Красный Крест будет пытаться добраться до обстрелянной колонии в Оленовке: уже подали запрос на посещение

Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться до обстрелянной колонии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.

Об этом Суспільному сообщил специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы конечно знаем об этой ситуации и попросили как можно скорее предоставить доступ к этому месту для того, чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло и нужна ли кому-то из находящихся там людей наша помощь", — сказал он.

Власенко подчеркнул, что если представители организации получат доступ в обстрелянную колонию, то до их возвращения оттуда в Красном Кресте ничего рассказывать об этом не будут.

"Это обычная практика, которая связана с безопасностью людей", - отметил он.

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По словам Власенко, в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.

"Родственники могут обращаться на нее, чтобы выяснить судьбу конкретного человека. Если они сообщают имя и фамилию этого человека и у нас будет информация об этом человеке, то мы попытаемся им об этом сказать. К сожалению, только родственникам мы можем это сообщить", - сказал представитель МККК.