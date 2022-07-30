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Резников после разговора с Остином: "Министр обороны США вернулся с хорошими новостями"

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином текущую ситуацию и оборонную помощь.

Об этом в своем твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Резников заявил, что Остин "вернулся с хорошими новостями".

"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – написал он.

Читайте также: США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину HIMARS, - Остин

Автор: 

Пентагон (1462) США (26835) Резников Алексей (1170) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+37
вчера слышал о невыплатах военным...но при этом деньги армии на дороги?почему бы всех этих зэ-пидаров на передовую не отппавить во главе с этим ********* трухиным которой давно уже на параше тюремной должен был бы париться
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30.07.2022 01:30
+27
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ:ДЕНЬГИ АРМИИ ОТПРАВИТЬ НА ...СТОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ!ДОРОГ ***** КАРЛ!ДОРОГ ****!
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30.07.2022 01:27
+20
Соцсети прилет по базе русни в Энергодаре и Новой Каховке.
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30.07.2022 01:37
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ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ:ДЕНЬГИ АРМИИ ОТПРАВИТЬ НА ...СТОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ!ДОРОГ ***** КАРЛ!ДОРОГ ****!
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30.07.2022 01:27 Ответить
вчера слышал о невыплатах военным...но при этом деньги армии на дороги?почему бы всех этих зэ-пидаров на передовую не отппавить во главе с этим ********* трухиным которой давно уже на параше тюремной должен был бы париться
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30.07.2022 01:30 Ответить
А зелені пишуть що наші військові отримають 100 000 грн зарплати на передку , брехуни чортові.
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30.07.2022 08:23 Ответить
твоя справа відправляти волонтерам в першу чергу
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30.07.2022 04:27 Ответить
Акуеть. Ето вот щас, июля 2022 ?
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30.07.2022 01:40 Ответить
Феєричний піз..ц!
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30.07.2022 01:51 Ответить
Соцсети прилет по базе русни в Энергодаре и Новой Каховке.
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30.07.2022 01:37 Ответить
Но и в Нико ответка прилетела.
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30.07.2022 01:47 Ответить
Между Новым Бугом и Баштанкой тоже
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30.07.2022 01:58 Ответить
GOOD
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30.07.2022 01:45 Ответить
томагавки?
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30.07.2022 01:45 Ответить
памагавки!
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30.07.2022 15:23 Ответить
Ну когда ж той ленд лиз?😭
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30.07.2022 02:02 Ответить
Лена ліз це -це закон, а він вступає в дію напочатку фінансового року..в Америці якщо я не помиляюсь він починається с першого жовтня
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30.07.2022 06:25 Ответить
Хрень не надо писать, если не в теме. Ленд-лиз вступил в действие с момента подписания - с 09.05.2022. Почему нет массовых поставок? Официально- Конгрес выделил Украину 40 млрд. безвозвратной помощи, из них окло 10 на оружие. Поэтому до их изрсходования нет смысла включать кредитную линию ленд-лиза, а 40 млрд должны быть израсходованы до конца фин. года, остаток сгорает. Реально, Байден ссыт эскалации военных действий, по этому поддерживается типа паритет по боевым возможностям. Послушайте американцев.
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30.07.2022 11:58 Ответить
ленд-лиз почнеться з 1 жовтня , зараз дають
те що конгресс одобрив.
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30.07.2022 08:25 Ответить
Ленд лиз не изменит ассортимент и обьемы поставок - все как и сейчас будет поставляться теми же темпами и в ассортименте который усиливается с каждым днем как и сейчас. Ленд лиз подписан не только на 2023 финансовый год но и на 2022 финансовый год - читайте закон, те, кто топит что он должен быть с октября. Ленд лиз это не поставки, это условия поставок - аренда. Сейчас поставки идут на условии подарка грубо говоря, что несомненно выгоднее. Когда закончатся выделенные средства, то поставки будут идти на основе ленд лиза (после окончания войны уцелевшее оружие по ленд лизу возвращать не придется, т.к. союзникам все равно нужно будет усиливать нас - мы останемся соседствовать с дебилами орками). Просто изменится статья расходов - для нас это ничего не меняет . Так что зрады нет. Все идет как положено. И ленд лиз не означает чего то, чего нету сейчас.
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30.07.2022 10:46 Ответить
Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами.
Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності. (с)

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30.07.2022 02:06 Ответить
Так і зелена наволоч буде і далі красти
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30.07.2022 06:31 Ответить
В Енергодарі наші ******* по готелю, де жили русаки. Пожежа.

Красівоє показує наше ЗСУ !!!
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30.07.2022 02:07 Ответить
Ото і вся робота міністра - стояти з протянутою рукою.
А організувати виробництво хоч якої зброї для ВСУ не пробував?
Альберт Шпеер у другу світову так організував виробництво, що незважаючи на коврове бомбандування Німеччини союзниками, воно, виробництво, тільки росло аж до 45-го року. Ото був міністр, а не єврейське базікало.
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30.07.2022 07:01 Ответить
как говорил дебилокомик в юрмале в 2016 избранного стадом в 2019: "У нас новый уровень экономики. Этот уровень называется попрошайничество"
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30.07.2022 07:30 Ответить
Так, він розповідав про схему товар-гроші-товар, що європейці повинні нам дати товар, потім гроші, а потім ще раз товар, і вважав це страшно дотепним.
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30.07.2022 08:29 Ответить
де ж того Шпеєра тепер взяти, як його давно вже немає? німці всіх неблагонадійних громадян в трудові табори ізолювали. Аби вони не могли зливати інфу. Пропонуєте такі табори в Україні?
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30.07.2022 07:33 Ответить
Резніков, ти міністр оборони України яка воює з РФ, чи ти ведучий об'єднаного телемарафону "хороших новин"?!
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30.07.2022 10:56 Ответить
Резников, шо там по контрнаступу? Переносится на 2023? Еще хорошие новости будут?
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30.07.2022 11:00 Ответить
Новий вид позитиву від рєзнікова: Остін "повернувся з хорошими новинами".
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30.07.2022 11:09 Ответить
А слабо сделать дальнобойные ракеты Гром и Нептун? Пусть дадже в тайне от США-пусть лежат на складе на всякий случай. Ведь это не нарушает никаких договоренностей
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30.07.2022 15:20 Ответить
 
 