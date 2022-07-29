США очень скоро объявят о новом пакете военной помощи Украине, - Белый дом
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге в пятницу анонсировал оглашение нового пакета военной помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Кирби отметил, что новый пакет военной помощи будет объявлен "очень скоро", но отказался уточнять, что войдет в его состав. Известно, что речь пойдет о выделении оружия из запасов армии США указом президента.
"В общем, можете ожидать (в новом пакете военной помощи) увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели", - добавил представитель Белого дома.
Напомним, 22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами. Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Общий объем военной помощи Украине со стороны администрации Джо Байдена составляет 8,2 миллиарда долларов.
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Краще скинути на дрон. 1 влучна міна - завжди найкращий аргумент
Тому треба перш за все думати своєю головою а не слухати "експертів".
2. бункери типу азовсталі
3. закордон типу польщі
2. Бетонобійні ракети. "Кинжал" вже наче літав в березні по нашим ракетним складам.
3. Оптимальний варіант, та чи багато країн готові намалювати на собі мішень.
-Генический район - минус склад БК.
-Херсонский район - минус БК.
-Каховский район - минус БК.
-Бериславский район - минус БК.
-Иловайск, Донецкая область - минус БК.
-Новая Каховка (район), Херсонщина - 2 удара в районе ГЭС + базирование русни.
-Чернобаевка (район) - минус база+БК.
-Олешки (район), Херсонщина - минус БК.
-Бриловка, Херсонщина - минус БК.
-Сватово, Луганщина - минус база+БК.
-Донецк - минус БК.
-Брянка, Луганщина - минус БК+база.
-Ясиноватая, Донецкая область - минус БК.
-Васильковский район, Запрж - минус БК.
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Кидают кости, чтобы мы окончательно не сдохли (в любом случае и за это спасибо, вроде ничем и не обязаны), а с другом стороны продлевают мучения без любых шансов для нашей победы, делают все, чтобы заморозить войну надолго на тех позициях, на которых мы сейчас находимся, закладывают войну на десятилетия
ех((
давно стежу за вами, все думала - який песиміст, мабуть, бот. тепер якось уже так не думаю.
треба їх трясти!! хай спам'ятаються!!