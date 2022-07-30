В СНБО назвали семь целей, которые преследовала Россия, уничтожая украинских военнопленных в Оленовке

В Центре стратегических коммуникаций обозначили 7 целей, которые преследовали военные РФ, уничтожая украинских военнопленных во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в телеграм-канале.

Отмечается, что убийство военнопленных нуждается в тщательном международном расследовании с участием ООН и Международного Комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья этой категории военнопленных.

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"Заявления российской стороны о якобы украинском обстреле барака системами M142 HIMARS и демонстрация обломков ракеты, якобы найденных на месте убийства, являются сознательной ложью и фабрикованием доказательств", - говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что непричастность HIMARS легко доказать, ведь каждый выстрел и цель попадания надежно документируются. Точность поражения целей HIMARS подтверждена успехами Вооруженных сил Украины в уничтожении тыловых военных объектов россиян.

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Кроме того, информация о пребывании военнопленных из "Азовстали" в Оленовке была публичной, поэтому ВСУ не имели мотива совершать атаку на этот населенный пункт.

Также предварительные выводы, сделанные по обнародованным фото и перехваченным Службой безопасности Украины разговорам захватчиков, дают основания рассматривать версию о подрыве внутри барака.

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Есть достаточные основания утверждать, что убийство военнопленных в Оленовке было умышленным и заранее запланированным российской стороной, имевшей семь целей.