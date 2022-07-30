РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5875 посетителей онлайн
Новости Российская агрессия
2 175 1

Число жертв обстрела остановки в Николаеве возросло, умерло еще двое раненых, - Сенкевич

миколаїв

В Николаеве погибли семь человек, находившихся на остановке общественного транспорта во время обстрела.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Число жертв обстрела остановки общественного транспорта в Корабельном районе 29 июля возросло. В больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 года рождения. Всего за медицинской помощью в течение суток обратилось 19 человек, 14 граждан были госпитализированы с ранениями.

Семь человек в тяжелом состоянии были госпитализированы, пять тяжелых пациентов сразу прооперировали врачи. Еще пятеро горожан погибли на месте. Известно, что российские оккупанты около 10 часов утра обстреляли район кассетными снарядами.

Читайте также: Последствия удара войск РФ по Николаеву: Известно о 5 погибших и 13 раненых. ФОТО+ВИДЕО 18+

Автор: 

Николаев (2154) обстрел (27336) жертвы (2079) Сенкевич Александр (188)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
30.07.2022 13:31 Ответить
 
 