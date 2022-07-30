Пентагон закупает ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон сейчас находится в процессе закупки норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины.
Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам, сейчас идет процесс закупки ЗРК.
"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы", – отметил он.
Представитель Пентагона уточнил, что США занялись вопросом закупки комплексов NASAMS для Украины после объявления об Инициативе содействия безопасности.
Напомним, Украина получит две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS. Речь идет именно о батареях, а не о двух системах, как ранее сообщали СМИ. Назвать точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина пока нельзя.
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Текст меморандумаРоссийская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций .Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договора о нераспространении ядерного оружия , не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
Настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания.
https://missilery.info/missile/nasams
2 батареи - это вообще ни о чем. Надо хотя бы 20.
https://missilery.info/missile/nasams
Вот так на самом деле правильно "закрывается" небо.
Взагалі-то хотілося б вірити, але...джерело "ТСН" у мене не викликає довіри в правдивості цієї інформації!
"Російський військовий успіх в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки".
"Вважаю, що лідери НАТО та західних країн, які не входять до нього, визнали це і роблять необхідні кроки, щоби Росія не змогла досягти успіху".