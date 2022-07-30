Россия намерена полностью стереть Украину с карты мира, – посол США в ООН Томас-Гринфилд

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия намерена демонтировать Украину и "полностью стереть ее с карты мира".

Томас-Гринфилд заявила Совету Безопасности ООН, что появляется все больше признаков того, что Кремль закладывает основу для попытки аннексии всех восточных украинских областей, а также южных Херсонской и Запорожской областей "в целях проведения фиктивных референдумов" или указов о присоединении к России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Она также сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "даже заявил, что это военная цель России".

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Эти комментарии прозвучали после того, как Лавров сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что "непрерывная накачка" оружия США и НАТО в Вооруженные силы Украины лишь "продолжила агонию режима в Киеве, продлевая конфликт и увеличивая потери".