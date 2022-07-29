Европейская экономика не может отказаться от российского газа за одну ночь, - Боррель
Невозможно требовать от европейской экономики отказаться от российского газа за одну ночь. ЕС продолжит постепенно сокращать закупку газа у России.
Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Страны ЕС за период с начала российского военного вторжения в Украину сократили закупки природного газа из России наполовину, заявил Боррель. "Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов", - сказал он. По словам Борреля, невозможно "требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь", "мы не можем творить чудеса".
На вопрос, почему Брюссель не ввел штрафные тарифы на российский газ, чтобы уменьшить приток средств в военную казну Москвы, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось, но было отвергнуто. По его словам, вместо этого было принято "твердое решение" "прекратить покупать (российскую. - Ред.) нефть с конца года, и теперь мы в процессе прекращения покупки газа (из России. - Ред.)". При этом он отметил, что дальнейшее сокращение импорта российского газа произойдет "быстро".
Главный дипломат ЕС также отверг утверждения о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, в то время как европейские потребители уже ощущают на себе бремя высоких счетов за электроэнергию. По его мнению, более важным, чем сокращение потребления российского газа, являются усилия, направленные на "разрыв связей российской экономики с остальным миром".
"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях", - отметил он, указав на российские танки, в которых используются западные компоненты. "Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они (россияне. -Ред.) больше не будут иметь к ним доступа", - сказал Боррель.
Как отметил глава дипломатии ЕС, ВВП России в этом году сократится на 10%, что, по его словам, приведет к "крупнейшей рецессии… со времен распада Советского Союза". Очень скоро президенту России Владимиру Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа", сказал Боррель
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Та ні, спочатку віддамо Фірташу 100 млрд, як заборгованість перед облгазами, потім 100 млрд. віддамо Бєні через суди Портнова, після чого вже надрукуємо 100, щоб закрити хоч трохи діри в бюджеті - в фіналі вимагатемимо 9 млрд.баксів на місяць у Заходу, а Спратц ніхароша трампістка!
ВЕСЬ газ который добывается в мире, имеет своего покупателя. Быстро нарастить обьём добычи - невозможно. Чтоб взять его из другого источника - надо сделать так чтоб продавцу стало выгоднее продать его вам (купить дороже). При том, в том месте куда не дойдёт купленный вами газ, возникнет его дефицит. То есть вам фактически придётся устроить аукцион по покупке газа с местным покупателем и выиграть его, заплатив дороже. И даже если вы его купите, отказавшись от газа РФ. России ничего не помешает продать не купленный вами газ, чтоб заместить закупленное вами (при том ещё и дороже чем вам).
Чмо безроге, не лякай нас, ми лякані і без твоїх казок.
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
JPMorgan: у России не возникло проблем с изменением маршрута экспорта нефти, никакого спада добычи нет...
JPMorgan ожидает, что добыча нефти в России в третьем квартале составит 9,95 млн баррелей в день, что выше 9,76 млн баррелей в день, добытых в том же квартале годом ранее.
https://www.profinance.ru/news/2022/07/29/c6hb-jpmorgan-u-rossii-ne-vozniklo-problem-s-izmeneniem-marshruta-eksporta-nefti-nika.html
Коли схаменулися, то вже було запізно, бо два відгодовані монстри: срср та нацистська німеччина, розпочали Другу світову війну.
Так що, краще було б таки відмовитися від рашистського газу, причому якнайшвидше!
Шось корупцію та зраду в найвищих ваших колах бачу я...