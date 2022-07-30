Ведомство канцлера ФРГ тормозит военную помощь Украине, - глава комитета Бундестага по обороне Штрак-Циммерман

Снабжение оружия Украине из Германии замедляет ведомство федерального канцлера.

Такое мнение высказала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. "Самым узким местом, тормозящим военную помощь Германии, является, по любым причинам, ведомство канцлера", - приводит агентство AFP слова парламентария.

При этом Штрак-Циммерман считает, что правительство ФРГ должно решить вопрос со снабжением не позднее конца октября. По ее словам, все указывает на то, что Владимир Путин "продолжит свою вероломную кампанию", так что немецким политикам "не следует расслабляться".

Напомним, с 30 марта по середину июня в Украину из Германии прибыли лишь небольшие устройства. Это радиостанции, ручные гранаты, детали пулеметов, детонационные шнуры и зажигатели.

В последнее время Берлин передал Украине три немецкие зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард" из 15, а также три обещанные реактивные системы залпового огня MARS-II.

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