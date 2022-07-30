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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 40 670 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1 759 танка и 3 995 бронированных машин

ворог,русня,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 июля потери личного состава противника составляют около 40 670 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 40 670 (+170) человек ликвидировано,

танков - 1759 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 3995 (+8) ед,

артиллерийских систем - 906 (+6) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2889 (+19) ед,

специальная техника – 78 (+1).

Читайте также: Оккупанты вели штурмовые действия на 4 направлениях, на 3 из них штурм продолжается, - Генштаб ВСУ

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 40 670 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1 759 танка и 3 995 бронированных машин 01

Автор: 

армия РФ (19358) Генштаб ВС (6327) ликвидация (3588)


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Топ комментарии
+6
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30.07.2022 11:30
+5
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30.07.2022 11:40
+5
Яку техніку вони протягом 20 робили ви про що? Витративши 1 тріліон доларів вони поставили в свою армію майже в три рази менше Т-90 ніж має Індія. Ну авіацію вони обновили, побудували деяку кількість кораблів, бтр 82 пару тисяч і бронюваних автомобілів типу тигр. Але вони витратили 1 тріліон а все що я перерахував і близько стільки не коштує.
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30.07.2022 12:52
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уже 223 литака )
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30.07.2022 11:15 Ответить
А коли 223-й отримав підземну ЗПС ?
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30.07.2022 11:28 Ответить
25ка приземлила ночью
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30.07.2022 11:31 Ответить
він піде в статитстику на наступну добу.
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30.07.2022 11:37 Ответить
и до этого заземлили и тоже су 25
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30.07.2022 11:37 Ответить
Безсоння кацапського пайлота призвело до отриманням ракетою ПЗРК по броньованому хохотальнику!
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30.07.2022 11:38 Ответить
Надо больше. Кацапы должны выздыхать
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30.07.2022 11:18 Ответить
Після вчорашнього звірства надіялася ,що рознесуть усім вогнем усі позиції орків.
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30.07.2022 11:19 Ответить
Вважаєте у нас була можливість рознести позиції орків і ми чекали лише якогось приводу?
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30.07.2022 11:28 Ответить
Так у вас була можливість просто завернути зерно,це також зброя,а не рапортувати про готові кораблі. ЗСУ рознесуть,питання днів,а ось на другому фронті, в Ставці воюють з Корбаном,а не з ворогом. Як можна щось писати про на щось чекали,коли буданов винними зробив найманців, а не орків.
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30.07.2022 11:48 Ответить
"вагнерівці" такі ж орки як і решта росіянських ублюдків
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30.07.2022 16:36 Ответить
Протягом доби ЗСУ демілітаризували 12 складів БК та 4 бази російських окупантів:

▫️Генічеський район - мінус склад БК.
▫️ Херсонський район - мінус БК.
▫️Каховський район - мінус БК.
▫️Бериславський район - мінус БК.
▫️Іловайськ, Донецька область - мінус БК.
▫️Нова Каховка (район), Херсонщина - 2 удари в районі ГЕС + базування рашистів.
▫️Чорнобаївка (район) - мінус база+БК.
▫️Олешки (район), Херсонщина - мінус БК.
▫️Брилівка, Херсонщина - мінус БК.
▫️Сватове, Луганщина - мінус база+БК.
▫️Донецьк - мінус БК.
▫️Брянка, Луганщина - мінус БК+база.
▫️Ясинувата, Донецька область - мінус БК.
▫️ Василівський район, Запоріжжя - мінус БК.
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30.07.2022 15:35 Ответить
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30.07.2022 11:30 Ответить
Завтра-послезавтра 4000 ББМ будет
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30.07.2022 11:35 Ответить
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30.07.2022 11:40 Ответить
ВСУ должны молниеносно уничтожать русских, чтобы русские не могли успеть отразить нападение, чтобы не было времени подготовиться, и чтобы русские не успели дождаться подкрепление. И если войска России перемещаются, то нужно их атаковать в пути. Главное не продолжительность военных действий, а победа. Преимущество достигается за счёт быстроты действий. И нужно нападать всегда на слабые места врага и где он не готов. Также мастерство ведения войны в том, чтобы управлять войсками врага. Типа в Херсоне возникла угроза и управление войсками противника произвелось такое, что русские войска должны перемещаться в Херсон. И можно путями управлять еще, и можно пути атаковать, когда русские в пути и не готовы. А Херсон нужно было атаковать молниеносно, чтобы враг не был готовым, и чтобы подкрепление не могло успеть подойти, и если войска больше у Украины в два раза, то нужно формировать 2 Армии, одна вступит в лобовую атаку, вторая Армия сделает маневр и атакует с фланга. А если войск больше во много раз, то нужно окружить врага и атаковать со всех направлений. Если вести войну медленно, то русские смогут пополнять все время резервы и война будет длиться долго. Но тут тоже есть плюсы, как не странно, потому что затяжная война уничтожает экономику воюющей страны. А население нищает, если Россия не сможет рынки перенастроить, чтобы экономика не зависела от Запада. Но РФ признают страной террористом и тогда никто не сможет с ней торговать в открытую. Останется рассчитывать на таких же изолированных - Иран, КНДР, Сирия... Потому нужно уничтожать русских быстрее, чем они восстанавливаются и освобождать территории. А Россия должна получить максимальные санкции и жить с ними до развала!
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30.07.2022 11:47 Ответить
200 тре ,гвинтокрили
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30.07.2022 11:49 Ответить
параша 20 років робила техніку і за кілька місяців все просрала,

наступні 10 років все бабло так розумію піде на нову техніку,
а зомбі скажуть
дєнєг нєт но ви дєржитесь
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30.07.2022 12:14 Ответить
Яку техніку вони протягом 20 робили ви про що? Витративши 1 тріліон доларів вони поставили в свою армію майже в три рази менше Т-90 ніж має Індія. Ну авіацію вони обновили, побудували деяку кількість кораблів, бтр 82 пару тисяч і бронюваних автомобілів типу тигр. Але вони витратили 1 тріліон а все що я перерахував і близько стільки не коштує.
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30.07.2022 12:52 Ответить
 
 