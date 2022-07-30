В Польше объявили сбор 5 млн злотых на боевые беспилотники для Украины

Поляки собирают средства на приобретение дронов-камикадзе Warmate для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Сообщается, что сбор объявил портал Defence24, планирующий закупить для Украины боевые беспилотники Warmate в количестве 20 единиц. Цель – собрать пять миллионов злотых, уже собрано более 500 тысяч. Пять миллионов – это стоимость двух комплектов по 10 дронов и обучение операторов.

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"Это так называемые дроны-камикадзе – беспилотный летательный аппарат для уничтожения важнейших целей, он уже используется украинскими спецназовцами. Это единственный в мире беспилотник такого типа, имеющий сменные головки в зависимости от того, какую цель он будет поражать", – пояснил в Polsat News Юлиуш Собак из Defence24.

Он отметил, что такое оружие уже было доставлено в Украину и показало свою эффективность в боевых условиях.

Производитель WB Group согласился передать два комплекта из 10 дронов для целей акции, сказал журналист портала Cdr Максимилиан Дура. По его словам, украинская сторона сообщила о том, какое спецподразделение получит один из комплектов. Собранные поляками средства будут перечислены на специальный счет.

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