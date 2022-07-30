РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5665 посетителей онлайн
Новости Война Российская агрессия
7 873 5

Оккупанты заявили о новых правилах выезда через Васильевку, в очереди остается 800 автомобилей, - Федоров

область,запорізька,василівка

Оккупанты на блокпостах в Васильевке заявили о нововведениях с 1 августа для желающих выехать с оккупированных территорий.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители сообщили, что оккупанты заявили, что с 1 августа всем, кто хочет проехать блокпосты, нужно брать спецпропуска в оккупационной комендатуре. То есть россияне преследуют цель усложнить механизм пропуска для лиц, покидающих оккупированные территории.

Читайте также: Оккупанты активно готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях, - ГУР

На утро 30 июля в Васильевке в очереди на выезд стояли более 800 автомобилей и более 4000 граждан. Через блокпосты в направлении Запорожья пропускают не более 200-300 автомобилей в сутки. Теперь пропускной режим изменился – позволяют проезжать только утром. Приблизительно с 28 июля оккупанты начали делать копии паспортов людей, выезжающих в Запорожье.

Автор: 

армия РФ (19358) оккупация (10166) Запорожская область (3117) Федоров Иван (468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Незважаючи на нестерпну спеку, тисячі українців, що тікають від "рускава міра", змушені з тиждень чекати на проїзд через ворожі блок-пости під Василівкою на дорозі до Запоріжжя. Так рашисти намагаються прикритись людьми, як живим щитом, від можливої стрімкої атаки при контрнаступі ЗСУ.
показать весь комментарий
30.07.2022 17:17 Ответить
Уже Абдрестович контрнаступ отменяет, говорит будет жесткая оборона с нашей стороны. Вот с такими фруктами и воюем.
показать весь комментарий
30.07.2022 17:20 Ответить
Прикол в том, что существует очередь из Запорожья (авторынок), до Мелитополя под рашкой сейчас, и запись на неделю вперед, можно за деньги до 400$. Как-то так, а у медали есть две стороны. Идёт война, я не удивлюсь, что как в 14 и товары возят и деньги обналичивать, вопрос- нахера тогда весь этот цирк, Нахера дожить в землю пацанов, чтобы какие-то чмошники и уроды на этом деньги делали.
показать весь комментарий
30.07.2022 23:35 Ответить
Терроризируют на нашей земле твари козломордые.
показать весь комментарий
30.07.2022 17:18 Ответить
Вместо граждан проголосуют на своём псевдореферендуме. Копии то собирают.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:26 Ответить
 
 