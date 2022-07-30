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Новости Война
2 201 16

Теракт в Оленовке: Украина требует международного расследования и ждет от РФ список жертв, - Координационный штаб по обращению с военнопленными

оленівка

Россия должна предоставить списки погибших и раненых вследствие теракта в Оленовке украинских защитников.

Об этом заявил Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, 29 июля штаб обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта.

"Все раненые должны получить должную медицинскую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для надлежащего захоронения. В настоящее время представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение", - говорится в сообщении.

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Штаб призывает Международный Комитет Красного Креста и ООН, выступавших гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, безотлагательно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных. Отмечается также необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных.

"Преступление, которое произошло в Оленовке, грубо нарушает международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым", - заявили в штабе.

В то же время подчеркивается, что "несмотря на это показательно жестокое преступление казни украинских защитников, Координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников Украины домой".

Автор: 

пленные (2143)


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Топ комментарии
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30.07.2022 17:59
+6
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/593944805430334?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Авжеж, дискредитація нацменів - меседж у цій ІПСО безумовно важливий, але далеко не єдиний. Не забуваймо, що головним адресатом кремлівських "спецоперацій" і далі лишається насамперед "колективний Захід", - вони там у своїх штабах справді вірять у те, що воюють з НАТО, а не з "неіснуючим", у їхніх очах, українським народом, і тому вчорашній "бєспрєдєл", показово вчинений над військовополоненими, - після того, як всі ті *запікано* міжнародні організації 5 місяців з лупою зазирали Україні під нігті, чи не скривдили ми, бува, котрогось рос. полоненого, та чи не травмували його морально, - це такий самий реготливий плювок межи очі давно вже з усіх сторін, пробачте, "опущеній" Кремлем, як на зоні, ООН, як і обстріли Одеського порту зараз після підписання "зернових угод": класичне кримінальне "наскакування" - "і шо, і шо, і шо ти мнє здєлаєш?!"

А ті нічого й не "дєлают" (навіть з Ради Безпеки ООН не виключають, бо "нема механізму"!), - багатолітні раденькі-що-дурненькі вигодонабувачі від mutually beneficial cooperation with Russia (с), лежать тепер "під парашею" й тихо "обтікають" від, пробачте, путінської сечі.

І тільки українці ("бандєровци"!) знов, як і 70 рр. тому, порушують розпорядок у цій глобальній камері: тоді - революцією в Гулагу, тепер - великою визвольною війною. Перемогли тоді (Гулаг таки довелось розпускати!) - переможемо й тепер. Тільки тепер уже й на насіння їхньої чекістської "опрічніни" не лишивши: до повного розпаду.

Carthago delenda est (с).
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30.07.2022 18:01
+6
Сумніваюсь, що вони повернуть тіла наших воїнів, бо бояться, що криміналісти точно визначать, чим були вбиті наші герої. Рашка ж не повернула до цього часу фрагменти збитого літака в Смоленську і не поверне ніколи, бо на них докази теракту
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30.07.2022 18:12
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30.07.2022 17:59 Ответить
красный крест и оон так и побежали выполнять
они пока даже озабоченности не высказали(если я не ошибаюсь), а через неделю и вовсе все забудется
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30.07.2022 17:59 Ответить
Віддали в катівні хлопців, добре хоч згадали про них хоч і такою ціною, що з ними, в яких вони умовах, хто живий, кого замучили зеленим плювати, головне випали з інформ простору й перестали шкодити рейтингу, бо це ж головне.
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30.07.2022 18:00 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/593944805430334?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Авжеж, дискредитація нацменів - меседж у цій ІПСО безумовно важливий, але далеко не єдиний. Не забуваймо, що головним адресатом кремлівських "спецоперацій" і далі лишається насамперед "колективний Захід", - вони там у своїх штабах справді вірять у те, що воюють з НАТО, а не з "неіснуючим", у їхніх очах, українським народом, і тому вчорашній "бєспрєдєл", показово вчинений над військовополоненими, - після того, як всі ті *запікано* міжнародні організації 5 місяців з лупою зазирали Україні під нігті, чи не скривдили ми, бува, котрогось рос. полоненого, та чи не травмували його морально, - це такий самий реготливий плювок межи очі давно вже з усіх сторін, пробачте, "опущеній" Кремлем, як на зоні, ООН, як і обстріли Одеського порту зараз після підписання "зернових угод": класичне кримінальне "наскакування" - "і шо, і шо, і шо ти мнє здєлаєш?!"

А ті нічого й не "дєлают" (навіть з Ради Безпеки ООН не виключають, бо "нема механізму"!), - багатолітні раденькі-що-дурненькі вигодонабувачі від mutually beneficial cooperation with Russia (с), лежать тепер "під парашею" й тихо "обтікають" від, пробачте, путінської сечі.

І тільки українці ("бандєровци"!) знов, як і 70 рр. тому, порушують розпорядок у цій глобальній камері: тоді - революцією в Гулагу, тепер - великою визвольною війною. Перемогли тоді (Гулаг таки довелось розпускати!) - переможемо й тепер. Тільки тепер уже й на насіння їхньої чекістської "опрічніни" не лишивши: до повного розпаду.

Carthago delenda est (с).
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30.07.2022 18:01 Ответить
так уже ж виклали в ТГ каналах цей список.
ви б краще тими полоненими, хто ще живий, зацікавилися б.
боже, які кончені(((
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30.07.2022 18:05 Ответить
Сумніваюсь, що вони повернуть тіла наших воїнів, бо бояться, що криміналісти точно визначать, чим були вбиті наші герої. Рашка ж не повернула до цього часу фрагменти збитого літака в Смоленську і не поверне ніколи, бо на них докази теракту
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30.07.2022 18:12 Ответить
Польський Ту-154 було знищено вибухом зсередини.
Про це свідчать характерно деформовані частини центроплану літака.
І будівлі з українськими полоненими було спочатку підірвано зсередини.
А потів накрили вогнем Градів.
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30.07.2022 19:04 Ответить
Потім. Щоб замести сліди.
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30.07.2022 19:25 Ответить
Поздно. Если нет мозгов, то это навсегда. Надо учиться на любом месте.
А жизнь --это не балаган- 95 и отвечать за свои поступки надо.
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30.07.2022 18:24 Ответить
Мы найдём что сделать в ответ.
Когда Россия, сдав всё ядерное оружие, будет вымаливать немножко больше продуктов и медикаментов, ей откажут, а на вопрос "за что?"
будут называть Бучу, Ирпень, Донецкий аэропорт, Иловайск, Оленивку
и другие причины.
А сидящий в кремле Хабад, который начал эту войну,
должен будет сполна ответить в суде.
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30.07.2022 18:57 Ответить
К сожалению, Россия от нас слишком близко, чтобы остановить бойню
ещё одной Хиросимой: ударом по Москве и нескольким центрам.
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30.07.2022 19:07 Ответить
ООН уже отреагировало глубокой озабоченностью.
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30.07.2022 19:03 Ответить
Нет, глубокой озабоченность ответил Зеленский
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30.07.2022 20:41 Ответить
Як віддати наказ про здачу то вимагань не було а як нести відповідальність про вбитих хлопців від когось щось вимагають ні так не пройде,хто ініціював цей наказ нехай відповілає своїм життям.
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30.07.2022 20:36 Ответить
еще вчера черный эскадрон должен был выехать за вокнными преступниками болот мацковии. По законам военного времени Смерть
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31.07.2022 07:43 Ответить
 
 