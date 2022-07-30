Блинкен рассказал об итогах первого с февраля разговора с Лавровым, - Кулеба

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби об итогах первого с февраля разговора по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Стороны также обсудили укрепление сотрудничества между США и Украиной.

"Блинкен сообщил об итогах своего разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении и сосредоточились на следующих практических шагах, позволяющих Украине довести российское вторжение до провала", - сообщил Кулеба.

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