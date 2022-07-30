Корбана лишили гражданства, хотя он был главой штаба обороны Днепра. ДОКУМЕНТ
В горсовете Днепра опровергли информацию о том, что Геннадий Корбан якобы не возглавляет тероборону Днепра.
Об этом в Facebook сообщила начальник управления информационной политики горсовета Днепра Юлия Витвицкая, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги из украинских и международных СМИ! Обращаемся к вам с требованием не распространять недостоверную информацию, появившуюся на определенных пророссийских ресурсах, а именно: dsnews.ua, patrioty.org.ua, d1.ua, apostrophe.ua", – говорится в сообщении.
Витвицкая предоставила документы, подтверждающие назначение Корбана руководителем штаба совета обороны Днепра:
- распоряжение Днепровского городского головы от 28.02.2022;
- выписку из приказа министра обороны Украины от 19.05.2022, где Геннадия Корбана награждают отличием именно как руководителя штаба совета обороны города;
- ответ для СМИ от начальника Регионального управления сил ТРО "Схід" полковника Валерия Курача.
Ранее ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на начальника регионального управления ТРО "Схід", полковника Валерия Курача относительно того, что Корбан якобы не возглавляет тероборону Днепра.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
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За свідченням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%97%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Султан-Галієва на засіданні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ЦК РКП(б) у 1922 році Ленін, зокрема, сказав:
Ніякі Денікіни, Юденичі нам не страшні, бо їхні програми застаріли. Нам, більшовикам, страшний лише один лідер - Петлюра, програма якого небезпечна для нас. І до того часу, доки житиме Петлюра, доти не закінчиться рух повстань проти нас, ми не можемо чекати спокою на Півдні. Тому Петлюру необхідно вбити. Доручаю Сталінові як представникові партії, а Дзержинському й Триліссеру по лінії ЧК виконати це завданняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44 [44] .
Убивця Петлюри - Самуїл Шварцбард - єврей за походженням.
Потім з'ясовується, що вбивця - французький підданий. Єврейські організації в Лондоні засновують Комітет допомоги Шварцбарду. Влаштовують публічні заходи, залучають жертв єврейських погромів, відомих діячів, збирають кошти. Проводять у пресі кампанію з «відбілення» Шварцбарда. Називають його месником за кривди свого народу, добропорядним громадянином, французьким вояком і патріотом, зразковим сім'янином, носієм усіх людських чеснот.
Про те, що знищення Петлюри було саме операцією радянських спецслужб, свідчив працівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ Петро Дєрябін, який 1954 року перейшов на бік американців. Він казав про це під час виступу в Конгресі США