Общие боевые потери РФ с начала войны – около 40 670 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1 759 танка и 3 995 бронированных машин
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 июля потери личного состава противника составляют около 40 670 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 40 670 (+170) человек ликвидировано,
танков - 1759 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 3995 (+8) ед,
артиллерийских систем - 906 (+6) ед,
РСЗО - 258 (+0) ед,
средства ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов - 222 (+0) ед,
вертолетов - 190 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
крылатые ракеты – 174 (+0),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед,
специальная техника – 78 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.
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наступні 10 років все бабло так розумію піде на нову техніку,
а зомбі скажуть
дєнєг нєт но ви дєржитесь