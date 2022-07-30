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Новости Война
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Корбана лишили гражданства, хотя он был главой штаба обороны Днепра. ДОКУМЕНТ

корбан

В горсовете Днепра опровергли информацию о том, что Геннадий Корбан якобы не возглавляет тероборону Днепра.

Об этом в Facebook сообщила начальник управления информационной политики горсовета Днепра Юлия Витвицкая, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги из украинских и международных СМИ! Обращаемся к вам с требованием не распространять недостоверную информацию, появившуюся на определенных пророссийских ресурсах, а именно: dsnews.ua, patrioty.org.ua, d1.ua, apostrophe.ua", – говорится в сообщении.

Витвицкая предоставила документы, подтверждающие назначение Корбана руководителем штаба совета обороны Днепра:

- распоряжение Днепровского городского головы от 28.02.2022;

- выписку из приказа министра обороны Украины от 19.05.2022, где Геннадия Корбана награждают отличием именно как руководителя штаба совета обороны города;

- ответ для СМИ от начальника Регионального управления сил ТРО "Схід" полковника Валерия Курача.

Ранее ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на начальника регионального управления ТРО "Схід", полковника Валерия Курача относительно того, что Корбан якобы не возглавляет тероборону Днепра.

Корбана лишили гражданства, хотя он был главой штаба обороны Днепра 01
Корбана лишили гражданства, хотя он был главой штаба обороны Днепра 02
Корбана лишили гражданства, хотя он был главой штаба обороны Днепра 03
Корбана лишили гражданства, хотя он был главой штаба обороны Днепра 04

Читайте также: Официальные основания для лишения меня гражданства по-прежнему отсутствуют, - Корбан

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Читайте также: ОП должен немедленно вернуть гражданство Корбану и прекратить устраивать "цирк" во время войны, - Гончаренко

Автор: 

Днепр (4426) Корбан Геннадий (548) тероборона (340)


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Топ комментарии
+56
Зелинський путає Корбана з дерьмаком. Це дерьмак має бути пез паспорта. ФБР за цим вже слідкує.
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30.07.2022 09:34
+37
Ницість цих потвор, що розвели "мудрий нарід", вже давно не дивує...
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30.07.2022 09:34
+33
Таке враження що лайнюки хочуть здати чергову область...
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30.07.2022 09:37
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Страница 3 из 3
Не благодарное это дело защищать Украину , Петлюра , Махно , Бендеро , Сашко Билый . Тут можно перечислять до бесконечности , Ингушей , которых сдали по требованию русни . Это особенность нарида . Вот у меня вопрос к линейным погранцам , вы ведь знали , кто такой Корбан , почему не послали на *** киевских убдюдков , которые выдают преступный указ , почему не включили дурака Вот в этом весь нарид . После таких пакостей думаешь , а нафиг все это сдалось , если нариду пофигу
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30.07.2022 22:10 Ответить
Сашка Білого у один ряд з Бандерою, Петлюрою і Махно ??
Вибачте, Ви при своєму розумі ??
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30.07.2022 23:48 Ответить
Бендеро-це хто?
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31.07.2022 00:21 Ответить
Дядя , ты дурак Или Тролль
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30.07.2022 22:12 Ответить
Ладно , беседер , лишили Корбана гражданства , вопрос , а почему не лишили гражданства Ермака и Арохамию , у них есть гражданство расии , Почему ***** Пол квартала имеет гражданство расии
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30.07.2022 22:30 Ответить
Клоун коломойського лишив українського громадянства слугу коломойського? Не може бути, щось тут не те... А що, це інша справа.
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30.07.2022 23:02 Ответить
Это делишки пейсатых, всё покрыто мраком, но мрак полюбас кошерный.
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30.07.2022 23:59 Ответить
Колись на майдані розігнали нікому невідомих студентів які навіть проти януковича не виступали. І де зараз той янукович.
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31.07.2022 00:19 Ответить
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31.07.2022 01:20 Ответить
Маск13 , я имел ввиду , что они все боролись ,за Вільну Україну, а их всех зрадили, . Ещё можно добавить Черновіла .
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31.07.2022 07:45 Ответить
Нажимайте пімпочку "Відповісти" і буде Вам щастя.

За свідченням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%97%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Султан-Галієва на засіданні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ЦК РКП(б) у 1922 році Ленін, зокрема, сказав:
Ніякі Денікіни, Юденичі нам не страшні, бо їхні програми застаріли. Нам, більшовикам, страшний лише один лідер - Петлюра, програма якого небезпечна для нас. І до того часу, доки житиме Петлюра, доти не закінчиться рух повстань проти нас, ми не можемо чекати спокою на Півдні. Тому Петлюру необхідно вбити. Доручаю Сталінові як представникові партії, а Дзержинському й Триліссеру по лінії ЧК виконати це завданняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44 [44] .

Убивця Петлюри - Самуїл Шварцбард - єврей за походженням.
Потім з'ясовується, що вбивця - французький підданий. Єврейські організації в Лондоні засновують Комітет допомоги Шварцбарду. Влаштовують публічні заходи, залучають жертв єврейських погромів, відомих діячів, збирають кошти. Проводять у пресі кампанію з «відбілення» Шварцбарда. Називають його месником за кривди свого народу, добропорядним громадянином, французьким вояком і патріотом, зразковим сім'янином, носієм усіх людських чеснот.

Про те, що знищення Петлюри було саме операцією радянських спецслужб, свідчив працівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ Петро Дєрябін, який 1954 року перейшов на бік американців. Він казав про це під час виступу в Конгресі США
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31.07.2022 14:29 Ответить
жодного зрадника з команди боневтіка не позбавив , а тут бєня сказав ...
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01.08.2022 09:20 Ответить
Я не за зє, но чому Корбанао Порошенко садив?
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08.08.2022 01:29 Ответить
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