В СНБО назвали семь целей, которые преследовала Россия, уничтожая украинских военнопленных в Оленовке
В Центре стратегических коммуникаций обозначили 7 целей, которые преследовали военные РФ, уничтожая украинских военнопленных во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в телеграм-канале.
Отмечается, что убийство военнопленных нуждается в тщательном международном расследовании с участием ООН и Международного Комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья этой категории военнопленных.
"Заявления российской стороны о якобы украинском обстреле барака системами M142 HIMARS и демонстрация обломков ракеты, якобы найденных на месте убийства, являются сознательной ложью и фабрикованием доказательств", - говорится в сообщении.
В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что непричастность HIMARS легко доказать, ведь каждый выстрел и цель попадания надежно документируются. Точность поражения целей HIMARS подтверждена успехами Вооруженных сил Украины в уничтожении тыловых военных объектов россиян.
Кроме того, информация о пребывании военнопленных из "Азовстали" в Оленовке была публичной, поэтому ВСУ не имели мотива совершать атаку на этот населенный пункт.
Также предварительные выводы, сделанные по обнародованным фото и перехваченным Службой безопасности Украины разговорам захватчиков, дают основания рассматривать версию о подрыве внутри барака.
Есть достаточные основания утверждать, что убийство военнопленных в Оленовке было умышленным и заранее запланированным российской стороной, имевшей семь целей.
- Дискредитацию политического руководства Украины фальшивыми обвинениями в "преступном приказе" и ошибочности политического решения о сдаче в плен гарнизона "Азовстали".
- Дискредитацию ВСУ фальшивыми обвинениями в исполнении "преступных приказов" или же в профессиональной некомпетентности в определении и точности поражения целей.
- Дискредитацию западных поставок оружия для Украины.
- Скрытую казнь военнослужащих полка "Азов".
- Уничтожение свидетелей и жертв пыток украинских военнопленных.
- Деморализацию украинского общества шокирующей новостью.
- Подрыв боевого духа ВСУ и воли к сопротивлению (преступление совершенно одновременно с распространением видео о садистской расправе над украинским пленным).
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В цьому відео є ще один момент, розрахований суто на "своїх".
Далеко не всі російські військові аж так сильно бажають вмерти за Путіна. А зараз ситуація на фронті така, що цілком реальним стало оточення частини російських військ. Так от, це відео повністю виключає для російських військових можливість здатися в полон. "Знаєте, що після такого з вами"бендеравци" зроблять?".
Це відео для росіян - як додатковий загранотряд, але не ззаду, а спереду. Втекти не можна, свої розстріляють. Здатися не можна. Залишається "стояти насмерть", чого й прагнув від своєї армії Путін.
2. і знов на перше місце поставили політичне керівництво. лижіть активніше!
у нас всім командує верховний коловнокомандувач, він і дав наказ розмінувати вихід з Криму. і утримувати Маріуполь. а також, очевидно, і команду не проривати оточення.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723850007979521&id=100010636159003&__cft__[0]=AZW4DA8WGpPPTYRNR5cT7bqdzicMWFGjx_1prnfF1hnbkwFTmIkiIDKjN8Xylz2h6Bmnoygbq1mEDWGax0zz-WYtFNB6asrE6jRTKuO-Cibxc1h4D1dbDPVIT_wmjoF2ta3O-ALPUmHC6r3_sImPfrGnPHQUlRmdMFrPfpG_fNlQQQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
...То скажіть мені, що це таке було від будановського ГУР:
https://gur.gov.ua/content/vbyvstvo-ukrainskykh-zakhysnykiv-v-olenivtsi-svidomyi-akt-teroryzmu-ukraina-vymahaie-nehainoho-rozsliduvannia-obstavyn-i-prychyn-smerti-nashykh-heroiv.html?fbclid=IwAR1eaAtIOj7ozU_4QO0mm03dx_hgfS8OZvtlyz_dwoZfdXnbOGJB41w5k5c https://gur.gov.ua/.../vbyvstvo-ukrainskykh-zakhysnykiv-v...
«Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.».
Якщо злочин скоїли вагнерівці за наказом Прігожіна з метою приховати від мо інші свої злочини, але це НЕ БУЛО узгоджено з міноборони рф, то тут нема прямої юридичної відповідальності їхніх збройних сил. Виникають ще стотисячні підстави, щоб визнати пвк вагнера терористичною організацією, але при такому трактуванні сама раша з її армією повністю виводяться з-під удару. Тож і вимога визнати московію державою-терористкою дискредитується...
- а что не так в первом пункте? приказа не было?
1. Хто брехав, що загрози нападу немає і звав на шашлики?
2.Хто призначив зрадників в Херсонську область?
3. Хто розмінував Чонгар і Перекоп?;
4.Хто дав команду здачі півдня?;
5.Хто про@бав захоплення Маріуполя?
6.Хто дав команду здатися захисникам Маріуполя?
7.Хто знову викручується як вух на сковороді, звинувачуючи то ООН, то "Червоний Хрест"?
-хто заморозив ракетну програму "Нептун"?
-хто відмовився замовити і поставити на озброєння ракетні комплекси "Грім 2", а також "Вільха М"?
-хто не створив підрозділи тероборони по всій Херсонській області і не запезпечив їх всим необхадним?...
Якби було створено всього декілька дивізіонів "Нептун" біля Одеси і Херсонської області, то не одна іржава посудина кацапів не вийшла в море і не гатила по Миколаєву, Одесі ті інших містах ракетами.
1) що каже ККУ про здачу в полон військовослужбовця?
2) які правові підстави для віддання "наказу" про здачу в полон?
3) хто віддав (якщо взагалі бодай хтось віддавав) "наказ" про здачу в полон воякам полку Азов та залишкам бригади морпіхів у Маріуполі?
4) про яку "дискредитацію" ви там торочите, коли в останньому відео командир полку Азов прямо сказав: "Мені віддало наказ вище військове керівництво"?
5) у вас узагалі є совість?