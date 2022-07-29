Европейская экономика не может отказаться от российского газа за одну ночь, - Боррель

Невозможно требовать от европейской экономики отказаться от российского газа за одну ночь. ЕС продолжит постепенно сокращать закупку газа у России.

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Страны ЕС за период с начала российского военного вторжения в Украину сократили закупки природного газа из России наполовину, заявил Боррель. "Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов", - сказал он. По словам Борреля, невозможно "требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь", "мы не можем творить чудеса".

На вопрос, почему Брюссель не ввел штрафные тарифы на российский газ, чтобы уменьшить приток средств в военную казну Москвы, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось, но было отвергнуто. По его словам, вместо этого было принято "твердое решение" "прекратить покупать (российскую. - Ред.) нефть с конца года, и теперь мы в процессе прекращения покупки газа (из России. - Ред.)". При этом он отметил, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет "быстро".

Главный дипломат ЕС также отверг утверждения о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, в то время как европейские потребители уже ощущают на себе бремя высоких счетов за электроэнергию. По его мнению, более важным, чем сокращение потребления российского газа, являются усилия, направленные на "разрыв связей российской экономики с остальным миром".

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"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях", - отметил он, указав на российские танки, в которых используются западные компоненты. "Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они (россияне. -Ред.) больше не будут иметь к ним доступа", - сказал Боррель.

Как отметил глава дипломатии ЕС, ВВП России в этом году сократится на 10%, что, по его словам, приведет к "крупнейшей рецессии… со времен распада Советского Союза". Очень скоро президенту России Владимиру Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа", сказал Боррель

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