РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5114 посетителей онлайн
Новости Война
14 376 46

Россия намерена полностью стереть Украину с карты мира, – посол США в ООН Томас-Гринфилд

томас-грінфілд

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия намерена демонтировать Украину и "полностью стереть ее с карты мира".

Томас-Гринфилд заявила Совету Безопасности ООН, что появляется все больше признаков того, что Кремль закладывает основу для попытки аннексии всех восточных украинских областей, а также южных Херсонской и Запорожской областей "в целях проведения фиктивных референдумов" или указов о присоединении к России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Она также сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "даже заявил, что это военная цель России".

Читайте также: США будут реагировать на любые попытки аннексии со стороны России: мы не будем молча стоять в стороне, - заявление в ООН

Эти комментарии прозвучали после того, как Лавров сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что "непрерывная накачка" оружия США и НАТО в Вооруженные силы Украины лишь "продолжила агонию режима в Киеве, продлевая конфликт и увеличивая потери".

Автор: 

россия (95660) Томас-Гринфилд Линда (33)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
Уничтожить Украинцев как нацию, и Украину как державу - практически и есть национальная (если так можно выразиться, говоря о дикой русне) идея русских дикарей.
показать весь комментарий
30.07.2022 18:45
+27
ЭЭЭ, нет. С Украиной у русни свои особенные счеты. Без Киева-матери городов руських, без Крещения Руси не может быть никакой империи с тысячелетней историей. Без миллионов европейцев-Славян, образованных и трудолюбивых, то, шо в стране-помойке называют "экономикой", просто не может выжить, об этом наглядно свидетельствует деградация страны-помойки в последние 30 лет. Поэтому уничтожение Украины как державы и превращение Украинцев в хохлов - просто вопрос выживания страны-помойки.
показать весь комментарий
30.07.2022 18:58
+22
показать весь комментарий
30.07.2022 18:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.07.2022 18:39 Ответить
Може хоч її, Зеленський послухає, та перестане хотіти домовлятись, та заглядати в очі терористу
показать весь комментарий
30.07.2022 18:40 Ответить
Може він на місці України хоче Новий Ієрусалим зробити ?
показать весь комментарий
30.07.2022 18:44 Ответить
Зробити "новий Єрусалим" неможливо. Єрусалим один і неповторний, копії нежиттєздатні. А ось зробити з України "новий Ізраїль" було б дуже непогано. Не в тому сенсі, щоб євреї керували Україною, а в тому сенсі, щоб були і дороги і ракети одночасно, а не одне з цього або взагалі нічого, щоб економіка процвітала, а с/г було найкращим у світі, щоб військова промисловість забезпечувала саму сильну в Європі українську армію найкращою зброєю власного виробництва, щоб вороги по периметру українських кордонів тільки зубами клацали, а сунутися боялися, щоб українська розвідка десятиліттями шукала всіх військових злочинців і безжально карала їх за те, що вони заслужили своїми злочинами проти українського народу. Це я розумію при порівнюванні України та Ізраїлю. А як ви розумієте, це вже ваша особиста справа
показать весь комментарий
30.07.2022 19:01 Ответить
шуткуєте?? да йому поф на всіх українців і Україну взагалі..його хвилюють тільки його гроши та власна дупа..
показать весь комментарий
30.07.2022 18:46 Ответить
послушали выступление И.О командира Полка Азов перчатка брошена лшично в рыло и харю ***** им обьявлена вендетта Азовом.. пока они в *********** тешат себя надеждой что их не достанет никто.... но ***** намекнули что в доме повешенного не принято говорить о веревке и вопрос доктора из анекдота к жене покойного --а потел ли покойный перед смертью или нет весьма актуален для ***** Пригожина Лаврова и прочих.....А сегодняшний говновыброс Посольства РФ в Британии с мотивацией --почему надо убивать Азовцев сняло все вопросы кто почему за что откуда кто приказал и какие цели пресследует...
показать весь комментарий
30.07.2022 19:01 Ответить
Zеленскій слухае тільки Ермака і путіна.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:07 Ответить
До чего же , наивный народ ‼️ZE с первого дня своего пришествия только и делает , что удовлетворяет Путлера ‼️Он Враг
показать весь комментарий
30.07.2022 19:19 Ответить
Восени 2018 р. Борис Райтшустер під час https://zbruc.eu/node/84440 інтерв'ю сказав, що ми почнемо хвилювати Європу, тільки якщо з України на неї піде 500 тисяч біженців.

- За моїми спостереженнями, ми вже давно ні на кого не надіємося. Ми якось пересвідчилися в 2014-му році, що самі собі даємо раду - і, до речі, це великий фактор політичної зрілості. Бо перед війною в українців був комплекс не просто меншовартості, а прямо-таки зовнішнього патерналізму - дитячої надії на якогось чужого «дорослого дядю», якогось мудрого європейця, шевченківського «німця», який приїде і все нам, малим-дурним, «розкаже». А тут раптом виявилось, що ми зовсім не такі вже малі й дурні - і, в принципі, самі зараз можемо їм давати уроки резистансу, і вони могли б у нас дечого повчитися... І в Європі є люди, в тому числі серед політичного класу, які це розуміють. Вони ще в меншості, але їх прибуває, і процес рухається в потрібному для нас напрямі. Словом, складні й цікаві часи, в яких дуже незатишно жити, але про які через 30 років нашим внукам і правнукам буде дуже цікаво читати в підручниках. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
показать весь комментарий
30.07.2022 18:42 Ответить
ще й тут порекламую інтерв'ю з Віталієм Портниковим https://youtu.be/VAgc9SwZenA https://youtu.be/VAgc9SwZenA

показать весь комментарий
30.07.2022 20:25 Ответить
Украина, с точки зрения вставальцев с кален, только начало..
Но на самом деле рабсеяне готовтесь к тотальному дефициту и железному занавесу, куда заведет вас недоразвитый фюрерок.
https://t.me/Tsaplienko/12503
показать весь комментарий
30.07.2022 18:43 Ответить
Уничтожить Украинцев как нацию, и Украину как державу - практически и есть национальная (если так можно выразиться, говоря о дикой русне) идея русских дикарей.
показать весь комментарий
30.07.2022 18:45 Ответить
та їм похріну, як ми звемося..їм аби захапати..напитися, нажертися і бидловідосиків назнімати..а то Україна, чи Приднєстров'є, чи Грузія..і т.п. - їм начхати..вони тверезіють тільки тоді, коли ну зоооооооооовсім нема чого пити..навіть бояри та скломию
показать весь комментарий
30.07.2022 18:50 Ответить
ЭЭЭ, нет. С Украиной у русни свои особенные счеты. Без Киева-матери городов руських, без Крещения Руси не может быть никакой империи с тысячелетней историей. Без миллионов европейцев-Славян, образованных и трудолюбивых, то, шо в стране-помойке называют "экономикой", просто не может выжить, об этом наглядно свидетельствует деградация страны-помойки в последние 30 лет. Поэтому уничтожение Украины как державы и превращение Украинцев в хохлов - просто вопрос выживания страны-помойки.
показать весь комментарий
30.07.2022 18:58 Ответить
ті тварюки історію погано вчили..чи може курили її
показать весь комментарий
30.07.2022 19:48 Ответить
Так и есть. С удивлением обнаружила, проведя несколько споров с мокшами , что они прекрасно знают о своем самозванстве. И именно по этой причине намерены истребить украинцев, чтобы не осталось свидетелей.
Один мокша вообще шедеврально заявил -" и плевать, главное, что весь мир знает нас, как Русь и будет знать, а с вами мы рано или поздно покончим"
показать весь комментарий
30.07.2022 20:13 Ответить
...так ведь в чем состоит национальная идея россиян - хоть кому-то отомстить за свое убогое существование...
показать весь комментарий
31.07.2022 00:14 Ответить
Нарешті почало доходити...
показать весь комментарий
30.07.2022 18:47 Ответить
Ну, и что нового она сказала? А то мы не знали...
показать весь комментарий
30.07.2022 18:49 Ответить
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру. Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи. Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
показать весь комментарий
30.07.2022 18:49 Ответить
Нам потрібна зброя в кількості щоб вигнати фашистів з нашої території, а не героїчними зусиллями тримати лінію фронту, досить цією гри, якщо причина в єрмаку з оточенням президента кажіть прямо.
показать весь комментарий
30.07.2022 18:50 Ответить
Не нам неволя й панщина
Й імперськая тюрма!
Б'ємось проти кремлівського
Московського ярма!

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Іде війна народная,
Священний бій кипить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Нехай під окупантами
Завжди земля горить!
показать весь комментарий
30.07.2022 18:51 Ответить
Повстань, народе мій!
Українська народна пісня
показать весь комментарий
30.07.2022 19:13 Ответить
Это возмутительно!
показать весь комментарий
30.07.2022 18:58 Ответить
чтобы этого не случилось, США должны увеличить поставки современного оружия раз в десять.
показать весь комментарий
30.07.2022 18:59 Ответить
Не треба взагалі реагувати що пройдуть референдуми. Україна на цьому спиниться і все і путін виграв? Ні навпаки до України надходить зброя хоча ще мало дочекайтеся жовтня там буде лен-ліз . Це під час другої світової фашисти провели б референдум щоб сипинити наступ . А путін розуміє що поступово втрачає наступальний потенціал ось тому хоче перемовини референдуми. А Україна не повинна на це вестись і не треба грати в дати коли звільнять Херсон якщо не встигнемо 11 вересня то все. Треба розуміти що Херсон можуть звільнити і після референдуму - просто треба гнати ворога і все.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:01 Ответить
.. жги быдлонасекомышей болот мацковии,47 хромосомку отстреливай....
показать весь комментарий
30.07.2022 19:06 Ответить
Без Украины в составе ********** будет легче и безопасно всему миру.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:10 Ответить
А ми про це 400 років не здогадувалися, бл.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:13 Ответить
нє, ну деякі вважали, що треба просто пєрєстать стрєлять
показать весь комментарий
30.07.2022 20:28 Ответить
Де визнання засрашки державою-терористом? Ядерна зброя заважає? Сцикуни ганебні.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:18 Ответить
Ну має намір кацапстан - то має, а чи не обісреться? Не забувайте що загальне співвідношення населення срассії і України приблизно 3:1. А якщо врахувати здатність воювати та "бажання", тобто мотивацію, то для тупикової гілки людства (мордору) взагалі задача не здійсненна. Врахуємо світову ізоляцію мордору всіма цивілізованими країнами, тоді шлях у них один - всім по черзі втопитись у власному лайні. А Україна просто призначена Богом, щоб покарати це світове зло.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:26 Ответить
підлякуют ядерним кулаком а тут ше и Китаи росходився як слон в посудніи лавці -- наверно з рашкою переморгнулись
показать весь комментарий
30.07.2022 19:30 Ответить
Це точно! Війна швидше за все почне охоплювати весь (чи майже весь світ), і не факт, що Україна за такого розкладу буде найгарячішою точкою, цих точок з'явиться багато.
Це все наслідок глобальної світової кризи.
Штатам у такій ситуації дуже потрібне якнайшвидше знищення рашки, і експропріація її матеріальних цінностей. Тільки так самі Штати зможуть уникнути свого краху. (І всі їхні союзники)
показать весь комментарий
30.07.2022 19:50 Ответить
валенково-балалаечные дикари так и не понимают,зачем их кремлёвский фюрер делает рашку изгоем,от которого скоро отгородятся все страны,кроме пяти-шести подобных.Кремлёвскому психопату нужна абсолютная власть,хотя бы в своей рабсии.Изолированный народ всегда напуган и ищет "защитника царя-батюшку".поскольку знает.что разбежаться ему из этой "зоны" не дадут-все границы перекрыты и никто никуда их не впустит.То есть,им кроме их "зоны" деваться будет абсолютно некуда (даже корейцам можно устраивать побеги на юг,где их могут принять).Такая безысхожность даёт абсолютную и династическую власть,чего их фюрер и добивается.А они ещё не понимают истинной конечной цели и верят в победы над соседями..да чего там над соседями,над всем миром..То есть "русский мир" есть хорошая приманка для одураченных бедных масс людей ,на которых природа и так отыгралась за алкоголизм целых поколений..
показать весь комментарий
30.07.2022 19:47 Ответить
Так треба зтерти поРашу!!!допоможить!все зроблять хлопци! СЛАВА УКРАИНЕ ГЕРОЯМ СЛАВА!!!ПУТИН *****!!!
показать весь комментарий
30.07.2022 19:54 Ответить
амбіції росіі не відповідають її можливостям, а за те що тут ця скотопомийка наробила, ми їх більше ніж зруйнуемо, стане багато росій і хай там в своєму лайні між собою свій смердючий рюцькій мір будують
показать весь комментарий
30.07.2022 19:56 Ответить
"Росія має намір повністю стерти Україну з карти світу", - посол США в ООН Томас-Грінфілд , але, в той же час на нашу думку, вона не є спонсором тероризму??? Ви, панове, або хрестик зніміть, або труси надіньте. Якось так, на мою думку.
показать весь комментарий
30.07.2022 20:00 Ответить
констатируют факты да и все
сс*ны
показать весь комментарий
30.07.2022 21:05 Ответить
Хер їм на усе рило.
показать весь комментарий
30.07.2022 21:56 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2022 22:03 Ответить
тому стертий з лиця землі буде монстр франкенштейна під назвою рашкова *********
показать весь комментарий
31.07.2022 01:32 Ответить
хочется задать вопрос неизлечимо больным зеленскому, булданову (сожителю гогивжопушвили) и трахамонии - зная о цели кацапии уничтожить Украину как страну и украинцев как нацию, почему об этом вы, неизлечимо больные, не заявили украинскому народу... получается, что вы владели только частью информации, которую дали американцы, а идеологию вторжения вы не знали... вопрос - нахера нужна разведка, которая ничего не знает, нахера нужно руководство, обещавшее в мае пойти на шашлык, но так и по ушедшее за ним... наполеон с камарильей должен опрофузиться до самого конца...
показать весь комментарий
31.07.2022 06:47 Ответить
Заявляли бы рашисты подобное,если Украина не повелась бы на требования старушки Европы и дяди Сэма о разооружении от ЯО?Даже несколько ядерных тактических боеголовок могли образумить путлера и его кодлу от агресии на соседа.."Красного директора"Кучму за передачу ЯО,стратегической авиации с ракетами потенциальному агрессору к Ответу!
показать весь комментарий
31.07.2022 09:58 Ответить
Победы вам, воины Добра! Возьмите Херсон, а затем Мариуполь, Мелитополь и Бердянск!
показать весь комментарий
09.11.2022 00:42 Ответить
 
 