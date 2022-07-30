Британский депутат призвал отправить все посольство РФ в Москву после твита об убийстве "азовцев"
Депутат Лейбористской партии Крис Брайант считает, что Британия должна выслать все посольство РФ после твита с призывом повесить пленных бойцов полка "Азов".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил депутат Лейбористской партии Крис Брайант.
"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать?" – написал он в Twitter, комментируя сообщение российского посольства.
Напомним, посольство России в Великобритании в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.
Отметим, что соцсеть Twitter отметила сообщение, как нарушающее правила относительно языка ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему "в интересах общественности".
В МИД Украины в ответ на это твит заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.
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- Так.
- Хочу вислати усіх москалів на расею!
- Підтримую!!!
думает все смотрят соловьиный помет
еще свои какахи на других языках в других странах расспространяют
чого робити в цивілізованих краінах , бо це небезпечно для людей 😠
Маск зрозумів
що таке лайно не треба покупати