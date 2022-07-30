В Польше объявили сбор 5 млн злотых на боевые беспилотники для Украины
Поляки собирают средства на приобретение дронов-камикадзе Warmate для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
Сообщается, что сбор объявил портал Defence24, планирующий закупить для Украины боевые беспилотники Warmate в количестве 20 единиц. Цель – собрать пять миллионов злотых, уже собрано более 500 тысяч. Пять миллионов – это стоимость двух комплектов по 10 дронов и обучение операторов.
"Это так называемые дроны-камикадзе – беспилотный летательный аппарат для уничтожения важнейших целей, он уже используется украинскими спецназовцами. Это единственный в мире беспилотник такого типа, имеющий сменные головки в зависимости от того, какую цель он будет поражать", – пояснил в Polsat News Юлиуш Собак из Defence24.
Он отметил, что такое оружие уже было доставлено в Украину и показало свою эффективность в боевых условиях.
Производитель WB Group согласился передать два комплекта из 10 дронов для целей акции, сказал журналист портала Cdr Максимилиан Дура. По его словам, украинская сторона сообщила о том, какое спецподразделение получит один из комплектов. Собранные поляками средства будут перечислены на специальный счет.
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Це тварини які свідомо убивають українців і в них нема ніякого страху до українців - бо ВОЛОДИМИР ЗОЛКІН зніме відео бе розкаже як добре поводятся з орками, дозволять позвонити їх родичам які скажуть що вони не політики і ніхто нікого не вбивав.
В 1 Чеченскі відрізали голови русским і тим самим кували страх і тоді виграла Ічкерия. Потім пришли політики начали домовлятись, що дало можливісь оркам краще підготуватись і знишити 360 тис чеченців.
Маленька Ічкерия виграла 1 Чеченську - бо кожен москаль знав що йому відріжуть його дурну башку. Потім пришли політики - надо просто перестать стрелять і Орки вернулись і вбили 360 тис людей
Взагалі, ми всі почуємо багато казок.
Колись давно, була пика агрохімії на бігборді.
І коротенький текст, з якого виходило, що цей "неперевершенний волонтер", зібрав для армії чи 100 чи 200 мільйонів гривень!
Так що, після війни ми 100% побачимо і почуємо імена наших "оборонців": тищенко, безугла, агрохімія, єрмак!