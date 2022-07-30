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Новости Агрессия России против Украины Война
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Полк "Азов" обратился к Путину: "Вы сами будете казнены. Вместе со своими шакалами и посольствами"

По официальному заявлению временно исполняющего обязанности командира полка "Азов" майора Никиты Надточия, бойцы полка расценивают массовое убийство украинских военнопленных 29 июля 2022 года в селе Оленовка как акт публичной казни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова" в Telegram.

"Мы расцениваем нападение на Оленевку как акт публичной казни. Они [россияне] привыкли к тому, что даже за открытое нарушения законов, обычаев и правил войны их никто не привлечет к ответственности", - отметил Надточий.

По его словам, военные уже выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела украинских военнопленных: "У нас уже есть предварительная информация, но пока не готовы озвучивать детали", - добавил защитник.

Читайте также: В СНБО назвали семь целей, которые преследовала Россия, уничтожая украинских военнопленных в Оленовке

Он заверил, что украинцы найдут злоумышленников, где бы они ни были – на оккупированных территориях Украины, России или в третьих странах: "Украина как государство обеспечит справедливое наказание".

Майор напомнил, что 24 часа россияне врали о трагедии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства.

"Я хочу напомнить Путину, который несет личную ответственность за это военное преступление. Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями, по решению Международного трибунала. Варварская недоимперия будет вничтожена", – заверил Надточий.

Читайте также: Российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений и должны отвечать, - Николенко о призыве посольства РФ в Великобритании

Автор: 

военнопленные (1074) теракт (2307) Азов (794)


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Топ комментарии
+70
Справжній легенді та жагу для кацапських вбивць Полку Азов-респектище...
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30.07.2022 20:37
+50
Слава "Азову"!
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30.07.2022 20:43
+47
Пуйло трусливый шакал, из бункера хер вылезет. Он только других на смерть толкает за свою гнилую никчемную душонку.
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30.07.2022 20:38
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Справжній легенді та жагу для кацапських вбивць Полку Азов-респектище...
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30.07.2022 20:37 Ответить
...жаху...
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30.07.2022 21:06 Ответить
Може без реклами, потихеньку в ліс і все, і починаючи з дерьмака? Та і далеко ходити не треба, а про міни він же в курсі і азов теж?
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30.07.2022 21:21 Ответить
Пуйло трусливый шакал, из бункера хер вылезет. Он только других на смерть толкает за свою гнилую никчемную душонку.
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30.07.2022 20:38 Ответить
Як не сумно, через тиждень забудуть...... Як забули Кременчук, Вінницю....
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30.07.2022 20:41 Ответить
Вінниця - це обивателі, які мали 16(!) хвилин для того, щоб десь сховатися після оголошення тривоги. А "Азов" - це наші армійські брати і сестри, які своїми життями стримували і утилізували орду в Маріку і не тільки. Не забудемо! Помстимося!
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30.07.2022 20:48 Ответить
Украина знала о нападении России с прошлого лета. Она знала что в Крыму у России куча техники навезено. Это намного больше шестнадцати минут.
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30.07.2022 20:56 Ответить
Не надо людей против друг друга настраивать и в данном случае делить по сорту и принесённой пользе ,например погибший ребёнок в Виннице ещё не успел ничего сотворить великого как воин , это горе общее для нас ,всех жалко ,ибо все они граждане свободной Украины
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30.07.2022 21:01 Ответить
ніхто тебе нє настраїваєт, просто, треба прийняти, як данність, під час тривоги- в укриття.
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30.07.2022 22:53 Ответить
Х-22, це крилата ракета повітряного базуання (КРВБ). Паливо, "самін" та "меланж" (керосин Т-2, та азотна кислота). Так, надзвукова.
Але ніяк не балістична.
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30.07.2022 21:20 Ответить
Ніхто не забув ні про Вінницю, ні про Кременчук, ні про Краматорськ.... ніщо не забуто, усі тварі москальські будуть покарані
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30.07.2022 20:59 Ответить
Маячня .! Ніхто і ніщо не забув . А хто забув у того нехай х.. на лобі виросте . .
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30.07.2022 21:24 Ответить
Слава "Азову"!
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30.07.2022 20:43 Ответить
Писати дівоче прізвище х#йла з великої літери і звертатись на ви до тварюки якось занадто гречно!
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30.07.2022 20:43 Ответить
АЗОВ - Герої назавжди
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30.07.2022 20:43 Ответить
Так, ті що їх знищили мають понести найсуровіші покарання, як вони, так їх рідня і діти. А як же ті, що здали "Азовців" навмисно терористам "ДНР" кадировцям і кацапам?
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30.07.2022 23:13 Ответить
черенок лопати кадафі чекає пуйла
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30.07.2022 20:44 Ответить
поховання ***** буде таємною спецоперацією
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30.07.2022 20:46 Ответить
Не треба теємної ! Усі повиннї бачити як ця мерзота здохне!!
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30.07.2022 23:05 Ответить
все те приказивали Азову сдаться, гарантировав в обмен жизнь
все до одного - предатели
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30.07.2022 20:47 Ответить
"Азов" здали. Це очевидно....
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30.07.2022 20:50 Ответить
Чому тоді Білецький мовчить про це?..
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30.07.2022 22:03 Ответить
Думай!
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31.07.2022 00:29 Ответить
Азов надихає.
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30.07.2022 20:48 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.07.2022 20:49 Ответить
зря он написал "За рішенням Міжнародного трибуналу"
Просто страчені да и все.
А как - пусть гадают и сс*тся каждую ночь.
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30.07.2022 20:49 Ответить
та ще й про те що Україна як держава покарає... Наші суди ВЖЕ себе показали на поменшенню кари вбивці з Бучи...
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30.07.2022 20:55 Ответить
Он убийца из Сумщины, но это сути не меняет. Судья *****. Фамилию в студию.
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30.07.2022 22:39 Ответить
Азов помститься за своїх побратимів. Різатимуть як свиней.
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30.07.2022 20:52 Ответить
Не забувай, що ще більше 2000 азовців у кацапському полоні.....
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30.07.2022 20:55 Ответить
Не забуваємо ....((
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30.07.2022 20:56 Ответить
😢
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31.07.2022 10:31 Ответить
Не забудемо і не пробачимо русоФашистам всіх кривавих злочинів на нашій землі , які вони витворяють , так як ми всі азовці 😠
І люті бандерівці 😡
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30.07.2022 20:55 Ответить
гексогеном його подорвіть
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30.07.2022 20:55 Ответить
Смерть выррдкам болот мацковии.мы ждем результата
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30.07.2022 20:57 Ответить
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30.07.2022 21:06 Ответить
а я знаю, суд всіх народів, оон знову? має бути суд всіх народів, які постраждали від русскії виродків.
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30.07.2022 21:30 Ответить
візьміть старий телефон. Зарядіть добре ак. Під'єднайте детонатор до динаміка. Коли патріарх кирил буде поруч із пристроєм - педзвоніть йому.
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30.07.2022 21:06 Ответить
там у него в охране такие дебилы что такую приметивщину точно не заметят - ты фильмов пересмотрел
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30.07.2022 22:11 Ответить
Оператор смс любить всякі присилати.
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31.07.2022 08:15 Ответить
ті хто не дав арештувати вагнерівців в літаку, ті-ж зараз здали Азовців, і не тільки, рашці на муки і смерть.
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30.07.2022 21:06 Ответить
Треба щоб у кожній бригаді ЗСУ був свій полк Азов
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30.07.2022 21:07 Ответить
ті хто не дав арештувати агнерівців в літаку, зараз здали Азовців рашці на муки і смерть.
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30.07.2022 21:08 Ответить
Да будет так! Аминь.
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30.07.2022 21:16 Ответить
Кацапы, без сомнения, свое получат, но кто говорил :"Ми б не давали наказ скласти зброю, якби не були впевнені у безпеці наших воїнів"
кто принял решение о сдаче их в плен и зачем?

Взаємні переговори про процедуру екстракції в\с ЗСУ з території Маріупольського опорного району оборони, за доручення президента Туреччини вів начальник Генерального штабу Яшар Гюлер. Турецькою стороною було визначено місце екстракції і утримання в\с ЗСУ до періоду закінчення бойових дій. Представники ГШ ЗС України погодили умови фінансування утримання і контроль за перебуванням. 17.03.2022 про перебіг і обставини переговорів були проінформовані представники вищого керівництва РФ. 06.05.2022 року українська сторона вийшла з процесу узгодження і припинила обговорення и азовцев отдали в плен...
Зачем?
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30.07.2022 21:20 Ответить
чувствую, начало нашего "Кидона" будет в "Азове".
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30.07.2022 21:21 Ответить
кинут нас или нет - это полностью зависит от нас
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30.07.2022 22:12 Ответить
Полагаю имеется в виду подразделение "моссад" "кидон" - штык, отвечающее за ликвидацию врагов Израиля.
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30.07.2022 23:16 Ответить
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30.07.2022 23:26 Ответить
Вперед хлопці! І не звертайте уваги на тявкання різномастих "толерастів" . Кров закатованих військовослужбовців вимагає помсти!!!
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30.07.2022 21:21 Ответить
Немає в нас, на жаль, ні сил, ні засобів для помсти. Ми вже вибухали праведним гнівом безліч разів. А пошук і покарання кожної московитської потвори (чи їхніх самок, мамок, виплодків) - це величезний і невиправданий ризик, особливо з намаганням нагадати про злочин і кару. Краще бережіть себе. Хоча благословляю...
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30.07.2022 21:26 Ответить
Єрмак з Арахамією проти. Зіллють нашу агентуру через Буданова. Ніби їм перший раз...
Коли готувала розвідка повторення операції з Цемахом (тільки щоб викрасти іншу шишку) то ГУР і СБУ влітку 2020 посадило всю групу спецури в сізо а командира "Швед" спробувало розстріляти прямо в авто
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30.07.2022 21:29 Ответить
Вихідні дані на цю істоту.

Вдалого полювання, хлопці!
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30.07.2022 21:29 Ответить
На этого аленя уже открыт сезон охоты.
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30.07.2022 22:19 Ответить
Я б підписався під кожним словом Азовців, окрім одного: оте ботоксне чмуридло не вартує щоб до нього звертатись на ви.. Хіба шо мова йде про звернення до "колективного *****", чи всіх тих двійників - що вдало видають себе за гнидючого *****(яке вже давно могло відкинути ласти)
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30.07.2022 21:29 Ответить
Вся країна має стати полком " Азов " , тоді у ***** не буде ЖОДНОГО шансу ,, навіть гіпотетичного . ...
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30.07.2022 21:29 Ответить
Не только Азов сдали ,а и пол Украины Зеленский обосрался 25 февраля когда орки поперли на Киев и приказал , просил , оборонять Марик , оттягивать силы . Можно было вывести гарнизон в 6000 и солдаты принесли бы гораздо больше пользы . Только представьте если бы они обороняли Энергодар . Только зачем , если ЮГ по Оманским договоренностям уже сдали . Просто ***** и тут решил Лоха Зеленского ******* , для верности попер на Киев . Но тут , что то пошло не так Как и сейчас с угодой про зерно , опять Зеленского ******* . Мало того , что просрали , повелись на угоды , так еще и *****, как обычно ******
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30.07.2022 21:39 Ответить
Не на*бал. похоже, что договорились. там все технично делают.
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30.07.2022 22:09 Ответить
Азовці оманські домовленості зірвали, а далі все пішло не за планом. Я не знаю, як Зеля відповість за це перед Ху*лом, але схоже азовців будуть повертати тільки страченими і нашій владі так легше, бо мертві герої нічого не скажуть.
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30.07.2022 22:29 Ответить
Смерть оркам!
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30.07.2022 21:40 Ответить
Хотелось бы.
Но, ****, не с нашей властью.
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30.07.2022 21:43 Ответить
кацапня пишу для вас,сучье отребье,Азов не пошутил ,хавайтесь особенно те грёбаные артилиристы которые это сделали,
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30.07.2022 21:52 Ответить
Україна як держава забезпечить справедливе покарання".Джерело:

Не вірю.
Справедливе покарання для вагнерівців Україна не забезпечила
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30.07.2022 21:58 Ответить
Забезпечимо несправедливе!
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30.07.2022 22:50 Ответить
Тут с вами не поспоришь , надо прививать молодежи , особенно девушкам , любовь к оружию , если сама себя не защитишь , никто не защитит , ну и к взаимодействию в коллективе .
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30.07.2022 21:58 Ответить
Помста любе тишу, гучно розповідати про все можна тільки після перемоги і при владі патріотів, бо діючи каральні органи перемелють патріотів, як це було 2019-2022рр.
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30.07.2022 22:00 Ответить
та чхать ему на эти угрозы, а вот Господь Бог накажет, это да, не отвертится
на его голове множество проклятий
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30.07.2022 22:29 Ответить
Посмотри на эти безумные глаза, он знает, близок конец.., может стадо поможет... но оно давно нажралось говна и мерзкое тело больше не может содержать зловонную сущность. *******, ты здыхаешь, и всё что с тобой тоже, мразь! твои шаманы ждут тебя.....
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30.07.2022 23:07 Ответить
Я підтримую "Азов" і готовий виконувати їхні доручення, в тій частині, які можу виконати!!! А ще потрібно вдарити по кацапах і їх прихильниках в містах і селах України, самій росії, невже там немає наших? Та по всьому світу, де зустрінеться ця мразина.
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30.07.2022 22:37 Ответить
А звернення: «ви самі будете страчені» це азовці на «ви» до ***** особисто,чи до них всіх? Щось не зрозуміло!!!
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30.07.2022 23:32 Ответить
".. вы вместе со своими шакалами и посольствами" - читать умеешь ?
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30.07.2022 23:49 Ответить
Будет "вничтожена" - это кто такой грамотей ?
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30.07.2022 23:48 Ответить
так, ВСЯ чинна рашкінська верхівка буде розстріляна! пукіни, коні, соловйоБи, піськи-ови, захЄрови.....
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31.07.2022 01:18 Ответить
быдлонасекомыши с болот мацковии будешь отвечать за военные преступления и умрешь если совершил
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31.07.2022 07:40 Ответить
Тіко головні винуватці сидять на Банковій, так шо не треба далеко заглядувати
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31.07.2022 07:52 Ответить
Дивно, що в ненависті своїй азовці звертаються до пуйла на "ви". Воно не гідне людство імені в тим паче звертання з повагою
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31.07.2022 08:51 Ответить
УКРАЇНА це АЗОВ...
СЛАВА УКРАЇНІ....
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ.....
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31.07.2022 09:58 Ответить
 
 