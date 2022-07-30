Папа Римский Франциск не исключил возможности ухода с должности по состоянию здоровья

Папа Римский Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты столь активно и не исключил возможности ухода от дел.

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме", - приводит в субботу испанская телерадиокомпания РТВЕ его слова, сказанные на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В моем возрасте и с этим ограничением (у папы Римского уже длительное время наблюдается проблема с коленным суставом, из-за чего ему приходится перемещаться в инвалидном кресле) я должен поберечь силы для того, чтобы еще немного послужить церкви, или подумать о возможности отойти в сторону", - сказал он.

"Дверь остается открытой, такой вариант вполне нормален. До сих пор я не звонил в эту дверь, но я не хочу говорить, что завтра не начну подумывать об этом", - добавил понтифик. По его мнению, "ничего необычного не случится, никакой катастрофы не произойдет".

Папа Римский объяснил, что не хочет делать операцию на колене, хотя медики ему и предлагали. "Анестезия – это не игрушка, именно поэтому я думаю, что операция мне не подходит", – сказал он.

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