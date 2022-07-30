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МИД ответил Спартц: Мы бы не участвовали в зерновых договоренностях, если бы не были уверены в способности защитить Юг

мзс

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на призыв американского конгрессмена Республиканской партии Виктории Спартц приостановить "зерновое соглашение". Дипломаты заявили, что Украина не участвовала бы в договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить юг от атак с Черного моря.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно "зерновой" договоренности, ООН и Турция обязались обеспечить выполнение договоренности со стороны России. Украина завершила необходимую подготовку для возобновления безопасного экспорта зерновых и ожидает соответствующих шагов других сторон", - говорится в комментарии МИД.

В ведомстве подчеркнули, что ситуацию с безопасностью контролируют ВСУ.

"В нынешних условиях не существует простых решений, но попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать зерновую договоренность своим очередным заявлением именно сейчас - это наносит сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также подорвать глобальную продовольственную безопасность", - отмечается в комментарии.

Также в МИД призвали украинские СМИ и пользователей соцсетей "критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "зрады", имеющие только две цели: сеять раздор в Украине и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами".

Читайте также: Спартц призвала ООН приостановить "зерновое соглашение"

Автор: 

зерно (1070) МИД (6966) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+74
Как Зеленые умеют защищать Юг и Север-мы уже увидели когда орки были под киевом за 1 сутки а взяли Херсон за 3 суток
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30.07.2022 15:17
+72
Зеля уже его "защитил". Расскажите это жителям Херсонской области, юга Запорожской или Мариуполя. Как оно спит после этого?
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30.07.2022 15:19
+61
Добто приліт ракети у одеський порт,це впевненність?Он воно як...
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30.07.2022 15:18
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та срать на то в чем вы уверенны !вы были уверены в том что параша не нападет!и чего это вы против чтобы оон свои корабли расместило в черном море? история повторяется -дежавю какое то
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30.07.2022 15:41 Ответить
Україна ще нічого не захистила.Русня просувається далі і далі.Ближні три тижня нас будуть годувати інфою:" влучними ударами по складах зброї".Потім виявиться що Харків теж зданий.А щодо Хєрсону....сьогодні вже була стаття що "швидко його не визволити".Ну всім зрозуміло що між строк...
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30.07.2022 15:41 Ответить
не пести кацап
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30.07.2022 21:39 Ответить
як там "неприступна фортеця" Лисичанськ, ще стоїть?
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30.07.2022 22:47 Ответить
Цей МЗС взагалі на кого працює? Спартс каже, що домовленості зірвані, наше МЗС - все чьотко продовжуємо вантажити і не тре знов посилювати санкції що їх було послаблення згідно зернової угоди. Хто може мені, може не дуже розумному, пояснити, якого хера взагалі відбувається??
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30.07.2022 15:42 Ответить
что тебе пояснять - Зеленский и его шобла работают на врага -точнее им на срать на смерти украинцев и воинов ЗСУ
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30.07.2022 21:41 Ответить
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30.07.2022 15:43 Ответить
Кулеба ти йпнутий на усю макітру.
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30.07.2022 15:44 Ответить
я це постійно кажу,але тут знаходяться персонажі які його ще й хвалять,як і неадеквата мельника,мовляв самий адекватний з зешобли,тим ідіотам важко усвідомити просту істину,кандидатуру миністра закордних справ подає президент,а ухвалює парламент,а при зебільшості,це рівнозначно тому що кулеба = зе
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30.07.2022 22:49 Ответить
Дипломати заявили, що Україна не брала б участі в домовленостях, якби не була впевнена в здатності захистити південь від атак із Чорного моря. - як захистила "зелена прорашистська шобла" Одесу , котра була піддана ракетному удару на другий день , після їх "впевненості" в домовленостях , що вони здатні її захистити ???Продажні тварини.
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30.07.2022 15:47 Ответить
Та треба зерно продавати. Але які там умови і ціни - не знаємо. Як інтереси України відстояні на зернових перемовинах - не знаємо. Заява нашого МЗС у стилі "ТАСС СССР" виглядає написаною в єрмаківському ОП.
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30.07.2022 15:48 Ответить
ермак и писал небось
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30.07.2022 15:54 Ответить
Задовбали вже ці голодні африканські мальчики в трусиках, особливо після останніх подій.
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30.07.2022 15:52 Ответить
дело не в африканцах - дело в долларах которые занесли ермаку и зеленскому зерновые трейдеры что-бы продать побыстрее свое кровавое зерно
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30.07.2022 21:43 Ответить
Что то кажется что МЗС обкакается в этом случае.
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30.07.2022 15:52 Ответить
А в мене враження, що наша влада хоче з усіма посваритися, щоб спокійно собі дружити, любитися із расією. Бєня не проти.
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30.07.2022 17:09 Ответить
МЗС не повинно так писати тексти! Я думаю, що його писали в ОП. Якщо у твого найкращого союзника виникають якісь занепокоєння, то треба розвіяти ці занепокоєння, а не казати, що ти дурак і несеш рашистські наративи.
Треба було якось так: "Україна розуміє занепокоєння нашого стратегічного партнера ..., Україна цілковито розуміє щодо загроз ..., надіється на ООН і Туреччину, що вони виконають свої зобовязання ..., просимо США в допомозі щодо безперешкодного потрапляння нашого зерна "голодающим детям Поволжья", пардон, Африки. Дякуємо конгресвумен за підтримку України ..., Україна зробить усе від нас залежне, щоб не помирали діти ...
Я інженер, а дипломат повинен написати в 10 раз краще, а замість цього - "сам дурак!"
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30.07.2022 15:52 Ответить

вы не в той оганизации работаете. Такой талант пропадает.... В МИД вам надо. Хотя ермак такой текст не пропустил бы.
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30.07.2022 15:56 Ответить
@

Абсолютно згідний. Відповідь писав не професійний дипломат, а нарваний дегенерат з ОПи, відчувається специфічний стиль.

Але слідкуємо за подіями.

Ще ні один корабель не дійшов до Турецчини і невідомо чи дійде.
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30.07.2022 20:17 Ответить
Ні)(*я собі!
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30.07.2022 15:55 Ответить
та не те слово...
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30.07.2022 22:51 Ответить
У мене питання: хто вів перемовини від України? Хто давав повноваження? Це був Ахарсмія? А хто він такий? Він можп представляти свою партію, але не державу. А чільник МЗС там хоч брав участь в таких надважливих перемовинах?
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30.07.2022 15:57 Ответить
Так що ж робити , та куди ховати нам наше зерно? Зерносховища переповнені, а на подході щє цьогорічний врожай.
Пускай згніє? Так не шановна пані Спартц? Приїздить к нам скоріш , та навчить як зерно вивезти. І зброю також перевірте. Ви ж цього так хотіли.
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30.07.2022 15:57 Ответить
У ООН как минимум 500 только камазов. Других марок грузовиков не меряно. На тысячи счёт идёт. Караванами за несколько дней могут вывезти зерно голодающим сухопутным путем. Но ООН в это не влезет, ибо речь идёт не о голодающих, а об интересах частного бизнеса. И если ООН приложит руки к вывозу, там пол-оон за решетку угодит, потому что сильно завоняет лоббированием интересов зерновых монополистов)
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30.07.2022 16:17 Ответить
500 "камазів"? У ООН? Справді? "Камазів"?
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30.07.2022 17:00 Ответить
Да, правда. Рэфия передавала в счёт уплаты членских взносов. Только в прошлом году штук 150
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30.07.2022 17:11 Ответить
Якими блд камазами, мільйони тонн???голосувало мабуть за земавпу!
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30.07.2022 19:42 Ответить
Автокараванами, точно также как перемещается зерно по Австралии. А Австралия зерна собирает намного больше Украины. Так что морской транспорт далеко не единственный выход для экспорта. И намного более безопасный, чем договор с рэфией
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30.07.2022 20:21 Ответить
А внутренние австралийские перевозки от элеваторов к портам - это намного большие расстояния, чем довезти зерно до Констанцы.
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30.07.2022 20:33 Ответить
Маячня повна,вивчіть мат частину,тоді пишіть,немає в нас доріг під вагу автопотягів.
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31.07.2022 00:19 Ответить
вы правы. Но и она правильные вопросы задает.
А то может так статься что после этих угод у нас не останется, ни зерна, ни кораблей, ни портов, ни городов, которые пока наши.
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30.07.2022 16:17 Ответить
Є питання, а є дії. Питати це завжди простіше , чім діяти. Хай Спартц скаже , що діяти з зерном? Хай згніє? Ну це вже злочин. Це життя людей. Безпека країни.
І щє. Питання без дії , це балабольство.
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30.07.2022 17:05 Ответить
спартц сама не может решить что делать с зерном. Она озвучивает риски.
По хорошему - нужен конвой НАТО.
Но НАТО сс*т.
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30.07.2022 17:11 Ответить
каким боком нато к зерну вы в своем уме? пусть африканцы и все голодающие страны собирают добровольцев на охрану морских конвоев они же там с рашкой вась-вась
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30.07.2022 21:48 Ответить
через договір між ООН і НАТО
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30.07.2022 23:37 Ответить
Якщо є клепка і технології, то зерно може зберігатися десятки років. Війна йде вже дев'ятий рік. За цей час можна вже було б набудувати вдосталь захищених елеватрів.
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30.07.2022 17:18 Ответить
Єдиний варіант вивезення зерна на захід, авто, залізниця, 24/7, немає елеваторів, пропускної здатності кордоном, зберігання в вакумних рукавах, якомога ближче до КПП на кордоні. Але це потрібно кому організувати, ще в чора.
Такаж ситуації з евакуацією біженці зі сходу,
люди бояться виїжджати, бо немають копійки за душею. а на заході простоюють, порожні корпуси пансіонатів відпочинку, приватизовані, на тисячі місць з можливістю прийому людей, але усім *****, як і на зерно.
Підар-и при владі, роблять усе там де мають з того зиск і піар.
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31.07.2022 11:24 Ответить
Зеленский полностью себя скомпрометировал.

Украине уже не дают вооружение и помощь США, так как не доверяют ему и Ермаку.

Украина во главе с Зеленским может и проиграть войну. Ему пора в отставку
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30.07.2022 15:59 Ответить
Зеленскому пора в отставку. Ему не доверяют в США, а Ермака считают агентом Путина - поставок вооружения Зеленскому не будет
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30.07.2022 16:00 Ответить
орок йди до свого ху -ла і там розсуждай
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30.07.2022 17:28 Ответить
таке враження, що Спарц більше дбає за наші інтереси ніж наша влада
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30.07.2022 16:04 Ответить
так и есть влада предателей не может отстаивать интересы тех кого она предает каждый день
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30.07.2022 21:49 Ответить
Дурнів нічого не учить . Оленівка,Азовсталь, Вірити і реально захистити це не =
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30.07.2022 16:06 Ответить
Зеленський після всіх зрад і провалів повинен піти геть...Дурість або зрада !
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30.07.2022 16:09 Ответить
зеленскому пох не он же рискует жизнью не его же дети живту подь бомбежками а его жена-ведьма как шлюха раздвигает ноги для фотосесии Vouge
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30.07.2022 21:52 Ответить
Для початку варто було б подивитися список відправників та отримувачів цього зерна. Потім нам буде легше зрозуміти про яких таких "фермерів " піклується МЗС і про яких"голодних дітей " - ООН. Інформація нетаємна і навіть не комерційна таємниця.
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30.07.2022 16:19 Ответить
Які можуть бути домовленості з холуями .уйла? ЗеВалодька таке ж .уйло як і орчий .уйло.
Тут домовленості можуть бути укладені тільки у випадку повної зачистки виродків які у владі.
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30.07.2022 16:42 Ответить
Що може ООН ? Вони імпотенти.
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30.07.2022 16:47 Ответить
той випадок, коли людині з США Спартц віри більше, ніж йбаному квартальному бидлу.
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30.07.2022 16:51 Ответить
Ну, и защитили Одесский порт?
Зато как верещали, что их кунули...
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30.07.2022 17:03 Ответить
Что делал Шойгу в Стамбуле? Почему Арахамия письменно просит снять миллиарды Путина с санкций? зачем нужно было маньяка Путина вводить в переговорный процесс? Кто, кроме упоротого Зеленского, им верит? Вывоз авто и ЖД невозможен? (Чушь собачья).
Сам факт переговоров - дичайший зашквар.
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30.07.2022 17:14 Ответить
Арахамия просит снять санкции с денег путина? ну ничего себе - спалился иудейский абхаз
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30.07.2022 21:53 Ответить
В мене це вже рефлєкторно, що я американцям вірю більше, ніж зеленим.
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30.07.2022 17:17 Ответить
Тут "обоє рябоє", Спартс не голосувала(в 1му читанні) і не приймала участі в розробці закону про ленд ліз, а зернові угоди це привід щоб зняти санкції з поставок авіазапчастин та з абрамовича(гаманець путлєра), ну а заробив на цьому агрохімія - одним словом подвійна зрадонька(((
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30.07.2022 17:21 Ответить
Дядя ти дебіл, Спартс, подавала ручку Байдену, для підпису ленд-лізу, єдина з конгресменів що найбільше була в Україні під час війни, у всіх гарячих точках, а не на фотосесіях в Бучі і Гостомелі.
І те що людина в курсі усіх пройобів наших 🤡 таких гнид як ти, явно не влаштовує....
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31.07.2022 11:34 Ответить
ЗСУ - Влада і Україна виграе войну орки будуть знищені і зерно вивезене -
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30.07.2022 17:30 Ответить
МЗС взагалі не приймало участь в цих перемовинах. На ці договорняки сів виключно Офіс. Хто не вірить, гляньте які представники там були. З від'ємним дипломатичним досвідом. Капець!
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30.07.2022 17:33 Ответить
Який балаган в коментах, то просто жах! От дійсно, що одповілО.
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30.07.2022 18:00 Ответить
Ні туреччина,ні оон не зможуть забеспечити виконання зернової угоди мордором.Як можна безпечно вивозити зерно якщо орки обстіляли одеський порт на другий день після підписання.зебіли ніяк не можуть зрозуміти що орки не дозволять вивезти зерно,а санкції на вивіз зерна з мордору зняті.Вікторія Спартц права -угоду треба призупинити,і дбає вона в першу чергу про Україну,а не про агромільйонерів,про яких преживає наша влада,в даному випадку МЗС.Можливо тут є експерти котрі зможуть пояснити: який прибуток отримає держава Україна від експорту зерна приватних компаній?
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30.07.2022 18:36 Ответить
Повторюються слово в слово...:"Ми б не давали наказ скласти зброю, якби не були впевнені у безпеці наших воїнів"---хто казав про азовців?
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30.07.2022 18:41 Ответить
звичайно що треба намагатися вивезти зерно
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30.07.2022 19:14 Ответить
це завдавати нищівного удару по українським фермерам

МЗС, вилучіть зі свого обігу русизми.
Українською: це завдавати нищівного удару по українських фермерах
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30.07.2022 19:20 Ответить
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30.07.2022 19:40 Ответить
Тобто коли Вікторія Спартц непрямо заявляла що єрмак це агент кремля і тому уряду США потрібно краще контролювати військову і грошову допомогу Україні, то це вона так підігрує кремлю?Як на мене ,то на кремль працюють якраз ті конгресмени що звинувачують Спартц.
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30.07.2022 21:19 Ответить
Одним з тих, кто критикував Спартц є сенатор Ліндсі Грем. Ви ж не будете ствержувати, що він агент кремля. Ви не знаєте, що тут в США разгоняється на різних майданчиках, щоб обрізати допомогу Україні, і навіть відверта брехня, наприклад, що Україні минулого місяця США дали! 40 міл'ярдів, ото коррупційній країні.

А чомусь адмін Цензора видаляє моі коменти з критикою Спартц, отож дійсно без "цензури". А чому? Хай би люди послухали (хто володіє англійскою), що вона каже.

Певно і цей мій комент видалять…
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30.07.2022 23:51 Ответить
Lindsey Graham
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31.07.2022 00:48 Ответить
Якщо Ліндсі Грем критикує Вікторію Спартц за те що вона вимагає відуряду США краще контролювати військову і фінансову допомогу Україні, бо небеспідставно підозрює єрмака в роботі на кремль,то це непрямий доказ того що цей сенатор є прихильником кремля.Що поганого в тому щоб краще контролювати американську допомогу для України?Схоже цей сенатор та деякі конгресмени чомусь проти цього контролю,та проти превірки єрмака на причетність до співпраці з мордором.Скоріше за все, путлер має на них свої важелі впливу, і на Байдена теж має,бо він з невідомої нам причини, відмовлявся від зустрічі з Вікторією Спартц - єдиною представницею України в Конгресі США.Батько єрмака, в минулому фсбшник ,займається торгівлею зброї,а сам єрмак недавно посприяв призначенню свого компаньйона,що також займався торгівлею зброї,на посаду в міністерство оборони.https://novynarnia.com/2022/04/10/biznes-partnera-yermaka-pryznachyly-zastupnykom-ministra-oborony/
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31.07.2022 10:27 Ответить
А те що єрмак залишився на посаді ,означає що кремль переміг Спартц і Україну,в цьому протистоянні.
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31.07.2022 10:31 Ответить
Lindsey Graham - великій друг України, яким був і John McCain. Вони разом співпрацювали і багато разів приїздили разом до України.

"Краще" контролювати американську допомогу означає зупинки, затримки, уповільнення в постачанні, в перш за все, зброї Україні. Це означає обов'язок надавати додатково сотні, можливо, тисячі документів і багато чого, що ми з вами навіть уявити собі не можемо. І замість того, щоб воювати, бойові командири, війскові, повинні будуть оцим всім займатися. Це означає, що не буде ніякого контрнаступу, тому що не буде необхідної зброї.

Продовжу...
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01.08.2022 01:50 Ответить
Ведана! Перелогинся!

Я тебе впізнала па паходкє.
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01.08.2022 03:05 Ответить
Якщо ви слідкували за процесом ухвалення ленд лізу Україні, то спочатку ленд ліз був заблокований в Сенаті сенатором Ренд Пол (Rand Paul), який вимагав (як це робить зараз і Спартц) організації нагляду та перевірки використання зброї та коштів Україною. Як відомо, Ренд Пол є проклемлівським і ворогом України. Україна його навіть поставила в чорний список. Коли вдруге було голосування, то він і ще 10 республіканських сенаторів та 57 республіканських конгресменів проголосували проти, декілька з них виступив, що нема достатньйо суворого нагляду за грошима.

Як ви певно знаєте, Україна ще нічого з того ленд лізу не отримала, a для широкої американської публики розповсюджується, що от тільки останнього місяця Україна отримала 40 мільярдів, а зараз просить ще, і така вона коррупційна країна.
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01.08.2022 05:40 Ответить
Ось цікава стаття в POLITICO, як реагують Республіканці з Комітета Палати Представників у Закордонних Справах (House Foreign Affairs Committee) на її публічні звинувачення уряду Зеленського у коррупциї. Ви можете легко її перекласти перекладaчем Google. Раджу прочитати.

https://www.politico.com/news/2022/07/15/republicans-spartz-ukraine-zelenskyy-00045949

От з неї:

"Spartz shocked lawmakers in both parties recently with her intense criticisms of the country's president, Volodymyr Zelenskyy…"
"Спартц нещодавно шокувала законодавців обох партій своєю гострою критикою президента країни Володимира Зеленського…"

"Inside the House GOP Conference, there's a widespread fear that her posture is damaging U.S.-Ukraine relations at the worst possible time…""В Палаті Представників республіканців існує широко поширені побоювання, що її поза зашкодить американсько-українським відносинам у найгірший можливий час.."

"…could "hurt" the war effort".
"…може «зашкодити» військовим зусиллям".

"…another sign of growing worries that Spartz's comments may damage cohesion among the Western coalition in defense of Kyiv".
"…ще однa oзнакa зростающего занепокоєння, що її висловлювання можуть зашкодити згуртованості західної коаліції на захист Києва."

"Spartz is dredging up old dirt on Zelenskyy and his advisers at a time when Ukraine's future as an independent nation may depend on allying with him"

"Spartz ллє старий бруд на Зеленського та його радників у той час, коли майбутнє України як незалежної нації може залежати від союзу з ним".

Вікторія Спартц - ніяка не представниця України в Конгресі. Тількі символично, як народжена в Україні. Україна отримує дуже мало зброї і повільно. А може стати ще гірше. І кому це вигідно? Думаю ви знаєте…
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01.08.2022 06:37 Ответить
Тебе не тільки видаляти, а деактивовувати треба, регулярно та з усіх акаунтів.
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01.08.2022 03:07 Ответить
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