Полк "Азов" обратился к Путину: "Вы сами будете казнены. Вместе со своими шакалами и посольствами"
По официальному заявлению временно исполняющего обязанности командира полка "Азов" майора Никиты Надточия, бойцы полка расценивают массовое убийство украинских военнопленных 29 июля 2022 года в селе Оленовка как акт публичной казни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова" в Telegram.
"Мы расцениваем нападение на Оленевку как акт публичной казни. Они [россияне] привыкли к тому, что даже за открытое нарушения законов, обычаев и правил войны их никто не привлечет к ответственности", - отметил Надточий.
По его словам, военные уже выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела украинских военнопленных: "У нас уже есть предварительная информация, но пока не готовы озвучивать детали", - добавил защитник.
Он заверил, что украинцы найдут злоумышленников, где бы они ни были – на оккупированных территориях Украины, России или в третьих странах: "Украина как государство обеспечит справедливое наказание".
Майор напомнил, что 24 часа россияне врали о трагедии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства.
"Я хочу напомнить Путину, который несет личную ответственность за это военное преступление. Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями, по решению Международного трибунала. Варварская недоимперия будет вничтожена", – заверил Надточий.
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Але ніяк не балістична.
все до одного - предатели
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Просто страчені да и все.
А как - пусть гадают и сс*тся каждую ночь.
І люті бандерівці 😡
кто принял решение о сдаче их в плен и зачем?
Взаємні переговори про процедуру екстракції в\с ЗСУ з території Маріупольського опорного району оборони, за доручення президента Туреччини вів начальник Генерального штабу Яшар Гюлер. Турецькою стороною було визначено місце екстракції і утримання в\с ЗСУ до періоду закінчення бойових дій. Представники ГШ ЗС України погодили умови фінансування утримання і контроль за перебуванням. 17.03.2022 про перебіг і обставини переговорів були проінформовані представники вищого керівництва РФ. 06.05.2022 року українська сторона вийшла з процесу узгодження і припинила обговорення и азовцев отдали в плен...
Зачем?
Коли готувала розвідка повторення операції з Цемахом (тільки щоб викрасти іншу шишку) то ГУР і СБУ влітку 2020 посадило всю групу спецури в сізо а командира "Швед" спробувало розстріляти прямо в авто
Вдалого полювання, хлопці!
Но, ****, не с нашей властью.
Не вірю.
Справедливе покарання для вагнерівців Україна не забезпечила
на его голове множество проклятий
СЛАВА УКРАЇНІ....
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ.....