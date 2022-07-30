Российские пропагандисты сами рассказали о предстоящем теракте в Оленовке еще в начале июня
В начале июня прокремлевский телеграм-канал в сообщении о поставках Украине HIMARS описал предстоящее военное преступление РФ в колонии в Оленовке, где содержали украинских заключенных.
Описание предстоящего теракта в Оленовке было опубликовано 5 июня в прокремлевском телеграм-канале "НЕЗЫГАРЬ", сообщает Цензор.НЕТ.
В публикации говорилось о поставках Украине реактивных систем залпового огня от западных партнеров. Российские пропагандисты утверждают, что использование РСЗО курируют "Ми 6" и "офицеры Минобороны Великобритании".
Лагерь военнопленных украинцев в Оленовке они называют одной из возможных целей для ВСУ.
"Британцы хотят обставить удар РСЗО, как попытку ВР РФ скрыть "казнь и пытки над пленными, а после хайпонуть за темником Бучи", - говорится в сообщении.
"НЕЗЫГАРЬ" - анонимный телеграм-канал. У него более 415 тыс. подписчиков.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что Оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.
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- Чому ви не попередили, не відвернули цю жахливу провокацію рашистів?
- Чому не били у всі дзвони, коли наших хлопців відділили від усіх інших в'язнів тюрми в Оленівці і розмістили окремо в промзоні за наявності відкритої інформації про анонсовані пропагандистами ворога й підготовленими заздалегідь вбивствами азовців?
- Хто конкретно винен у всіх цих провалах
Г+Г
беня
73/43%зебілів
ЄрЗе
ну, і *****, не без того
А от порядок і ступінь витнуватості - це розсуд кожного
Коли здоровий глузд переможе жлобство, жадібнісь, казнокрадство і бажання диктатури?
Можете кидати в мене капцями, буцати і матюкатись
Однак мене не покидає думка, що оце світ перетворює Україну на сафарі, де моckaлі проводять геноцид, а інші - спостерігають.
Скільки не читала історичних паралелей, ніде не бачила, що по ворогу не можна лупити, що ворогу треба мамам дзвонити, що ворога не можна чіпати і лише відбиватись.
Дійсно? Що це за підхід? Всі ці "герої не вмирають", "Бог - накаже", "незабудемо".. це що? Що це за Стокгольмський синдром?
Поважають сильних, тих, хто приймає раціональні рішення.
А що ми спостерігаємо?
1. Здачу в полон за наказом і знищення хлопців орками?
2. Скаргу з передової, що їм не видають потрібної зброї навіть, коли вона є?
3. Афери з гуманітарною допомогою, котру на собі теж зав"язав Єрмак?
4. Знищення економіки в угоду росії Гетманцевим, Шевченко- з Рожковою, та шоблою під керівництвом Шмигаля?
5. Відосики, селфі, фотки для Вог, замість побудови заводів військової техніки хоч під землею, хоч спільно з поляками, литовцями, латвійцями, естонцями чи німцями, чи США і навіть на їхній території?
Коли ******** перестануть доносити як перемогу? Коли здоровий глузд переможе жлобство, жадібнісь, казнокрадство і бажання диктатури?
Gheorghe Bandu @C0TUS
Дивно, з приводу масового вбивства росіянами українських полонених азовців не побачив одного логічного висновку, а саме: Путін і Зеленський - не противники, а партнери в цій війні.
Полонені азовці були проблемою для Зеленського. Путін її вирішив.
"Нет человека - нет проблемы"(с)