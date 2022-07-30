МИД ответил Спартц: Мы бы не участвовали в зерновых договоренностях, если бы не были уверены в способности защитить Юг
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на призыв американского конгрессмена Республиканской партии Виктории Спартц приостановить "зерновое соглашение". Дипломаты заявили, что Украина не участвовала бы в договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить юг от атак с Черного моря.
Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД, сообщает Цензор.НЕТ.
"Согласно "зерновой" договоренности, ООН и Турция обязались обеспечить выполнение договоренности со стороны России. Украина завершила необходимую подготовку для возобновления безопасного экспорта зерновых и ожидает соответствующих шагов других сторон", - говорится в комментарии МИД.
В ведомстве подчеркнули, что ситуацию с безопасностью контролируют ВСУ.
"В нынешних условиях не существует простых решений, но попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать зерновую договоренность своим очередным заявлением именно сейчас - это наносит сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также подорвать глобальную продовольственную безопасность", - отмечается в комментарии.
Также в МИД призвали украинские СМИ и пользователей соцсетей "критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "зрады", имеющие только две цели: сеять раздор в Украине и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами".
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Треба було якось так: "Україна розуміє занепокоєння нашого стратегічного партнера ..., Україна цілковито розуміє щодо загроз ..., надіється на ООН і Туреччину, що вони виконають свої зобовязання ..., просимо США в допомозі щодо безперешкодного потрапляння нашого зерна "голодающим детям Поволжья", пардон, Африки. Дякуємо конгресвумен за підтримку України ..., Україна зробить усе від нас залежне, щоб не помирали діти ...
Я інженер, а дипломат повинен написати в 10 раз краще, а замість цього - "сам дурак!"
вы не в той оганизации работаете. Такой талант пропадает.... В МИД вам надо. Хотя ермак такой текст не пропустил бы.
Абсолютно згідний. Відповідь писав не професійний дипломат, а нарваний дегенерат з ОПи, відчувається специфічний стиль.
Але слідкуємо за подіями.
Ще ні один корабель не дійшов до Турецчини і невідомо чи дійде.
Пускай згніє? Так не шановна пані Спартц? Приїздить к нам скоріш , та навчить як зерно вивезти. І зброю також перевірте. Ви ж цього так хотіли.
А то может так статься что после этих угод у нас не останется, ни зерна, ни кораблей, ни портов, ни городов, которые пока наши.
І щє. Питання без дії , це балабольство.
По хорошему - нужен конвой НАТО.
Но НАТО сс*т.
Такаж ситуації з евакуацією біженці зі сходу,
люди бояться виїжджати, бо немають копійки за душею. а на заході простоюють, порожні корпуси пансіонатів відпочинку, приватизовані, на тисячі місць з можливістю прийому людей, але усім *****, як і на зерно.
Підар-и при владі, роблять усе там де мають з того зиск і піар.
Украине уже не дают вооружение и помощь США, так как не доверяют ему и Ермаку.
Украина во главе с Зеленским может и проиграть войну. Ему пора в отставку
Тут домовленості можуть бути укладені тільки у випадку повної зачистки виродків які у владі.
Зато как верещали, что их кунули...
Сам факт переговоров - дичайший зашквар.
І те що людина в курсі усіх пройобів наших 🤡 таких гнид як ти, явно не влаштовує....
МЗС, вилучіть зі свого обігу русизми.
Українською: це завдавати нищівного удару по українських фермерах
А чомусь адмін Цензора видаляє моі коменти з критикою Спартц, отож дійсно без "цензури". А чому? Хай би люди послухали (хто володіє англійскою), що вона каже.
Певно і цей мій комент видалять…
"Краще" контролювати американську допомогу означає зупинки, затримки, уповільнення в постачанні, в перш за все, зброї Україні. Це означає обов'язок надавати додатково сотні, можливо, тисячі документів і багато чого, що ми з вами навіть уявити собі не можемо. І замість того, щоб воювати, бойові командири, війскові, повинні будуть оцим всім займатися. Це означає, що не буде ніякого контрнаступу, тому що не буде необхідної зброї.
Продовжу...
Я тебе впізнала па паходкє.
Як ви певно знаєте, Україна ще нічого з того ленд лізу не отримала, a для широкої американської публики розповсюджується, що от тільки останнього місяця Україна отримала 40 мільярдів, а зараз просить ще, і така вона коррупційна країна.
https://www.politico.com/news/2022/07/15/republicans-spartz-ukraine-zelenskyy-00045949
От з неї:
"Spartz shocked lawmakers in both parties recently with her intense criticisms of the country's president, Volodymyr Zelenskyy…"
"Спартц нещодавно шокувала законодавців обох партій своєю гострою критикою президента країни Володимира Зеленського…"
"Inside the House GOP Conference, there's a widespread fear that her posture is damaging U.S.-Ukraine relations at the worst possible time…""В Палаті Представників республіканців існує широко поширені побоювання, що її поза зашкодить американсько-українським відносинам у найгірший можливий час.."
"…could "hurt" the war effort".
"…може «зашкодити» військовим зусиллям".
"…another sign of growing worries that Spartz's comments may damage cohesion among the Western coalition in defense of Kyiv".
"…ще однa oзнакa зростающего занепокоєння, що її висловлювання можуть зашкодити згуртованості західної коаліції на захист Києва."
"Spartz is dredging up old dirt on Zelenskyy and his advisers at a time when Ukraine's future as an independent nation may depend on allying with him"
"Spartz ллє старий бруд на Зеленського та його радників у той час, коли майбутнє України як незалежної нації може залежати від союзу з ним".
Вікторія Спартц - ніяка не представниця України в Конгресі. Тількі символично, як народжена в Україні. Україна отримує дуже мало зброї і повільно. А може стати ще гірше. І кому це вигідно? Думаю ви знаєте…