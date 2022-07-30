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Новости Российская агрессия
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Украинские воины уничтожили в тылу врага склады с боеприпасами и горючим, - ОК "Південь"

південь

Артиллеристы Вооруженных сил Украины на юге нанесли урон российским войскам.

Об этом сообщают на странице оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Ракетно-артиллерийские подразделения в южных областях осуществляют огневой контроль транспортных и логистических объектов, которые враг может использовать для подвоза провизии, опрокидывания техники и т.д.

В течение ночи прицельными ударами артиллерии ВСУ уничтожили вражеские запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе. В Новой Каховке благодаря отработке огневых задач украинскими защитниками у оккупантов критически уменьшились запасы горючего, а транспортное сообщение между оккупированными территориями на берегах Днепра затруднено.

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Автор: 

армия РФ (19358) уничтожение (7010) потери (4398) ВСУ (6616) склад (156)


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Красунчики наші, бережи вас Господь
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30.07.2022 15:35 Ответить
вони ще навезуть.Вдвічі.Кацапню стріляйте!
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30.07.2022 15:54 Ответить
 
 