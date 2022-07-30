Папа Римский Франциск не исключил возможности ухода с должности по состоянию здоровья
Папа Римский Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты столь активно и не исключил возможности ухода от дел.
"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме", - приводит в субботу испанская телерадиокомпания РТВЕ его слова, сказанные на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В моем возрасте и с этим ограничением (у папы Римского уже длительное время наблюдается проблема с коленным суставом, из-за чего ему приходится перемещаться в инвалидном кресле) я должен поберечь силы для того, чтобы еще немного послужить церкви, или подумать о возможности отойти в сторону", - сказал он.
"Дверь остается открытой, такой вариант вполне нормален. До сих пор я не звонил в эту дверь, но я не хочу говорить, что завтра не начну подумывать об этом", - добавил понтифик. По его мнению, "ничего необычного не случится, никакой катастрофы не произойдет".
Папа Римский объяснил, что не хочет делать операцию на колене, хотя медики ему и предлагали. "Анестезия – это не игрушка, именно поэтому я думаю, что операция мне не подходит", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заголовок першої смуги La Stampa як свідчення
а так клявся й божився у серпні завітати...
колінка болить..типу пішкадралом від Ватикану до Києва..і на карачках по Андріївському до Софії..
Коли проблеми з розумовим здоров'ям, треба сидіти в дурці, а не в Ватикані.
Ранше це були постійні педофільські скандали...
Зараз ясно, що для самозбереження нашого народу нам треба було тоді перейти в унію і не зв'язуватись з кацапнею. Нехай мене вибачить глибокоповажний мною Вселенський патріарх ПЦ, але це так. Але наш народ не міг тоді це сприйняти.
Тому католицькій церкві треба було бути більш гнучкою й хоч трохи вміти прогнозувати наслідки. Тоді напевно папа був такий же не розумний як і цей. А напевно ще й набагато дурніший й упоротий.
В наш час Папою має бути розумний й набагато молодший європеєць. А цей папа не дуже розумний не молодий і не європеєць.
В наш час краще всього коли папою буде знову поляк.
червоній наволочі у всьому світі. Нещодавно зробив заяву, що: " не все однозначно в Україні. Може й вона теж винна, що до неї прийшла війна." Ти дивись яка падлюка!