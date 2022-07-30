Украинские воины уничтожили в тылу врага склады с боеприпасами и горючим, - ОК "Південь"
Артиллеристы Вооруженных сил Украины на юге нанесли урон российским войскам.
Об этом сообщают на странице оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Ракетно-артиллерийские подразделения в южных областях осуществляют огневой контроль транспортных и логистических объектов, которые враг может использовать для подвоза провизии, опрокидывания техники и т.д.
В течение ночи прицельными ударами артиллерии ВСУ уничтожили вражеские запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе. В Новой Каховке благодаря отработке огневых задач украинскими защитниками у оккупантов критически уменьшились запасы горючего, а транспортное сообщение между оккупированными территориями на берегах Днепра затруднено.
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