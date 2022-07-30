Оккупанты заявили о новых правилах выезда через Васильевку, в очереди остается 800 автомобилей, - Федоров

Оккупанты на блокпостах в Васильевке заявили о нововведениях с 1 августа для желающих выехать с оккупированных территорий.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители сообщили, что оккупанты заявили, что с 1 августа всем, кто хочет проехать блокпосты, нужно брать спецпропуска в оккупационной комендатуре. То есть россияне преследуют цель усложнить механизм пропуска для лиц, покидающих оккупированные территории.

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На утро 30 июля в Васильевке в очереди на выезд стояли более 800 автомобилей и более 4000 граждан. Через блокпосты в направлении Запорожья пропускают не более 200-300 автомобилей в сутки. Теперь пропускной режим изменился – позволяют проезжать только утром. Приблизительно с 28 июля оккупанты начали делать копии паспортов людей, выезжающих в Запорожье.