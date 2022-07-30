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Новости Война
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В ООН проведут тендер на закупку оборудования для хранения украинского зерна

зерно

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) на днях объявит тендер на закупку оборудования для временного хранения зерна нового урожая, которое будет доступно фермерам из 20 областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила представитель FAO Виктория Михальчук на брифинге.

Она проинформировала, что в результате российской агрессии 14% украинских зернохранилищ повреждены или разрушены, 10% расположены на захваченных россией территориях. Из доступных хранилищ 35% наполнены зерновыми и масличными культурами прошлогоднего урожая, которые ожидают экспорта.

"Чтобы преодолеть кризис нехватки емкостей зернохранилищ, FAO тесно сотрудничает с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и разработала стратегию по хранению зерна... Уже на днях FAO объявит тендер для закупки необходимого оборудования - рукавов для хранения зерна, загрузчиков-разгрузчиков, а также модульных зернохранилищ", – сказала Михальчук.

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Она добавила, что фермеры из 20 областей Украины смогут получить необходимое временное оборудование для хранения зерна и в ближайшее время будут уведомлены об условиях участия в проекте.

По словам представительницы FAO, реализация стратегии позволит развернуть складские мощности, которые обеспечат 25% общенациональной потребности.

Автор: 

зерно (1070) ООН (4177) тендер (668)


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Топ комментарии
+9
наразі просто-лайНОО...
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30.07.2022 20:46
+8
так ООН просто торгаші?
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30.07.2022 20:44
+7
або українці абрамович і фрідман
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30.07.2022 20:45
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дайте вгадаю..переможцем буде раїся???
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30.07.2022 20:43 Ответить
або українці абрамович і фрідман
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30.07.2022 20:45 Ответить
Абрамович спас 400 тысяч украинцев !!!
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31.07.2022 21:34 Ответить
так ООН просто торгаші?
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30.07.2022 20:44 Ответить
наразі просто-лайНОО...
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30.07.2022 20:46 Ответить
а інакше би яким боком була би рашка до оон, це що миролюбива країна?
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30.07.2022 21:28 Ответить
Гибнут невинные украинцы от бомб рашистов, эти снова про зерно, разогнать нахрен эту "синагогу"
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30.07.2022 20:48 Ответить
Шоб ви, мразі, вдавились тім зерном і кров'ю кашляли
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30.07.2022 20:55 Ответить
ООН це великі паскуди.
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30.07.2022 21:00 Ответить
Бизнес, ничего личного
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30.07.2022 21:18 Ответить
Так хтось раніше когось звинувачував в "торгівлі на крові".А те що зараз нічого нікому не нагадує!
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30.07.2022 21:28 Ответить
Да пошли вы *****,****** с ООН, импотенты ебаные,хуй вам ,а не зерно ,********
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30.07.2022 22:23 Ответить
Зернохранилища на территории военных действий - не в Европе- это ж сколько денег можно распились на форс-мажор ... ООН строит - запутинцы бомбят - ООН строит - запутинцы бомбят. Так и зерно закончится.
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31.07.2022 00:09 Ответить
в нас вже жнива повним ходом а вони тільки тендери проводять
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31.07.2022 09:39 Ответить
Нема цензурних слів. Замість того щоб рашку з ООН виперти, ці пі**ри тендерами займаються для покращення нашого грабунку.
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31.07.2022 10:39 Ответить
Може вже тендер на мобільні крематорії для українців об'явили?!
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31.07.2022 10:41 Ответить
А червоний хрест ще не закупив газові камери для російських концтаборів?! А посилені пайки для капо не закупили?! Чи може без тендеру.. сволота безсовістна.
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31.07.2022 10:42 Ответить
 
 