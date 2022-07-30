Теракт в Оленовке: Украина требует международного расследования и ждет от РФ список жертв, - Координационный штаб по обращению с военнопленными
Россия должна предоставить списки погибших и раненых вследствие теракта в Оленовке украинских защитников.
Об этом заявил Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, 29 июля штаб обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта.
"Все раненые должны получить должную медицинскую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для надлежащего захоронения. В настоящее время представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение", - говорится в сообщении.
Штаб призывает Международный Комитет Красного Креста и ООН, выступавших гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, безотлагательно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных. Отмечается также необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных.
"Преступление, которое произошло в Оленовке, грубо нарушает международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым", - заявили в штабе.
В то же время подчеркивается, что "несмотря на это показательно жестокое преступление казни украинских защитников, Координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников Украины домой".
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они пока даже озабоченности не высказали(если я не ошибаюсь), а через неделю и вовсе все забудется
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/593944805430334?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Авжеж, дискредитація нацменів - меседж у цій ІПСО безумовно важливий, але далеко не єдиний. Не забуваймо, що головним адресатом кремлівських "спецоперацій" і далі лишається насамперед "колективний Захід", - вони там у своїх штабах справді вірять у те, що воюють з НАТО, а не з "неіснуючим", у їхніх очах, українським народом, і тому вчорашній "бєспрєдєл", показово вчинений над військовополоненими, - після того, як всі ті *запікано* міжнародні організації 5 місяців з лупою зазирали Україні під нігті, чи не скривдили ми, бува, котрогось рос. полоненого, та чи не травмували його морально, - це такий самий реготливий плювок межи очі давно вже з усіх сторін, пробачте, "опущеній" Кремлем, як на зоні, ООН, як і обстріли Одеського порту зараз після підписання "зернових угод": класичне кримінальне "наскакування" - "і шо, і шо, і шо ти мнє здєлаєш?!"
А ті нічого й не "дєлают" (навіть з Ради Безпеки ООН не виключають, бо "нема механізму"!), - багатолітні раденькі-що-дурненькі вигодонабувачі від mutually beneficial cooperation with Russia (с), лежать тепер "під парашею" й тихо "обтікають" від, пробачте, путінської сечі.
І тільки українці ("бандєровци"!) знов, як і 70 рр. тому, порушують розпорядок у цій глобальній камері: тоді - революцією в Гулагу, тепер - великою визвольною війною. Перемогли тоді (Гулаг таки довелось розпускати!) - переможемо й тепер. Тільки тепер уже й на насіння їхньої чекістської "опрічніни" не лишивши: до повного розпаду.
Carthago delenda est (с).
ви б краще тими полоненими, хто ще живий, зацікавилися б.
боже, які кончені(((
Про це свідчать характерно деформовані частини центроплану літака.
І будівлі з українськими полоненими було спочатку підірвано зсередини.
А потів накрили вогнем Градів.
А жизнь --это не балаган- 95 и отвечать за свои поступки надо.
Когда Россия, сдав всё ядерное оружие, будет вымаливать немножко больше продуктов и медикаментов, ей откажут, а на вопрос "за что?"
будут называть Бучу, Ирпень, Донецкий аэропорт, Иловайск, Оленивку
и другие причины.
А сидящий в кремле Хабад, который начал эту войну,
должен будет сполна ответить в суде.
ещё одной Хиросимой: ударом по Москве и нескольким центрам.