Российские пропагандисты сами рассказали о предстоящем теракте в Оленовке еще в начале июня

В начале июня прокремлевский телеграм-канал в сообщении о поставках Украине HIMARS описал предстоящее военное преступление РФ в колонии в Оленовке, где содержали украинских заключенных.

Описание предстоящего теракта в Оленовке было опубликовано 5 июня в прокремлевском телеграм-канале "НЕЗЫГАРЬ", сообщает Цензор.НЕТ.

В публикации говорилось о поставках Украине реактивных систем залпового огня от западных партнеров. Российские пропагандисты утверждают, что использование РСЗО курируют "Ми 6" и "офицеры Минобороны Великобритании".

Лагерь военнопленных украинцев в Оленовке они называют одной из возможных целей для ВСУ.

"Британцы хотят обставить удар РСЗО, как попытку ВР РФ скрыть "казнь и пытки над пленными, а после хайпонуть за темником Бучи", - говорится в сообщении.

"НЕЗЫГАРЬ" - анонимный телеграм-канал. У него более 415 тыс. подписчиков.

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Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что Оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.