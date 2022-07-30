Пентагон закупает ЗРК NASAMS для Украины

Пентагон сейчас находится в процессе закупки норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, сейчас идет процесс закупки ЗРК.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы", – отметил он.

Представитель Пентагона уточнил, что США занялись вопросом закупки комплексов NASAMS для Украины после объявления об Инициативе содействия безопасности.

Напомним, Украина получит две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS. Речь идет именно о батареях, а не о двух системах, как ранее сообщали СМИ. Назвать точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина пока нельзя.

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