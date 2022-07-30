Полк "Азов" обратился к Путину: "Вы сами будете казнены. Вместе со своими шакалами и посольствами"

По официальному заявлению временно исполняющего обязанности командира полка "Азов" майора Никиты Надточия, бойцы полка расценивают массовое убийство украинских военнопленных 29 июля 2022 года в селе Оленовка как акт публичной казни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова" в Telegram.

"Мы расцениваем нападение на Оленевку как акт публичной казни. Они [россияне] привыкли к тому, что даже за открытое нарушения законов, обычаев и правил войны их никто не привлечет к ответственности", - отметил Надточий.

По его словам, военные уже выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела украинских военнопленных: "У нас уже есть предварительная информация, но пока не готовы озвучивать детали", - добавил защитник.

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Он заверил, что украинцы найдут злоумышленников, где бы они ни были – на оккупированных территориях Украины, России или в третьих странах: "Украина как государство обеспечит справедливое наказание".

Майор напомнил, что 24 часа россияне врали о трагедии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства.

"Я хочу напомнить Путину, который несет личную ответственность за это военное преступление. Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями, по решению Международного трибунала. Варварская недоимперия будет вничтожена", – заверил Надточий.

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