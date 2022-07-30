ВСУ "закрыли" для россиян железнодорожный мост через Днепр в Херсоне, - ОК "Південь"
Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Днепр в Херсоне, лишив российских захватчиков возможности им пользоваться, в том числе доставлять военную технику.
Об этом информирует оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", – говорится в сообщении.
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+33 Чайка Київ
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+22 Йцу Кенг #461207
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https://twitter.com/i/status/1553355162391027718
купа трупів орків
з мостом пливуть
понтонним..
ХОККУ..
РККА при форсуванні Дніпра втратила 200 тисяч бійців.
Вчимо історію, не ******@о просто так...
Чтобы сразу пролет полетел
Тому провели ювелірний обстріл.
ремонтувати
https://twitter.com/i/status/1553273973043077120
а хто не заховався, Хаймарс не винний...
2) Возле Херсона ещё в пятницу навели понтонную переправу
3) вроде бы готовятся ввести движение паромов
Снабжение на западном берегу нужно в основном мирным жителям и пехотным частям РФ (по сравнению с артиллерией - минимальный обьём грузов). В случае атаки на Херсон, артиллерия РФ, будет отвечать ВСУ с другого берега (и там кажется немало лесов, чтоб прятать её позиции). А ВСУ придётся наступать, а потом вести снабжение передовых частей, чуть ли не по чистому полю, под этим огнём. Северодонецк в гораздо худших для обороняющихся условиях, держался почти месяц, и он в 3 раза меньше Херсона.