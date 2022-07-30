ВСУ отразили штурмы на Авдеевском, Новопавловском и Славянском направлениях, на Бахмутском РФ имеет частичный успех, - сводка Генштаба

Боевой, численный состав и характер действий группировки противника остаются без существенных изменений. Российские военные оккупанты не прекращают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 30.07.2022 года по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация изменений не претерпела. На последнем, в приграничных районах, продолжается инженерное оборудование позиций и ведение воздушной разведки БПЛА.

На Харьковском направлении противник осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Светличное, Русские Тишки, Дуванка, Песчаное, Верхний Салтов, Коробочкино, Лебяже, Петровское, Норцовка и Залиман. Нанес авиационный удар в районе Мосьпаново.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Долины, Краснополья и Мазановки. Враг пытался вести штурмовые действия у Бражковки, безуспешно, отошел.

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На Донецком направлении противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, пытается создать условия для проведения наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях с целью улучшения тактического положения.

Осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для сковывания действий и предотвращения переброски резервов на другие направления. Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок.

На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в Краматорском районе, Верхнекаменском, Ивано-Дарьевке и Переездном. Нанес авиационный удар вблизи Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших войск из всех имеющихся огневых средств вдоль линии столкновения в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Кодема, Майское, Зайцево и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки и Зайцева. Вел штурмовые действия в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Майское, безуспешно, отошел.

Штурмовыми действиями по трем направлениям пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта.

На Авдеевском направлении противник обстреливал позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения и в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Яснобродовка, Авдеевка, Невельское, Первомайское и Красногоровка. Нанес авиаудар возле Авдеевки.

С целью улучшения тактического положения вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, безуспешно, отошел. Вел воздушную разведку позиций наших войск БПЛА.

На Новопавловском направлении отмечены обстрелы возле Новоселки, Марьинки, Никольского, Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки и авиаудар неподалеку от Марьинки. Враг вел штурмовые действия в направлении Егоровка – Павловка, успеха не имел, отошел.

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На Запорожском направлении противник активных боевых действий не вел, осуществлял обстрелы позиций наших войск с применением ствольной артиллерии, РСЗО и вооружения танков в районах населенных пунктов Железнодорожное, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка. Вел воздушную разведку положения наших войск БПЛА.

На Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку, осуществлял обстрелы позиций наших войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Потёмкино, Каменное, Карьерное, Новогригоровка, Большое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Киселевка, Заря, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Николаев и Солончаки. Пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское – Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задания.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к применению крылатых ракет находятся два носителя морского базирования.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в сообщении.