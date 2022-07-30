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Новости Война
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ВСУ "закрыли" для россиян железнодорожный мост через Днепр в Херсоне, - ОК "Південь"

міст

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Днепр в Херсоне, лишив российских захватчиков возможности им пользоваться, в том числе доставлять военную технику.

Об этом информирует оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", – говорится в сообщении.

Читайте также: Военные РФ похитили пассажирский теплоход, чтобы переправиться через Днепр возле разрушенного Антоновского моста, - полиция

Автор: 

мост (1028) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+33
Герої наші, бережи вас Господь
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30.07.2022 16:49
+22
видео: ровные красивые дырдочки.....
https://twitter.com/i/status/1553355162391027718
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30.07.2022 16:51
+18
У 2 Світову німці охопили все київське угрупування РККА широкими кліщами від гомеля до Сміли, і лише потім переходили Дніпро в районі Києва.
РККА при форсуванні Дніпра втратила 200 тисяч бійців.
Вчимо історію, не ******@о просто так...
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30.07.2022 17:06
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Герої наші, бережи вас Господь
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30.07.2022 16:49 Ответить
видео: ровные красивые дырдочки.....
https://twitter.com/i/status/1553355162391027718
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30.07.2022 16:51 Ответить
еще не закрыли но поставили на паузу на 2-3 суток....НО это же не последняя пристрелочка))))хай майструют, его тезку уже заливали бетоном до 1 ночного прилета
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30.07.2022 16:53 Ответить
Потяг ті "дірочки" вже не витримають. Потяг - це сотні тон ваги...
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30.07.2022 17:02 Ответить
Чудова новина, в наближенні кацапського кінця головне послідовність та методичність. А то зрадовсепропальники вже 500 танків за день на понтонах перевезли
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30.07.2022 16:54 Ответить
Тільки так.Мало б вже навчити,що москалі спочатку захоплюють територію,а потім на неї везуть усе можливо.Тому шляхи доставки та вже доставлене "начиння",мають нищитися першими.
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30.07.2022 16:56 Ответить
еще один пешеходный мост. Можно правда одной автомотрисой подъезжать, и ящики вручную на другую перегружать. Но если рельсы перефигачить еще в одном месте, то сильно далеко тащить ящики придется.
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30.07.2022 16:56 Ответить
Во 2 мировую через Днепр сначала туда, потом обратно переправлялись целые армии без всяких мостов. Не нужно преувеличивать их важность.
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30.07.2022 17:00 Ответить
а шо в другу світову були дрони, супутники та високоточна артилерія, типу хаймарс?
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30.07.2022 17:01 Ответить
Во 2 мировую через Днепр сначала туда, потом обратно переправлялись целые армии без всяких мостов. Не нужно преувеличивать важность дронов, спутников, высокоточной артиллерии и прочих хаймарсов..
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30.07.2022 17:07 Ответить
Какой ценой потерь при этом
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30.07.2022 17:10 Ответить
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F

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30.07.2022 17:18 Ответить
Он хотел сказать, что сейчас у ********** есть порталы через подпространство.
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30.07.2022 18:46 Ответить
кацапы - нация попаданцев.
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30.07.2022 19:22 Ответить
Очевидец боев за Днепр, писатель Виктор Астафьев позже писал: «Когда с одной стороны в Днепр входили 25 тысяч воинов, то на противоположном выходили - не более 5-6 тысяч».
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30.07.2022 17:35 Ответить
В 1943 на правом берегу сидел вермахт с пушками и танками и целил в реку. Это покруче дронов.
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30.07.2022 17:10 Ответить
Вот так они выглядят и их очень много.
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30.07.2022 17:31 Ответить
это не фото Днепра, а ты кацапская мразь
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30.07.2022 17:46 Ответить
Это ху...ня. Хоть её и много, но она до пи..ды.
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30.07.2022 22:17 Ответить
Дніпро.Світанок.
купа трупів орків
з мостом пливуть
понтонним..

ХОККУ..
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30.07.2022 18:50 Ответить
У 2 Світову німці охопили все київське угрупування РККА широкими кліщами від гомеля до Сміли, і лише потім переходили Дніпро в районі Києва.
РККА при форсуванні Дніпра втратила 200 тисяч бійців.
Вчимо історію, не ******@о просто так...
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30.07.2022 17:06 Ответить
Да как бы поболее... Около 600 за три дня
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30.07.2022 18:20 Ответить
Да войска переправлялись, но с большими потертим
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30.07.2022 17:18 Ответить
Потому что враг был на другом берегу, а не в 30-50км от него.
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30.07.2022 17:19 Ответить
На Донбассе видел у переправ кучи трупов и металлома?
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30.07.2022 17:26 Ответить
Да. Именно про это и говорю. А вот в Херсоне такого нет.
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30.07.2022 17:30 Ответить
Наші притиснуть орків до Дніпра і почнуть працювати сокирами
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31.07.2022 01:01 Ответить
Вот по таким объектам нужен ATACMS

Чтобы сразу пролет полетел
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30.07.2022 17:00 Ответить
Не треба. Було б бажання, вже три мости були б в руїнах і при наявних засобах ураження. Візьмемо за робочу версію, що мости не дають сильніше пошкодити боневтік з дєрьмаком (насправді ні).
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30.07.2022 17:08 Ответить
Точніш ГШ. Бо планують відновити досить швидко і використовувати для ЗСУ.
Тому провели ювелірний обстріл.
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30.07.2022 17:16 Ответить
зачем? б\к удобнее нести, чем плыть с ним. Хотя... с дивана виднее...
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30.07.2022 17:10 Ответить
Впевнений , що це тільки початок , так що оркам немає сенсу його
ремонтувати
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30.07.2022 17:05 Ответить
Їм нема чим намісці.
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30.07.2022 17:17 Ответить
Через Каховку пойдут
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30.07.2022 17:20 Ответить
если будет "котёл" - пленных НЕ БРАТЬ !!! всю эту погань ПЕРЕМАЛЫВАТЬ на удобрение !!!
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30.07.2022 17:14 Ответить
нам обменивать надо. Одного нашего на двоих ихних. Лучше на пятерых.
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30.07.2022 17:21 Ответить
Котла не будет они через Каховку увеличили там группировку почти в трое
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30.07.2022 17:22 Ответить
значит к осени усилится миграция лис из Николаевской области в Херсонскую.
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30.07.2022 17:29 Ответить
Очнитесь там уже вполную работает понтонная переправа, там не будет нашего контрнаступления они будут пытаться наступать на Николаев или Кривой рог
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30.07.2022 17:50 Ответить
только не теряйся когда херсон отвоюем,сильно не горюй потом,хотя понимаю твое будущее огорчение
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30.07.2022 17:56 Ответить
понтонная переправа - это один понтон, который толкает 600 метров один чахлый БМК?? Понтон с заправщиком - красивая цель для дрона с гранатами HEDP, которых у нас как грязи.
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30.07.2022 18:05 Ответить
Так и понтонов у РФ как грязи.
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31.07.2022 02:11 Ответить
Очко твоё на бутылке работает, лаперогий. Кроме пешей роты дурачков-мобиков никто днепр не пересекал.
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30.07.2022 18:05 Ответить
Ювелірне виключеня мосту! Відновленя швидке,з застосуваням спецтехніки.
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30.07.2022 17:19 Ответить
Хочу ювелірного виключення правобережного угрупування, а потім і інших.
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30.07.2022 19:01 Ответить
свежий Алчевск
https://twitter.com/i/status/1553273973043077120
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30.07.2022 17:26 Ответить
Треба ще вжарити по ремонтно-відновлюваних підрозділах Укрзалізниці на окупованих територіях, щоб знищити спеціальну техніку. Місця знаходження в Укрзалізниці відомі, провести дорозвідку і вперед. Те ж саме з Укравтодором і дорожнобудівельними пвдприємствами.
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30.07.2022 17:36 Ответить
ага. Днем. Шоб больше убитых было. И обязательно сладкова+ пригласить.
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30.07.2022 17:46 Ответить
Ремонтники мають мати клепки в головах і ховатись якнайдалі

а хто не заховався, Хаймарс не винний...
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31.07.2022 01:05 Ответить
Це добра справа, але, нажаль, бійці з-під Херсону кажуть, що поки що не відчувають зменьшення кількості обстрілів. Мабудь, все ж таки вони великі запаси завчасно зробили.
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30.07.2022 17:53 Ответить
Кацап, ты не туда мягкий знак суешь, палишься.
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30.07.2022 18:07 Ответить
1) В Каховке переправа действует
2) Возле Херсона ещё в пятницу навели понтонную переправу
3) вроде бы готовятся ввести движение паромов

Снабжение на западном берегу нужно в основном мирным жителям и пехотным частям РФ (по сравнению с артиллерией - минимальный обьём грузов). В случае атаки на Херсон, артиллерия РФ, будет отвечать ВСУ с другого берега (и там кажется немало лесов, чтоб прятать её позиции). А ВСУ придётся наступать, а потом вести снабжение передовых частей, чуть ли не по чистому полю, под этим огнём. Северодонецк в гораздо худших для обороняющихся условиях, держался почти месяц, и он в 3 раза меньше Херсона.
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31.07.2022 02:09 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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30.07.2022 18:16 Ответить
.Тепер кацапи , дивіться фільм про Васілія Івановича і мотайте на вус . Знадобиться .. .
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30.07.2022 18:42 Ответить
Маємо надію і явірю що в наших є все таки замисел!
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30.07.2022 18:59 Ответить
Здається я зрозумів для чого ***** їздив до Ірану. Він їздив щоб перси іранці(перси) поділилися досвідом наведеня переправ - перси два рази наводили переправи через Босфор, перший раз коли напали на Скіфію другий коли напали на Грецію(Елладу). Але в ***** знання історії перекрученні і він помилився з країною куди повинен був їхати. А їхати треба було або в Грецію або в Ліван, бо переправу наводили або греки або фінікійці(ліванці) .
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30.07.2022 21:19 Ответить
 
 