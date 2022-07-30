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Новости Война
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В СНБО назвали семь целей, которые преследовала Россия, уничтожая украинских военнопленных в Оленовке

оленівка

В Центре стратегических коммуникаций обозначили 7 целей, которые преследовали военные РФ, уничтожая украинских военнопленных во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в телеграм-канале.

Отмечается, что убийство военнопленных нуждается в тщательном международном расследовании с участием ООН и Международного Комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья этой категории военнопленных.

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"Заявления российской стороны о якобы украинском обстреле барака системами M142 HIMARS и демонстрация обломков ракеты, якобы найденных на месте убийства, являются сознательной ложью и фабрикованием доказательств", - говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что непричастность HIMARS легко доказать, ведь каждый выстрел и цель попадания надежно документируются. Точность поражения целей HIMARS подтверждена успехами Вооруженных сил Украины в уничтожении тыловых военных объектов россиян.

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Кроме того, информация о пребывании военнопленных из "Азовстали" в Оленовке была публичной, поэтому ВСУ не имели мотива совершать атаку на этот населенный пункт.

Также предварительные выводы, сделанные по обнародованным фото и перехваченным Службой безопасности Украины разговорам захватчиков, дают основания рассматривать версию о подрыве внутри барака.

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Есть достаточные основания утверждать, что убийство военнопленных в Оленовке было умышленным и заранее запланированным российской стороной, имевшей семь целей.

  • Дискредитацию политического руководства Украины фальшивыми обвинениями в "преступном приказе" и ошибочности политического решения о сдаче в плен гарнизона "Азовстали".
  • Дискредитацию ВСУ фальшивыми обвинениями в исполнении "преступных приказов" или же в профессиональной некомпетентности в определении и точности поражения целей.
  • Дискредитацию западных поставок оружия для Украины.
  • Скрытую казнь военнослужащих полка "Азов".
  • Уничтожение свидетелей и жертв пыток украинских военнопленных.
  • Деморализацию украинского общества шокирующей новостью.
  • Подрыв боевого духа ВСУ и воли к сопротивлению (преступление совершенно одновременно с распространением видео о садистской расправе над украинским пленным).

Автор: 

армия РФ (19358) военнопленные (1074) оккупация (10166) СНБО (4435) убийство (6491) Азов (794) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+29
А мої запиитання до Президента:
1. Хто брехав, що загрози нападу немає і звав на шашлики?
2.Хто призначив зрадників в Херсонську область?
3. Хто розмінував Чонгар і Перекоп?;
4.Хто дав команду здачі півдня?;
5.Хто про@бав захоплення Маріуполя?
6.Хто дав команду здатися захисникам Маріуполя?
7.Хто знову викручується як вух на сковороді, звинувачуючи то ООН, то "Червоний Хрест"?
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30.07.2022 17:51
+28
Как сказал Марк Фейгин, который знает кацапов как облупленных, в отличие от дурачка Абдрыстовича который постоянно заявляет что мы можем и будем опять дружить с рашистами, кремль в первую очередь наконец то дал напиться рашистам крови наших людей, которую они давно требовали. Потому что рашисты уже начали много задавать вопросов почему разейская армия терпит одни неудачи и огромные потери. Главная цель кремлевского зверя это кровь и страдания других народов, на фоне которых на Рашке гнусная жизнь уже и не так и плохо выглядит.
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30.07.2022 17:25
+23
Нічого. Аби ідиотизм "найвеличнішого" хоч чимось прикрити.
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30.07.2022 17:19
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Правила форума Совет форумчан
назвали цілі і що далі??
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30.07.2022 17:12 Ответить
Нічого. Аби ідиотизм "найвеличнішого" хоч чимось прикрити.
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30.07.2022 17:19 Ответить
лапоть, тобі за "найвеличнішого" доплачують?До чого тут зебобік? кацапи 3,14дари а ти на роботі? кацап?
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30.07.2022 17:32 Ответить
А такі як ти й раді заковтнути гачок і розносити зраду.
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30.07.2022 17:36 Ответить
та ж вони головну мету делікатно так обминають...

https://www.facebook.com/lilia.**********?comment_id=Y29tbWVudDo1OTM5NDQ4MDU0MzAzMzRfNjQwODQ0NTU0MDUyNjM3&__cft__[0]=AZWPQBA-Tqkgrbfh9cnYEuosBYfVKbnW2DQyN7vf4cPFt44I8_ZYz9gVwqPTJd_OZKWnuGEu7yTgoS6LzAqsoxtArax3-5TqPz_An3YGt4zy5nPRnMN3Ap4NKNYJyje3U6_g6CC3KFv5wvA1VSmiJ8-jRLBjWgyXyV6WGuAAhCcGh3qx7yL2qs2ZYZAiZe-bCaJlp1gWo6tL1AAHJ4L6Ya8XIItK3ikvGom3_E9FPYjwsg&__tn__=R]-R Лілія Українець

В цьому відео є ще один момент, розрахований суто на "своїх".
Далеко не всі російські військові аж так сильно бажають вмерти за Путіна. А зараз ситуація на фронті така, що цілком реальним стало оточення частини російських військ. Так от, це відео повністю виключає для російських військових можливість здатися в полон. "Знаєте, що після такого з вами"бендеравци" зроблять?".
Це відео для росіян - як додатковий загранотряд, але не ззаду, а спереду. Втекти не можна, свої розстріляють. Здатися не можна. Залишається "стояти насмерть", чого й прагнув від своєї армії Путін.
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30.07.2022 18:17 Ответить
Ничего особенного, Данилов вместе со своим никчемным РНБО пропиарился и здесь. То что они все намереваются делать со спасением наших пленных остаётся непонятным
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30.07.2022 17:23 Ответить
для тебя парусски: пачиму ті млять не пащел штурмом на Мариуполь а в интернете 3,14здишь?
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30.07.2022 17:33 Ответить
Для тебе українською. Чому кацапи з Криму прокотились з вітерцем до Мелітополя за один день і потім з півдня блокували Маріуполь? Де були українські війська?
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30.07.2022 17:52 Ответить
Ну як де були? Жопи і квадратні метри жлобських киян охороняли 3 лінією оборони.
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30.07.2022 19:44 Ответить
А головну і не назвали. Зе і Дерьмак сцять повернення цих полонених, бо їм є що розповісти, і мовчати вони не будуть
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30.07.2022 18:08 Ответить
що є ïм розповісти?
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30.07.2022 18:58 Ответить
Наприклад про зраду десантників, які 1ми здалися в полон, хоча мали допомагати азовцям. До речі , а де вони? Чому про них мовчать всі вже стільки місяців?
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30.07.2022 19:46 Ответить
чому Зе і Дєрмак повинні боятися цього?
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30.07.2022 21:09 Ответить
можна посилання на цю зраду десантників будь-ласка?
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30.07.2022 22:33 Ответить
шо ти тут кукурікаєш?????
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30.07.2022 23:34 Ответить
на *уй пішло, бидло
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31.07.2022 11:28 Ответить
Одне зрозуміло виродків в полон не брати
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30.07.2022 17:13 Ответить
Ти дурень, в полоні ще мінімум 2000 азовців, а ще є сотні інших. Ти хочеш щоб всі вони були трупами?
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30.07.2022 18:13 Ответить
Сам ти дурень. Давно про обміни полонених чув? Немає їх. Отже більшість в полоні вже мертві чи будуть мертвими, чи закатовані до такого рівня, що ходячі мертві. Отже, українська центральна влада своїх кидає! Бо провести операції з порятунку можна і треба, але Києвц *****. Не їх же знайомі в полоні.
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30.07.2022 19:50 Ответить
кого маєте на увазі "центральна влада" і "Киïв"?
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30.07.2022 21:44 Ответить
чмоня, заткнис
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30.07.2022 23:48 Ответить
я тебе вже раз послав,тому другий: іди на *уй
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31.07.2022 11:31 Ответить
1. а от ви такі стратеги, ви ж, мабуть, розмули, що вірити рашистам не можна і віддавати їм наших людей у полон - це значить давати їм інструмент шантажу прямо в руки? чи вас не питав ніхто?
2. і знов на перше місце поставили політичне керівництво. лижіть активніше!
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30.07.2022 17:18 Ответить
тобі звиздіти легко, якби могли триматись, то не зважаючи на наказ здатися, ніхто б не здався, а якщо такий(така) розумний(розумна), чому не проривав оточення Маріуполя?
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30.07.2022 17:37 Ответить
ти ба, методичка вийшла! і замовлення ботам поступило!
у нас всім командує верховний коловнокомандувач, він і дав наказ розмінувати вихід з Криму. і утримувати Маріуполь. а також, очевидно, і команду не проривати оточення.
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30.07.2022 18:02 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZW4DA8WGpPPTYRNR5cT7bqdzicMWFGjx_1prnfF1hnbkwFTmIkiIDKjN8Xylz2h6Bmnoygbq1mEDWGax0zz-WYtFNB6asrE6jRTKuO-Cibxc1h4D1dbDPVIT_wmjoF2ta3O-ALPUmHC6r3_sImPfrGnPHQUlRmdMFrPfpG_fNlQQQ&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723850007979521&id=100010636159003&__cft__[0]=AZW4DA8WGpPPTYRNR5cT7bqdzicMWFGjx_1prnfF1hnbkwFTmIkiIDKjN8Xylz2h6Bmnoygbq1mEDWGax0zz-WYtFNB6asrE6jRTKuO-Cibxc1h4D1dbDPVIT_wmjoF2ta3O-ALPUmHC6r3_sImPfrGnPHQUlRmdMFrPfpG_fNlQQQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·

...То скажіть мені, що це таке було від будановського ГУР:

https://gur.gov.ua/content/vbyvstvo-ukrainskykh-zakhysnykiv-v-olenivtsi-svidomyi-akt-teroryzmu-ukraina-vymahaie-nehainoho-rozsliduvannia-obstavyn-i-prychyn-smerti-nashykh-heroiv.html?fbclid=IwAR1eaAtIOj7ozU_4QO0mm03dx_hgfS8OZvtlyz_dwoZfdXnbOGJB41w5k5c https://gur.gov.ua/.../vbyvstvo-ukrainskykh-zakhysnykiv-v...

«Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.».

Якщо злочин скоїли вагнерівці за наказом Прігожіна з метою приховати від мо інші свої злочини, але це НЕ БУЛО узгоджено з міноборони рф, то тут нема прямої юридичної відповідальності їхніх збройних сил. Виникають ще стотисячні підстави, щоб визнати пвк вагнера терористичною організацією, але при такому трактуванні сама раша з її армією повністю виводяться з-під удару. Тож і вимога визнати московію державою-терористкою дискредитується...
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30.07.2022 17:18 Ответить
То буданову гогілашвілі порадив з'їхати на "вагнерівців",коли після стакана віскі перекурювали на сходах.
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30.07.2022 17:22 Ответить
тараса тридвараса постити -це зашквар.Тобто ти кацап хоч би біографію подивився.
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30.07.2022 17:38 Ответить
Ну поведай нам биографию патриота Дерьмака.
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30.07.2022 18:16 Ответить
Та ідіть на тупі популісти, ви купа некомпетентних покидьків.
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30.07.2022 17:20 Ответить
Как сказал Марк Фейгин, который знает кацапов как облупленных, в отличие от дурачка Абдрыстовича который постоянно заявляет что мы можем и будем опять дружить с рашистами, кремль в первую очередь наконец то дал напиться рашистам крови наших людей, которую они давно требовали. Потому что рашисты уже начали много задавать вопросов почему разейская армия терпит одни неудачи и огромные потери. Главная цель кремлевского зверя это кровь и страдания других народов, на фоне которых на Рашке гнусная жизнь уже и не так и плохо выглядит.
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30.07.2022 17:25 Ответить
Обезьяна, абдристович как бі кто к нему не относился- публичная личность, и призівает он правильно, типа мі гуманисті, а вот если лично ті не согласен, кто тебе мешает говорить "люблю руцких", а по тихому резать им горло? Или ті на работе?
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30.07.2022 17:42 Ответить
у арестовича дружба с рф - это очень давняя история
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30.07.2022 17:45 Ответить
У все политиков Украины была когда то связь с РФ. Это ничего не доказывает.
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30.07.2022 17:52 Ответить
тупішої відмазки годі шукати....
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30.07.2022 23:50 Ответить
Дискредитацию политического руководства Украины фальшивыми обвинениями в "преступном приказе" и ошибочности политического решения о сдаче в плен гарнизона "Азовстали".
- а что не так в первом пункте? приказа не было?
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30.07.2022 17:32 Ответить
А ти про перший наказ "Героїчно померти" чого не пишеш?
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30.07.2022 17:42 Ответить
Чи є офіційні звернення до міжнародних організацій?
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30.07.2022 17:34 Ответить
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30.07.2022 17:35 Ответить
Карл Волох:"Хто не краде, той не патріот" легко гуглиться.
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30.07.2022 17:44 Ответить
і вас, таких тупих, ще тримаюь????
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30.07.2022 23:52 Ответить
Яких сім цілей переслідувало керівництво, віддаючи азовців кацапам під "гарантії" ООН та ЧХ? І які саме гарантії надавали ООН та ЧХ керівництву України, що воно задовольнилось ними?
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30.07.2022 17:36 Ответить
А мої запиитання до Президента:
1. Хто брехав, що загрози нападу немає і звав на шашлики?
2.Хто призначив зрадників в Херсонську область?
3. Хто розмінував Чонгар і Перекоп?;
4.Хто дав команду здачі півдня?;
5.Хто про@бав захоплення Маріуполя?
6.Хто дав команду здатися захисникам Маріуполя?
7.Хто знову викручується як вух на сковороді, звинувачуючи то ООН, то "Червоний Хрест"?
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30.07.2022 17:51 Ответить
всі питання вірні крім 4-го і 5-го
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30.07.2022 19:03 Ответить
та невже???? тобто 4 і 5 не являються наслідком 3-го????? ти таке тупе родилось, чи мамаша спатиположила на бетоні?
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30.07.2022 23:54 Ответить
по "Азовцям" це основні питання. Там ще є купа питань, але зеркально написано 7. Час показав, що влада діяла на користь ворога. Ще в такому разі додам запитання:
-хто заморозив ракетну програму "Нептун"?
-хто відмовився замовити і поставити на озброєння ракетні комплекси "Грім 2", а також "Вільха М"?
-хто не створив підрозділи тероборони по всій Херсонській області і не запезпечив їх всим необхадним?...
Якби було створено всього декілька дивізіонів "Нептун" біля Одеси і Херсонської області, то не одна іржава посудина кацапів не вийшла в море і не гатила по Миколаєву, Одесі ті інших містах ракетами.
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31.07.2022 08:45 Ответить
кілька питань до так званої "рнбо" (там має бути бодай один із юридичним дипломом):

1) що каже ККУ про здачу в полон військовослужбовця?

2) які правові підстави для віддання "наказу" про здачу в полон?

3) хто віддав (якщо взагалі бодай хтось віддавав) "наказ" про здачу в полон воякам полку Азов та залишкам бригади морпіхів у Маріуполі?

4) про яку "дискредитацію" ви там торочите, коли в останньому відео командир полку Азов прямо сказав: "Мені віддало наказ вище військове керівництво"?

5) у вас узагалі є совість?
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30.07.2022 18:49 Ответить
Якби ви, мразота київська, посиділи б в окупації пару місяців, а замість захисту ваших нікому не важливих м2 ЗСУ відразу були направлені на південь Запоріжжя і розблокували Маріуполь і заблокували б перешийок, азовців були б живі і боєздатні досі! Тисячі боєздатних і вмотивованих ви уроди вбили! І саме ви проїбали найважливішу стратегічно і тактично Херсонщину!!! Ненавиджу!
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30.07.2022 20:00 Ответить
не мели дурниц
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30.07.2022 23:56 Ответить
Шо это за организация такая - РНБО? Зачем она нужна? Шоб розъясювать мэни цили кацапив? Их цели я и так знаю. Так шо ещё делает это РНБО?
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30.07.2022 20:11 Ответить
Всі ці цілі розробили спільно керівництво росії та України. Азовців було знищено, бо для української верхівки азовці - вороги, а путін друг та партнер. Це чиста підстава азовців.
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30.07.2022 20:56 Ответить
А у РНБО одна ціль відбілити зеЛоха, не вийде буде висіти на каштані і деякі зелені дебіли з ним.
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30.07.2022 21:06 Ответить
Заява від ГУР Міноборони України - це повний СЮР ?!!
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30.07.2022 23:30 Ответить
Повернути на посаду начальника ГУР генерал-полковника БУРБУ Василя Васильовича \екс. начальник ГУР, 2016- 2020 рр. \.
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30.07.2022 23:48 Ответить
 
 