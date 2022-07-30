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Резников после разговора с Остином: "Министр обороны США вернулся с хорошими новостями"
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином текущую ситуацию и оборонную помощь.
Об этом в своем твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
Резников заявил, что Остин "вернулся с хорошими новостями".
"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – написал он.
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те що конгресс одобрив.
Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності. (с)
Красівоє показує наше ЗСУ !!!
А організувати виробництво хоч якої зброї для ВСУ не пробував?
Альберт Шпеер у другу світову так організував виробництво, що незважаючи на коврове бомбандування Німеччини союзниками, воно, виробництво, тільки росло аж до 45-го року. Ото був міністр, а не єврейське базікало.