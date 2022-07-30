Россия намерена полностью стереть Украину с карты мира, – посол США в ООН Томас-Гринфилд
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия намерена демонтировать Украину и "полностью стереть ее с карты мира".
Томас-Гринфилд заявила Совету Безопасности ООН, что появляется все больше признаков того, что Кремль закладывает основу для попытки аннексии всех восточных украинских областей, а также южных Херсонской и Запорожской областей "в целях проведения фиктивных референдумов" или указов о присоединении к России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
Она также сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "даже заявил, что это военная цель России".
Эти комментарии прозвучали после того, как Лавров сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что "непрерывная накачка" оружия США и НАТО в Вооруженные силы Украины лишь "продолжила агонию режима в Киеве, продлевая конфликт и увеличивая потери".
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- За моїми спостереженнями, ми вже давно ні на кого не надіємося. Ми якось пересвідчилися в 2014-му році, що самі собі даємо раду - і, до речі, це великий фактор політичної зрілості. Бо перед війною в українців був комплекс не просто меншовартості, а прямо-таки зовнішнього патерналізму - дитячої надії на якогось чужого «дорослого дядю», якогось мудрого європейця, шевченківського «німця», який приїде і все нам, малим-дурним, «розкаже». А тут раптом виявилось, що ми зовсім не такі вже малі й дурні - і, в принципі, самі зараз можемо їм давати уроки резистансу, і вони могли б у нас дечого повчитися... І в Європі є люди, в тому числі серед політичного класу, які це розуміють. Вони ще в меншості, але їх прибуває, і процес рухається в потрібному для нас напрямі. Словом, складні й цікаві часи, в яких дуже незатишно жити, але про які через 30 років нашим внукам і правнукам буде дуже цікаво читати в підручниках. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
Но на самом деле рабсеяне готовтесь к тотальному дефициту и железному занавесу, куда заведет вас недоразвитый фюрерок.
https://t.me/Tsaplienko/12503
Один мокша вообще шедеврально заявил -" и плевать, главное, что весь мир знает нас, как Русь и будет знать, а с вами мы рано или поздно покончим"
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи. Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
Й імперськая тюрма!
Б'ємось проти кремлівського
Московського ярма!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Іде війна народная,
Священний бій кипить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
Нехай під окупантами
Завжди земля горить!
Українська народна пісня
Це все наслідок глобальної світової кризи.
Штатам у такій ситуації дуже потрібне якнайшвидше знищення рашки, і експропріація її матеріальних цінностей. Тільки так самі Штати зможуть уникнути свого краху. (І всі їхні союзники)
сс*ны