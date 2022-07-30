Оккупанты вели штурмовые действия на 4 направлениях, на 3 из них штурм продолжается, - Генштаб ВСУ
Войска РФ на южном направлении сосредотачивают усилия на удержании занимаемых позиций.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Боевой, численный состав и характер действий группировки противника остаются без существенных изменений. Оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Признаков формирования наступательных группировок вооруженных сил республики Беларусь и вооруженных сил российской федерации на указанных направлениях не отмечается.
На Северском направлении враг продолжил вести воздушную разведку и наносить удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении враг вел артиллерийское огневое поражение в районах Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкиного, Мосьпанова и Старого Салтова.
На Славянском направлении противник вел обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северского, Спорного и других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного. Противник продолжил ведение воздушной разведки БПЛА.
В Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Травневое, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудар у Соледара. Вел штурмовые действия в районах Вершины и Травневого, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского. Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.
На Новопавловском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.
На Запорожском направлении враг осуществляет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Нанес авиаудар возле Новомихайловки и Малых Щербаков.
На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.
Вел систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское. Нанес авиаудары вблизи Новогригоровки и Андреевки.
Проводит активные мероприятия по восстановлению путей логистического обеспечения.
В акватории Черного моря корабельная группировка врага продолжает вести разведку и изолировать район ведения боевых действий. Продолжается чередование носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" в акватории Черного моря с целью нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины", - рассказали в Генштабе.
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На НАШЕЙ оккупированной земле, враг чувствует себя вольготно и в полной безопасности. А это говорит о том, что отсутствует работа наших ДРГ в тылу врага (от слова "совсем"). Для этого ХИМАРСов не хватает или М777? Или у кого-то мозгов?