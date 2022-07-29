США будут готовы к диалогу с РФ по Украине, если сочтут, что это может принести пользу, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов делать дипломатические усилия для взаимодействия с Россией по Украине, если будет такая возможность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы все это время говорим, что если будет какая-то возможность продвигать дипломатический подход, чтобы покончить с действиями России в Украине, мы, конечно же, воспользуемся ею", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Однако, по его мнению, Россия пока не демонстрирует "готовность и желание" к такому взаимодействию.

"Если есть вопросы, которые могут изменить (подход – ред.) высокопоставленных российских официальных лиц, если они услышат это непосредственно от меня или моих коллег, то мы, конечно, будем работать над этим", - отметил госсекретарь США.

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Блинкен также заявил, что США будут и дальше помогать Украине защищаться и, совместно с партнерами, будут работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.

"Мы также будем продолжать поддерживать Украину в ее способности защищаться и будем накладывать расходы на Россию, пока она не прекратит свою агрессию. Мы продолжаем тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, в том числе с очень близкими, такими как Япония, чтобы поддержать Украину и привлечь Москву к ответственности", – сказал глава Госдепа.