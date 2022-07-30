Резников после разговора с Остином: "Министр обороны США вернулся с хорошими новостями"

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином текущую ситуацию и оборонную помощь.

Об этом в своем твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Резников заявил, что Остин "вернулся с хорошими новостями".

"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего последнего разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – написал он.

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