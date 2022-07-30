Теракт в Оленовке: Украина требует международного расследования и ждет от РФ список жертв, - Координационный штаб по обращению с военнопленными

Россия должна предоставить списки погибших и раненых вследствие теракта в Оленовке украинских защитников.

Об этом заявил Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, 29 июля штаб обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта.

"Все раненые должны получить должную медицинскую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для надлежащего захоронения. В настоящее время представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение", - говорится в сообщении.

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Штаб призывает Международный Комитет Красного Креста и ООН, выступавших гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, безотлагательно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных. Отмечается также необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных.

"Преступление, которое произошло в Оленовке, грубо нарушает международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым", - заявили в штабе.

В то же время подчеркивается, что "несмотря на это показательно жестокое преступление казни украинских защитников, Координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников Украины домой".