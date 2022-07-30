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Новости Война
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Британский депутат призвал отправить все посольство РФ в Москву после твита об убийстве "азовцев"

оленівка

Депутат Лейбористской партии Крис Брайант считает, что Британия должна выслать все посольство РФ после твита с призывом повесить пленных бойцов полка "Азов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил депутат Лейбористской партии Крис Брайант.

"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать?" – написал он в Twitter, комментируя сообщение российского посольства.

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Британский депутат призвал отправить все посольство РФ в Москву после твита об убийстве азовцев 01

Напомним, посольство России в Великобритании в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

Отметим, что соцсеть Twitter отметила сообщение, как нарушающее правила относительно языка ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему "в интересах общественности".

В МИД Украины в ответ на это твит заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

Автор: 

военнопленные (1074) теракт (2307) убийство (6491) Азов (794)


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Топ комментарии
+52
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30.07.2022 19:20
+47
Наша русофобія все ще недостатня.
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30.07.2022 19:22
+31
Брити-повикидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік шоб нє ванялі в Англії...
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30.07.2022 19:25
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30.07.2022 19:20 Ответить
І відправлять, бо британці теж бандерівці
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30.07.2022 19:26 Ответить
- Служба підтримки?
- Так.
- Хочу вислати усіх москалів на расею!
- Підтримую!!!
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31.07.2022 08:47 Ответить
Наша русофобія все ще недостатня.
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30.07.2022 19:22 Ответить
...Невідворотно має відбутися велике переформатування: кінець ресурсної імперії рф, це однозначно, це вже шкребе по дну. Але більшість на Заході іще думає, що це буде велика гуманітарна катастрофа, коли виявиться, що failed state насправді Росія, а не Україна, - і намагається тому запобігти. Відбудеться, думаю, рано чи пізно, але таки на нашому віку - переформатування вздовж інших силових ліній міждержавних союзів... Зараз почалася та фаза, коли на найближче десятиліття розв'язуються сюжети, які закроювалися на дистанції не просто в сто років, а либонь що і в 300-400. https://lb.ua/culture/2016/04/23/333434_oksana_zabuzhko_pismennik_zavzhdi.html https://lb.ua/culture/2016/04/23/333434_oksana_zabuzhko_pismennik_zavzhdi.html

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30.07.2022 19:41 Ответить
а я дуже раджу всім відео з Віталієм Портниковим. https://youtu.be/VAgc9SwZenA https://youtu.be/VAgc9SwZenA

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30.07.2022 20:13 Ответить
гарні слова !
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30.07.2022 19:22 Ответить
підсрачниками..й майно відібрати..
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30.07.2022 19:23 Ответить
резонно.
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30.07.2022 19:24 Ответить
Їх треба відправляти не до мацкви , а зразу у пекло бо то чорти.
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30.07.2022 19:24 Ответить
Брити-повикидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік шоб нє ванялі в Англії...
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30.07.2022 19:25 Ответить
Когда же так сделали, кажется с советами. Отправили их на...уй, и ничего...
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30.07.2022 19:26 Ответить
Правильно кажеш, але треба на українську мову переходити. Мова це зброя і хто як говорить то на того ж боці і воює. Ні російській мові в Україні. Геть з України москаль нєкрасівий. Геть.
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30.07.2022 19:39 Ответить
новая волна от власти: мово-боти. А с пороха хихикали и пальцем тыкали, когда ОН говорил Армія-Мова-Віра
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30.07.2022 19:57 Ответить
Ну якщо тебе навіть повномасштабна війна в Україні не спиняє від використання мови окупанта, то ще величезне питання, хто тут бот.
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30.07.2022 20:03 Ответить
ты мово-бот
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30.07.2022 23:25 Ответить
І зробити це негайно!
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30.07.2022 19:27 Ответить
В родную говень тварюк, их самок и вылупков тоже.
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30.07.2022 19:27 Ответить
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30.07.2022 19:28 Ответить
Правильно!и всех поРашистов Россиян!Особенно всяких мажорчиков!Пусть трудятся на славу путинуХуйлу!!!га родине поРаше!!!так бы и сделала!!!
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30.07.2022 19:28 Ответить
Наша ненавість до ворога і ката має бути безмежною!
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30.07.2022 19:29 Ответить
Давно пора розірвати дипвідносини з московією, а вирішувати питання через посольство США. Це треба було зробити ще в 2014, але Порошенко засц&в
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30.07.2022 19:31 Ответить
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30.07.2022 19:48 Ответить
У 2014 році 100% енергоблоків на українських АЕС, які виробляють 60% електроенергії, працювали на ТВЕЛах "Росатому", лише у цьому році повністю перейшли на "Вестінгауз". Були залежності і в інших галузях. Якби Порох не "засцяв", ти б не клаву мучив, "умнічаючи" на "Цензорі", а тягав би воду на енний поверх своєї багатоповерхівки і рив би черговий сральник поруч з нею, бо водогін, як і комп'ютер без електрики не працює. А, швидше за все, ти б давно загнувся від дизентерії чи холери. І ППО наша вся лягла б, бо клістрони для С-300 та інші комплектуючі виробляли лише в немитій, а щоб їх купити на "чорному"ринку й контрабандою доставити в Україну, хочеш-не хочеш, за порєбрік треба було їхати. Допетрав?
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31.07.2022 00:28 Ответить
Не просто відправити - пенделями вибити нах...
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30.07.2022 19:31 Ответить
.... і не тільки посольство,все кацапство - в заболотне царство.
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30.07.2022 19:32 Ответить
Відправити до москви потрібно не тільки посольство, а й ВСІХ расєян, що поганять своєю присутністю землю Британії!!!
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30.07.2022 19:35 Ответить
Живут в Лондоне и высеры выписывают. Гнать всю эту нечисть до Вологды
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30.07.2022 19:41 Ответить
Так русня вже вбило одного полоненого британця, а вони все соплі жують
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30.07.2022 21:01 Ответить
На#уй с пляжу ...
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30.07.2022 19:46 Ответить
«Наш народ занимает середину между дикими и людскими (цивилизованными) народами».Ю. Крыжанич © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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30.07.2022 19:51 Ответить
рашка своей "поддержкой" дыныры и заботой об "донбассе" сошла сума просто
думает все смотрят соловьиный помет
еще свои какахи на других языках в других странах расспространяют
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30.07.2022 20:07 Ответить
Нужно было просто и понятно послать всю ********** Накуй , это визитка по жизни, идите все Накуй кацапье дырявое....
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30.07.2022 20:18 Ответить
Згоден на всі 100% з британським депутатом , щоби все посольство скопом , відправили на расєю , так як терористам нема
чого робити в цивілізованих краінах , бо це небезпечно для людей 😠
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30.07.2022 20:34 Ответить
НЕфУЙ ШАSТАТЬ......РУSНЯВЫХ - ЗА ПОРЄБРІК
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30.07.2022 20:50 Ответить
До якої такої мааскви? Усіх в газенваген тварей. Це якись сюр, посольства терористів знаходяться в усіх цівілізованих країнах. Це як би ІГІЛ мав посольство в у Великобританії та казало, що треба повісити полонених амеріканців. Але ж ІГІЛу до параши як до місяця, параша набагато небезпечніша.
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30.07.2022 20:59 Ответить
Правда така, що бінладену треба було просто продавать газ і нафту років 10-15, а потім він міг би робити що завгодно. Інше діло що світ колись обов'язково дізнається, хто саме бінладена фінансував... от як кремлядів *********, відкриєм архіви кагебе, так зразу і дізнаються.
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30.07.2022 21:39 Ответить
Говняний твітер-любима помийка Трампа та усякого непотреба..
Маск зрозумів
що таке лайно не треба покупати
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30.07.2022 22:03 Ответить
Всіх кацапів на парашу!
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30.07.2022 22:35 Ответить
Кацапё ето твари. Путин *****
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31.07.2022 00:10 Ответить
Скоро з усіх географій поженуть кацапоуродів, cвiт вже зна цих тварин, цю *********.
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31.07.2022 01:57 Ответить
Прочитавши це повідомлення- відразу майнула думка- ЗА ТАКЕ висловлювання - вигнати ВСЕ посольство БЕЗ ПОВЕРНЕННЯ в Англію
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31.07.2022 07:23 Ответить
Всем работникам посольства РФ яйца поотрезать и 200-ми отослать
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31.07.2022 11:20 Ответить
 
 