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В Польше объявили сбор 5 млн злотых на боевые беспилотники для Украины

дрон

Поляки собирают средства на приобретение дронов-камикадзе Warmate для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Сообщается, что сбор объявил портал Defence24, планирующий закупить для Украины боевые беспилотники Warmate в количестве 20 единиц. Цель – собрать пять миллионов злотых, уже собрано более 500 тысяч. Пять миллионов – это стоимость двух комплектов по 10 дронов и обучение операторов.

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"Это так называемые дроны-камикадзе – беспилотный летательный аппарат для уничтожения важнейших целей, он уже используется украинскими спецназовцами. Это единственный в мире беспилотник такого типа, имеющий сменные головки в зависимости от того, какую цель он будет поражать", – пояснил в Polsat News Юлиуш Собак из Defence24.

Он отметил, что такое оружие уже было доставлено в Украину и показало свою эффективность в боевых условиях.

Производитель WB Group согласился передать два комплекта из 10 дронов для целей акции, сказал журналист портала Cdr Максимилиан Дура. По его словам, украинская сторона сообщила о том, какое спецподразделение получит один из комплектов. Собранные поляками средства будут перечислены на специальный счет.

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Автор: 

беспилотник (3639) Польша (8431) дроны (3974)


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Топ комментарии
+15
В первую очередь сборы денег надо начинать с наших политиков, в том числе и бывших, которые притаились в своих нищенских и наблюдают за происходящим. Полная инвентаризация их имущества даст ответы на многие вопросы и поможет вооружить сразу несколько бригад. А то уже становится как-то стыдновато, что нам собирают донатики на оружие литовские и польские пенсионеры, пока наши аферисты по 30 миллионов долларов в чемоданах через таможню-пограничников из страны вывозят
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30.07.2022 17:59
+11
Дякуємо, брати !
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30.07.2022 18:07
+9
Щиро дякуємо, Польще!
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30.07.2022 18:07
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В первую очередь сборы денег надо начинать с наших политиков, в том числе и бывших, которые притаились в своих нищенских и наблюдают за происходящим. Полная инвентаризация их имущества даст ответы на многие вопросы и поможет вооружить сразу несколько бригад. А то уже становится как-то стыдновато, что нам собирают донатики на оружие литовские и польские пенсионеры, пока наши аферисты по 30 миллионов долларов в чемоданах через таможню-пограничников из страны вывозят
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30.07.2022 17:59 Ответить
"Кропивою" - рашистам по сраці! За підтримки українських громадян
https://youtu.be/***********
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30.07.2022 18:02 Ответить
Дякуємо, брати !
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30.07.2022 18:07 Ответить
Щиро дякуємо, Польще!
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30.07.2022 18:07 Ответить
хотят успеть собрать к празднованию дня Святого Понтония в Херсоне.
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30.07.2022 18:12 Ответить
Полякам як справжнім друзям України-черговий респект...
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30.07.2022 18:20 Ответить
розробникам камікадзе на каву
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30.07.2022 18:25 Ответить
Ну в принципі зелені розвязали руки оркам. Замість того щоб построїти европейску колию до румунского порту Украина 25% зерна віддасть Турції і підпише договір про зняття з РФ частину санкцій. Зокрема на агропродукцію, добрива, продажу тітану Франції, запчастин для літаків та деяку електроніку. Орки отримали договір і спокійно обстрілюють термінали зерна, порт Одесси, підривають полоненних, відкрито ріжуть українців, відрізають голови і розрізають животи.
Це тварини які свідомо убивають українців і в них нема ніякого страху до українців - бо ВОЛОДИМИР ЗОЛКІН зніме відео бе розкаже як добре поводятся з орками, дозволять позвонити їх родичам які скажуть що вони не політики і ніхто нікого не вбивав.
В 1 Чеченскі відрізали голови русским і тим самим кували страх і тоді виграла Ічкерия. Потім пришли політики начали домовлятись, що дало можливісь оркам краще підготуватись і знишити 360 тис чеченців.
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30.07.2022 18:25 Ответить
Украина не передаст 25 процентов просто для Турции будет скидка на 25 процентов и Турция же не будет покупать все зерно. ваши рты воняет туркофобием.
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30.07.2022 19:10 Ответить
та и Золкин тоже подлец - разрушает скрепы рускавамира.
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30.07.2022 19:17 Ответить
Логіка идеальна - укладайте контракт, убивайте українців - як що щось вони вам нічого не зроблять нагодують - дадуть позвонити додому де орки скажуть що їх син, чоловік нівкого не стріляв.
Маленька Ічкерия виграла 1 Чеченську - бо кожен москаль знав що йому відріжуть його дурну башку. Потім пришли політики - надо просто перестать стрелять і Орки вернулись і вбили 360 тис людей
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31.07.2022 05:12 Ответить
так так так, а яка щекраїна приняла крадене зерно с Херсонскої області и крадений металопрокат с Азовстали а. Сирия і Турция. хто- хто а Азеррбайжан завжди лиже дупу Турциї і РФ.
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31.07.2022 04:50 Ответить
Дуже хочеться сподіватись, що наша влада і згодом буде пам'ятати, все те що для нас робили поляки під час цієї війни.
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30.07.2022 18:29 Ответить
з євреєм?
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30.07.2022 18:37 Ответить
золкін образився, коли йому не вистачило часу
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30.07.2022 18:30 Ответить
дуже образився
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30.07.2022 18:31 Ответить
навіть відос виклав, ображений, ***
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30.07.2022 18:33 Ответить
Коли ж я почую - депутати ВР скинулись на безпілотник, депутати - забезбечили ліками поранених?
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30.07.2022 18:46 Ответить
Допомога від депутатів - більша ніж від волонтерів?
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30.07.2022 18:47 Ответить
Після війни почуєте.
Взагалі, ми всі почуємо багато казок.
Колись давно, була пика агрохімії на бігборді.
І коротенький текст, з якого виходило, що цей "неперевершенний волонтер", зібрав для армії чи 100 чи 200 мільйонів гривень!
Так що, після війни ми 100% побачимо і почуємо імена наших "оборонців": тищенко, безугла, агрохімія, єрмак!
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30.07.2022 22:10 Ответить
 
 