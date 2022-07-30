В ООН проведут тендер на закупку оборудования для хранения украинского зерна

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) на днях объявит тендер на закупку оборудования для временного хранения зерна нового урожая, которое будет доступно фермерам из 20 областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель FAO Виктория Михальчук на брифинге.

Она проинформировала, что в результате российской агрессии 14% украинских зернохранилищ повреждены или разрушены, 10% расположены на захваченных россией территориях. Из доступных хранилищ 35% наполнены зерновыми и масличными культурами прошлогоднего урожая, которые ожидают экспорта.

"Чтобы преодолеть кризис нехватки емкостей зернохранилищ, FAO тесно сотрудничает с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и разработала стратегию по хранению зерна... Уже на днях FAO объявит тендер для закупки необходимого оборудования - рукавов для хранения зерна, загрузчиков-разгрузчиков, а также модульных зернохранилищ", – сказала Михальчук.

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Она добавила, что фермеры из 20 областей Украины смогут получить необходимое временное оборудование для хранения зерна и в ближайшее время будут уведомлены об условиях участия в проекте.

По словам представительницы FAO, реализация стратегии позволит развернуть складские мощности, которые обеспечат 25% общенациональной потребности.