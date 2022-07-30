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Папа Римский Франциск не исключил возможности ухода с должности по состоянию здоровья

франциск

Папа Римский Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты столь активно и не исключил возможности ухода от дел.

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме", - приводит в субботу испанская телерадиокомпания РТВЕ его слова, сказанные на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В моем возрасте и с этим ограничением (у папы Римского уже длительное время наблюдается проблема с коленным суставом, из-за чего ему приходится перемещаться в инвалидном кресле) я должен поберечь силы для того, чтобы еще немного послужить церкви, или подумать о возможности отойти в сторону", - сказал он.

"Дверь остается открытой, такой вариант вполне нормален. До сих пор я не звонил в эту дверь, но я не хочу говорить, что завтра не начну подумывать об этом", - добавил понтифик. По его мнению, "ничего необычного не случится, никакой катастрофы не произойдет".

Папа Римский объяснил, что не хочет делать операцию на колене, хотя медики ему и предлагали. "Анестезия – это не игрушка, именно поэтому я думаю, что операция мне не подходит", – сказал он.

Читайте также: Я близок с народом Украины, на который ежедневно сыпется ракетный дождь, - Папа Римский Франциск

Автор: 

Папа Римский (439) Франциск (181)


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Топ комментарии
+19
Ще один безпомічний і безпорадний персонаж...
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30.07.2022 18:54
+15
Признание в политической импотенции принято.
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30.07.2022 18:56
+13
Людина на фото в білій сутані праворуч, зробив у світі найбільше для виправдання війни в Україні. Його аргумент про розширення НАТО і що це спровокувало росію напасти на Україну один із найцитованіших наративів у орди. До речі, і у світових ЗМІ теж. Так, Папа так сказав....

Заголовок першої смуги La Stampa як свідчення

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30.07.2022 18:52
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чорний папаша
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30.07.2022 18:49 Ответить
Людина на фото в білій сутані праворуч, зробив у світі найбільше для виправдання війни в Україні. Його аргумент про розширення НАТО і що це спровокувало росію напасти на Україну один із найцитованіших наративів у орди. До речі, і у світових ЗМІ теж. Так, Папа так сказав....

Заголовок першої смуги La Stampa як свідчення

показать весь комментарий
30.07.2022 18:52 Ответить
Ще один безпомічний і безпорадний персонаж...
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30.07.2022 18:54 Ответить
Признание в политической импотенции принято.
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30.07.2022 18:56 Ответить
І прутіна з собою забирай...
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30.07.2022 18:58 Ответить
А чому Ви написали прутіна? Справа в тому, що французькою прут - то значить пердячка.
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30.07.2022 19:14 Ответить
відволікаючий маневр, щоб потім кивати на здоров'я, чому в Україну не прилетів...

а так клявся й божився у серпні завітати...

колінка болить..типу пішкадралом від Ватикану до Києва..і на карачках по Андріївському до Софії..
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30.07.2022 18:58 Ответить
Папа Франциск-лізь вже на пічь скоріше...
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30.07.2022 18:59 Ответить
...купил бы 10 истребителей для Ukraine,на деньги 3 райха
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30.07.2022 19:07 Ответить
Попапив і досить, однак толку ніякого!
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30.07.2022 19:08 Ответить
самый конченый папа
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30.07.2022 19:08 Ответить
Схоже що в нього прогресуюча деменція.
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30.07.2022 19:08 Ответить
Чувирло кінчене, ще й не розібравшись лізло мирити з кацапами, тварина.
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30.07.2022 19:20 Ответить
папа крайній лівак і цим все сказано
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30.07.2022 19:22 Ответить
Бон вояж..
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30.07.2022 19:24 Ответить
политический импотент
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30.07.2022 19:29 Ответить
Піде працювати радником в Газпром, заслужив.
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30.07.2022 19:31 Ответить
Давно вже час.
Коли проблеми з розумовим здоров'ям, треба сидіти в дурці, а не в Ватикані.
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30.07.2022 19:39 Ответить
Скольким людям Ватикан испортил здоровье и жизни, но пенсии им платить не желает.
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30.07.2022 19:43 Ответить
Никакой!
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30.07.2022 20:08 Ответить
Ой бідняжка в сукні, так трудилося так трудилося все життя, що аж коліна захворіли. Та вйобуй вже ***** вилупок сектантський поскоріше.
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30.07.2022 20:11 Ответить
"гадскій папа"...(с.)
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30.07.2022 21:21 Ответить
Папа Франциск-велика іміджева проблема католицької церкви зараз.

Ранше це були постійні педофільські скандали...
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30.07.2022 21:21 Ответить
Стан здоров'я це прикриття для відходу від пекельної правди адже сумління не титанове
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30.07.2022 21:27 Ответить
Католицькій церкві потрібно просити пробачення в Бога і в українців. За те що намагалися жорстко й настирно затягнути українців в католицизм. В результаті українці попали в катастрофічну кабалу до кацапні. А поляки на деякий час були втративші державність. І також в результаті з'явився диявольський монстр, який загрожує всьому християнському світу і не тільки християнському.

Зараз ясно, що для самозбереження нашого народу нам треба було тоді перейти в унію і не зв'язуватись з кацапнею. Нехай мене вибачить глибокоповажний мною Вселенський патріарх ПЦ, але це так. Але наш народ не міг тоді це сприйняти.

Тому католицькій церкві треба було бути більш гнучкою й хоч трохи вміти прогнозувати наслідки. Тоді напевно папа був такий же не розумний як і цей. А напевно ще й набагато дурніший й упоротий.
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30.07.2022 21:56 Ответить
Франциск має якомога скоріше йти на пенсію. Можливо Франциск колись був розумний, але вік... Деменція й інші болячки не дають активно думати.

В наш час Папою має бути розумний й набагато молодший європеєць. А цей папа не дуже розумний не молодий і не європеєць.
В наш час краще всього коли папою буде знову поляк.
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30.07.2022 22:20 Ответить
Хіба може розуміти кацапів людина, яка все життя варилась в латиноамериканській кухні.
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31.07.2022 00:17 Ответить
Давно пора.
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30.07.2022 22:21 Ответить
Давай, папаша, лічись! Толку з тебе...
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30.07.2022 23:09 Ответить
Папа завзятий соціаліст. Співчуває
червоній наволочі у всьому світі. Нещодавно зробив заяву, що: " не все однозначно в Україні. Може й вона теж винна, що до неї прийшла війна." Ти дивись яка падлюка!
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30.07.2022 23:46 Ответить
Приймати його в Україні, поки не виправить свою позицію, не допустимо. А поки що хай іде за кацапським кораблем.
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31.07.2022 00:31 Ответить
Він поплатився своєю посадою, за підтримку війни проти України! Його згодом отрують, в новинах звісно буде смерть від серцевої недостатності. Для калолицизму він завдав непоправної шкоди!
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31.07.2022 07:24 Ответить
і що навіть не подивишся в очі расєйськаму царю?
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31.07.2022 09:51 Ответить
Перед тим як висловлюватись, Франциск мав би попросити українське МЗС розказати йому своє бачення. Нехай би поїхали в Ватикан і йому розказали. Йому навіть розуму й порядності не вистачило для розуміння такого.
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31.07.2022 11:42 Ответить
 
 