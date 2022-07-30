Британский депутат призвал отправить все посольство РФ в Москву после твита об убийстве "азовцев"

Депутат Лейбористской партии Крис Брайант считает, что Британия должна выслать все посольство РФ после твита с призывом повесить пленных бойцов полка "Азов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил депутат Лейбористской партии Крис Брайант.

"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать?" – написал он в Twitter, комментируя сообщение российского посольства.

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Напомним, посольство России в Великобритании в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

Отметим, что соцсеть Twitter отметила сообщение, как нарушающее правила относительно языка ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему "в интересах общественности".

В МИД Украины в ответ на это твит заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.