученные от этого средства московская колониальная империя использует для финансирования административно-репрессивного аппарата, армии, военно-промышленного комплекса, пропаганды, московского культурного продукта и системы образования.
За счет порабощенных народов принудительно пополняется московская армия, ныне воюющая против Украины. В результате преступной военной политики московии порабощенные народы как уникальные этнокультурные сообщества предстали перед угрозой полного исчезновения.
Языки порабощенных московией народов выбрасываются из образования и общественной жизни и заменяются московским языком.
Очевидно, нужно сделать то, что не было сделано в 1991 году - добить московского имперского монстра и освободить порабощенные московией народы путем его разделения на независимые национальные государства. Это создаст предпосылки для мира и сотрудничества в огромном пространстве от Балтики до Тихого океана.
Учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, резолюции ГА ООН «Право народов и наций на самоопределение», «Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам» и другие соответствующие резолюции по деколонизации признают основополагающее право на самоопределение всех народов, с учетом которого они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие,
считая, что сохранение колониализма во всех его формах и проявлениях является преступлением и что колониальные народы имеют неотъемлемое право на борьбу против колониальных государств и господства всеми возможными средствами,
напоминая, что искоренение колониализма было одной из первоочередных задач Организации Объединенных Наций и остается таким по сей день,
констатируя, что после коллапса российской империи в 1917 году боровшиеся за собственную свободу народы были силой покорены московским коммуно-большевистским режимом,
признавая неотъемлемое право порабощенных московией народов на свободу и самоопределение и на законность их борьбы за восстановление этих прав любыми доступными им средствами, в частности, путем восстания, как последнего средства против тирании и угнетения,
подчеркивая, что реализация права народа на самоопределение является предпосылкой для пользования всеми основными правами человека,
помня, что украинцы всегда были в авангарде борьбы против московского империализма и принесли огромные жертвы на алтарь Независимости,
Верховная Рада Украины провозглашает Декларацию о предоставлении независимости порабощенным московией народам и странам, каковой:
признает российскую федерацию московской колониальной империей, осуждает ее как самую грубую форму колониализма всех времен и выступает за раздел московской колониальной империи на национальные государства всех порабощенных московией народов и уничтожение преступной системы «русского мира»;
осуждает многочисленные геноциды, которые совершила московия на протяжении последних столетий относительно порабощенных народов, за что должна понести наказание перед судом международного сообщества;
поддерживает национально-освободительную борьбу за свободу и независимость порабощенных московией народов и признает их государственный суверенитет;
объявляет, что Украинское государство предоставляет возможность открытия организованных представительств порабощенных московией народов, будет способствовать деятельности медиа-центра для их нужд и вводит должность Уполномоченного по правам порабощенных московией народов;
предостерегает, что отстранение от власти Путина не решит проблему независимости порабощенных московией народов и любое последующее правительство российской федерации будет продолжать политику их порабощения и эксплуатации;
считает, что московия должна пройти контролируемую цивилизованным миром деконструкцию, демилитаризацию, денуклеаризацию, декоммунизацию и дерашизацию;
провозглашает, что поддержка Украиной порабощенных московией народов будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет угроза со стороны московии для их существования.
Учитывая изложенное, Верховная Рада Украины:
призывает все свободные нации дать всестороннюю активную, включая милитарную, поддержку порабощенным московией народам, стремящимся реализовать свое право на полную независимость в пределах своих национальных территорий;
призывает все свободные нации разорвать с московией дипломатические, экономические, культурные и другие отношения и исключить ее из всех международных институтов цивилизованного мира;
призывает Организацию Объединенных Наций заявить о поддержке стремлений народов, находящихся под московским колониальным правлением, осуществить свое право на самоопределение, включая государственную независимость, и принять все необходимые меры для предоставления порабощенным московией народам возможности полностью и как можно быстрее осуществить это право, а именно:
признать, что российская федерация является империалистическим, колониальным и террористическим государством, и осудить такие его проявления;
провозгласить, что раздел московской колониальной империи на национальные государства всех порабощенных московией народов и стран и коренное уничтожение системы «русского мира» соответствует целям и принципам Устава ООН;
поддержать антиимперский, антиколониальный фронт национальных движений, политических и общественных организаций порабощенных московией народов, выступающих за обретение реального суверенитета и независимости;
исключить российскую федерацию из Организации Объединенных Наций за дерзкое и систематическое нарушение ее основополагающих основ, а именно - развязывание агрессивных войн, попирание прав других наций, разрушение системы международного права, совершение военных преступлений и геноцидов, разорение и грабеж других стран. Совершить этот акт по аналогии с исключением в 1939 году СССР из Лиги Наций за развязывание агрессивной войны против Финляндии;
учредить при Организации Объединенных Наций Представительство народов, порабощенных московской колониальной империей;
установить День порабощенных московией народов и отмечать его ежегодно 21 ноября, в годовщину Первой конференции порабощенных народов Восточной Европы и Азии, состоявшейся в 1943 году в Украине.
Со времени создания ООН многие народы Восточной Европы, Азии и Африки избавились от колониальной зависимости и достигли национальной самостоятельности.
Настало время свободы для народов Идель-Урала, Карелии, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, казачьих земель и других до сих пор порабощенных московией народов, в том числе тех, которые, как белорусский народ, попали в колониальную зависимость в XXI веке. Пора выгнать московию с оккупированных ею территорий Украины, Литвы, Эстонии, Молдовы, Грузии, Японии и Финляндии.
Московская колониальная империя должна быть уничтожена, а порабощенные ею народы освобождены!
Свобода народам! Свобода человеку!
так люди ж уже трупы
какая безопасность ?
вон рейтерс наснімала вам відосіків (куди їх допустили). мало?
· 17 мая
Гарнізон Маріуполь є свідками злочинів рос.армії. Капітуляція не вихід, тому що росія не зацікавлена в наших життях. Вони використають будь-який шанс стратити та обмовити нас.
росія прийшла руйнувати, ми повинні усунути цю загрозу для всього вільного світу. https://mobile.twitter.com/OlderYaga/status/1526552979792351232
До сраки этот красный крест.
Нужно больше оружия.
а они не согласятся
и что потом???
пусть хотя бы где в росии и еще где держат украинских пленных ищут
а то как российских пленных находить они работают и находят
а выяснить где как содержат украинских ничего не делают