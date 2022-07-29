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Новости Газовая война
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Европейская экономика не может отказаться от российского газа за одну ночь, - Боррель

газпром

Невозможно требовать от европейской экономики отказаться от российского газа за одну ночь. ЕС продолжит постепенно сокращать закупку газа у России.

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Страны ЕС за период с начала российского военного вторжения в Украину сократили закупки природного газа из России наполовину, заявил Боррель. "Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов", - сказал он. По словам Борреля, невозможно "требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь", "мы не можем творить чудеса".

На вопрос, почему Брюссель не ввел штрафные тарифы на российский газ, чтобы уменьшить приток средств в военную казну Москвы, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось, но было отвергнуто. По его словам, вместо этого было принято "твердое решение" "прекратить покупать (российскую. - Ред.) нефть с конца года, и теперь мы в процессе прекращения покупки газа (из России. - Ред.)". При этом он отметил, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет "быстро".

Главный дипломат ЕС также отверг утверждения о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, в то время как европейские потребители уже ощущают на себе бремя высоких счетов за электроэнергию. По его мнению, более важным, чем сокращение потребления российского газа, являются усилия, направленные на "разрыв связей российской экономики с остальным миром".

Читайте также: ЕС увеличит реверсные поставки газа в Украину, - еврокомиссар Симсон

"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях", - отметил он, указав на российские танки, в которых используются западные компоненты. "Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они (россияне. -Ред.) больше не будут иметь к ним доступа", - сказал Боррель.

Как отметил глава дипломатии ЕС, ВВП России в этом году сократится на 10%, что, по его словам, приведет к "крупнейшей рецессии… со времен распада Советского Союза". Очень скоро президенту России Владимиру Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа", сказал Боррель

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Автор: 

Газ (10230) Евросоюз (17145) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+23
якби розія їбанула ракетой по берліну - вони би за 10 сек відмовились
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29.07.2022 23:15
+6
Руслан Ролл@roll_slonosl

https://twitter.com/roll_slonosl/status/1553065759622008833 3 ч


Та ні, спочатку віддамо Фірташу 100 млрд, як заборгованість перед облгазами, потім 100 млрд. віддамо Бєні через суди Портнова, після чого вже надрукуємо 100, щоб закрити хоч трохи діри в бюджеті - в фіналі вимагатемимо 9 млрд.баксів на місяць у Заходу, а Спратц ніхароша трампістка!
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29.07.2022 23:32
+5
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни рук падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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29.07.2022 23:30
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якби розія їбанула ракетой по берліну - вони би за 10 сек відмовились
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29.07.2022 23:15 Ответить
та засцыт рабсия бить по странам НАТО, обе стороны это понимают.
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29.07.2022 23:18 Ответить
Нє факт.
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29.07.2022 23:22 Ответить
Зеля тоже так говорил!!!
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29.07.2022 23:26 Ответить
І пішла 1001 ніч розгляду очка миру.
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29.07.2022 23:18 Ответить
Миллер.....
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29.07.2022 23:20 Ответить
Нюхнув газу ? Відмовляється ?
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29.07.2022 23:24 Ответить
Та ви ніколи не відмовитесь від раськіних газів, мабуть мрієте, щоб Україна програла війну та припинила існувати, а у вас би знову все стало, як і було раніше.
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29.07.2022 23:20 Ответить
Нужно, дядя. Напрягите булки.
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29.07.2022 23:24 Ответить
А ви спробуйте. В світі повно газу. Присмокталися до кацапів
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29.07.2022 23:24 Ответить
Руслан Ролл@roll_slonosl

https://twitter.com/roll_slonosl/status/1553065759622008833 3 ч


Та ні, спочатку віддамо Фірташу 100 млрд, як заборгованість перед облгазами, потім 100 млрд. віддамо Бєні через суди Портнова, після чого вже надрукуємо 100, щоб закрити хоч трохи діри в бюджеті - в фіналі вимагатемимо 9 млрд.баксів на місяць у Заходу, а Спратц ніхароша трампістка!
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29.07.2022 23:32 Ответить
В світі повно газу.

ВЕСЬ газ который добывается в мире, имеет своего покупателя. Быстро нарастить обьём добычи - невозможно. Чтоб взять его из другого источника - надо сделать так чтоб продавцу стало выгоднее продать его вам (купить дороже). При том, в том месте куда не дойдёт купленный вами газ, возникнет его дефицит. То есть вам фактически придётся устроить аукцион по покупке газа с местным покупателем и выиграть его, заплатив дороже. И даже если вы его купите, отказавшись от газа РФ. России ничего не помешает продать не купленный вами газ, чтоб заместить закупленное вами (при том ещё и дороже чем вам).
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30.07.2022 00:51 Ответить
КаZZап, примерно то же было написано почти 100 лет назад. Ты не оригинален.
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30.07.2022 08:14 Ответить
Цікаво скільки років продовжуватимется ця "одна ніч".
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29.07.2022 23:25 Ответить
Країни ЄС відверто за#бали, я глянув на на процент споживання газу, то населення в ЄС споживає 30% на опалення приготування їжі, 40% споживає хімічна та інша промисловість, а решту 30% споживають електростанції, якщо трішки напрястися то генерацію на газу можна виключити, повернувши використання на ТЕЦ вугілля або нафти, все ж буде дешевше аніж спалювати газ по 1900$ за 1000 кубів, щоб генерувати електроенергію.
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29.07.2022 23:26 Ответить
Вже давно було потрібно доводити для всіх споживачів газу і нафти з РФ, та вводити обов'язкове імпортне мито розміром 50-75% від вартості, хто хоче купувати у РФ нафту і газ має розуміти, що він фінансує тероризм!!!
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29.07.2022 23:27 Ответить
тобто заради нас вони повинні поховати свою промисловість бо боневтік рогами буцяє? а вони нам "нічєго нє должни"(с),дефективним не зрозуміти що якщо впаде економіка ЄС,то першою СОСНЕ іменно УКРАЇНА,бо не буде ***** фін допомоги,а твої зелені ******* уже повністю вбили нашу економіку,і без західного бабла ти будеш сосати на трассі за пайку при курсі по сотці бакс,а тепер давайте кричіть щоб Європа враз все відрубала вам же так легко в голову ТІЛЬКИ ЖЕРТИ
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30.07.2022 02:51 Ответить
Кремлівський бот вийшло на стежку війни.

Чмо безроге, не лякай нас, ми лякані і без твоїх казок.
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30.07.2022 03:03 Ответить
Якщо ЄС поміняють форсунки і перейдуть на спалювання нафти на електростанціях, вони можуть повністю відмовитись від імпорту газу з РФ, залишивши газ з інших джерел для промисловості та населення.
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30.07.2022 09:57 Ответить
газ принадлежит тем народам, которых московия оккупировала. Не на московии же его добывают.
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29.07.2022 23:26 Ответить
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни рук падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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29.07.2022 23:30 Ответить
А ось, що є насправді. Де ***** сакнкції!!!
JPMorgan: у России не возникло проблем с изменением маршрута экспорта нефти, никакого спада добычи нет...
JPMorgan ожидает, что добыча нефти в России в третьем квартале составит 9,95 млн баррелей в день, что выше 9,76 млн баррелей в день, добытых в том же квартале годом ранее.
https://www.profinance.ru/news/2022/07/29/c6hb-jpmorgan-u-rossii-ne-vozniklo-problem-s-izmeneniem-marshruta-eksporta-nefti-nika.html
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29.07.2022 23:36 Ответить
Аякже, москальські сайти пишуть тільки правду
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30.07.2022 07:15 Ответить
Це я скинув посилання, що ви зрозуміли на російській мові стаття JPMorgan...
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30.07.2022 09:51 Ответить
А взимку ще не те почуємо
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29.07.2022 23:30 Ответить
ну це і так зрозуміло...
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29.07.2022 23:32 Ответить
За одну ніч? Це з лексикону проститутки. Обмовка за Фройдом.
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29.07.2022 23:34 Ответить
В 30-х роках минулого століття, теж був актуальним лозунг бізнес поза політикою!
Коли схаменулися, то вже було запізно, бо два відгодовані монстри: срср та нацистська німеччина, розпочали Другу світову війну.
Так що, краще було б таки відмовитися від рашистського газу, причому якнайшвидше!
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29.07.2022 23:36 Ответить
Жаль ми не можемо цих рашистських виродків випхати на місяць в ЄС "покутить", також виразив би занепокоєння коли б під Берліном кацапи місцевих гвалтували.
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29.07.2022 23:37 Ответить
Що ви пишите, при чому тут другі коли свого розуму немає. Ви дорогами кишені президента наповнювали,а повинні були ЗСУ зброєю забезпечити. Не було б ні Бучі ні Оленівки.
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29.07.2022 23:46 Ответить
А ви фінансуєте вбивство українців, та ще й гавкаєте тут із жирної та безпечної Німеччини. Бажаю вам взимку замерзнути у власному ліжку під музику Вагнера.
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30.07.2022 00:27 Ответить
а ти тварин ко не скавчи бо думати то не твоє
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30.07.2022 02:53 Ответить
Горбать ко, ******* дупою - це точно твоє.
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30.07.2022 02:56 Ответить
А при тому, що німці відгодовувати рашку стільки років своїми грошима, хоча їх всі попереджали, що з цього вийде.
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30.07.2022 07:19 Ответить
так а якого.. борреля.. ви собі дисятиріччями будували таку -залежну від оркув-економіку?
Шось корупцію та зраду в найвищих ваших колах бачу я...
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29.07.2022 23:44 Ответить
Упрекать Европу газом, может сначала свою трубу обрежем, по ней до сих пор идёт транзит...
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29.07.2022 23:53 Ответить
Вся беда в том что почти перевелись политики глобального уровня способные мыслить на перспективу типа Рональда Рейгана или Маргарет Тетчер. А у руля оказались такие ничтожества как Боррель, Гутерриш, Меркель, Обама и тд.
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29.07.2022 23:58 Ответить
Ти себе на який бік поставив до Меркель чи Черчеля?
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30.07.2022 11:09 Ответить
То ти, Борель, просто ще не бачив на порозі своєї фазенди незабутнє хлєбало "рускава міра" і знаєш, Боррель, це хлєбало геть не схоже ані на Достоєвського, ані на Толстова, бо хлєбало "рускава міра" це обдовбаний бурят або бухой в гівно ванька з Рязані, котрий тобі, Боррель просто прострелить твою макітру, а потім твої скривавлені окуляри з розбитими "стєкляшкамі" начепить на твої ж вуха, зробить з тобою, вже мертвим, "селфі" та відішле цю композицію своїй бухой в сраку москальській свині - Манькє, або Дашкє з підписом: Європа дайот дабро... Тож, подумай, Боррель, може краще обрати замість кацапського газу "європейські принципи" та зберегти свої дорогі окуляри?
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30.07.2022 00:25 Ответить
Я думаю, що якби напали на європу, а не на україну - то змогла б відмовитись за 1 ніч.
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30.07.2022 03:07 Ответить
Як мене ******* всі ці зрадойопи, які вважають, що весь світ нам должєн. Та ми маємо на колінах дякувати Євросоюзу, що вони допомогають даючи нам мільярди щомісяця, що вони самі затягнули пасок і споживають газ по 1900 євро куб собі в колосальний збиток. Не можливо за день чи місяць, чи півроку повністю відмовитися від кацапського газу - кацапський газ потрібно чимось замінити. Так само європейська промисловість з мільйонами робочих місць не можуть зупинитися і чекати, коли будуть нові контракти на постачання газу. За рік-два Європа диверсифікує постачання і тоді рашистів викинуть з європейського ринку. До речі, я просто нагадаю, що зараз Україна споживає сама кацапський газ і особливо не спішить відмовлятися від нього.
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30.07.2022 06:45 Ответить
єс як і оон, обсє, парє по факту це ширма для великого бізнесу.
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30.07.2022 08:07 Ответить
Крысы мавзолейные подали на украинскую ГТС бешенное давление...думали соорудить аварию...но все нормик...трубы выдержали нагрузку...
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30.07.2022 08:11 Ответить
Интересно, что в различных заявлениях Запада очень часто используется понятие "конец года"
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30.07.2022 08:46 Ответить
 
 