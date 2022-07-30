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Число жертв обстрела остановки в Николаеве возросло, умерло еще двое раненых, - Сенкевич
В Николаеве погибли семь человек, находившихся на остановке общественного транспорта во время обстрела.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
Число жертв обстрела остановки общественного транспорта в Корабельном районе 29 июля возросло. В больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 года рождения. Всего за медицинской помощью в течение суток обратилось 19 человек, 14 граждан были госпитализированы с ранениями.
Семь человек в тяжелом состоянии были госпитализированы, пять тяжелых пациентов сразу прооперировали врачи. Еще пятеро горожан погибли на месте. Известно, что российские оккупанты около 10 часов утра обстреляли район кассетными снарядами.
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Чайка Київ
показать весь комментарий30.07.2022 13:31 Ответить Мне нравится 3
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