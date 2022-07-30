Украинцы продвигаются в направлении Херсона. Но это не гигантские успехи, – Пентагон
В Министерстве обороны США заявили, что Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Херсона, однако пока не достигают "гигантских" успехов.
Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, стоит выделить успехи украинской армии в Херсонской области.
"Мы видели – и это не большие, гигантские успехи, но они, безусловно, продвигаются против россиян", – заявил чиновник.
Также он отметил, что оккупанты перебрасывают войска на южное направление, чтобы усилить свои позиции в районе Херсона из-за давления со стороны ВСУ. Чиновник подчеркнул, что "это имело бы смысл с военной точки зрения".
Топ комментарии
+22 Olena Lynch
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+11 Юрий Шмалько #511275
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+9 Юрий Шмалько #511275
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Щоб нормально постачати новітню техніку, вони повинні вступити у війну на нашому боці, а це вже набагато інший рівень витрат.
Ссаного кремля ніхто не сситься, всі тільки рахують гроші. У НАТО мінімум три країни, кожна з яких одноосібно може перетворити росію на скляну парковку, тому росія не наважиться завдати ядерного удару ніколи.
кацапы там и не взяли в толк что попытки продвиж.по нескольким направлениям только перемалывает их армейку,черти распорошывают силы и в итоге будет отсос петрович, как в начале войны.
Снаряди треба терміново шукати , арту, танки, авіацію!
Досить понтів, відосіків, виступів перед парламентами Колумбії, війн з Порохом, Корбаном, Бутусовим. І З КРОТАМИ ТЕРМІНОВО ЩОСЬ ЗРОБИТИ!
Їм спочатку втриматись там треба, потім щє раз туди навезти заміну тим, кого ЗСУ утилізують за цей час, сформувати 5-6 нових складів непомітно для хімарсів і тільки тоді вони зможуть "реально" наступати. Обстріли Миколаєва не вщухають з самого моменту, коли дали відсіч у танковому бою наступавшим на Миколаїв росіянам, це помста за неспроможність його взяти.
З Одесою Путлєр вже всосав, його головна мета - втримати хоча б зайняте.
http://www.ohmagif.com/2014/03/10/funny-dog-riding-turtle/
одрізав донбас
Миколаїв -Одеса пока буде здержувати зернова угода
і погана логістика в ракурсі знищених мостів
Ця пітерська чекістська сволота започаткувала свої людоїдські діла ще в листопаді 1937, коли "в честь 20 річниці Октября" ритуально знищила 1111 вязнів Соловецького табору в Сандормоху.
Черчіль ще в 1930 році вважав, що стада бабуїнів в Росії пожерли всіх своїх і намагаються вирватись за межі свого кордону і пожерти всіх навколо. І все повторюється знову, і знову під гаслами великого і неделімого СРСР.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV0n3qGBw28a8pNAZRiNFMZRizUKQ7HoVS9C561YJiCFeJMAMKJf2XAZnP7KDwSDAJ6r1D7P_viv7CkpTWQdfJylEy99MJWRQKYSGTF30kEgT-bq48vFCSDvrw--7u1ok7EMVqZrlmv-M_XtZ_dH5Yh&__tn__=%2CO%2CP-R#?hba 9 ч. ·
Как-то неожиданно наше планируемое контрнаступление на Херсон превратилась в подготовку обороны от планируемого наступления рашистов на Николаев.
Странно…
@jackdorseydono1
·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1553108187754242049 11 ч
Орки на Херсонщине планируют не обороняться,а наступать.Орда собирается в кулак.