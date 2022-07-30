Оккупант, который замучил украинского защитника, уже не может чувствовать себя в безопасности даже в РФ, - омбудсмен Лубинец

Российский оккупант, который замучил до смерти украинского военнопленного, уже не может чувствовать себя безопасно даже на территории РФ.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пока он находится на территории РФ, мы его не достанем юридически, но, насколько мне известно, сейчас начались процессы, когда это лицо точно не может себя чувствовать безопасно даже на территории РФ. Это уже не юридические моменты. Конкретика мне неизвестна, но знаю, что очень многие люди объявили вознаграждение за уничтожение этого лица", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что было открыто уголовное производство.

"Мы знаем абсолютно все об этом человеке. В юридическом смысле запросы присланы к нашим международникам, уже есть реакция от них, они в юридическом смысле запустили процессы. Я уверен, что это приведет к юридическому осуждению, то есть это лицо должно пройти максимально быстро процедуру судебного разбирательства, осуждения в украинском суде. Я уверен, что это станет частью будущего международного уголовного трибунала, который рассмотрит все юридические аспекты начала войны РФ против Украины, это будет одним из доказательств", - добавил уполномоченный ВР по правам человека.

Напомним, накануне в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного - кастрирует его канцелярским ножом.

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