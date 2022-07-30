Украинцы продвигаются в направлении Херсона. Но это не гигантские успехи, – Пентагон

В Министерстве обороны США заявили, что Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Херсона, однако пока не достигают "гигантских" успехов.

Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, стоит выделить успехи украинской армии в Херсонской области.

"Мы видели – и это не большие, гигантские успехи, но они, безусловно, продвигаются против россиян", – заявил чиновник.

Также он отметил, что оккупанты перебрасывают войска на южное направление, чтобы усилить свои позиции в районе Херсона из-за давления со стороны ВСУ. Чиновник подчеркнул, что "это имело бы смысл с военной точки зрения".

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