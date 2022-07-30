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Новости Война
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Мы являемся свидетелями попытки возобновления "империи зла", - министр обороны Польши Блащак

блащак

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что руководство РФ пытается возродить "империю зла", но эти попытки терпят неудачу.

Блащак во время церемонии придания названия "Лагерь Костюшко" военной базе, где дислоцируются силы США, отметил, что очень важной фигурой в истории был президент Рональд Рейган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Соединенные Штаты привели к исчезновению "империи зла" в конце 1980-х годов. Благодаря президенту Рейгану, а также при большом участии Папы-поляка сегодня святого Иоанна Павла II, "империя зла" прекратила свое существование", – сказал он.

"Сегодня мы наблюдаем попытки воссоздания этой империи, "империи зла" правителями Кремля, сегодняшними правителями Кремля. И мы убеждены, что на основе сотрудничества как части Североатлантического альянса, но также и на основе тесного польско-американского сотрудничества, все попытки воссоздать "империю зла" потерпят поражение", - подчеркнул Блащак.

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Командующий армией США в Европе и Африке генерал Даррил Уильямс отметил во время церемонии, что польско-американское сотрудничество "является четким сигналом для любого врага".

Автор: 

Польша (8431) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+17
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30.07.2022 21:40
+14
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30.07.2022 21:32
+9
Мы свидетели зарождения чего-то нового. Когда на гос. уровне пощряется марадерство, публичные издевательства(пример кастрация военнопленного), и пи%деж на всех доступных каналах мира"А кто, мля, это сделал?"
Если это не остановить Европе конец
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30.07.2022 21:45
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Дивлюсь всі "протистоять" , але воює чомусь лише Україна...
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30.07.2022 21:29 Ответить
Оказывается, дьявол и в 21 веке может быть еще силен и опасен.
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30.07.2022 21:29 Ответить
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30.07.2022 21:32 Ответить
повилазило їм, чи що...вона і не зникала..причаїлась у куточку, а потім знову вилізла
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30.07.2022 21:36 Ответить
путлєр - це пітєрський люмпен , а сьогодні жорстокий вбивця і злочинець , який мріє про імперію і пожиттєве царювання , але фінал
його царювання буде дуже страшним 😠
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30.07.2022 21:37 Ответить
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30.07.2022 21:40 Ответить
Как Александр Литвиненко точно ВСЕ предрёк ‼️Мир проспал это ЧУДОВИЩЕ ***** или были корумпированны газовыми кровавыми сребрянниками‼️Молдавия , Ичкерия ,Грузия ,Сирия ,теперь Украина‼️
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30.07.2022 23:42 Ответить
Мы свидетели зарождения чего-то нового. Когда на гос. уровне пощряется марадерство, публичные издевательства(пример кастрация военнопленного), и пи%деж на всех доступных каналах мира"А кто, мля, это сделал?"
Если это не остановить Европе конец
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30.07.2022 21:45 Ответить
Прокаженных всегда изолировали... Моковиты те же прокаженные, да еще с умственными отклонениями
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30.07.2022 21:48 Ответить
Яка там в сраці спроба ! Імперія зла відроджена, дихає, харчується людьми, сіє смерть й живе повноцінним життям, а зза бугра тільки спостерігають, думають наїсться
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30.07.2022 22:03 Ответить
Ронни и Мэгги вернитесь! Как же вы нужны сейчас миру...
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30.07.2022 22:08 Ответить
Це не відновлення "імперії зла",а проста трансфомація в часі. Як була злом, так і лишилась... А зло повинно бути знищене...
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30.07.2022 22:09 Ответить
Так какая попытка и возобновление империи зла?! Давно была!
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30.07.2022 22:16 Ответить
Були свідками, як зникла Австрія, Чехословаччина, Польща...
А потім, стало запізно...
Судячи з усього, вчитися на історичних прикладах, зараз є ознакою дурного тону: треба обов'язково самому на граблі наступити.
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30.07.2022 22:30 Ответить
остановітєсь, казав Віктор Федорович
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30.07.2022 22:42 Ответить
Та ви що? Невже зрештою здогадалися? 20 років тому треба було душити цю гниду, коли вона вперше проголосила у рашистской федерашкі національну ідею відновити СРСР.
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30.07.2022 22:44 Ответить
Знаете быть свидетелями это прекрасно. Жаль что не борцами против. Весь мир наблюдает за тероризмом в демократической Европе. Это просто печально. Это как ИГИЛ только в Европе. Но лучше понаблюдать, авось не затронет.
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30.07.2022 23:58 Ответить
Затронет. У Хла планы по самую Берлинскую стену. Но воевать он планирует руками захваченных украинцев. Забреют всех воевать за оруэлловский мир, ватников в первую очередь. Баб в Сибирь, особенно ватных. Хотели Россию - так вкушайте!
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31.07.2022 01:08 Ответить
Путин, более 20 лет назад, пришел к власти с намерением захвата бывших республик ссср при своей жизни. А также двигаться и дальше. Это проспали Европа и США, а также политики Украины. Он только ждал удобную ситуацию и все делал для ее создания.
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31.07.2022 05:00 Ответить
И обратите внимание, что он воюет, в первую очередь, руками национальных меньшинств РФ и украинцев "ЛДНР'. То есть руками захваченных народов - тех, кого не жаль. Расходный материал.
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31.07.2022 05:14 Ответить
И руками нацменшинств, в первую очередь украинцев, ссср воевал в Афганистане. Наверняка все войны, в течении многих столетий, кацапстан так вел.
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31.07.2022 05:20 Ответить
И в его плане, что эти бывшие республики ссср должны быть не в том виде что при ссср, а вообще стерты с карты. То же с с территориями, которые будут дальше завоеваны и переработаны. Кацапы всегда считали, что то все, что они могут завоевать это все их исконное и богом данное. Маньяки.
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31.07.2022 05:41 Ответить
..болота мацковии должны быть уничтожены,прасформированы или разделены,все кто ппинимал решения люстрированы и осуждеены
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31.07.2022 07:37 Ответить
 
 