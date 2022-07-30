ВСУ "закрыли" для россиян железнодорожный мост через Днепр в Херсоне, - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Днепр в Херсоне, лишив российских захватчиков возможности им пользоваться, в том числе доставлять военную технику.

Об этом информирует оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", – говорится в сообщении.

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