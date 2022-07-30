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Пентагон закупает ЗРК NASAMS для Украины

nasams

Пентагон сейчас находится в процессе закупки норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, сейчас идет процесс закупки ЗРК.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы", – отметил он.

Представитель Пентагона уточнил, что США занялись вопросом закупки комплексов NASAMS для Украины после объявления об Инициативе содействия безопасности.

Напомним, Украина получит две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS. Речь идет именно о батареях, а не о двух системах, как ранее сообщали СМИ. Назвать точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина пока нельзя.

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Автор: 

оружие (10222) Пентагон (1462) помощь (7820)


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Топ комментарии
+53
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30.07.2022 14:54
+31
иди рогаткой сбивай ,...кумарят такие зрадные соплежуи,а сша нам реально ничего не должно,лучше сказал бы спасибо что руснявый гимн не учишь благодаря оружию американскому
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30.07.2022 15:00
+31
В любом случае если только обороняться ето заведомо проигрышная позиция так как рано или поздно все равно оборона будет прорвана. Война будет идти до тех пор пока мы не сможем бить в ответ по рашистских базах, аеродромах и инфраструктуре.
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30.07.2022 15:06
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Это есть хорошо!
Будет больше хороших русских!
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30.07.2022 14:53 Ответить
будут города наши целее. Я так понимаю это против искандеров и всякой другой фигни Русские останутся на месте.Разве что летчик какой то залетит
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30.07.2022 15:56 Ответить
Не города, а город. А конкретнее Киев потому что обе батареи идут именно на Киев. Увы двумя батареями всё небо Украины не закроешь, а больше закупить нет возможности. Система весьма сложная и для её производства требуется много времени. Те две батареи что нам покупают должны были идти в другую страну которая ждала её два года. Отменить все заказы стран НАТО и начать производить NASAMS исключительно для Украины не реально.
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31.07.2022 08:43 Ответить
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30.07.2022 14:54 Ответить
..."В процесі...закупівля ...перемовини.... виробництво.... домовимося..."... І це при тому,що ще позавчора ці комплекси повинні були збивати кацапські літаки та ракети. Як це все кумарить та бісить.
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30.07.2022 14:55 Ответить
иди рогаткой сбивай ,...кумарят такие зрадные соплежуи,а сша нам реально ничего не должно,лучше сказал бы спасибо что руснявый гимн не учишь благодаря оружию американскому
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30.07.2022 15:00 Ответить
Ошибаешся. Мы отказались от ядерных ракет нацеленных на США и укрепили этим самым обороноспособность Америки на сотни миллиардов долларов.
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30.07.2022 15:08 Ответить
Юридично, Будапештський меморандум не має юридичної сили. Це простий папірець, який нічого юридично Україні не гарантує. Тому, США нічим нам не зобов'язані.
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30.07.2022 15:12 Ответить
Юрист чи ютуб передивився, з яких пір документ який зареєстрований в ООН не є юридичним? Чи США немає чим занятися? Провели консультації, згідно меморандуму-народився Рамштайн. Бо якщо ми говоримо що це не юридичний документ то тоді ми не є не ядерною державою.
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30.07.2022 15:26 Ответить
Та всім пох, ми там ядерні чи ні юридично. Практично - неядерні, і все тут. А ООН... ти що, хворий? При чому тут ООН і який її вплив взагалі на будь-що в цій війні? Йди розкажи це азовцям...
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30.07.2022 16:48 Ответить
Пабло Італіано, а ти взагалі вкурсі шо означає термін "юридичний"?
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31.07.2022 01:35 Ответить
Так у нас ********** має юридичну освіту - це теж саме, що і Будапешський меморандум - херня повна.
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31.07.2022 12:41 Ответить
Текст почитай, умник!
Текст меморандумаРоссийская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций .Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству - участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства - участника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F Договора о нераспространении ядерного оружия , не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием, или связанным с ним союзным соглашением.Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

Настоящий Меморандум будет применимым с момента подписания.
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31.07.2022 19:50 Ответить
Меморандум гарантує постачання ximars, javelin, натовські гаубиці та багато іншого.
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30.07.2022 15:27 Ответить
да пофуй, что будапештский меморандум там чего-то! имеющий мозги сопоставит 2 факта, если сейчас страна, отказавшаяся от ЯО (Украина) проиграет - завтра будет ТОТАЛЬНОЕ вооружение ВСЕМИ ядерным оружием! кто от этого выиграет?
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30.07.2022 23:49 Ответить
Да дуло залепи,придурок.
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30.07.2022 17:29 Ответить
Так а с чем ты не согласен? Если тебя "все кумарить" - раскумарься! Ты на чем сидишь? (надеюсь шо не на бутылке)
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31.07.2022 01:36 Ответить
США якраз і "далжно" Україні. Згідно Будапешті вони виступали гарантом безпеки. Так що не треба пи.діти.
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30.07.2022 18:28 Ответить
схоже,ти не розумієш значення слова "меморандум" і ще бааагато дечого в цьому світі...
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30.07.2022 22:27 Ответить
Будапештский меморандум выложен в сети для всех желающих его прочесть, и не говорить глупости. В кратце: США обязуются соблюдать территориальную целостность Украины. Нигде там нет ни одного слова, что Штаты гарантируют безопасность от сраиси или кого либо еще. Только от самих себя. И если не ерзать сракой, а смотреть правде в глаза, то этот договор подписывался Украиной с уверенностью в том, что теперь главная опасность, США, устранена , а если недайбох что-то случится, то братская раисючька защитит.
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31.07.2022 01:21 Ответить
По цьому папірці, США може захищати Україну тільки у разі ядерного удару - от де вас таких ******** рукожопів набирає підляк - тобі у пту потрібно - таскати відра на 20 поверх.
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31.07.2022 12:44 Ответить
Эта бумажка даже от ядерной агрессии не горантирует.и вообще ни от чего так как она ни кем не ратифицирована даже самой украиной. Просто декларация о намерениях.
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31.07.2022 19:16 Ответить
США виновато что Украина покупала вместо ПВО асфальтоукладчики?
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30.07.2022 15:58 Ответить
Нет. Дальше что?
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30.07.2022 17:30 Ответить
А дальше всё просто - кто виноват, что Украина закупала битум вместо того, что бы делать ракеты украинского производителя Гром2, дальностью 500 км?
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31.07.2022 12:47 Ответить
Брателла соловьева запел
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31.07.2022 05:23 Ответить
Ну прикроют Киев...Таких батарей надо по две на город...
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30.07.2022 14:55 Ответить
одної вистачить. 80 км можна контролювати відрізок. однак Україна не один Київ. озвучувались наміри закупівлі 10 Iris-T SLM.
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30.07.2022 15:00 Ответить
Комплекси NASAMS 1 і 2 ППО і призначені для аеродинамічних до звукових цілей ,за посиланням повний огляд та характеристики
https://missilery.info/missile/nasams
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30.07.2022 16:15 Ответить
друже нам здається не з запасів дають, а нову. тобто це версія 3, а не 1 і 2 як ти в посиланні навів. вона передусім має дальність не 25 км а 40. https://www.youtube.com/watch?v=kkx9MeY8QGk&t=296s однак цього тільки два комплекти нам дають, а Зєля якось заїкнувся про бажання закупки додатково 10 ти комплектів німецького ЗРК Iris-T SLM https://www.youtube.com/watch?v=DnDYJi8EJVg&t=443s додатково до того шо один вони вже нам дають за так. це теж ЗРК середньої дальності по можливостям десь співставний із NASAMS 3
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30.07.2022 16:26 Ответить
ключевое: зЕля заикнулся! к чему его реклама лыж и шашлыков?
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30.07.2022 19:20 Ответить
є потреба у ППО. до того
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31.07.2022 14:23 Ответить
В любом случае если только обороняться ето заведомо проигрышная позиция так как рано или поздно все равно оборона будет прорвана. Война будет идти до тех пор пока мы не сможем бить в ответ по рашистских базах, аеродромах и инфраструктуре.
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30.07.2022 15:06 Ответить
Ніхто вам і нам не забороняє "бить", куди хочете, але не американською зброєю. В США, ніхто не хоче третьої світової війни. Робіь свою Українську зброю та бийте, хоч по Кремлю, хоч по Владивостоку, але не американською зброєю.
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30.07.2022 15:15 Ответить
это уже после шестиста дней.
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30.07.2022 15:46 Ответить
Та куди робити, куди ви біжете? Дайте дороги підлатати, Українські ракети не на часі.
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30.07.2022 19:23 Ответить
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31.07.2022 14:24 Ответить
Рашкотварь ,идинах,животное
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30.07.2022 19:49 Ответить
А сколько, на сегодня, в Украине специалистов по применению этого вооружения? подскажу - ноль. Не все сразу, когда то и первые три топора поставили в гомеопатическом количестве, а сегодня их у ВСУ более двухсот стволов.
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31.07.2022 01:23 Ответить
Заголовок топ
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30.07.2022 14:56 Ответить
хоть шось
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30.07.2022 14:58 Ответить
Краще б мовчали, стара істина залишається як ніколи актуальною,- молчі за умного сойдьошь
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30.07.2022 14:59 Ответить
Kalibri oni sbjut jesli te popadut v nix zonu deistvija.
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30.07.2022 14:59 Ответить
Так від 30 метрів до 20 км. І до 40 по дальності. Пускові можуть розосереджуватись за десятки км одна від одної.
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30.07.2022 15:03 Ответить
Батарея 3 пускових по 6 ракет здається, а комплект 3 чи 4 батареї
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30.07.2022 15:05 Ответить
Кожна батарея комплектується окремим радаром і пунктом керування. Скажем так, розробники думали як перекривати великі площі.
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30.07.2022 15:08 Ответить
А ты хотел, чтобы они находясь возле Киева могли сбивать "калибры" летящие на Одессу?
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30.07.2022 15:11 Ответить
Ja neznaju gde ix razpolozet,principe mozet i u Odesi 1 batareju.1 batarejia prikryvajet primerno 50=60 kilometrov
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30.07.2022 15:15 Ответить
Я бы предложил Днепр поскольку он условно на вершине треугольника относительно центра Украины и Одессу поскольку много ракет с моря. Но мы оба дилетанты а есть специалисты которые правильно все рассчитают.
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30.07.2022 15:30 Ответить
мы хотели бы чтобы каждый город Украины был защищен. И не только Киев с Одессой.
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30.07.2022 15:41 Ответить
Ja toze xociu,no NASAMS ne garantirujet sto vse raketi sbjut.Iskanderi vriatli,etim nuzni Patriot i drugogo tipa raketi kotorije imejet Patriot(tam raketi popadajet na skvoz priamo raketu).Kalibri i vse drugyje somolitov NASAMS dolzni sbit bez problem
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30.07.2022 16:12 Ответить
мы бы хотели, что бы сраша накрылась мохнаткой и северной границей Украины стал бы южный берег Ледовитого океана, но действительность такова, что нужно радоваться тому, что есть.
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31.07.2022 01:26 Ответить
Легко, там активная ГСН, которая спокойно видит низколетящие цели, даже если цель с момента пуска успела уйти за горизонт, чего не может например "Бук" у которого цель надо "подсвечивать" радаром или "Оса" с радиокомандным наведением.
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30.07.2022 20:06 Ответить
Oni netu dorogyje kak PVO,raketi dorogyje
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30.07.2022 15:01 Ответить
Зрадофилы, угомонитесь. Вы уже назрадофилили на выборах зеледента. Так что или здесь ротик свой гнилой на замок, или на передок поорать про зраду под кацапскими обстрелами.
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30.07.2022 15:17 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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30.07.2022 15:24 Ответить
2 батареи конечно маловато, но даже самый длинный путь начинается с первого шага. Будет со временем и 20. А особо важные объекты можно закрыть 2-мя. Плюс немцы еще дадут Iris.
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30.07.2022 15:28 Ответить
да, дадут. Пол-Украины уже стерто с лица земли. Но надо еще подождать
2 батареи - это вообще ни о чем. Надо хотя бы 20.
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30.07.2022 15:43 Ответить
Потрібно було не ослабляти армію останніх три роки. Але, кому я це пишу...
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30.07.2022 16:51 Ответить
к чему эти стенания про то что надо было! Надо решать что надо сейчас.
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30.07.2022 23:28 Ответить
Сейчас надо тебя насаживать на бутылку, на пару с гундосиком
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31.07.2022 01:41 Ответить
Тут лікнеп всім хто цікавиться сюди
https://missilery.info/missile/nasams
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30.07.2022 16:19 Ответить
перехват ракет, летящих по баллистической траектории, является сверхсложной задачей для имеющихся и даже обещанных Украине ЗРК, потому что все они предназначены для уничтожения, в первую очередь, аэродинамических целей. А пока кацапы сделали открытие, что у них ********* ракет для комплексов С-300, которых хватит кошмарить население Украины еще целый год. Вангую, что в ближайшие недели могут быть обстреляны ракетами 48Н6 наши Сарны. Обстрел будет производиться с аэродрома Лунинец дивизионом С-300, прикрывающим аэродром. Время подлёта от Лунинца до Сарн - чуть больше минуты. И очень сомневаюсь, что в Сарнах вообще работает оповещение воздушной тревоги. Хотя за 80 секунд не успеешь никуда добежать. Думаю, выходки пюрера типа вчерашнего ракетного обстрела из С-300 с аэродрома Зябровка приведут к ускорению поставок ракет М57 к имеющимся у нас хаймарсам, и внезапно может наступить момент, когда Зябровка водночасье лишится своего ПВО. Та же участь тогда может и ожидать Шайковку, откуда взлетают Ту-22М3 с древними Х-22, если с Приморско-Ахтарска и Ейска будут подниматься ракетоносцы, то рас*уярить и эти аэродромы тоже. Если был бы свой "Гром-2", то тогда не надо было бы спрашивать согласия Госдепа на ракетный удар по аэродромам.
Вот так на самом деле правильно "закрывается" небо.
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30.07.2022 16:23 Ответить
Саме так, були б свої Громи, Нептуни в достатній кількості, а не 10 ракет, зроблені ще за папєрєдніков), були б наші Вільхи-М та наші танки, котрі збанкрутілий у 2021 р. Малишева просто не випускав, бо працював 1 день на тиждень, якби все це було то ху@ло б не пішов на таку широкомасштабну війну, бо знав би, що країні є чим відбиватись... А так ЗЕлені колаборанти просто роззброїли Україну та вистелили "ЗЕлені" асфальтові доріжки для москалів, так що "шашлички" 24.02.22. готувалися "слугами кремля" в турборежимі та за гроші українського народу ще з 2019 ...
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31.07.2022 15:10 Ответить
Перші вісім «Крабів» для України в рамках червневого замовлення готові до передачі. Вочевидь, взяли з польського замовлення.

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30.07.2022 16:31 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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30.07.2022 17:33 Ответить
І де ці установки будуть прикривати небо?! 2-ма батареями всіх не закриють! Схоже призначені ці ЗРК для конкретних об'єктів - ви навіть не помітите їх присутність!
Взагалі-то хотілося б вірити, але...джерело "ТСН" у мене не викликає довіри в правдивості цієї інформації!
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30.07.2022 18:37 Ответить
Ексглава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та колишній голова Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) Девід Петреус: "Здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами в останні місяці. Якщо НАТО та західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі, гадаю, українські сили зможуть зупинити подальший наступ Росії та почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого".

"Російський військовий успіх в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки".

"Вважаю, що лідери НАТО та західних країн, які не входять до нього, визнали це і роблять необхідні кроки, щоби Росія не змогла досягти успіху".
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30.07.2022 19:33 Ответить
чітко і зрозуміло. Повністю в течії форумчан
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30.07.2022 23:09 Ответить
пентагон, закупи для України ядерні ракети з дальністю на 5000км! тільки 'радіаактівний пєпєл' на місці парашки принесе мир цілому світу, а не тільки Україні.
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31.07.2022 01:13 Ответить
Порівняйте - дві перші леді України - https://www.youtube.com/watch?v=dQBToo4pzsY , та інша ледька слуг нарду - https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4499154-persha-ledi-ukrainy-prykrasyla-obkladynku-amerykanskoho-Vogue https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4499154-persha-ledi-ukrainy-prykrasyla-obkladynku-amerykanskoho-Vogue

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31.07.2022 15:25 Ответить
а "петріот" уже нема де "закупляти"??
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31.07.2022 15:55 Ответить
ДО СРАКИ ДВЕРЦЯТА! Дві батареї навіть половину Київа не "закриють", - хіба що "урядовий квартал"... Так що "самі кращі" будуть у безпеці, а інші громадяни, - "очікуйте черги"... "Велике будівництво" нам в допомогу!
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31.07.2022 21:10 Ответить
Населення Норвегії- 5,5млн, суворий клімат та рельєф. І вони, крім іншого, виробляють такі системи ппо, що їх пентагон закупляє?
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31.07.2022 22:16 Ответить
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01.08.2022 01:46 Ответить
 
 