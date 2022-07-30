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Новости Война
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Блинкен рассказал об итогах первого с февраля разговора с Лавровым, - Кулеба

кулеба

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби об итогах первого с февраля разговора по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Стороны также обсудили укрепление сотрудничества между США и Украиной.

"Блинкен сообщил об итогах своего разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении и сосредоточились на следующих практических шагах, позволяющих Украине довести российское вторжение до провала", - сообщил Кулеба.

Читайте также: США будут готовы к диалогу с РФ по Украине, если сочтут, что это может принести пользу, - Блинкен

Автор: 

Госдепартамент США (1842) Лавров Сергей (2306) США (26835) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+40
А как насчет тех, кто перед войной кукарекал хором с русней, под диктовку Дерьмака, про провокации Запада, про невозможность вторжения русни? По сути эти люди - пособники оккупантов.
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30.07.2022 01:56
+30
Я теж підтверджу слова Макса А "скинь ссылку с моими коментами" - це для інших людей на форумі А він звертається конкретно до тебе І ти прекрасно знаєш, що він правий - тільки визнать цього не хочеш! Так що можеш "****** ногами" скільки завгодно - для тебе тут нічого не зміниться! Я раніше теж "вівся" на подібні "демарші" подібних тобі "тролів" І скидав "ссилки" з свого архіву Ну і що?! Як кацапи кажуть: "Ты ему ссы в глаза, а он тебе - божья роса! "Эта ты сам придумал!"(Хоча я вказував дату і час їх коментарів) Так що з вами треба вести себе простіше - по фон Візіну: "Не мечите бисера перед свиниями - да не попрут они его ногами!" А якщо можеш "вспомнить о любви к путлеру", яку тут Макс проявляв - так наводь приклади А ми тут посміємся З вами - гнидами продажними, треба бороться вашими ж методами - відмивайтеся самі, а не вимагайте від нас, щоб ми відмивалися від вашого бруду
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30.07.2022 05:17
+26
Речь идет как раз о тебе. Я прекрасно помню твои коменты в тот период. Ты пособник оккупантов. Или будешь отрицать, шо выпрыгивал из портков с онучами, доказывая невозможность полномасштабного вторжения русни? Если у тебя и была когда-то совесть, ты ее давно продал за пару срублишек.
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30.07.2022 03:39
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Правила форума Совет форумчан
Уже 90% украинцев люто ненавидят русню.
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30.07.2022 01:48 Ответить
А как насчет тех, кто перед войной кукарекал хором с русней, под диктовку Дерьмака, про провокации Запада, про невозможность вторжения русни? По сути эти люди - пособники оккупантов.
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30.07.2022 01:56 Ответить
100%
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30.07.2022 02:28 Ответить
Град в башку - просветляет.
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30.07.2022 02:31 Ответить
Речь идет об украинцах, а не запоребриковых троллей под VPN
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30.07.2022 03:29 Ответить
Речь идет как раз о тебе. Я прекрасно помню твои коменты в тот период. Ты пособник оккупантов. Или будешь отрицать, шо выпрыгивал из портков с онучами, доказывая невозможность полномасштабного вторжения русни? Если у тебя и была когда-то совесть, ты ее давно продал за пару срублишек.
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30.07.2022 03:39 Ответить
Словами фактов не настроишь - скинь ссылку с моими коментами. Я тоже много чего вспомнить могу непосредственно твоей любви к путлеру.
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30.07.2022 04:09 Ответить
Я теж підтверджу слова Макса А "скинь ссылку с моими коментами" - це для інших людей на форумі А він звертається конкретно до тебе І ти прекрасно знаєш, що він правий - тільки визнать цього не хочеш! Так що можеш "****** ногами" скільки завгодно - для тебе тут нічого не зміниться! Я раніше теж "вівся" на подібні "демарші" подібних тобі "тролів" І скидав "ссилки" з свого архіву Ну і що?! Як кацапи кажуть: "Ты ему ссы в глаза, а он тебе - божья роса! "Эта ты сам придумал!"(Хоча я вказував дату і час їх коментарів) Так що з вами треба вести себе простіше - по фон Візіну: "Не мечите бисера перед свиниями - да не попрут они его ногами!" А якщо можеш "вспомнить о любви к путлеру", яку тут Макс проявляв - так наводь приклади А ми тут посміємся З вами - гнидами продажними, треба бороться вашими ж методами - відмивайтеся самі, а не вимагайте від нас, щоб ми відмивалися від вашого бруду
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30.07.2022 05:17 Ответить
Як добре ви написали про російськіх ***********, ці діють як і росія, нападають першими , пишуть усяку гидоту а потім кажуть ніби українці це самі зробили ,підтримую вас на 100 процентів. Терпіти не можу перевертнів.
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30.07.2022 08:12 Ответить
А може все простіше. На приклад я особисто повірити у напад мокшанців з точки зору здорового глузду на 99% не міг,але 1 % залишав на повну кацапську неадекватність Війну вважав колоніальною яка йде у відкритій формі з 14 року.допускаючи загострення по Дамбасу,-чи вони на нас ,чи ми на них. Ну коридор на Крим,бо вода та логістіка їх додавлювала. Десь так. Вийшло навпаки -кацапська неадекватність 99% помилився. Але москалі ввели армію у тис200. а якби змобілізацією та всим 1000000. та ще зверху? До чого це я? головне це срач,чи свідомо національний,чи зпровокований "про поганих патріотів та просто людей з здоровим глуздом",які не вірили. або не правильно вірили у напад кацапів Так обєктивна мета цієї херні порівнять нас з тими хто у президентській владі також" не вірив",маючи на руках передані союзниками докази, а також вкупі з ворожими агентами, та під їх дудку обеззброював країну. Хлопці,проти нас працюють такі мудрили,що обведуть на раз . іне зрозумієш поки не очухаєшся що співав не своїм голосом НЕ ВЕДІТЬСЯ,НЕ ГРИЗІТЬСЯ,БО ЦЕ ПОРОБЛЕНО, краще скупайтесь у українській воді і все пройде.Слава Україні!
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30.07.2022 08:44 Ответить
Ще й до Вас пане особисто звертаюсь
А може все простіше. На приклад я особисто повірити у напад мокшанців з точки зору здорового глузду на 99% не міг,але 1 % залишав на повну кацапську неадекватність Війну вважав колоніальною яка йде у відкритій формі з 14 року.допускаючи загострення по Дамбасу,-чи вони на нас ,чи ми на них. Ну коридор на Крим,бо вода та логістіка їх додавлювала. Десь так. Вийшло навпаки -кацапська неадекватність 99% помилився. Але москалі ввели армію у тис200. а якби змобілізацією та всим 1000000. та ще зверху? До чого це я? головне це срач,чи свідомо національний,чи зпровокований "про поганих патріотів та просто людей з здоровим глуздом",які не вірили. або не правильно вірили у напад кацапів Так обєктивна мета цієї херні порівнять нас з тими хто у президентській владі також" не вірив",маючи на руках передані союзниками докази, а також вкупі з ворожими агентами, та під їх дудку обеззброював країну. Хлопці,проти нас працюють такі мудрили,що обведуть на раз . іне зрозумієш поки не очухаєшся що співав не своїм голосом НЕ ВЕДІТЬСЯ,НЕ ГРИЗІТЬСЯ,БО ЦЕ ПОРОБЛЕНО, краще скупайтесь у українській воді і все пройде.Слава Україні!
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30.07.2022 08:47 Ответить
Читав-читав твій "опус" та й плюнув! Мені цікаво: які у тебе в школі були оцінки за написання творів? У доброго учителя ти-б не отримав більше трійки! Ти ж логічно свою власну думку викласти не можеш! В мій час про таих як ти мої вчителі кепкували: "Здрастуйтемоїбатькисвиніяківипривезлиздохлизоставсяодинкабанвашсин іван!"
Як тут зараз про подібне кажуть - "потік свідомості" Займись самоосвітою, почитай того ж Нечуя-Левицького чи Коцюбинського Люди вміли логічно і дохідливо писать, а у тебе : "Я упала с самосвала Тормозила головой!" Од того, що ти навчився ліпить куди-попало "Слава Україні", розуму в тебе не додається!
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30.07.2022 09:38 Ответить
Закушуй.
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30.07.2022 11:32 Ответить
Можливо,він переосмислив за 5 місяців війни ситуацію та став на вірний шлях...
Це добре.І таких людей багато.
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30.07.2022 11:00 Ответить
Думаю больше.
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30.07.2022 01:58 Ответить
73% люто ненавидять себе і свій стан брудної репутації , прикриваючись ненавістью до всіх за свої гріхи ( в прикритій формі ) .
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30.07.2022 02:55 Ответить
Ни о чем.
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30.07.2022 04:11 Ответить
Ще не всі з 73 процентів прозріли .
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30.07.2022 08:14 Ответить
Не згоден. Ті що за кордоном війни не відчувають. Є й ті, що на місці не помічають війни і їм пофіг, вони у своєму світі живуть. Також багато прихожан мп за рашу. Не будьте такими оптимістами.
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30.07.2022 06:11 Ответить
Я взагалі не уявляю, як на дипломатичному рівні можна спілкуватись з конем. Єдине, що я змогла б йому сказати, - це «дебіл гля»(с).
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30.07.2022 02:04 Ответить
С конем- ето скотоложество
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30.07.2022 16:28 Ответить
Сибирским заводам спустили разнарядку по формированию батальонов для войны

Власти Новосибирской области потребовали от руководителей местных предприятий организовать встречи рабочих с военными комиссарами для формирования именного батальона и его отправки в Украину, «Тайга.инфо».
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30.07.2022 02:31 Ответить
Якщо хтось пам"ятає книгу Веніаміна Кавєріна "Два капитана" то хай згадає епізод, де головний герой описує вербовку добровольців у "батальйон смерті" Десь так само буде і тут - туди попреться одна "шваль", яка в житті нічого реального собою не представляє А при першому ж серйозному бойовому зіткненні з нашими військами "накладе в штани" і почне розбігаться (хіба що їх ззаду "підіпруть" "заградотряди" з тих же кадирівців)
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30.07.2022 08:30 Ответить
Що, що?

Блінкен з Лавровим "...домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні і зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні довести російське вторгнення до провалу" - СПРАВДІ?

Сам Лавров погодився на зміцнення Украіни?

Лаврову - украінське громадянство (оте саме, яке звільнилось після "припинення" у Корбана)!

Ай да Цензор, ваші журналісти і редактори - неперевершені!
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30.07.2022 02:56 Ответить
Блинкен с Кулебой. закусывать надо...
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30.07.2022 03:11 Ответить
Це Кулеба так розказал.
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30.07.2022 06:45 Ответить
Вu не так зрозуміли, про це Блінкен домовився з Кулебою а не з Лавровим.
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30.07.2022 08:17 Ответить
@

Дякую, але я все добре зрозумів: я трохи працював у газеті.

Хочу, щоб зрозуміли і автори з редакторами, що не можна змішувати яблука з апельсинами і вважати, що свині і так поїдять.
Якщо у першому реченні ви пишете про те, що про щось там Блінкен повідомив, і відразу продовжуєте реченням із займенником МИ, то це сприймається як продовження попередньої думки.

А правильно буде написати - "МИ З БЛІНКЕНОМ домовились...".

Інакше вийде не дуже смачний компот.
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30.07.2022 18:21 Ответить
а ви хочите перемовин з рашистами або ми їх або вони нас все більше варіантів немае
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30.07.2022 04:15 Ответить
Беседа была примерно такая:
- Овес нынче дорог. Снимите санкции. И-го-го!
- Вод дебил, ***
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30.07.2022 05:41 Ответить
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30.07.2022 07:52 Ответить
Мерин ничего не решает. Он -говорящая голова-- что дадут, то и молотит.
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30.07.2022 08:20 Ответить
Обращает на себя внимание, что в статье ни слова о сути разговора Блинкена и Лаврова. И не потому, что там было что-то секретное. Просто Лавров сказал то, что мир (в т.ч. Украина) не хочет и не готов слышать: Мордор будет воевать до упора.
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30.07.2022 09:26 Ответить
Теперішнє вище політичне керівництво України і уряд потрібно негайно і любим способом міняти, поки вони не розграбували країну і не здали кацапам
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30.07.2022 16:20 Ответить
 
 