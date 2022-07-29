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Новости Война
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США будут готовы к диалогу с РФ по Украине, если сочтут, что это может принести пользу, - Блинкен

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов делать дипломатические усилия для взаимодействия с Россией по Украине, если будет такая возможность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы все это время говорим, что если будет какая-то возможность продвигать дипломатический подход, чтобы покончить с действиями России в Украине, мы, конечно же, воспользуемся ею", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Однако, по его мнению, Россия пока не демонстрирует "готовность и желание" к такому взаимодействию.

"Если есть вопросы, которые могут изменить (подход – ред.) высокопоставленных российских официальных лиц, если они услышат это непосредственно от меня или моих коллег, то мы, конечно, будем работать над этим", - отметил госсекретарь США.

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Блинкен также заявил, что США будут и дальше помогать Украине защищаться и, совместно с партнерами, будут работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.

"Мы также будем продолжать поддерживать Украину в ее способности защищаться и будем накладывать расходы на Россию, пока она не прекратит свою агрессию. Мы продолжаем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, в том числе с очень близкими, такими как Япония, чтобы поддержать Украину и привлечь Москву к ответственности", – сказал глава Госдепа.

Автор: 

США (26827) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
Пользу всему миру принесёт только превентивный массированный термоядерный удар США по Параше. Для начала до 2 тыс. боеголовок, а потом ещё столько, сколько потребуется для того, чтобы на тысячи лет вбить эту бывшую территорию в каменный век.
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29.07.2022 22:46
+10
Ех, Блінкен((
ти бачиш, що тут робиться(((
реально тут тільки Томагавки допоможуть, а не перемовини...
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29.07.2022 22:48
+10
Переговори на яких умовах ********* капітулює.
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29.07.2022 22:48
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Пользу всему миру принесёт только превентивный массированный термоядерный удар США по Параше. Для начала до 2 тыс. боеголовок, а потом ещё столько, сколько потребуется для того, чтобы на тысячи лет вбить эту бывшую территорию в каменный век.
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29.07.2022 22:46 Ответить
Тайвань подивився - і готується.

Между тем авианосная группа США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» перемещается к берегам Китая из-за обострения ситуации. Насколько вероятен конфликт сверхдержав, пока большой вопрос.
https://news.zerkalo.io/world/18894.html?c
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29.07.2022 22:46 Ответить
Это игра это не "противостояние" Когда СССР воевало с США? Вот тут такой же фокус, почитайте "1984" там популярно пояснено для чего сверхдержавы.
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29.07.2022 22:49 Ответить
Китай не наддержава.
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29.07.2022 22:50 Ответить
Китай умело воевал только в кино,китайском....
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29.07.2022 22:56 Ответить
ще в армії бачив тоді секретний фільм про китайську армію. Особливо запамяталось, як китайська кіннота (50-60 роки) хвацько скаче на конях і на ходу стріляє з АК, Це жесть, зараз десь є на ЮТУБ.
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29.07.2022 23:15 Ответить
Дипломатією ворога не перемагають.А от Томагавками перемагають.
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29.07.2022 22:47 Ответить
Ех, Блінкен((
ти бачиш, що тут робиться(((
реально тут тільки Томагавки допоможуть, а не перемовини...
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29.07.2022 22:48 Ответить
Переговори на яких умовах ********* капітулює.
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29.07.2022 22:48 Ответить
«28 июля во время рекогносцировки местности снайпер Вооруженных Сил Украины ликвидировал командира 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) 88 парашютно-десантной дивизии Западного военного округа Вооруженных Сил РФ Ивана Поздеева», - говорится в сообщении.
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29.07.2022 22:51 Ответить
пришел П-здееву,звиздец...
а снайпер,просто молодец!
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29.07.2022 22:54 Ответить
Парускій єзик" в автора повідомлення просто чудовий. Так хто ж проводив "рєкоґносціровку мєстності"? Снайпер? Чи командир 331 "і протчяя" звіздєєфф?
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29.07.2022 23:12 Ответить
Может зря, может он живым больше бы своих подставил.
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29.07.2022 22:53 Ответить
І тоді 2+2 - буде 5? (або ж 3...). А от 4 - це вже астрологічна астрономія для зацікавлених надто балакучих спеців.
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29.07.2022 22:52 Ответить
не нравятся мне такие разговоры.....
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29.07.2022 22:52 Ответить
всё таки как жаль,что Мк Кейн ушёлиз жизни...
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29.07.2022 22:52 Ответить
не сотвори себе кумира - покойный был злобен и завистлив и ничего хорошего для Америки не сделал
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29.07.2022 23:11 Ответить
Арестович у Фейгина сегодня сказал что не будет никакого нашего наступления на Херсонском направлении, которым нас пол года ублажали. Стаем в оборону.
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29.07.2022 22:53 Ответить
"рф готує наступ. звільнення Херсона відкладається. арестовіч."
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29.07.2022 23:08 Ответить
Носяться зі своїми діалогами, задовбали... Кожен день гинуть люди, наші люди. І гинуть найзвірішими способами, які, здавалося б, і уявити неможливо було. А вони діалогу шукають. З моральними уродами, маньяками і вбивцями, збоченцями і гвалтівниками діалогу. Ненавиджу
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29.07.2022 22:54 Ответить
краще б швидше дали нам ракет на 300км,
ніж були готовими до діалогу
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29.07.2022 22:55 Ответить
Э, нет, у озабоченцев так не бывает. Или ракеты или диалог. Если готовы к диалогу то ракеты не дадут. Если бы дали ракеты, то не были бы готовы к диалогу.
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29.07.2022 23:09 Ответить
Діалог....поки що тільки монологи,бо рашка глухотупа
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29.07.2022 23:03 Ответить
Диалог с террористами? Их мочить надо. Быстрее объявляйте их страной-спонсором терроризма и приступайте к работе.
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29.07.2022 23:04 Ответить
Вы там вообще *бнулись? Вместо дать кремлевскому террористу по зубам вы его обнадеживаете диалогом? После всего диалог хотите? Вы подкармливаете кровавыми младенцами кремлевского зверя. Завтра ***** даст приказ расстрелять всех оставшихся пленных и США скажет что теперь нужен диалог? да ниодни переговоры с рашистами не принесли Украине ничего хорошего за последние 9 лет войны.
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29.07.2022 23:12 Ответить
От тому росія і чинить в Україні що хоче, бо сподівається викрутитись за допомогою дипломатії.
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29.07.2022 23:14 Ответить
Зустріч була про обмін Віктора Бута на двох американців, які були взяті в аманати і сидять без суду по 4 роки. А Коняра в натурі запросив переговори тет а тет з америкосами по Україні. Чітко дали зрозуміти, що не на часі. Чим вкинули в прострацію управляючого Зеленським. А він так бажав Салівена. З Блінкеном його шахрайська натура не проканає. А він і Папу просив, з Османа не злазить .... і все теж саме і крокодил не ловиться і не росте кокос. Блінкіну, як казав Піонтковський, потрібно дати як і Борису Джонсону героя України.
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29.07.2022 23:23 Ответить
та пошел ты в жопу
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30.07.2022 00:21 Ответить
Людк, а Людк! Це друг України і держсекретар Америки! Так недипломатично посилати дипломата може лише рузьке курва.
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30.07.2022 00:32 Ответить
Вот смотрю на все это и удивляюсь, какое зерно, какой африканский голод,какие денги в бюджет, вы что все сума сошли!!!?Давайте ещё фарватори разминируете чтоби дельфни защишёнее плавали.Во первых этим африканцам насрат на всю европу, включая и на вас, во вторых это не украинская проблема, в третих какие денги,кто верить что эти денги до казни дойдут, а не до турков и ваших чинуш.Зато дали этому сатане ошутить силу и условия ставить.чтото рано вы включили тупого.Цвет нации гибнет и украине гибель грозить,а вы какюту хрень несёте.сожгиже на фиг ето яблоко раздора и сконцентируитес на победу в воине.
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30.07.2022 02:41 Ответить
 
 