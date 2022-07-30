МИД ответил Спартц: Мы бы не участвовали в зерновых договоренностях, если бы не были уверены в способности защитить Юг

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на призыв американского конгрессмена Республиканской партии Виктории Спартц приостановить "зерновое соглашение". Дипломаты заявили, что Украина не участвовала бы в договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить юг от атак с Черного моря.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно "зерновой" договоренности, ООН и Турция обязались обеспечить выполнение договоренности со стороны России. Украина завершила необходимую подготовку для возобновления безопасного экспорта зерновых и ожидает соответствующих шагов других сторон", - говорится в комментарии МИД.

В ведомстве подчеркнули, что ситуацию с безопасностью контролируют ВСУ.

"В нынешних условиях не существует простых решений, но попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать зерновую договоренность своим очередным заявлением именно сейчас - это наносит сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также подорвать глобальную продовольственную безопасность", - отмечается в комментарии.

Также в МИД призвали украинские СМИ и пользователей соцсетей "критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "зрады", имеющие только две цели: сеять раздор в Украине и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами".

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